Участвовали в заплывах на открытой воде от X-WATERS? Напишите пост о прошедшем плавательном сезоне и получите подарки

Конкурс блогеров.

X-WATERS – крупнейшая международная плавательная серия, рожденная в России. Это заплывы в необычных местах, понятные цели с пересечением самых впечатляющих водоемов мира и высокие стандарты безопасности. Это заплывы через Волгу и пролив Босфор Восточный, в заполярном озере на Плато Путорана, на краю земли в Териберке, на Байкале и вокруг Петропавловской крепости в Санкт-Петербурге, и в других удивительных локациях.

С 11 по 30 апреля мы приглашаем всех участников заплывов X-WATERS и болельщиков принять участие в конкурсе блогеров и рассказать о своем опыте на стартах X-WATERS .

Что вам больше запомнилось? Как прошла подготовка? Какой совет вы бы дали начинающим пловцам (или их родственникам и болельщикам) перед стартом? Проанализируйте свой опыт, поделитесь эмоциями и впечатлениями от заплывов.

Редакция Sports.ru и X-WATERS выберут самые интересные посты, авторы которых получат приятные подарки.

Призы в конкурсе

Мы выберем трех победителей:

– выбор читателей – автор самого заплюсованного поста получит слот на любую дистанцию X-WATERS Volga 2022 (пройдет 23-24 июля 2022 года);

– выбор X-WATERS – автор поста, который больше всего понравится организаторам, получит скидку 50% на любую дистанцию X-WATERS Volga 2022;

– выбор Sports.ru – автор поста, который выберет редакция раздела «Здоровье» на Sports.ru, также получит скидку 50% на любую дистанцию X-WATERS Volga 2022.

Посты всех победителей будут опубликованы на главной странице Sports.ru и в соцсетях проекта, где их увидят 20 миллионов человек.

Как опубликовать конкурсный пост

Зарегистрироваться на Sports.ru, указав ту почту, по которой с вами можно связаться. С 11 по 30 апреля написать подробный пост с рассказом о прошедших стартах X-WATERS. Разместить пост в разделе «Здоровье» на Sports.ru (выбрать вид спорта для поста «Здоровье»). Добавить теги: «личный опыт» и «X-WATERS».

Здесь можно посмотреть подробную инструкцию с пошаговыми картинками, как зарегистрироваться на сайте и создать первый пост.

Результаты конкурса мы объявим 10 мая.