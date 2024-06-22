Топ-инженеры и шефы, роскошные спонсоры (Visa! Boss!) – «Ред Булл» перестраивает дочку в «лучшую гоночную команду «Ф-1»

Уже опережают план.

Вот уже полгода в «Формуле-1» гоняет команда с чудным названием Visa Cash App RB Formula One Team, собирая кучу мемов и шуток про ее чудесные сокращения вроде VCARB .

Хотя ведь по одной лишь вывеске кажется, что это внушительнейшая организация: спонсоры – грандиозные большие и богатые компании Visa и Сash App (платежная система от разработчика Twitter компании Block c капитализацией свыше 100 миллиардов долларов).

А при изучении комбинезонов кажется, будто их партнерское портфолио – еще грандиознее: компания-сестра производителя люксовых часов Rolex-Tudor, Hugo Boss, польский нефтехимический госконгломерат Orlen, Hugo Boss, да и производитель энергетиков «Ред Булл» тоже давно больше имя в спорте и бизнесе с оценочной капитализацией в $50 млрд.

Все дело в истории команды: 2024-й – ее первый год в новом образе. Пока она по-прежнему воспринимается как «Альфа Таури» – дочерняя и молодежная команда «Ред Булл» с тем же составом, теми же закупленными деталями, пилотами и штатом.

Даже результаты пока такие же, как в удачный год бывшей «Торо Россо»: шестое место в Кубке конструкторов в паре десятков баллов от пятого и пара заездов в топ-6 в квалификациях, спринтах и гонках.

Но… Действительно ли это та же команда, или на самом деле она уже другая? Что последовало за впрыском люксовых спонсоров – более щедрых и эпичных, чем все предыдущие вместе взятые? И правда ли это «все та же Торо Россо» и по результатам?

Не совсем: хоть в гонках «РБ» и финишировал пока лишь дважды 7-м, но в Кубке конструкторов команда всего на 30 баллов отстает от зеленого британского «Астон Мартин» с Фернандо Алонсо – главного сюрприза 2023-го , недавно перебравшегося на новейшую супербазу-шедевр инженерного искусства за 250 млн с недавними топами «Ред Булл», «Макларена» и «Феррари» в штате.

Таков образ новой «Формулы-1»: в уровне и представительности мощно рванули все, и второй команде «Ред Булл» нужно соответствовать – иначе соперники пролоббируют (даже уже начали!) требование принудительной продажи любому надежному покупателю.

Вот и для «Альфа Таури» настало время трансформации из мелкой полудочерней организации в фактически самостоятельную гоночную структуру с мощным штатом, достойным инженерным составом, самобытными пилотами и собственными традициями.

«Давайте выстроим лучшую возможную гоночную команду и посмотрим, куда нас это приведет» – такую цель поставил перед собой и коллективом новый глава Лоран Мекьес в момент назначения на старте сезона. С такими словами и запускали ребрединг.

Смотрим, что выходит!

Суперштат: бывшие топы ФИА, «Феррари», «Макларена» и «Рено»

Лоран Мекьес – первый и главный столп перестройки «РБ»: он уже работал в команде еще во времена «Торо Россо», затем по совету босса на тот момент Франца Тоста отправился расширять компетенции в регулятора гонок Международную автомобильную федерацию ФИА сперва директором по безопасности, а затем главным гоночным директором, а после переехал на роль гоночного директора уже в Маранелло. Оттуда его и призвали на самую руководящую должность в старую команду – рулить перестройкой и формировать спортивное подразделение по своему видению.

Причем за внегоночную операционную работу со спонсорами, бизнес-составляющей,общей стратегии и инвестиций будет отвечать другой экс-топ ФИА Петер Байер – магистр бизнес-администрирования, основатель двух крупнейших музыкальных фестивалей Австрии (например, Soundcity), один из топ-менеджеров Международной федерации сноуборда, затем шеф Юношеских Олимпийских игр, затем один из авторов серии Ocean Masters в топовом объединении мирового яхтинга America’s Cup – и только затем он через связи с МОК перешел в ФИА.

