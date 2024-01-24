Мадрид перехватил Гран-при Испании у Барселоны! Новая победа столицы над мятежным регионом или экономика?

Разбор скандального трансфера «Ф-1».

Главный и самый скандальный трансфер Испании в январе – практически уровня перехода Луиша Фигу из «Барсы» в «Реал»: «Формула-1» объявила о переносе местного Гран-при в Мадрид с 2026-го! Контракт заключен на 10 лет – нынешний каталонский трек в Барселоне как минимум потеряет статус национального после истечения сделки на проведение заезда.

В Мадриде возведут полустационарный-полувременный автодром вроде мощностей Майами и «Альберт-Парка» в австралийском Мельбурне – с трибунами на 110 тысяч человек (140 тысяч потенциальных посетителей в день с учетом свободного размещения и VIP-мест), 5474 метрами дистанции. 20 поворотами, тремя туннелями и 4 потенциальными обгонными точками. Средняя скорость не поражает воображение (218 км/ч), но время на круг планируется стандартное – 92 секунды, то есть сама конфигурация выйдет балансом между разгонами и медленными участками.

Помимо туннелей, главными особенностями планируется сделать перепад высот на бросках между 7-м и 9-м поворотами, а в 10-м «есть потенциал к уклону» – обсуждение угла уже идет. Если идею реализуют, связка 11-го и 12-го резко ускорится и превратится и красочную зону потенциальных обгонов.

Может показаться скучным, но помните о новых правилах: с того года планируется запуск более узких и юрких болидов, а темп разгона новых моторов будет совсем не таким интенсивным, как у нынешних. И таких прямых отрезков с торможениями уже может хватить для экстремальных схваток.

Однако, конечно, до характера традиционных высоконагруженных стационарных автодромов с обилием быстрых виражей трассе, конечно, далеко. Особенно на фоне суперуниверсальной «Барселоны-Каталонии», используемой как образцовый трек для тестов и симуляторов – потому многим фанатам замена сразу же показалась, мягко говоря, неравноценной.

Особенно при просмотре конфигурации со спутникового плана – кажется, будто трассу проложат по промзоне посреди ничего:

И на первый взгляд после роскошного этапа в центре Вегаса, дорогущего заезда в Майами и грандиозных заездов в Джидде и Сингапуре кажется шагом назад для «Ф-1». Неужели серия просто польстилась на столичные деньги страны, желающей забрать национальный бренд из мятежного региона?

Гран-при Испании действительно перенесли на окраину Мадрида. Для пользы города!

Проведение гонок в центрах городов – действительно красиво и роскошно, но вызывает кучу ненависти у неудобств у местных жителей с мелким бизнесом. Потому в Майами и не удалось прихватить главные достопримечательности – и местный бизнесмен-энтузиаст оборудовал почти частный трек рядом со своим стадионом. А в Монреале под автодром отдали целый насыпной остров.

Мадрид пошел другим путем – для него Гран-при «Формулы-1» вообще не имиджевый проект, а инвестиционный.

То, что на спутниковых снимках кажется промзоной и пустырями, на самом деле огромный парк имени Хуана Карлоса I. Рядом – новый район Барахас, тренировочные городки «Реала» и «Атлетико» (муниципальный центр имени Луиса Арагонеса). А сами павильоны – это IFEMA, грандиозная попытка города сделать здесь выставочный центр и новый деловой квартал с небоскребами, офисами, резиденциями топовых компаний и местами для переговоров.

Ее открыли в 1991-м и выстроили на городские деньги: 31% IFEMA принадлежит мэрии, 31% – автономному сообществу Мадрид (это такая большая область, которая включает в себя не только столицу, но еще и кучу окрестных городов), 31% – благотворительной организации Montemadrid Foundation (продвигает образовательные, культурные и экологические инициативы) и 7% – муниципалитету. Все активности в IFEMA проходят прежде всего с целью продвижения именно этого района и превращения его в новый деловой центр – для хотя бы небольшой разгрузки старых, более равномерного распределения инвестиций и более гармоничного развития всего региона.

Оттуда и выбор места, и типа застройки: IFEMA возвели в получасе езды от центра Мадрида практически на любом виде общественного транспорта (метро, автобус, городская электричка) или машине. В пяти минутах езды по автостраде – аэропорт Барахаса, предоставляющий беспрецедентные возможности для логистики.

Однако за столько лет существования центра после миллионных вложений в залы, павильоны и инфраструктуру вскрылась одна печальная деталь: там все равно почти никто не бывает за пределами крупных событий вроде «Ферий», выставок или действительно грандиозных саммитов. Далеко не все офисы, аудитории и павильоны активно работают, и в «обычный» день деловой центр не слишком-то похож ни на центр, ни на деловой.

Из-за недостатка целевого интереса бизнеса мощная и дорогая инфраструктура молотит впустую, принося городу скорее убытки, а стабильного центра притяжения не создается. Нет постоянной сферы услуг для района, нет стабильного активного потока посетителей, нет стабильности в спросе и налоговых поступлениях.

И в последние годы город наконец увидел шанс все изменить: создать у местности четкую ассоциацию, связать его со значимой вещью для многих миллионов человек и создать основания для посещения района не раз в год на какой-то концерт, а потенциально в любой момент побродить, потому что «прикольно, там же…»

Да, метаидеей стала «Формула-1». И неспроста: аудитория чемпионата в Испании растет каждый год – например, в 2023-м она в среднем составила 3,5 млн на гонку. Это рост на 84% по сравнению с 2022-м и почти в 3 раза выше, чем в США. Домашний Гран-при смотрели 10 млн человек только внутри страны. 882 тысячи человек с испанскими IP подписаны только на соцсети «Ф-1» – прибавка за 2023-й составила 23%. 4 млн уникальных пользователей с испанскими IP посетили сайт чемпионата – рост на 45% по сравнению с 2022-м (все – официальные данные, озвученные на презентации боссом серии Стефано Доменикали).

