Лучший год «Ф-1»: 6 млн посетителей, доход – $3 млрд, рекордная прибыль

Считаем деньги.

В 2023-м «Формула-1» пережила один из самых доминирующих сезонов в истории: «Ред Булл» выиграл все гонки, кроме одной, Макс Ферстаппен обновил кучу рекордов , а мировая пресса начала задаваться вопросом, не вызовут ли постоянные победы одних и тех же лиц потерю интереса к гонкам, падению публики, аудитории и выручки.

К счастью, после перехода серии к американским владельцам из «Либерти Медиа» коммерческая сторона чемпионата полностью открыта – ведь компания торгуется на американской бирже NASDAQ и обязана поквартально отчитываться обо всех доходах, расходах, инвестициях, прибылях и потерях. В самом конце февраля управляющая компания опубликовала итог за 2023-й и провела созвон с акционерами для объяснения финансового итога необычного года – и мы изучили все данные. Спойлер: итог вышел потрясающим и рекордным (так и называли)!

Как «Формула-1» зарабатывала?

И босс «Формулы-1» Стефано Доменикали, и глава всей медиакорпорации-владельца серии «Либерти Медиа» Грегг Маффей отметили год как рекордный и по части посещаемости, и по части аудитории, и по части выручки, и призовым, и по заключенным спонсорским контрактам, и по посещаемости. В 2023-м главный гоночный чемпионат планеты достиг своего пика на данный момент.

В 2023-м «Формула-1» заработала 3,2 млрд долларов и зафискировала прибыль в 297 млн – прибавка в 700 млн дохода по сравнению с 2022-м и 120 млн прибыли. Но как же и на чем серия зарабатывает?

Выручка от гонок включает в себя: промоутерские лицензионные взносы за проведение Гран-при, которые локальные организаторы платят за право принимать заезды; продажу билетов в особые ложи и паддок-клаб, закрепленные за чемпионатом, прием особых гостей; поступления от партнерских сделок, заключенных на дни заездов и вообще все возможные деньги, полученные именно от привязки к «локации»; выручка от выставки в Мадриде и Вене; выручка от совместного картингового центра на стадионе «Тоттенхэма» F1 Aracade ; выручка от экскурсий по штаб-квартирам.

Медиаправа – поступления от всех ТВ-сделок, от подписок на собственный стриминг F1 TV, плата от Netflix (5 млн за первый сезон, за остальные суммы пока не раскрывались), от Apple за съемки фильма с Брэдом Питтом, любое лицензирование бренда «Ф-1» на товарах, продажа рекламы на официальном сайте,

Спонсорские доходы – сделки на продажи баннеров на Гран-при, видеоразмещения на трансляциях, платные публикации и ролики на официальном сайте, технические и коммерческие партнерства.

Все основные данные об успехе «Ф-1» в 2023-м

«Формула-1» продавала вип-билеты в свой паддок-клаб на 19 этапах из 22-х. На 10 из них зарегистрированы продажи всех доступных опций (их стоимость стартует с 3 тысяч долларов ). Рост выручки только от этой статьи доходов +100% год к году – настолько взлетел интерес звезд

Общая ТВ- и стриминг-аудитория составила 1,5 млрд человек, при средней на гонку в 70 млн. В США общая аудитория за год понялась на 40%. Отдельно отмечен рост в женской категории и возрастной группе «младше 35 лет». Заключен новый многолетний контракт на вещание с BeiN Sport для покрытия региона Ближнего Востока, Северной Африки и Магриба (раньше слишком фрагментировался и почти не монетизировался), также возвращено вещание в Индию. Количество подписчиков F1TV выросло на 37% по сравнению с 2022-м.

Официальный сайт и вертикаль приложений за год собрали 100 млн уникальных посетителей и 3,1 млрд просмотров – рост на 10% по сравнению с 2022-м. Просмотры видео лучших моментов гонок выросли на 35%. 70,5 млн подписчиков зафиксировано во всех вертикалях соцсетей.