В 2017-м он получил должность целого генерального секретаря – после тщательного аудита всех сильных и слабых сторон каждого чемпионата ФИА.

«80% моего времени заключалась в работе с промоутерами и разработке будущих стратегических решений. Я проводил много обсуждений о будущем «Формулы Е» и возглавлял превращение серии в чемпионат мира. Я проводил промоутерские переговоры о чемпионате мира по ралли-рейдам и расширение чемпионата мира по ралли. Я вел дело по объединению чемпионата Европы по ралли и ралли-кроссу под одним зонтом одних немецких промоутеров. Такая ежедневная рутина.

На стороне «Ф-1» я занимался разработкой правил по ограничению бюджетов и участвовал в определении регламента моторов на 2026-й через переговоры с боссами автозаводов-производителей. Благодаря моему бэкграунду в бизнесе я и чувствовал, что мы на самом деле сможем довести все до рабочего состояния. Потому что вообще говоря, инженерная работая – такой же точный бизнес, как и ведение счетов».

В итоге вклад Байера в работу ФИА оказался настолько высоким, что в 2021-м его повысили до исполнительного директора по вопросам «Формулы-1». Однако с избранием нового президента Мохаммеда бен Сулайема федерацию ждали перемены: он переструктурировал систему так, что полномочия директора ушли СЕО всей ФИА, Петер ощутил некоторое непонимание своей роли в новой стратегии и решил покинуть междурнародного регулятора гонок. После небольшого периода работы советником для МОК и проекта «Ауди» для «Ф-1» он принял предложение владельца корпорации «Ред Булл» Дитриха Матешица стать директором второй команды концерна – одно из последних ключевых решений по вопросам «Ф-1» в жизни прославленного бизнесмена.

То есть фактически новое лицо «РБ» как новой команды строят бывшие топы регулятора – сами формировавшие правила, знающие все лазейки, обладающие массой компетенций и связей и на бизнес-стороне, и на «спортивной». Не так много соперников могут похвастаться шефами с подобным портфолио – обычно у них либо инженерный бэкграунд, либо чисто гоночный, либо большой опыт в бизнесе, а остальные аспекты они познают уже в процессе.

Мекьес вообще все свободное время посвящает команде и вопросам спорта – привычку в него заложил еще Франц Тост во время первого отрезка в «Торо Россо»: «Годами и годами у нас были ежедневные неофициальные встречи – только он и я – в самые ранние часы, когда еще никого не было на базе. Мы просто сидели и обсуждали дела. Ведь знаете, в это тихое ранее время ты лучше всего можешь оценить ситуацию: ты еще свеж и слегка отстранен, эмоции еще не захватили – можно свободно обмениваться мнениями и искать любые пути вперед, на длинной или короткой перспективе. В большей части дней это были лучшие моменты суток».

И система под ними тоже выстраивается вполне серьезная: навпример, на роль гоночного директора взяли бывшего топ-менеджера заводской «Рено»/ «Альпин» Алана Пермейна, управлявшего базой в Энстоуне еще со времен «Бенеттона» и «Лотуса» более двух десятилетий. Его хоть и уволили с инсайдерским скандалом и обвинениями в фаворитизме англичан и старых сотрудников, но все же менеджер руководил той частью команды столько лет и во времена чемпионских титулов Фернандо Алонсо – позитив для передачи недавней маленькой второй команде точно найдется, хотя бы на первых порах.

Техническим штабом же теперь руководит Тим Госс – еще один бывший гоночный директор ФИА и экс-шеф технического подразделения «Макларена» (начинал главным инженером еще под руководством Эдриана Ньюи, затем ассистировал лишь чуть менее прославленному Падди Лоу, разрабатывал нынешний регламент «Ф-2» и будущий с 2026-го свод правил для шасси «Ф-1») вместе с бывшим топом Red Bull Technology (рулил подразделением, занимавшемся разработкой и производством тех деталей, которые поставлялись обеим командам) Гийомом Каттелани.

