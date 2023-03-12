23 комментария

Положил дубль «Оттаве».

Кто бы мог подумать, что Андрей Кузьменко с ходу станет лидером «Кэнакс» и одним из лучших наших в НХЛ? Хотя дело тут не только в личной статистике. Когда хоккеисты кайфуют от игры и забивают, то и команде от этого только плюс: кризисный «Ванкувер» ночью одержал уже четвертую победу подряд, грохнув «Оттаву» 5:2. И это мини-успех – прежде у «касаток» в сезоне было только три серии по три победы. Не больше.

У Андрея дубль и солидная результативная серия

Вчера вечером Кузьменко открыл счет в матче и сам же поставил в нем точку. При первом голе он красиво переложил шайбу на неудобную сторону крюка, убрав защитников, и сунул ее мимо вратаря.

Вторая шайба – банальный гол в пустые. Спасибо Броку Босеру, который мог забрасывать сам, но не пожадничал и поделился с Андреем.

Кузьменко набрал шикарную форму: в последних 12 матчах у него 10+5. Он безоговорочный лидер «Кэнакс» – да, по очкам только четвертый в команде (59), но в списке снайперов после игры с «Оттавой» вышел на первое место.

32 заброшенные шайбы в первом сезоне – великолепный результат. Сейчас Андрей пятый в списке по голам в дебютной регулярке, но если забьет до конца сезона хотя бы три, то будет вторым – обойдет Малкина (33 гола), Борщевского (34) и Буре (34). Но до Овечкина, идущего первым, вряд ли достанет – у него 52 шайбы.

Кузьменко отдувается за остальных – Подколзин и Кравцов опять без очков

На фоне результативности Андрея становится грустно за других русских – если у Кравцова можно списать это на долгую адаптацию в новой команде (1 передача в 6 играх), то Подколзину – нет: всего 3+3 в 32 играх.

Против «Оттавы» они тоже не впечатлили у Василия везде нули и всего 8 минут на льду, у Виталия «-1» за тот же айстайм. А ведь несколько дней назад Василий в интервью «РБ Спорт» выдал: «С Кравой в одном звене просто топчем всех. Пытаемся топтать (смеется). Для нас обоих это шанс закрепиться в НХЛ. Мы на одной волне, у нас крайне заряженное мотивацией дуо».

Пока оба плохо пользуются шансом остаться.

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Фото: REUTERS/Bob Frid-USA TODAY Sports