12 локальных рекордов посещаемости на этапах, включая 480 тысяч человек на Гран-при Великобритании, 445 тысяч на Гран-при Австралии, 405 тысяч в Мексике и 308 тысяч в Бельгии. Также о рекордах сообщили на финише сезона в Бразилии в Абу-Даби. Cуммарная посещаемость составила рекордные 6,15 млн человек – в 2022-м было 5,7 млн, а в допандемийном 2019-м – 4,1 млн. Средняя посещаемость теперь – 270 тысяч человек, когда до пандемии (и в самом начале владения «Либерти Медиа») она составляла только 195 тысяч человек.

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Обнаружено, что около 20 миллионов человек аудитории следят за гонками каждую неделю по ранее неотслеживаемым и неизмеримым каналам. Оценен потенциал наращивания стабильного смотрения каждого Гран-при на 29% за счет дальнейшей работы с этой аудиторией при поиске новых инструментов их вовлечения.

Спринтерские гонки все-таки признаны коммерческим успехом (несмотря на недовольство продажами билетов некоторыми промоутерами – например, Гран-при Майами), поскольку нарастили время ТВ-просмотров и продажи билетов. Но главное, представление спонсорских брендов из-за спринтов оценено в +50%.

Картинговый трек на стадионе «Тоттенхэма» F1 Arcade собрал 400 тысяч посетителей за год. Отрывается вторая локация в Бирмингеме.

Выставку в Мадриде посетили 170 тысяч человек, она уже переехала в Вену и затем продолжит турне. Кстати, мы делали по ней обз ор!

В итоге за 2023-й заключено спонсорских и коммерческих многолетних контрактов суммарной стоимостью $12 млрд.

Затраты тоже выросли – но это выплаты командам, инвестиции и вложения в уникальный Гран-при Вегаса

Одна из главных расходных статей «Формулы-1» – конечно, распределение денег между командами. Призовые выросли на 5%!

Но и остальные затраты составили уже целый миллиард долларов – по сравнению с 2022-м сумма выросла аж на 450 млн! Из чего же они сложились?

инфляция, а также рост стоимости перелетов, перевозки грузов и оборудования.

рост затрат на организацию активностей паддок-клаба.

расширение штата в отделах маркетинга, IT, стриминга и административного персонала.

рост налоговой ставки в Великобритании – именно там структурирована штаб-квартира «Ф-1» и происходит основной корпоративный расчет, а также выплата зарплат всему основному штату.

расширение инвестиций в IT, стриминг и цифровую инфраструктуру: новая графика, мощности для трансляций F1 TV, производство новых собственных шоу и документалок для платформы (их на самом деле выходит там с десяток – и о подготовке гонщиков, и об истории «Ф-1», и проект оцифровки старых трансляций).

инвестиции в F1 Arcade и выставку (точные суммы не озвучены).

но прежде всего – завершение цикла инвестиций в строительство и проведение Гран-при Вегаса, а также его церемонии открытия и закрытия. Серия самостоятельно приобрела землю под паддок в центре города (это инвестиция еще прошлого года), затем возвела на нем здания боксов и постоянных офисов (планируется сделать из них американскую штаб-квартиру и местный дом «Ф-1» с проведением всевозможных тематических мероприятий на долговременной основе), а затем сама строила трибуны и занималась установкой временных конструкций для городской трассы.

сумма всех трат группы «Либерти Медиа», связанных с «Ф-1», оценены в 1,4 млн наличных и ликвидных инвестиций. 1 млрд из них проделаны самой серий. «Капитальные» инвестиции из них – 426 млн, из которых 390 млн напрямую связаны с организацией и развитием Гран-при Вегаса. То есть практически весь рост трат «Ф-1» в 2023-м – это Гран-при Вегаса, остальное – «чистая органика».

И как тут не вспомнить общее количество затрат на этап за два года – 835 млн!

