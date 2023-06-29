8 комментариев

Собрали лучших.

Совсем скоро в Нэшвилле состоится очередной драфт НХЛ. Судьба Коннора Бедарда решена – первым выбирает «Чикаго», который вряд ли откажется от главного таланта поколения. А вот дальше – интрига.

Конечно, чем выше место в рейтинге – тем талантливее игрок и тем больше шансов зацепиться за НХЛ. Но это не значит, что после сотого пика идут хоккеисты третьего сорта.

В истории лиги множество примеров, когда игроки, выбранные в последних раундах драфта, становились звездами. Мы собрали для вас яркие примеры без участия российских хоккеистов – о них расскажем отдельно.

Бретт Халл, «Калгари» – 117-й номер, шестой раунд драфта-1984

Третий сын знаменитого Бобби Халла успешнее всех своих братьев пошел по стопам отца. Начал карьеру в хоккейной академии «Норт Шор» в Массачусетсе, а затем перебрался в канадский «Пентиктон Найтс» из хоккейной лиги Британской Колумбии. Не самый топовый юниорский чемпионат, но Халл смог обратить на себя внимание «Калгари», забросив 105 шайб в 56 играх.

Дебютировал в регулярке НХЛ Бретт в сезоне-1986/87 (до этого, правда, были еще два матча в финале Кубка Стэнли-86), но стабильное место в составе получил только на следующий год. Перед дедлайном-88 его обменяли в «Сент-Луис» – судьбоносный момент в его карьере.

Именно здесь, по сути, и начинается путь Халла-младшего к величию. Четыре сезона подряд – с 1989 по 1993 годы – он выдавал стабильные 100+ очков, за это время трижды был лучшим снайпером регулярки, взял «Харт Трофи», «Лестер Пирсон Эворд» (сейчас – «Тед Линдсей Эворд») и два «Леди Бинг Трофи».

В 1996-м со сборной Канады Халл выиграл Кубок мира, а спустя 6 лет был двукратным обладателем Кубка Стэнли – но не с «Блюз»: в первый же сезон взял чашку с «Далласом» (1999), а в 2002-м с «Детройтом». При этом, когда ему было за 30, он все равно становился лучшим снайпером (и даже бомбардиром) плей-офф – спустя 4 года после окончания карьеры его ввели в Зал славы в Торонто. Неплохой послужной список для хоккеиста, выбранного под 117-м номером.

Джейми Бенн, «Даллас» – 129-й номер, пятый раунд драфта-2007

Канадский нападающий достаточно поздно раскрылся – только после окончания школы. Плюс он выступал в VIJHL (Юниорская хоккейная лига острова Ванкувер), а затем в BCHL (та же хоккейная лига Британской Колумбии) – довольно слабые турниры, на которые редко поглядывают скауты НХЛ. Перспективы юного Джейми все же заметил Деннис Холанд из системы «Далласа». Менеджеры клуба сомневались – уж очень им не нравилось катание игрока, и не было никакой уверенности в его прогрессе на более высоком уровне. Но все же выбрали под 129-м номером – и вряд ли пожалели.

Спустя два года Бенн доказал, что Холанд не зря поставил на него: форвард отыграл все 82 матча в дебютном чемпионате, набрав 41 очко. Но это не было его потолком: c каждым годом он набирал все больше, стал главной звездой команды, а спустя 6 лет после драфта получил капитанскую нашивку. Их связка с Сегиным в сезоне-2014/15 была просто неудержима – в итоге Джейми получил «Арт Росс» с 87 очками за регулярку. А вот Кубок Стэнли со «звездами» он пока не взял – ближе всех к этому был в 2020 году, когда в финале техасцы уступили «Тампе». Но победы в карьере все же были – выигрывал сочинскую Олимпиаду с Канадой.

В 2016 году подписал контракт с «Далласом» на 8 лет, за которые заработает 76 млн долларов, став тогда одним из самых высокооплачиваемых игроков лиги. А ведь могли пройти и мимо него на драфте.

Даниэль Альфредссон, «Оттава» – 133-й номер, шестой раунд драфта-1994

Одна из причин, по которой будущих звезд выбирали на драфте довольно поздно – недостаток информации из страны, где выступают хоккеисты. Раньше можно было регулярно следить за игроками, которые у тебя под боком в Канаде или США, а не в далекой Швеции. Сейчас с этим заметно лучше – ситуации поспособствовали в том числе и такие европейские бриллианты из поздних раундов.