Как вам такое пополнение всего за полгода перестройки? Некоторые заводские команды вроде «Альпин», должно быть, мечтали бы о подобном, как и будущая «Ауди» – не говоря уже о параллельных чисто гоночных организациях. Можно сказать, теперь управляющая матрица «РБ» вполне на уровне самых богатых и топовых для «Ф-1» – амбиции уйти от титула «просто команды-сестры» реально подтверждены!

«С точки зрения потенциального покупателя акций мы теперь выглядим как полностью новая команда и одновременно как организация с экстраординарной основной, – комментировал Байер. – Построить такое представлялось уникальной возможность, вот почему я и решил запрыгнуть».

Самобытные пилоты: звезда шоу Netflix и… Очень быстрая потенциальная звезда шоу Netflix

В 2024-й «РБ» вошел тем же составом, которым успешно завершал 2023-й – Дэн Риккардо + Юки Цунода. Оснований для смены не было: японец действительно сильно вырос и обрел наконец стабильность, став одним из главных драйверов финального рывка на восьмое место Кубка конструкторов буквально в череде финальных Гран-при.

Риккардо же по-настоящему выстрелил только на Гран-при Мексики (4-е в квалификации и 7-е на финише), но на самом деле для нынешнего «РБ» его фигура в принципе важнее практически любого перфоманса на треке. Одна-две дополнительные позиции выше или ниже на финише могут и не принести такого долгосрочного вклада, как прочие полученные командой бонусы от одного лишь присутствия Дэна в ее моторхоуме и машине.

Ведь вклад №3 в расширение медийности чемпионата и его нынешний коммерческий успех среди спонсоров и широкого круга фанатов еще даже не осмыслен и не понят. Но именно Дэн ответственен за драйвер «эффекта Netflix» как таковой: сам продюссер шоу Drive To Survive Джеймс Гэй-Рис в каждом интервью рассказывал, как Риккардо первым из гонщиков откликнулся на предложение съемочной команды на встречу и обсуждение формата документалки (еще даже до старта самого процесса!), пригласил их к себе домой в Монако, выступал «проводником» по миру возможного для показа и вообще помог сформулировать шоу в нынешнем виде. Именно по тем разговорам с Дэном съемочная команда и поняла, как должен выглядеть сериал – а затем №3 стал его главной звездой и лицом благодаря непосредственности, шуткам и личной драме попыток успеха в «Ред Булл», скандальных трансферов в «Рено» и «Макларен», фэйлов и побед. Именно Риккардо – самый узнаваемый и любимый пилот среди зрителей с огромным отрывом, его признавали «центральной звездой» перед релизом последнего сезона, не зная, кем его будут менять в последующих (предполагался Пьер Гасли, но в итоге все закончилось просто голливудской историей возвращения).

Во многом именно вклад Риккардо помог принести Drive To Survive и «Формулу-1» в поп-культуру и шоу-бизнес. Именно его образ привлек широкую массу обычных зрителей.

И «РБ» сполна капитализирует этот факт: делами Дэна управляет агенство CAA Sports, и оно же ответственно за привлечение в команду Visa и Cash App в роли титульных спонсоров – по инсайду американского бродкастера «Ф-1» ESPN, каждая компания платит по $35 млн за брендинг. Причем именно присутствие Дэна в ростере пилотов увеличивает каждый из контрактов на 10 млн в год, а при его смене выплаты тоже уменьшатся. Правда, у компаний нет права блокировать его уход – но и повышать Риккардо в «Ред Булл» у головной организации тоже не будет мотивации в любом случае.

