Советский премьер летал в Канаду перед Суперсерией – смотрел НХЛ и потерял пуговицу после нападения венгерского активиста

Немножко болел за «Монреаль».

50 лет назад – со 2 по 28 сентября 1972-го – прошла историческая Суперсерия СССР – Канада. В юбилей этих матчей мы продолжаем рассказывать о событиях, которые окружали их и им предшествовали.

В октябре 1971 года Председатель Совета министров СССР Алексей Косыгин поехал с официальным визитом в Канаду – первым за всю историю Союза. В какой-то степени это было ответным жестом – в мае того же года премьер-министр Канады Пьер Трюдо (отец нынешнего премьера Джастина Трюдо) приезжал в Москву.

Косыгин объехал половину Канады и видел многое: побывал на заседании Палаты общин, посетил бумажный комбинат и подписал с Трюдо соглашение об обменах между странами в области науки, техники, культуры и спорта.

Правая рука Брежнева, нападение в Канаде

70-е годы – время правления Леонида Брежнева, генерального секретаря ЦК КПСС. Личность неоднозначная: с одной стороны – политика разрядки, которая помогла снять международную напряженность (кстати, Суперсерию можно назвать одним из инструментов этой политики), и значительный рост экономики в начале его правления. С другой – период застоя, усиление гнета социалистических стран (например, Пражская весна) и Афганская война.

Тот период невозможно представить без правой руки Брежнева – Алексея Косыгина. Уроженец императорской России построил выдающуюся карьеру в Коммунистической партии. При Сталине он занимал пост министра легкой и пищевой промышленности, при Хрущеве дорос до заместителя председателя Совета министров, а уже при Брежневе, в 1964-м, возглавил правительство. И занимал пост 16 лет – рекорд для этой должности.

В конце поездки по Канаде, когда главы правительств приехали в Монреаль, Косыгин получил приглашение сходить на хоккей. Он был не против, хоть и равнодушно относился к этому виду спорта, лишь иногда появляясь на аренах Москвы за компанию с генсеком (Брежнев частенько ходил на матчи «Спартака»). Но категорически против была охрана, которая боялась за премьер-министров – их безопасность на 18-тысячной арене обеспечивать гораздо сложнее. Тем более несколькими днями ранее в Оттаве на Косыгина напал один из демонстрантов.

А произошло это так. После обеда в Зале конференций политики должны были доехать до отеля Chateau Laurier, где остановилась советская делегация. Но Косыгин решил пройтись пешком – идти было недалеко, да и прогулки он любил. За два года до этого советский чиновник вместе с президентом Финляндии Урхо Кекконенном на своих двоих преодолели Кавказский хребет.

Только оказалось, что прогулка по Оттаве таила больше опасностей, чем перевал через горы. Приезд главы советского правительства – отличный повод высказать общественное мнение – социалистический лагерь ненавидели многие.

Ситуацией воспользовалось движение Set Them Free («Освободи их»), которое устроило демонстрацию около здания парламента. В него входили представители разных национальностей: латыши, эстонцы, украинцы, венгры. Во время прогулки на Косыгина сзади набросился один из демонстрантов с криком «Свободу Венгрии». Но повалить человека, занимавшегося профессионально академической греблей, было не так просто. Советский премьер устоял на ногах, только лишился пуговицы.

Переводчик Косыгина Виктор Суходрев так описывал эту ситуацию в своей книге «Язык мой – друг мой»:

«Все были в шоке. Особенно разволновался Трюдо. Но Алексей Николаевич оставался невозмутимым. Он первым делом осмотрел свой пиджак и с досадой произнес:

– Надо же, пуговицу оторвал…

Трюдо начал извиняться, выражать сожаление, а Косыгин в свою очередь стал успокаивать его – дескать, бывает, что же делать, ничего страшного не случилось. Охранники заявили, что ни о каком продолжении прогулки и речи быть не может. Пьер Трюдо пригласил Косыгина в находившееся рядом, буквально в нескольких метрах, здание парламентского комплекса. Он сказал: «Давайте зайдем сюда, тут у меня еще один кабинет. Заодно, может быть, чаю попьем, и я попрошу, чтобы вам пуговицу пришили». Алексей Николаевич согласился. Попили чаю, и костюм Косыгина привели в порядок».

«Ну как они, как профессионалы?» – «Ничего особенного»

Несмотря на инцидент в Оттаве, Косыгин все-таки согласился посетить матч между «Монреалем» и «Ванкувером». Тем более, что было время перед поездкой в Ванкувер, где он планировал посмотреть морской путь Святого Лаврентия с воздуха.

Канадцы максимально подготовились к визиту Косыгина: повесили флаг СССР рядом с канадским прямо на арене, а еще устроили встречу с капитанами обеих команд. Он лично вручил подарки Анри Ришару и Орланду Куртенбаху – золотые зажимы для галстуков и запонки. Через переводчика Косыгин сказал игрокам: «У меня дома есть пара коньков, но я уже слишком стар, чтобы сейчас ими пользоваться». Самое интересное, что в Оттаве 67-летнему Косыгину один из членов парламента подарил именно коньки.

Перед матчем советского премьера представили всему стадиону, и он сорвал стоячие аплодисменты 15579 человек. Косыгин слабо разбирался в хоккее, тем более канадском, но довольно забавно наблюдал за игрой. Как пишет New York Times, глава правительства пытался сохранить беспристрастность и лишь слабо улыбался, когда болельщики «Монреаля» свистели из-за очередного удаления. Но когда «Канадиенс» упустили пару опасных моментов, Косыгин даже ударил рукой по столу.

«Монреаль» влетел «Ванкуверу» 0:6. Неизвестно, расстроило ли это Алексея Николаевича, но по слухам, когда после возвращения в Союз Брежнев спросил у него: «Ну как они, как профессионалы?», Косыгин равнодушно ответил: «Ничего особенного».

Хотя в беседе с генеральным менеджером «Кэнакс» Бадом Пойлом глава советского правительства – как пишет «Коммерсант» – сказал, что в восторге от игры и что наши сборные обязательно должны сыграть между собой. Но на вопрос о том, знает ли он, почему Канада не участвует в международных соревнованиях, Косыгин ответил, что не знает.

Конечно, Трюдо и Косыгин лично не вели переговоры об организации Суперсерии 1972 года, но оба политика видели в возможном противостоянии только плюсы. Премьер Канады таким образом хотел объединить англоканадцев с франкофонами, которые находились в состоянии конфликта. И именно Трюдо сделал символическое вбрасывание в первой игре в монреальском «Форуме».

А Косыгин хоть и не разбирался в хоккее, но был сторонником проведения Суперсерии и выступал оппонентом Михаила Суслова (член Политбюро ЦК КПСС), который боялся встречи нашей сборной с канадским клубом из-за риска поражения.

Фото: РИА Новости/Михаил Кулешов, А. Кулешов; Gettyimages.ru/Doug Griffin/Toronto Star