Хотя в преддрафтовый год Альфредссон, конечно, не блистал – потому и не обратили внимание в 1991-м. Хорошо, что три года спустя «Оттава» все-таки выследила в его шведской «Фрелунде» и выбрала под 133-м номером, дав шанс на тот момент уже переростку. И он еще в первом сезоне закрыл всем рты, взяв «Колдер Трофи» – приз лучшему молодому новичку лиги (обошел как раз 1-го номера драфта-1994 – Эда Джовановски). Довольно быстро он стал главной силой «Сенаторс» в атаке и лицом всей франшизы.

У многих Альфредссон ассоциируется прежде всего с преданностью. Швед провел в «Оттаве» 18 сезонов, лишь на закате карьеры попытавшись взять Кубок Стэнли с «Детройтом». Своей карьерой он, пожалуй, заслужил трофей, но только раз с «Сенаторс» добрался до финала в сезоне-2006/07. В том плей-офф он стал лучшим бомбардиром и снайпером – увы, не помогло. Хотя, как выяснилось, для статуса легенды клуба не обязательно иметь трофей.

Даг Гилмор, «Сент-Луис» – 134-й номер, седьмой раунд драфта-1982

«Сент-Луис» выбрал канадца лишь в седьмом раунде драфта-1982 и неожиданно для всех сорвал джекпот. «Музыканты» получили нападающего, который за пять сезонов в клубе набирал минимум 50 очков.

Хотя сомнения по поводу него были серьезные – уж очень скромные габариты: всего 180 см при 78 кг. Но Даг доказывал талант через результативность: в сезоне перед драфтом набрал 119 очков в регулярке OHL. А после драфта, оставшись еще на год в «Корнуолле», обновил собственный рекорд – его 177 очков намекали, что «Блюз» и правда разглядели талант. Так и получилось.

«Мне потребовалось некоторое время, чтобы избавиться от груза на плечах, – признавался Гилмор. – Когда другие были выбраны раньше тебя, а ты знаешь, что достоин большего, это просто заставляет работать усерднее».

Он был хорош в «Блюз»: стал лучшим бомбардиром Кубка Стэнли-1986, а на следующий год выбил 105 очков в регулярки. Но это еще один случай, когда игроку пошла на пользу смена команды – в 1988 году он покинул «Сент-Луис» и перешел в «Калгари», с которым с ходу взял свой единственный Кубок Стэнли.

При этом настоящей легендой он стал в следующем клубе – «Торонто». В сезоне-1992/93 Гилмор поставил сразу несколько рекордов: наибольшее количество очков в регулярке (127), голевых передач (95) и голевых передач за одну игру (6).

В 2003 году Даг закончил карьеру, проведя в лиге 1474 матча и набрав 1414 очков.

Петер Бондра, «Вашингтон» – 156-й номер, восьмой раунд драфта-1990

Словацкого хоккеиста, который родился в СССР, было вдвойне сложнее заманить в Северную Америку по понятным причинам. Позже он уехал на историческую родину, но за хоккеем в Чехословакии скауты НХЛ следили не особо пристально – их интересовали игроки уровня сборных. У Петера не было матчей даже за молодежку. На момент драфта-1990 он играл в местном чемпионате за ВСЖ (нынешний «Кошице»), и ему было уже 22 года.

Бондру совершенно случайно нашел скаут «Вашингтона» Джек Баттон, когда приехал в Чехословакию просматривать совершенно другого игрока. Sports Illustrated писал в 1998 году: «Он увидел, что у Бондры взрывная скорость и хитрый бросок с удивительно быстрым щелчком. Он видел, что Бондра уверенно стоял на коньках и не боялся играть на пятаке».

«Кэпиталс» задрафтовали Петера – и он стал частью клуба на целых 13 лет. Словацкий лидер команды пять раз ездил на Матч звезд, дважды становился лучшим снайпером всей НХЛ и вообще старался держаться ближе к графику «очко за игру».

Больших трофеев в лиге он так и не заработал – ни командных, ни индивидуальных (даже «Морис Ришар Трофи» ввели через год после его последней победы в снайперской гонке). Зато провел больше 1000 матчей в НХЛ.

Главный успех в карьере связан в итоге со сборной – в 2002 году в составе словацкой команды он сенсационно выиграл ЧМ, забросив в финале решающую шайбу в ворота России.

Люк Робитайл, «Лос-Анджелес» – 171-й номер, девятый раунд драфта-1984

Драфт-1984 был богат на сюрпризы: не только Бретта Халла, но и Люка Робитайла выбрали тогда очень низко (а после Робитайла, например, еще Гэри Сутер ушел). В случае Люка причина была очевидна – плохое катание, именно поэтому «Лос-Анджелес» выбрал его только в девятом раунде. Позже Робитайл признавался, что «Кингс» вообще были единственной командой, которая выходила на него перед драфтом.