Люксовый бренд одежды Hugo Boss тоже пришел явно не под зумера Юки – а после включеня Дэна в мир большой моды на Met Gala . То же самое и с брендом роскошных часов Tudor -- «как Rolex и от Rolex, но специально для спорта, экстрима и вообще смелых».

Потому вклад Риккардо – именно в помощи по закладке фундамента новой организации и через имидж (смотрите, теперь за нас может гонять и топ-пилот с фанатской базой у топ-команд!), и через дополнительную маркетинговую ценность.

А еще и Дэн, и команда неоднократно подчеркивали важность опыта, который австралиец принес в «РБ» с первого же дня – и по подходу к работе, и по настройке болида, и даже по взаимодействию с инженерией.

«Я давно в «Ф-1», пилотировал множество болидов, многое повидал, у меня есть знания. Пожалуй, я это недооценивал, – комментировал сам Дэн. – Команда испытывала некоторые проблемы, и я видел, что мой опыт помогает. То, как люди реагировали на мои слова, какие вопросы задавали… Мне начал по-настоящему нравиться этот аспект работы.

С возрастом понимаешь, что обладаешь способностью менять настроение в боксах, отклик коллектива. В командах трудятся сотни людей, но ты являешься одним из двух, за которыми следит мир, оценивая общие выступления. Ты не просто управляешь машиной, ты можешь менять атмосферу, и я стал лучше это понимать».

Однако и Юки – абсолютно самобытный гонщик на взлете результатов: к концу третьего и началу четвертого сезона в «Ф-1» он наконец обрел стабильность и взял под контроль талант, позволяющий проходить многие повороты в стиле «я так не могу» (с) Риккардо. После мощного старта 2024-го публика даже предлагала рассмотреть японца в «Ред Булл» на замену Пересу, но новая стратегия «РБ» по сохранению потенциального топ-гонщика только подчеркивает: команда теперь и сама целит в результаты.

К тому же, Юки тоже на взлете всеобщей популярности: с самых первых лет в «Ф-1» он уже производил мемы в промышленных масштабах детским несдержанным поведением, руганью по радио, нелюбовью к тренировкам и полной открытостью. Нескольких сезонов хватило, чтобы укрепиться в гоночной поп-культуре (теперь пилотам на любых викторинах задают хотя бы один вопрос, упоминающий в себе Цуноду – хотя бы формата «сразились бы вы с одной уткой размером с Юки или с сотней Юки размером с утку») – но скорее как парня, которого все любят и к которому относятся к позитивом.

А за годы взросления Цунода открыл и другие грани характера: например, страсть к готовке («Ф-1» даже выпускала целую серию околокулинарных шоу, где Юки познает японскую кухню или пытается чем-то накормить напарника!) или способность не сдавать под напором шуток Дэна Риккардо и даже выдавать мощные панчи в ответ .

№22 точно на взлете медийности – спонсоры могут и не приходить конкретно под него, но точно имеют в виду то внимание, которое он генерирует. И нынешние результаты только подчеркивают: Цунода может стать лидером усиленной «РБ» на много лет вперед – и очень опасным соперником для топов.

Уникальный технологический путь: инновации как в топ-командах вместе с масштабной закупкой деталей и параллельным переездом

Постоянные пересмотры правил в последние сезоны вместе с обретением финансовой устойчивости сделали все команды привлекательными для инвестиций: сразу 6 организаций из 10 пережили частичную или полную перепродажу долей за последние 4 года (некоторые – и по несколько раз!). Также с изменениями регламента и появлением потолка расходов выросла и конкуренция, актуализировав вложения в обновления инфраструктуры и баз. Почти каждая команда в итоге что-то доделала или вообще переехала: «Ред Булл» пока планирует новую аэротрубу, «Феррари» недавно получила новый стенд и симулятор, «Мерседес» заложил целый инженерный кампус в Брэкли, «Макларен» закончил заводские отделения и тоже аэротрубу, «Альпин» тоже ждет симулятора, будущая «Ауди-Заубер» и «Уильямс» обновляются полностью, а «Астон Мартин» недавно переехал на суперновый завод-произведение искусства за 250 млн.

