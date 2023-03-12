23 комментария

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Кузьменко – лучший снайпер «Ванкувера». Его первый сезон в НХЛ уже круче, чем у звезд – Яшина, Панарина, Ковальчука

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Андрей Кузьменко Андрей Кузьменко
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Хоккей Хоккей

Положил дубль «Оттаве».

Кто бы мог подумать, что Андрей Кузьменко с ходу станет лидером «Кэнакс» и одним из лучших наших в НХЛ? Хотя дело тут не только в личной статистике. Когда хоккеисты кайфуют от игры и забивают, то и команде от этого только плюс: кризисный «Ванкувер» ночью одержал уже четвертую победу подряд, грохнув «Оттаву» 5:2. И это мини-успех – прежде у «касаток» в сезоне было только три серии по три победы. Не больше.

У Андрея дубль и солидная результативная серия

Вчера вечером Кузьменко открыл счет в матче и сам же поставил в нем точку. При первом голе он красиво переложил шайбу на неудобную сторону крюка, убрав защитников, и сунул ее мимо вратаря.

Вторая шайба – банальный гол в пустые. Спасибо Броку Босеру, который мог забрасывать сам, но не пожадничал и поделился с Андреем.

Кузьменко набрал шикарную форму: в последних 12 матчах у него 10+5. Он безоговорочный лидер «Кэнакс» – да, по очкам только четвертый в команде (59), но в списке снайперов после игры с «Оттавой» вышел на первое место.

32 заброшенные шайбы в первом сезоне – великолепный результат. Сейчас Андрей пятый в списке по голам в дебютной регулярке, но если забьет до конца сезона хотя бы три, то будет вторым – обойдет Малкина (33 гола), Борщевского (34) и Буре (34). Но до Овечкина, идущего первым, вряд ли достанет – у него 52 шайбы. 

Кузьменко отдувается за остальных – Подколзин и Кравцов опять без очков

На фоне результативности Андрея становится грустно за других русских – если у Кравцова можно списать это на долгую адаптацию в новой команде (1 передача в 6 играх), то Подколзину – нет: всего 3+3 в 32 играх.

Против «Оттавы» они тоже не впечатлили у Василия везде нули и всего 8 минут на льду, у Виталия «-1» за тот же айстайм. А ведь несколько дней назад Василий в интервью «РБ Спорт» выдал: «С Кравой в одном звене просто топчем всех. Пытаемся топтать (смеется). Для нас обоих это шанс закрепиться в НХЛ. Мы на одной волне, у нас крайне заряженное мотивацией дуо».

Пока оба плохо пользуются шансом остаться.

НХЛ

Регулярный чемпионат

Ванкувер – Оттава 5:2 (1:0, 2:0, 2:2)
Дата проведения
12 марта, 06.00, «Rogers Arena»
Онлайн матча Видео
1:0 – 15 Кузьменко (Майерс, Миллер)
2:0 – 24 Миллер (Оман)
3:0 – 30 Оман (Гарланд, Джошуа)
4:0 – 46 Дрис (Бризбуа, Джошуа)
4:1 – 53 Жиру (Штюцле, Шабо)
4:2 – 55 Холден (Штюцле, Батерсон)
5:2 – 59 Кузьменко (Петтерссон, Босер)
Вратари: Демко 18/20 – Сегор 25/29.

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Фото: REUTERS/Bob Frid-USA TODAY Sports

