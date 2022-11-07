Как покорить Байкал и влюбиться в Ольхон. Рассказывают участники заплыва X-WATERS BAIKAL

Все о плавании в главном озере планеты.

Байкал – озеро в восточной части Сибири. Это самое глубокое озеро планеты, а также самое большое по объему воды пресное озеро мира: Байкал содержит около 20% всех мировых запасов озерной пресной воды. В него впадает несколько сотен рек, причем некоторые из них довольные крупные: Селенга, Верхняя Ангара, Баргузин. А вытекает только одна – Ангара.

На Байкале 27 островов, самый крупный – Ольхон. Это популярное место для туризма. Путешественники едут туда за впечатляющими видами дикой природы, тайнами историко-археологических памятников и культурой шаманизма. Побывавшие на Байкале хоть раз обычно стремятся вернуться и называют его местом силы и особой природной магии.

С 2017 года на Байкале проводится заплыв для любителей открытой воды. Сложно ли покорить великое озеро? Как к этому готовиться? И что во время заплыва производит наибольшее впечатление? Рассказывают участники X-WATERS Baikal.

В какой части Байкала проходит заплыв? И какие есть трассы?

Изначально заплыв стартовал у поселка Листвянка, который находится у истоков Ангары примерно в 65 километрах от Иркутска. Но с 2019-го локацию перенесли в Малое море, в залив Курма, это около 280 километров от областного центра.

Сейчас есть два вида дистанций: 1 морская миля (1852 километра) и 6 километров . Старт и финиш первой у мыса Уюга (участники проплывают дистанцию в виде петли вокруг острова Шарга-Даган), вторая стартует с острова Ольхон и финиширует у Уюга (участники оплывают остров Огой).

тут будут картинки дистанций

Во время заплыва участников сопровождают лодки. В случае недомогания необходимо поднять руку, и спасатели с ближайшей окажут помощь. Кроме того, в стартовом городке есть пункт медицинской помощи.

Насколько холодно плыть? И как подготовиться к этому?

Обычно заплыв проводится в июле, но погода на Байкале всегда непредсказуема: озеро может прогреваться до 22 градусов, а может оставаться не выше 12 в самом теплом месте . Это добавляет заплыву экстрима, а еще служит напоминанием, что на старт нельзя выходить неподготовленным. Для адаптации организаторы проводят плавательный кэмп (несколько дней тренировочных заплывов), предваряющий основной старт. Это не обязательно, хотя участники заплывов прошлых лет рекомендуют не пропускать.

Мария Пайсина: « 2021 год был аномально холодным, и вода в Байкале прогрелась всего до 8-10 градусов. Никогда не думала, что могу в такую воду хотя бы влезть, не то что плыть . Но нам провели мощный инструктаж, так что варианта “не плыть” просто не подразумевалось. Вопрос только в том, станет тебе холодно через 20-30 минут или через 40.

Первый шок наступает при соприкосновении открытой кожи с ледяной водой. Это непередаваемое ощущение затекающего за шиворот льда. Длится все это недолго, через пару минут наступает период легкого, даже кайфового, плавания. Второй рубеж – 20–30 минут, у кого-то – 40. Тело начинает остывать, и тут уж ничего не поделаешь. На кэмпе мы плавали интервалами с периодическим выходом на берег, мне это реально помогло».

В 2022 году из-за плохих погодных условий организаторы даже сократили длину дистанций с 6 до 5 километров и с морской мили до сухопутной (1609 м). Вот что говорят участницы тех заплывов.

Ирина Тихонович: «Очень сложно было зайти в воду первый раз. Температура воды во время тренировочных заплывов была от 13 до 15 градусов, в первый день кэмпа я провела в воде около 30 минут . В последующие дни организм адаптировался и стало гораздо легче. Температура во время заплыва, как мне сказали, была от 15 до 11 градусов – она понижалась от старта к финишу. Хорошо, что не было шторма: только сильный боковой ветер создавал непростые условия».

Марьяна Шагимарданова: « Готовиться нужно заранее. И пробовать плавать в открытой воде, причем в условиях непогоды тоже , потому что опыт в бассейне и в открытой воде абсолютно разные.

Собственную подготовку оценила бы на 3 из 5: по факту, начала регулярно заниматься с тренером месяца за три до старта и провела четыре тренировки в озере, чтобы психологически привыкнуть. Водоросли, плохая видимость, отсутствие дна и возможности в любой момент схватиться за бортик…

На самом старте вода была от 10 до 12 градусов. Это холодно. Очень . А еще были сильный ветер и волны. Приезжать на Байкал лучше за день или за два как минимум, чтобы протестировать воду . Для многих был шок, когда они узнали, какая температура. Кэмп очень помогает привыкнуть».

Какая нужна экипировка?

Экипировка зависит от погоды и температуры воды, хотя в любых условиях точно пригодятся гидрокостюм, шапочка и очки. Если холодно, не будут лишними носки и перчатки.

Ирина Тихонович: «Из экипировки у меня был только гидрокостюм. Носки и перчатки я не брала и решила, что если будет холодно, не поплыву. Но спортивный азарт не позволил отказаться. К счастью, другие участницы поделились со мной носочками, и это просто спасло меня».

Марьяна Шагимарданова: « Конечно, в такой воде без гидрокостюма делать нечего, как и без неопреновой шапочки и носочков. Перчаток у меня не было, и я это почувствовала под конец, когда руки уже стали неметь. Поэтому совет: берите все . Лучше, если это вам не пригодиться, чем это искать в последний момент. Например, одна из участниц на шесть километров не взяла носки, я ей отдала свои. Но до такого лучше не доводить. Ваша безопасность в ваших руках».