До середины 2023-го только «Хаас» оставался без достройки – и «РБ». Но если у маленькой американской команды в принципе случился кризис идентичности и развилка, то бывшая «Альфа Таури» просто финализировала планы – и после ключевых подписаний вроде Байера процессы завертелись.

Команда решила отказаться от устаревшего офиса для аэродинамического подразделения в Бичестере и переехать к концу 2024-го на новую расширенную базу! Фаза активных инвестиций и реновации началась благодаря вложениям новых спонсоров

«Фаэнца – наш исторический дом и весьма современный завод, который весьма неплохо недавно проинвестировали и обновили, – объяснил Мекьес. – Там очень хорошие производственные инструменты и большая часть нашей инженерной команды. Но остальное мы к концу года переместим из устаревшей базы у Бичестера в новый завод в Милтон-Кейнсе, ближе к общему кампусу «Ред Булл» [месту структурирования конгломерата Red Bull Technology].

В первую очередь за это нужно поблагодарить Франца Тоста – за годы он собрал и выстроил впечатляющий пул талантов для команды того уровня. Он заложил мощнейшую основу для старта. Проект потому очень привлекателен на рынке – у нас на подходе еще несколько топовых фигур. Мы постоянно пытаемся впрыснуть опыт и таланты в команду.

Перестройка идет на все 360 градусов. В оборудовании, в софте, на всех уровнях. Вот почему наше приключение такое фантастическое – потому что оно в том, чтобы реально бросить вызов большим парням. Ведь правда в том, что мы никогда не сможем победить их, задавив размером – мы никогда не вырастем больше.

Потому нам нужно бросать себе вызов по части поиска ответов на вопросы «как и откуда мы можем достать и выложить на стол что-то еще?» Нам требуются основы, но нужно и что-то еще дополнительное для победы над теми, кто больше.

«Ред Булл» не устанавливает нам стеклянный потолок. Я не согласился бы на такой случай – ведь тогда они бы означали, что нам пришлось бы сталкиваться с дополнительными ограничениями».

Пока база в Англии переживает переезд, дополнительные возможности пока выжимаются только из итальянского региона: например, сперва «РБ» вписалась в программу использования переработанного карбонового волокна для производства деталей ради сокращения затрат (процессом превращения мусора во вторсырье займется государственная компания, большая часть затрат покрыта субсидиями), а стоимость самого физического превращения материала в болид планируют снижать благодаря инновационным подходам 3D-печати!

К тем же технологиям прибегнут и для ускорения через облегчение шасси и остальных деталей – для сокращения массы и замены металлических деталей на карбоновые заключено отдельное партнерское соглашение со стартапом Roboze из Бари и подразделением в Хьюстоне, который как раз занимается 3D-печатью углепластиковых элементов на смену металлическим и снабжает производителей в MotoGP и «Формуле Е».

Сейчас похожими технологиями в «Ф-1» пользуются не так много команд: «Ред Булл» выступал пионером пару лет назад, за ним следовали «Феррари» и «Макларен», но только оранжевые всерьез продвинулись во внедрении. Можно сказать, здесь маленькая команда тоже вступила на инновационную тропу топов – со всеми соответствующими рисками.

Тем не менее, «РБ» не откажется от тесной связи и закупки деталей у Red Bull Techonology как минимум на среднесрочном отрезке, пока активная перестройка продолжается. Да, теперь их стоимость тоже зафиксирована, и производить самостоятельно запросто может оказаться дешевле, но в данном случае для команды положения «РБ» «дешевле» не всегда может значить «лучше» или «эффективнее».