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Важнейший Гран-при для будущего «Ф-1»: серия влила $835 млн и перекрыла половину Вегаса

Гран-при Вегаса признан успешным. Более того, главным успехом года – и главным драйвером роста выручки

С учетом таких огромных вложений в один этап, новой схемы организации Гран-при, больших надежд и громких скандалов гоночный мир (и инвесторы) точно ждали годовой отчет прежде всего ради финализации итога и вердикта – так стоило ли оно того? Удалась ли авантюра с Вегасом? Ждать ли революции в спортивном бизнесе?

Ответ на последний вопрос пока не ясен, но насчет самого этапа в управлении «Ф-1» и «Либерти Медиа» сложился полный консенсус. Грег Маффей подтвердил основные показатели первой оценки сразу после гонки: посетители в среднем тратили в 3,6 раза больше, чем негоночный гость Вегаса в то же время, привлечено 145 тысяч новых уникальных посетителей именно в дни Гран-при, потративших свыше $4000 в среднем в день на человека. Только за неделю Гран-при посетители города суммарно произвели потребительских трат на $561 млн.

Общее число продаж билетов – с учетом всех партнерских билетных, отельных, командных программ и паддок-клаба – составило 315 тысяч.

Отчет Комиссии Невады по азартным играм зафискировал выручку в $821 млн в казино на главной улице города за 4 дня Гран-при – по которой и проходила гонка и на которую пришлась вся основная туристическая билетная программа по просмотру заезда из люксового заведения. Это увеличение на 22,6% по сравнению с тем же периодом в 2022-м.

Общий экономический эффект Гран-при в городе оценили в $1,3 млрд ВВП, а прямые и косвенные дополнительные налоги – в сумму до $100 млн.

Финансовый директор отельной группы MGM Resorts International (управляет примерно третью главных отелей на основном бульваре Strip, по которому и проводили гонку и устраивали продажу билетных роскошных билетных программ за много тысяч долларов с просмотром заезда из ресторанов – важный член LVCVA) объявил о рекордном уик-энде для оператора по чистой выручке, полном разбронировании комнат и достижение «ценового навеса» в 33,7% по сравнению с предыдущим годом.

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«Лучший результат в истории компании, – высказался он. – Перебил даже выставку CES в 2019-м. А обычно у нашей компании это самый слабый уик-энд. Так что можно завесить эффект события по сравнению со всеми другими в истории Вегаса за последние года по влиянию на нашу компанию».

Ставочники из подразделения BetMGM тоже крайне впечатлились: Гран-при Вегаса побил рекорд любой другой гонки за всю историю «Ф-1» – причем втрое. Речь и о живых ставках в заведениях компании, и об онлайн-сегменте.

Стороны промоутера сошлись на необходимости попыток продолжения проведения этапа со всеми усилиями – только теперь целью поставили дальнейшее расширение общей посещаемости через увеличение предложения и экспансию во все возможные ценовые категории. Второй целью поставили оптимизацию структуры затрат на этап. Осталось договориться с городом – там в преддверии выборов обратили особое внимание на недовольство жителей и думают, как же выжать из «Ф-1» больше денег и компенсаций.

Также отдельно отметили колоссальный эффект самого факта появления локации в календаре – во многом «Ф-1» смогла дозаработать на одном имени города!

«В общем гонка в Вегасе превзошла наши ожидания на множестве уровней, – резюмировал Маффей. – Даже несмотря на более высокие затраты по сравнению с расчетами. Но это мы планируем сократить.

Общая выручка от гонок выросла прежде всего именно из-за продаж на Гран-при Вегаса и роста стоимости наших контрактов для спонсоров и партнеров благодаря появлению в календаре Гран-при Вегаса. Речь как о представлении брендов на самой гонке, как о новых сделках, так и о повышении ценности действовавших сделок. Выручка от паддок-клаба и работы с вип-гостями тоже прежде всего запитана Гран-при Вегаса».

