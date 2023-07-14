Непобежденный Азат Максум: играл в футбол, должен был подраться с Мокаевым, а в эти выходные дебютирует в UFC

Казахстанца Азата Максума сравнивают с Хабибом Нурмагомедовым, который в UFC пришел с аналогичным рекордом 16-0.

Азат выступает на несколько весовых категорий ниже в самом казахском весе UFC – наилегчайшем. Помимо Азата, в этом же дивизионе дрался Жалгас Жумагулов, а также недавно был подписан Асу Алмабаев.

Сам же Азат относится спокойно к сравнению с Хабибом, предпочитая сконцентрироваться на дебютном поединке против гавайца Тайсона Нэма.

Максум ведет себя достаточно скромно: в интернете не так много его интервью, но после подписания в UFC количество внимания к казахстанскому бойцу возросло.

Он мог дебютировать в американской лиге немного раньше. Перед боем с непобежденным бразильцем Аланом Габриелем дос Сантосом в 2022 году стояла задача выиграть, после чего ехать подписывать контракт. С первой половиной плана Азат справился блестяще – победа единогласным решением судей. А вот со второй частью возникли проблемы.

В этом бою Азат сломал руку, восстановление затянулось на полгода, и все-таки Максум был подписан в UFC.

Азат является мастером спорта по джиу-джитсу, вольной борьба и жекпе-жек. Бои по последнему виду спорта также зашли ему в профессиональный рекорд.

В 2019 году он выиграл пояс лиги OCTAGON, а в 2021 был подписан в BRAVE. В бахрейнской организации он начал с яркой победы над французом Мишелем Алжаруи, выиграв нокаутом.

«Самым сложным был бой на турнире Brave в Бахрейне с французом Мишелем Алжаруи. Я принял поединок на коротком уведомлении за десять дней, а соперник оказался крепким и решил зарубиться. Он был опасен своими габаритами и физическими данными, но я с ним справился», – вспоминает этот бой Азат в интервью mma.metaraiting

После этого боя казахстанец приковал к себе внимание непобежденного Мохаммада Мокаева. Дагестанский британец должен был выступить на турнире BRAVE в Алматы, однако соперник снялся с боя. После чего Мокаев бросил вызов Азату.

Тогда этот поединок не состоялся, команда Азата решила не принимать вызов по нескольким причинам – это хорошие отношения с тренерами Мохаммада, а также единая вера.

После подписания Мокаева в UFC Азат сам был непротив встретиться с ним в американской лиге.

«Я готов с ним встретиться, и если нам дадут такой бой, мы не откажемся», – приводит слова казахстанца mma.metaraitings.

Как и Дамир Исмагулов, в молодости Максум мечтал стать футболистом, играя в любительской лиге Алматы, но карьера бойца взяла верх.

Азата и Дамира объединяет еще один факт – оба носят никнейм «Казах», под которым Максум и дебютирует в UFC 16 июля.

Подготовку Азат прошел в зале Elevation Fight Team в Колорадо, где тренировался вместе с известными бойцами UFC Джастином Гейджи, Кори Сэндхагеном и Тайрой Тацуро. Вместе с Азатом на протяжении всего кэмпа был рядом экс-чемпион ONE Кайрат Ахметов, который с большой долей вероятности будет у него угловым.

Своей внушительной серией без поражений Азат приковывает внимание американской публики, и победа над довольно медийным Тайсоном Нэмом только укрепит к нему интерес.

Фото: OCTAGON