О мучительных ожиданиях в день драфта Люк вспоминал в одном из интервью:

«Казалось, что этот драфт длился вечность. Началось все где-то в 13:00, у них был перерыв примерно в 16:00, а мое имя появилось где-то в 17:30 или 18:00. Я могу сказать вам сказать, что такое долгое ожидание... Хот-доги в Монреале действительно хороши. К тому времени, как объявили мое имя, во мне было около пяти или шести хот-догов. Я сбежал по ступеням Форума, когда почти все ушли, даже большинство скаутов «Кингс»… Но меня не пускал полицейский на площадку арены. Я сказал ему, что назвали мое имя. Он все равно не поверил мне, потому что столы были полупустыми у каждой команды».

История закончилась тем, что Пьер Лакруа, бывший исполнительный директор «Колорадо», помог молодому хоккеисту и все объяснил полицейскому.

Люк доиграл по юниорам, переписав все рекорды в лиге Квебека (338 очков за две регулярки), и дебютировал в НХЛ в 1986 году. Он сразу отплатил «ЛА» за выбор, выдавая по 40 голов следующие восемь сезонов. Пик пришелся на сезон-1992/93, когда канадец забросил 63 шайбы в регулярке, а затем помог «Кингс» впервые попасть в финал – девять шайб в плей-офф. Робитайл стал игроком с одним из самых низких номеров в истории драфта НХЛ, который набрал 1000 очков за карьеру. Но, к сожалению, так и остался без главного трофея.

Интересно, что в 4-м раунде того же драфта-1984 под 69-м номером «Лос-Анджелес» выбрал нападающего Тома Глэвина – до НХЛ парень не доехал, да и вообще из хоккея ушел, зато стал легендой бейсбола.

Доминик Гашек, «Чикаго» – 199-й номер, десятый раунд драфта-1983

Вратарей традиционно выбирают ниже, чем полевых, Это объясняется тем, что гораздо сложнее оценивать их перспективы. Да и вообще их нужно только двое на всю команду.

В 1983 году Гашека задрафтовал «Чикаго», который очень сомневался в голкипере – тогда НХЛ скептически относились к европейской вратарской школе. Сам чех был далек от идеала: коряво стоял, рано падал, оставлял слишком большие участки ворот, зачастую рано их покидал, а клюшкой играть вообще не умел. Но в НХЛ он переехал только через семь лет, и за это время подтянул технику, а заодно выиграл пару чемпионств в Чехословакии.

Своей первой команде в Северной Америке Гашек оказался не особо нужен – за два сезона в «Блэкхокс» чех сыграл всего 25 матчей. Однако 2,08 пропущенных голов в среднем за игру давали понять, что у вратаря есть будущее.

Переход в «Баффало» в 1992 году стал судьбоносным – так весь мир узнал о том самом Доминике Гашеке. Иронично, что его обменяли тоже на вратаря – Стефана Борегара, который в итоге даже не сыграл за «Чикаго» и провел в НХЛ меньше сотни матчей.

В сезоне-1996/97 Гашек одержал 37 побед в регулярке и стал первым вратарем с 1962 года, который получил «Харт Трофи». За восемь сезонов в «Сэйбрс» он завоевал шесть «Везин», два «Харта», один «Дженнингс Трофи» и парочку «Лестер Пирсон». Параллельно еще и выиграл ту самую Олимпиаду-1998. Ну а недостающие Кубки Стэнли добрал уже с «Детройтом» – в 2002 и 2008 годах.

В 2014 году Доминик Гашек, выбранный под 199-м номером, был включен в Зал хоккейной славы.

Джо Павелски, «Сан-Хосе» – 205-й номер, седьмой раунд драфта-2003

Американца в 2003 году задрафтовал «Сан-Хосе» в седьмом раунде. Он выступал в юниорской хоккейной лиге США, которая не котировалась как достаточно конкурентная. Даже тогдашний тренер «Ватерло БлэкХокс», в котором выступал Джо, Пи-Кей О`Хэндли уверен, что нападающий не следил за драфтом: «Думаю, он рыбачил, когда его задрафтовали. Был вопрос, будет ли он вообще задрафтован».

Первый матч Джо провел за «акул» в 2006 году, не покидая западное побережье до 2019 года. Вряд ли после завершения карьеры форвард пропишется в памяти болельщиков как легенда лиги, но настоящим работягой и лидером он точно запомнится.