23 комментария

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ИваннИванов
Ответ Иван Павлов
Такую планку держать не получится. У него запредельный процент реализации бросков, лучший в XXI веке. Это не может продолжаться дальше по карьере. Но игрок он классный, просто призываю не удивляться и не посыпать голову пеплом, если в следующем сезоне у него будет сильно меньше шайб.
Процент снизится, скорей всего, из-за увеличения числа бросков, а не меньшего количества шайб:)
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gukmamop
Ответ Latenight Radio
переводить это в русло оголтелого патриотического угара Где ты увидел это в статье?
но русофобии не существует, как известно ;)
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zach
Ответ Ротор-Волгоград
Вот как бывает. Такого старта для Кузьменко мало кто предсказывал. А помните какие песни восхваления пели Подколзину? Роттенберг говорил, что у нас свой Макдевид есть. И где? Парень либо блатной, либо просто перешагнув из юниоров во взрослый хоккей, не смог прибавить, что бы быть на уровне. Может тоже, раскроется к 26-27 годам) И будут у нас писать о нём, как подающий надежды... А Кузьменко молодец. Главное дальше держать планку каждый сезон.
Да я не понимаю почему подколзина восхваляли, он и на драфте высоко ушёл, да когда играл там с 16-18 летними статистика более менее, а так как по мне игрок для сдерживающих звений, я не следил за ним но на молодежных чемпионатах не особо впечатлил
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ИваннИванов
Ответ B.l.a.z.e
В твиттере фанаты возмущаются, что его хотят обменять
Странно, обычно их фаны требуют менять на пике стоимости:) Видимо, считают, что пока далеко не пик.
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Алексей Иванов
Ответ Febanacci-88
Как ни крути, но, не совсем корректно сравнивать первый сезон 18-летнего Ковальчука, который 29 забил за 65 матчей и 26-летнего Кузьменко. Да, отлично вписался в команду, один из лучших в команде, идет на 70-75 очков за сезон. Но преподносить это как что-то из ряда вон..странно, как по мне. Всегда приятно видеть как наши показывают свою ценность для лиги, являются героями хайлайтов и прочее, но переводить это в русло оголтелого патриотического угара из разряда: «смотрите как наши то показывают им всем Кузькину мать! Только на наших ребятах вся НХЛ и держится» - непрофессионально с моей точки зрения и просто убого.
Атланта тех времён дно была
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Алексей Иванов
Ковальчуку лет сколько было и команда у него на каких местах была? Некорректное сравнение - кликбейт
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ИваннИванов
Видится какое-то массовое желание сказать, что "а он забивать станет меньше" или "а они в 18 дебютировали".. Может преувеличивать его успехи и не надо, но принижать тоже как-то несерьезно. Панара тоже не в 19 дебютировал и все тоже самое мы слышали про него. Некоторые особо одаренные тоже самое и про Капризова лили.
Первый сезон всегда сложный и в 27 адаптироваться сложнее, чем в 20-ть. Я уж не говорю о том, что тех, кто дебютировал в 18-ть, изначально рассматривали как звезд, не мариновали полсезона по нижним звеньям и не сажали на скамейку под сомнительными предлогами. Сейчас он игрок первого звена Ванкувера без вопросов. Хотя игра, по понятным причинам будет строится не на нем, а на Петерсоне.
Высокий процент попаданий связан не с тем, что ему везет, а с тем, что он крайне эффективно (и технично, замечу) играет подправления и у Ванкувера есть кому ему отдать.
В любом случае обойти рекорд по шайбам первого сезона Ванкувера(который у Буре) и по очкам(который у Петерсона) это знак качества. Сколько бы лет ему ни было. И то и другое вполне реально.
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Дмитрий Кутузов
Ответ Иван Павлов
Такую планку держать не получится. У него запредельный процент реализации бросков, лучший в XXI веке. Это не может продолжаться дальше по карьере. Но игрок он классный, просто призываю не удивляться и не посыпать голову пеплом, если в следующем сезоне у него будет сильно меньше шайб.
Да кстати, об этом редко упоминают. 26,9 % - это феноменальный результат
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Дима Миронов
да, Ковальчук,Яшин,Панарин разрывали лигу, Кузменько такое и не снилось
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Latenight Radio
Ответ Febanacci-88
Как ни крути, но, не совсем корректно сравнивать первый сезон 18-летнего Ковальчука, который 29 забил за 65 матчей и 26-летнего Кузьменко. Да, отлично вписался в команду, один из лучших в команде, идет на 70-75 очков за сезон. Но преподносить это как что-то из ряда вон..странно, как по мне. Всегда приятно видеть как наши показывают свою ценность для лиги, являются героями хайлайтов и прочее, но переводить это в русло оголтелого патриотического угара из разряда: «смотрите как наши то показывают им всем Кузькину мать! Только на наших ребятах вся НХЛ и держится» - непрофессионально с моей точки зрения и просто убого.
переводить это в русло оголтелого патриотического угара