Василий Одинцов: «Нужно учитывать температуру воды: может, пару шапок придется надеть вместо одной. Если будет теплее 16 градусов, перчатки и носки, наверное, лишние».

Что еще нужно знать о заплыве?

Мария Пайсина: «Если серьезно замерз и продолжаешь плыть, могут начаться всякие неприятные штуки. Помутнение в глазах, спутанное сознание, проваливание в кратковременный сон, учащенное или наоборот замедленное сердцебиение, непроизвольное заглатывание ледяной воды на каждом вдохе. Также есть вещи, которые пловец не может отследить сам: резкое замедление (гребешь на месте и не замечаешь этого), странная траектория движения, неспособность ответить на элементарный вопрос. Разумеется, никому из нас не дали даже близко подойти к таким состояниям, но много раз предупреждали, что просто так никого на лодку не вытягивают, и уж если тебя спасают, значит есть веские основания. Сопротивляться не надо .

Кроме того, я очень сильно уставала. Дистанции, которые кажутся в бассейне детскими, превращаются в челлендж. Во-первых, много энергии уходит на борьбу с холодом. Во-вторых, психологически тяжело плыть в холодной воде плавно и размашисто. Начинаешь быстро-быстро махать руками и дрыгать ногами, тратя силы зря. Очевидно, с этим можно работать, но первый опыт такой.

Но если все делать правильно, то плыть в ледяной воде – реально, а ощущение выхода за границы собственных возможностей – фантастически крутое».

Ирина Тихонович: « Хотя я много плаваю в открытой воде и комфортно чувствую себя в море, на Байкале мне было как-то особенно страшно. Вероятно, страх внушала бескрайняя глубина озера . Хотя, как мне потом сказали, в месте заплыва Байкал не самый глубокий – всего около километра. Особенно страшно было, когда в поле зрения не попадал никто из пловцов и из команды сопровождения, а до берега около четырех километров, и его почти не видно…»

Как добраться до места заплыва?

Малое море находится на территории Прибайкальского национального парка в Иркутской области. Из Москвы и Санкт-Петербурга время в пути примерно одинаковое: шесть часов самолетом до Иркутска, а дальше автобусом до места старта . На месте работают базы отдыха, где можно остановиться.

Участникам кэмпа организаторы предлагают трансфер из Иркутска, который предполагает ночлег у места старта – в палатках на берегу или на базе отдыха. Однако можно воспользоваться арендой машины в аэропорту или заказать частный трансфер.

Ирина Тихонович: «К месту заплыва из Иркутска я добиралась трансфером от организаторов. Автобус от места сбора до турбазы идет около шести часов, так что надо запастись терпением.

Жили мы напротив мыса Уюга, где стартовала и финишировала короткая дистанция. На старт дистанции 6 километров на остров Ольхон нас отвезли на моторных лодках.

На обратном пути я тоже воспользовалась трансфером до Иркутска. Уезжали мы почти сразу после заплыва, так что надо было оперативно собраться. Однако в тот же день в Москву не улететь, потому что последний рейс около 21:00, доехать мы бы не успели. Поэтому ночевали в Иркутске. Хотя были ребята, которые заказывали персональный трансфер и смогли улететь в тот же день. Немного хлопотно, но при желании возможно. Вся поездка заняла у меня 7-8 дней с учетом кэмпа ».

Чем заняться на месте в свободное время?

Деревня Курма. Курма известна ландшафтными памятниками природы: мыс Курминский, мыс Уюга и мыс Хадарта. Между мысом Хадарта и мысом Курминским расположена живописная безлесная бухта, защищенная от моря тонкой песчаной косой, где хорошо рыбачить. Есть в Курме несколько кафе, где можно попробовать местную кухню.

Остров Ольхон. Остров богат природными достопримечательностями: Шаманский мыс, считающийся одним из природных Чудес Азии; мыс Хобой, популярный среди последователей различных духовных практик; озеро Шара-Нур с грязелечебницей; Сарайский залив с песчаным пляжем, растянувшимся на три километра. Есть на Ольхоне и музеи: Хужирский краеведческий музей имени Ревякина и Арт-галерея Ощепковых.

Добраться до Ольхона можно на автомобиле или автобусе с помощью паромной переправы из Иркутска за 6-8 часов.

Остров Огой. Этот остров знаменит главным образом Ступой Просветления, священной у буддистов, которую установили в 2005 году. Существует поверье, что буддийские ступы способствуют процветанию местности, на которой стоят. Рядом со ступой есть смотровая площадка.

Добраться на Огой можно из поселка Хужир (остров Ольхон) на катере, взяв экскурсию.

Василий Одинцов: «Ольхон – это просто бомба! Остров довольно большой, так что, чтобы все увидеть, рекомендую взять в аренду квадроциклы или багги . Еще ездил на экскурсию на катере на остров Огой – очень круто. И, конечно, обязательно попробуйте местные позы – это что-то типа пельмешек ».

Кроме того, экскурсии входят в программу кэмпа.

Мария Пайсина: «Чем мы там занимались, кроме плавания? Гуляли по сопкам, слушая легенды о том, как очередная девушка-река сделала что-то не то, и ее суровый отец в обличии реки, озера или моря разгневались, и теперь тут такой вот пейзаж. Катались на прокатных великах по бесконечным холмам и на «буханках» по Ольхону. Ездили на катерах туда, где вода еще на пару градусов холоднее (хотя, казалось бы, куда уж!) и заваривали там чай, зачерпнув воду кастрюлей прямо из Байкала . Пели песни у костра, танцевали, смеялись или молчали…»

Фото: X-WATERS и личный архив участников соревнований