В сезоне-2019/20 Павелски оказался в «Далласе» и почти выиграл чашку – в финале уступил «Тампе». Но уже показал лидерские качества в новой команде, став самым результативным игроком плей-офф у техасцев.

Сейчас американцу 38 лет, и он до сих пор в порядке – набрал 9+5 в последнем Кубке Стэнли, дойдя до финала конференции. А в одном из матчей еще и положил покер «Сиэтлу», став самым возрастным автором четырех шайб в одной игре плей-офф.

Хенрик Зеттерберг, «Детройт» – 210-й номер, седьмой раунд драфта-1999

Легенда «Детройта». Хотя в 1999 году ничего об этом не говорило – клуб задрафтовал шведа за пределами двух сотен хоккеистов. Раньше него «Ред Уингс» выбрали таких топов, как, например, Яри Толса, Андрей Максименко, Кент МакДонелл (не беспокойтесь, мы тоже не знаем, кто это). Но Хенрик рванул за океан не сразу – еще пару сезонов провел в шведском «Тимро» и только потом переехал в США, зарекомендовав себя с первой же попытки.

В итоге Зеттерберг провел в «Детройте» 15 сезонов и ни разу не поменял команду. На его счету 1082 игры в НХЛ, и он остановился в 40 очках от красивой тысячи в статистике. При этом был риск, что он останется без чемпионства, но в 2008 году вместе с Домиником Гашеком стал обладателем Кубка Стэнли. Он был просто фантастичен в том плей-офф и заслуженно взял «Конн Смайт Трофи».

В тот же момент, кстати, он вошел в Тройной золотой клуб – карьера Хенрика получилась отличной и на международном уровне: выиграл все комплекты наград ЧМ в разные годы с Швецией, а в 2006 году взял титул и на Олимпиаде.

Пекка Ринне, «Нэшвилл» – 258-й номер, восьмой раунд драфта-2004

Пекку Ринне выбрали под каким-то нереально далеким номером. Хотя до этого вратаря вообще проигнорировали в год драфта по его возрасту и даже прошли мимо в трех последующих. Как будто уже и не верили в него особо: на момент церемонии-2004 дело шло к 22 годам, и он уже отыграл несколько сезонов в финском «Кярпят». Повезло, что тогда действовало правило, позволявшее командам выдвигать на драфт ранее не задрафтованных игроков старшего возраста.

«Агент Пекки намекнул мне о нем, сказал мне взглянуть, – вспоминал скаут «Предаторс» в Хельсинки Янне Кекяляйнен. – Что меня заинтересовало, так это то, что он упомянул, каким сырым он был. Он только начал наращивать мышечную массу, но при этом стал более подвижным. Я вспомнил Пекку по юниорской лиге – на мой взгляд, он был тогда в порядке».

Когда Янне все-таки приехал посмотреть на Пекку, тот пропустил пять шайб за 40 минут и был заменен.

Но Кекяляйнена поразило то, как о нем отзывались тренеры – они были в восторге от его тренировок. В итоге скаут настоял на своем в нужный момент: «Я предоставлял отчеты на собраниях, и он был где-то внизу списка. На том драфте у нас было несколько дополнительных пиков в поздних раунда (шесть выборов, начиная с шестого раунда; под одним из них даже взяли Дениса Куляша – Sports.ru). Ближе к концу драфта начали заканчиваться игроки [которых мы вели]. У меня спросили, есть ли кто-то, кем мы еще интересовались. Моя интуиция была на месте, поэтому я сказал: «Возьмите этого финского вратаря».

Голкипер в итоге приехал через сезон, не побоявшись пробиваться через АХЛ. А ведь это заняло 3 года!

Может, Ринне и не приблизился по количеству наград к Гашеку, но точно стал стеной «Предаторс» на долгие годы. За выбор на драфте вратарь отплатил преданностью, отыграв за «Нэшвилл» 14 сезонов и ни разу не сменив клуб в НХЛ. Финна четыре раза номинировали на «Везину», и только в последний раз в 2018 году ему удалось ее получить. Ринне завершил карьеру в 2021 году и перед пенсией получил еще одну индивидуальную награду – «Кинг Клэнси Трофи», который вручается игрокам, ставшим примером для подражания на льду.

Фото: East News/AP Photo/Darrell Sandler, AP Photo/Nick Wass, AP Photo/Frank Gunn, AP Photo/Reed Saxon; commons.wikimedia.org/Newsker93; globallookpress.com/Matthew Pearce/Icon Sportswire, Leon Switzer/ZUMAPRESS.com, Dinno Kovic/ZUMAPRESS.com, Steven King/Icon Sportswire, Mike Strasinger/ZUMAPRESS.com