Где ты увидел это в статье?
+9
-2
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B.l.a.z.e
В твиттере фанаты возмущаются, что его хотят обменять
0
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Ротор-Волгоград
Ответ Иван Павлов
Такую планку держать не получится. У него запредельный процент реализации бросков, лучший в XXI веке. Это не может продолжаться дальше по карьере. Но игрок он классный, просто призываю не удивляться и не посыпать голову пеплом, если в следующем сезоне у него будет сильно меньше шайб.
Я думаю, 20-25 шайб и 40+ ассистов, может стать его стандартной статистикой. Проще говоря, 60-70 очков за сезон. Достойный результат будет.
+3
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swert-12
Яшин приехал в 20 лет, Ковальчук первый сезон в 18 лет. Кузьменко 27
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baytygan
этим двум топтунам уже скоро выпишут билет на Родину...
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Дмитрий Кутузов
Ответ АРХАТ
Яшин выбил свой "тридцатник" в 20 лет, в команде без соотечественников и которая забила меньше всех в лиге.
жаль нельзя поставить два плюса)
+4
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Дмитрий Кутузов
Ответ АРХАТ
Яшин выбил свой "тридцатник" в 20 лет, в команде без соотечественников и которая забила меньше всех в лиге.
Та Оттава была абсолютно худшей командой в лиге: последняя атака и последняя защита. Яшин дебютировал в 19 лет и набирал практически очко за игру (79 в 83 матчах) и стал лучшим бомбардиром команды, оторвавшись от ближайшего преследователя на 28 баллов.

После историй с забастовкой, переходом в Айлендерс и последующим выкупом огромного контракта, многие уже и забыли каким талантом он был. У него был потенциал суперзвезды. Жаль что не сложилось.
+16
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Bebeto ya
Более сухой пары, чем Подколзин - Кравцов сложно представить)
+1
0
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Иван Павлов
Ответ Ротор-Волгоград
Вот как бывает. Такого старта для Кузьменко мало кто предсказывал. А помните какие песни восхваления пели Подколзину? Роттенберг говорил, что у нас свой Макдевид есть. И где? Парень либо блатной, либо просто перешагнув из юниоров во взрослый хоккей, не смог прибавить, что бы быть на уровне. Может тоже, раскроется к 26-27 годам) И будут у нас писать о нём, как подающий надежды... А Кузьменко молодец. Главное дальше держать планку каждый сезон.
Такую планку держать не получится. У него запредельный процент реализации бросков, лучший в XXI веке. Это не может продолжаться дальше по карьере. Но игрок он классный, просто призываю не удивляться и не посыпать голову пеплом, если в следующем сезоне у него будет сильно меньше шайб.
+4
0
+4
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Ротор-Волгоград
Вот как бывает. Такого старта для Кузьменко мало кто предсказывал. А помните какие песни восхваления пели Подколзину? Роттенберг говорил, что у нас свой Макдевид есть. И где? Парень либо блатной, либо просто перешагнув из юниоров во взрослый хоккей, не смог прибавить, что бы быть на уровне. Может тоже, раскроется к 26-27 годам) И будут у нас писать о нём, как подающий надежды...
А Кузьменко молодец. Главное дальше держать планку каждый сезон.
+2
-1
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KozlikX
хороший топ-6 , звездой вряд ли станет
+2
-1
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Konstantin PaZITIFFF
Сравнение так себе,но факт в том что Кузьменко топ! Очень неожиданно сходу заиграл. Красава 👍
+3
0
+3
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Febanacci-88
Как ни крути, но, не совсем корректно сравнивать первый сезон 18-летнего Ковальчука, который 29 забил за 65 матчей и 26-летнего Кузьменко.
Да, отлично вписался в команду, один из лучших в команде, идет на 70-75 очков за сезон.

Но преподносить это как что-то из ряда вон..странно, как по мне.

Всегда приятно видеть как наши показывают свою ценность для лиги, являются героями хайлайтов и прочее, но переводить это в русло оголтелого патриотического угара из разряда: «смотрите как наши то показывают им всем Кузькину мать! Только на наших ребятах вся НХЛ и держится» - непрофессионально с моей точки зрения и просто убого.
+13
-5
+8
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АРХАТ
Яшин выбил свой "тридцатник" в 20 лет, в команде без соотечественников и которая забила меньше всех в лиге.
+18
0
+18
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