«Мы можем сейчас по регламенту закупать некоторые детали, так что мы их закупаем и устанавливаем на машину, – пояснил Байер. – И самое важное преимущество для нас в этом аспекте, что мы можем сконцентрироваться на более глубоком развитии других вещей, потому что на все у нас просто нет бюджета, людей и мощностей.

Например, у нас просто отсутствуют инженеры-разработчики подвески, потому что последнего увел босс «Феррари» Фредерик Вассер – потому что он жил в Италии и определенно был крайне хорош! Так что в теории мы имели возможности производить подвеску, но осознали, что в таких условиях лучше покупать такие детали – ведь такие сделки позволяют нам концентрировать все ресурсы в остальных зонах, где мы еще конкурентоспособны».

Потому команда и переносит вторую базу поближе к основному поставщику – и моторов, и ключевых запчастей – чтобы сэкономить хотя бы на логистике, сборке и коммуникациях. И не откажутся от любых полезных закупок – особенно когда вменяемых спецов по нужным деталям взять просто негде. И планируют только расширять сотрудничество потенциально до приобретения максимума возможного – в данный момент Байер открыто лоббирует и продвигает в ФИА тему ослабления ограничений списка обязательных к самопроизводству элементов. Ведь даже в смысле обмена знаниями контролировать передачу запчастей регулятору будет намного проще, чем следить за «арендой» инженеров «Феррари» на базе «Феррари» для разработки аэрообвеса для «Хааса» – как американцы оперируют последние 3 года.

«Я был в ФИА и видел все правила инженерных проверок, – настаивает Байер. – И близкая доступность создает больше возможностей к обмену. В автоспортивной долине Великобритании можно запрыгнуть в машину, проехать пять минут и поговорить с человеком из другой команды в пабе».

Пытающийся вступить в «Ф-1» 11-й организацией американский «Андретти», кстати, тоже недавно открыл вспомогательные инженерные мощности в Бичестере .

Результат опережает планы

«Старт сезона вышел очень хорошим, – оценил Мекьес. – В самом начале вышли несколько трудных гонок, но затем начался медленный, зато последовательный прогресс, и гонка за гонкой машина становилась все лучше.

С ускорением болида и мы выполняли работу все качественнее, и как-то внезапно вышло срезать полсекунды и возглавить среднюю группу. У нас нет преимущества, но мы в битве за очки в каждом заезде с третьей гонки.

Но теперь даже когда целишь в топ-6 в чемпионате, то встречаешься с необходимостью сражений с шестью автопроизводителями, семью то-командами – и даже для финиша на 8-10 местах требуются грандиозные укрепления структуры. Сейчас мы их и делаем. Некоторые меры можно принять уже на короткой перспективе, некоторые вещи потребуют много времени для перестройки. Но энергия идет.

Лидерство среди середняков была среднесрочной целью. То есть не на конец первого же года – мы сейчас опережаем план, но понимаем, насколько же сезон длинный. Теперь нам нужно защищать шестую позицию. Я бы не сказал зимой, что мы сможем, но сейчас мы в битве.

Шестое место или пятое место в Кубке конструкторов – я бы сказал, здесь и начинается выстраивание способности побить некоторых производителей. Вот что для меня «долгосрочный успех».

Слова пока подтверждаются делами: на Гран-при Испании «РБ» привезла еще один пакет обновлений – самый масштабный и дорогой в сезоне: новые корпус, днище, фактически полностью переработанный аэрообвес, систему охлаждения и многие другие детали для перекомпоновки «внутренностей» и переустройства шасси. Фактически теперь машина эволюционировала в полноценную В-версию – по агрессивности и скорости внедрения деталей с чемпионской «сестрой» в этом году может сравниться только «Астон Мартин».

Так что не надо смеяться над «ВКАРБ»! Кажется, все это – еще только начало.

Что еще почитать о положении других команд «Формулы-1»?

Фото: Gettyimages.ru /Clive Rose, Peter Fox, Rudy Carezzevoli, Mark Thompson