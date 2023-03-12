23 комментария

Кузьменко – лучший снайпер «Ванкувера». Его первый сезон в НХЛ уже круче, чем у звезд – Яшина, Панарина, Ковальчука
Положил дубль «Оттаве».
Кто бы мог подумать, что Андрей Кузьменко с ходу станет лидером «Кэнакс» и одним из лучших наших в НХЛ? Хотя дело тут не только в личной статистике. Когда хоккеисты кайфуют от игры и забивают, то и команде от этого только плюс: кризисный «Ванкувер» ночью одержал уже четвертую победу подряд, грохнув «Оттаву» 5:2. И это мини-успех – прежде у «касаток» в сезоне было только три серии по три победы. Не больше.
У Андрея дубль и солидная результативная серия
Вчера вечером Кузьменко открыл счет в матче и сам же поставил в нем точку. При первом голе он красиво переложил шайбу на неудобную сторону крюка, убрав защитников, и сунул ее мимо вратаря.
Вторая шайба – банальный гол в пустые. Спасибо Броку Босеру, который мог забрасывать сам, но не пожадничал и поделился с Андреем.
Кузьменко набрал шикарную форму: в последних 12 матчах у него 10+5. Он безоговорочный лидер «Кэнакс» – да, по очкам только четвертый в команде (59), но в списке снайперов после игры с «Оттавой» вышел на первое место.
32 заброшенные шайбы в первом сезоне – великолепный результат. Сейчас Андрей пятый в списке по голам в дебютной регулярке, но если забьет до конца сезона хотя бы три, то будет вторым – обойдет Малкина (33 гола), Борщевского (34) и Буре (34). Но до Овечкина, идущего первым, вряд ли достанет – у него 52 шайбы.
Кузьменко отдувается за остальных – Подколзин и Кравцов опять без очков
На фоне результативности Андрея становится грустно за других русских – если у Кравцова можно списать это на долгую адаптацию в новой команде (1 передача в 6 играх), то Подколзину – нет: всего 3+3 в 32 играх.
Против «Оттавы» они тоже не впечатлили у Василия везде нули и всего 8 минут на льду, у Виталия «-1» за тот же айстайм. А ведь несколько дней назад Василий в интервью «РБ Спорт» выдал: «С Кравой в одном звене просто топчем всех. Пытаемся топтать (смеется). Для нас обоих это шанс закрепиться в НХЛ. Мы на одной волне, у нас крайне заряженное мотивацией дуо».
Пока оба плохо пользуются шансом остаться.
НХЛ
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 12 марта, 06.00, «Rogers Arena»
- 1:0 – 15 Кузьменко (Майерс, Миллер)
- 2:0 – 24 Миллер (Оман)
- 3:0 – 30 Оман (Гарланд, Джошуа)
- 4:0 – 46 Дрис (Бризбуа, Джошуа)
- 4:1 – 53 Жиру (Штюцле, Шабо)
- 4:2 – 55 Холден (Штюцле, Батерсон)
- 5:2 – 59 Кузьменко (Петтерссон, Босер)
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Фото: REUTERS/Bob Frid-USA TODAY Sports
Первый сезон всегда сложный и в 27 адаптироваться сложнее, чем в 20-ть. Я уж не говорю о том, что тех, кто дебютировал в 18-ть, изначально рассматривали как звезд, не мариновали полсезона по нижним звеньям и не сажали на скамейку под сомнительными предлогами. Сейчас он игрок первого звена Ванкувера без вопросов. Хотя игра, по понятным причинам будет строится не на нем, а на Петерсоне.
Высокий процент попаданий связан не с тем, что ему везет, а с тем, что он крайне эффективно (и технично, замечу) играет подправления и у Ванкувера есть кому ему отдать.
В любом случае обойти рекорд по шайбам первого сезона Ванкувера(который у Буре) и по очкам(который у Петерсона) это знак качества. Сколько бы лет ему ни было. И то и другое вполне реально.
Где ты увидел это в статье?
После историй с забастовкой, переходом в Айлендерс и последующим выкупом огромного контракта, многие уже и забыли каким талантом он был. У него был потенциал суперзвезды. Жаль что не сложилось.
А Кузьменко молодец. Главное дальше держать планку каждый сезон.
Да, отлично вписался в команду, один из лучших в команде, идет на 70-75 очков за сезон.
Но преподносить это как что-то из ряда вон..странно, как по мне.
Всегда приятно видеть как наши показывают свою ценность для лиги, являются героями хайлайтов и прочее, но переводить это в русло оголтелого патриотического угара из разряда: «смотрите как наши то показывают им всем Кузькину мать! Только на наших ребятах вся НХЛ и держится» - непрофессионально с моей точки зрения и просто убого.