Неужели проблем совсем нет? Долги – еще миллиардные, вопрос дальнейшего развития повис в воздухе

Однако на данный момент даже рост выручки и прибыли не помог снизить общий долг «Формулы-1» – он никогда не пропадал еще с момента приобретения «Либерти Медиа», существовал и ранее и реструктуризировался после сделки, да и сама американская корпорация приобретала акции чемпионата в долг и затем проводила ряд взаимозачетных сделок для его погашения.

Сейчас же он составляет в общей сложности 2,9 млрд – а год сократился всего на 4 млн.

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475 млн из них составляют конвертируемые облигации до 2027-го под вполне терпимые 2,25% – «Ф-1» платит по ним 10,6 млн каждый год и не испытывает дополнительных сложностей. С запасом наличных в 1,4 млрд погасить их будет несложно даже при активном обороте – как видите, даже в этом году на операционные расходы еще бы осталось. Тем не менее, если серия не выплатить выплатить эти деньги, то держатели взамен получат право на акции.

Остальные 2,4 млрд – долговременные займы или открытые кредитные линии . «Ф-1» не обязательно активно ими пользуется, что-то по ним взяла, но в американской банковской системе в принципе принято держать их «на всякий случай» для лучшей оценки кредитоспособности при обсуждении потенциальных сделок или инвестиционных проектов. Реальная чистая задолженность остается на уровне от 1 до 1,7 млрд (в зависимости от учета покрытия ликвидными активами или опасностью востребования) и пока никого среди инвесторов не беспокоят, но и плана погашения или снятия долгов с серии не высказывается. Причины не очень понятны – казалось бы, при активном финансовом оздоровлении бизнеса избавление от старых долгов – логичный следующий шаг для очищения баланса, но…

Зато у инвесторов вызвало множество обеспокоенных вопросов раздувание капитальных и операционных затрат – прежде всего на Гран-при Вегаса, но и в целом. Кажется, даже опытные портфельщики и банкиры с Уолл-стрит не ожидали такого скачка расходов, связанных всего с одной гонкой – и Маффею со Стефано Доменикали пришлось их много и активно успокаивать.

Из пояснений для инвесторов стало ясно: в ближайшее время никаких расширений трат больше не планируется, опыт самопроуомтерства на другие этапы пока переносится на будет, и локальные организаторы с их бизнесом пока могут спать спокойно. «Формуле-1» требуется переварить свершения, все пересчитать, привести модель к более жизнеспособному и менее пугающему образу.

«Да, мы ожидаем возвращения к нормальности в контексте размера затрат по сравнению с прошлым, особенно касательно Гран-при Вегаса, – раз за разом подтверждал Маффей. – Команда изучает разные всевозможные опции, по по которым мы могли бы перенести наше оборудование сразу на баланс активов вместо аренды или операционных инвестиций. Такие возможности сперва должны появиться, но мы пока не ожидаем их в значительном весомом объеме.

Я не знаю, сколько еще появится возможностей вроде Вегаса, на которые мы отзовемся, что точно хотели бы сделать то же самое.

Может, в будущем появятся возможности более активного партнерства с локальными промоутерами. Некоторым из них не хватает капитала, некоторым – определенных навыков, может, мы еще какие-то вещи сможем довнести. Во многих случаях промоутеры добавляют знания локальных рынков, контактов, сильных сторон – и это очень ценно. Думаю, на данный момент лучше думать о способах более тесной работы вместе, чем искать пути превратить нас в промоутеров еще пары гонок».

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Однако других долговременных планов боссы « Формулы-1» не высказали. Сложилось впечатление, будто на данный момент реализованы все точки желаемого продвижения, и дальше серия пока не знает, куда и как развиваться дальше. Наступает пора пересчетов, оптимизации, пересомтра успехов, самоанализа сложившейся бизнес-модели и сокращения затрат.

Или вы все же ждете и надеетесь на новые внезапные сюрпризы?

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Фото: Gettyimages /Mark Thompson / Staff. Jared C. Tilton / Staff. Clive Mason / Staff. Rodrigo Varela / Freier Fotograf