Если вам показалось, что тут Мадрид и IFEMA просто пытаются навариться на конъюнктурном временном успехе Карлоса Сайнса в «Феррари» и Фернандо Алонсо в «Астон Мартин», то нет: вообще-то скорее именно совместный проект испанской столицы и «Ф-1» послужил первым толчком к интересу. Ведь именно здесь весной открылась первая в истории выставка серии – с рассказами о ее развитии, технологиях и сложности работы инженеров и гонщиков. Привезли даже сгоревшее шасси Ромена Грожана с той самой аварии в Бахрейне в 2020-м – и выставили в одном из павильонов с детальными объяснениями. Как эта штука спасает жизнь! Вышел словно полноценный сезон Drive To Survive, но вживую – мы делали репортаж из нее.

Билеты раскупались с нереальным ажиотажем: в итоге вместо начала перевозки экспозиции в следующую локацию в начале лета выставку продлевали до августа.

А за это время ее активно рекламировали вместе с локацией по всему городу – например, на автобусах:

Так начали создавать целую ассоциацию места и серии: здесь – дом «Ф-1» в Мадриде, здесь – дом «Ф-1» в Испании. И новый Гран-при уже рекламируют таким же образом:

IFEMA частично перестроят под паддок и здания боксов. Ранее полуиспользуемое место превратится в точку гоночного интереса и туристического притяжения – можно в любой момент погулять рядом с зоной, где катают болиды «Ф-1». И для местных жителей, и для огромного мадридского туристического потока – как из-за рубежа, так и внутриииспнского.

Причем без вреда для остального города и с перспективой к постоянной сфере обслуживания – ведь контракт-то заключен на 10 лет, и планируется долговременная и устойчивая ассоциация.

«Мы ожидаем увеличение ВВП города на 450 миллионов евро ежегодно от эффекта события и создание около 8200 рабочих мест», – прокомментировала экономические плюшки от Гран-при президент автономного сообщества Мадрида Изабель Диас Аюсо.

Обычно к подобным оценкам потенциального роста экономики региона от гонки «Ф-1» относятся скептически, но это тот редкий случай, когда все может оказаться правдой. Обычно серия высасывает все соки из города, но здесь именно локация стремится перестроиться и преобразиться благодаря заезду – и из-за планомерного создания правильного образа, момента и национального интереса у планов есть все шансы на успех.

Так это победа Мадрида над Барселоной?

Каталонское региональное правительственное медиа уже саркастически отвечает : Мадрид будет платить 48 миллионов евро в год – почти вдвое больше 26 миллионов от Женералитата Барселоны – и уже наткнулся на дилемму: мэрия повторяет о неучастии государственных денег, но IFEMA – муниципальное владение, а инвесторов пока не замечено. Предполагается некоторый аналог тендера среди крупнейших компаний страны и резидентов зоны и тут же вспоминается проект гонки в Валенсии, закончившийся коррупционным скандалом и долгом на 300 млн евро.

Но у этапа в Каталонии давно возникали проблемы: и логистические (до трека всегда было сложно добираться из города), и с размещением (переполненные отели), и темы воровства тоже постоянно беспокоили обитателей паддока. С течением времени создавалось ощущение, будто все инсайдеры немного устали от постоянных неурядиц Барселоны – особенно в последнее время, когда все те же проблемы только усилились, а городские власти еще и взялись за борьбу с засильем туристов через ограничение потока, повышение сборов и цен.

Раньше с неурядицами мирились из-за фактической незаменимости автодрома для «Ф-1»: на «Барселоне-Каталонии» проводили не только Гран-при, но и предсезонные, и межсезонные тесты, и кучу съемочных заездов. Однако пару лет назад в погоне за сокращением расходов и выбросов все это оптимизовали – теперь тесты проводят в Бахрейне, и необходимости сохранять в календаре трек в Барселоне больше нет. В таких условиях как раз и выстреливают второстепенные факторы удобства, интереса и возможностей.

И так сложилось, что в Испании как раз появилась мощная альтернатива – ведь Мадрид сейчас один из самых быстроразвивающихся и растущих городов Европы с колоссальным ежегодным приростом инвестиций в коммерческую недвижимость . Испания в целом и Мадрид в частности лидирует в Европе по венчурным инвестициям , прирастает каждый год на 10% по капитальным инвестициям и быстро расширяет туристический сегмент. Например, в 2022-м и 2023-м он побил Барселону и по трафику, и по развитию отельного сегмента!

«Формуле-1» было бы странно не рассматривать привлекательную альтернативу при кризисе традиционного заезда – ведь и гонки по треку в Каталонии далеко не всегда выходили зрелищными. Драма городских и стационарных автодромов тут даже при чем.

К тому же, подписание контракта с Мадридом не закрывает дверь для Барселоны, если она все-таки решит искать пути остаться – помимо повышения предложения до 30 млн, обслуждаемого в Женералитате.

«Для устранения любых сомнений и ясности, факт переезда в Мадрид не исключает факт возможности нашего присутствия в Барселоне в будущем», – подтвердил Доменикали на презентации. Однако традиционный автодром точно придется достраивать и улучшать – как сейчас происходит с «Монцей», «Хунгагорорингом» и «Зандвортом» и как недавно доделывали «Спа-Франкоршам».

С 2026-го «Ф-1» в любом случае будет выглядеть по-другому.

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Фото: formula1.com ; imdb.com ; Gettyimages /Peter Fox, David Ramos; East News /AP Photo/Manu Fernandez; Jorge Fernández Salas on Unsplash