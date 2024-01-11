Бывшая команда Мазепина в «Ф-1» обезглавилась и отринула развитие. Владелец не вкладывает – верит в прорывную бизнес-модель

Драма «Хааса».

Зима – время перестроек в «Формуле-1» : сборок новых болидов и команд. Зимой закладываются основы для побед и неудач на весь год, а иногда и на много лет вперед.

А в этом январе бывшая команда последнего россиянина в «Ф-1» Никиты Мазепина «Хаас» решила вообще провернуть экзистенциальный выбор между инвестициями в развитие и волатильными колебаниями в середине пелотона – и фактически выбрала второе. Владелец организации Джин Хаас уволил первого босса коллектива и его фактического создателя Гюнтера Штайнера – и параллельно ушел еще и технический директор (бывший топ «Феррари») Симоне Реста «из-за разногласий в видении будущего». Точнее, судя по американским источникам, у самого меметичного босса современной «Ф-1» просто закончился контракт в конце прошлого сезона, и его решили не продлевать.

Взамен на роль шефа подняли директора по инжинирингу, бывшего главного гоночного инженера команды и бывшего гоночного инженера Виталия Петрова еще в «Рено» Аяо Комацу. Однако в первом же интервью для официального сайта «Ф-1» владелец команды обратил внимание – для европейских баз еще наймут отдельного главного операционного менеджера, который наравне с Комацу будет отчитываться перед Джином и вице-президентом головного завода-производителя станков Haas Automation Бобом Мюррем. Также бизнесмен собирается принимать более активное участие в управлении и самостоятельно – даже несмотря на невозможность приезжать во многие страны Гран-при и базирования из-за судимости за уход от уплаты налогов . Он так часто бывал с командой, что его лицо даже пришлось вклеивать на одну из общих фото!

По пресс-релизу «Хааса», Комацу прежде всего будет отвечать за общую стратегию команды и выступления на треке – с целью увеличения потенциала через усиление отдачи от сотрудников, структурных процессов и эффективности. То есть задача нового шефа – взять нынешние ресурсы и выжать из них больше того, что выходило при Штайнере.

«Наш бизнес основан на выступлениях, – прокомментировал Комацу. – Мы очевидно не были достаточно конкурентны в последнее время, что стало источником раздражения для всех нас».

«Стало очевидно: чтобы организация двигалась вперед, надо улучшить выступления на трассе. Назначив руководителем команды Аяо Комацу, мы с фундаментальной точки зрения делаем инженерные вопросы сердцем нашего менеджмента, – объяснил смену босса Джин Хаас. – Необходимо стабильно добиться результатов, которые помогут нам как организации достичь более широких целей. Надо эффективно расходовать имеющиеся ресурсы, но ключ к успеху команды – улучшение конструкторских и инженерных возможностей.

Думаю, у Гюнтера более человекоцентричный подход ко всему – к людям и способу общения с людьми, он очень хорош в этом. Аяо очень технический, он следит за вещами, основанными на статистике – где у нас выходит плохо, где мы можем лучше. Это и есть другой подход. И нам правда нужно сделать что-то другое, потому что сейчас у нас получается плохо. Восемь лет – и мы последние».

Что же тогда будет с «Хаасом»? Как раз ничего: такая перестановка означает полное сохранение модели и курса

Из интервью владельца может создаться впечатление, будто «Хаас» разворачивается к техническому прогрессу: Штайнер работал на разговорах, а Комацу больше погрузит всех в цифры и эффективность.

Но это просто иллюзия, в которую больше всего верит (или хочет верить) сам Джин. В реальности же за кулисами происходит реальный выбор между консервацией нынешней модели без принципиальных возможностей долгосрочного успеха и развитием ради шага вперед.

Для осознания всей дилеммы «Хааса» с первого дня основания нужно еще раз вспомнить его уникальную для «Формулы-1» аутсорсинговую бизнес-модель – которую с первого и до последнего винтика, к слову, придумал именно Гюнтер Штайнер.

Американская команда ворвалась в Гран-при в 2016-м наглым дебютантом, фактически не производившим собственные болиды. Итальянский шеф на основе личных отношений с «Феррари» выбил в Маранелло контракт на покупку мотора, коробки передач, подвески и вообще всех разрешенных к продаже деталей, причем актуального года – но с условием: дальше «Хаас» дорабатывает и обновляет их сам, новинки им не поступают.

Шасси и аэорообвес американцы тоже отдали на аутсорс итальянскому гиганту «Далларе» – производителю болидов для «Индикара», «Супер-Формулы», «Ф-2», «Ф-3» и большинству молодежных серий. «Хаас» и «Даллара» создали совместный отдел по проектированию «неходовой» части болида и интеграции в него продукции «Феррари» – включая компьютеры, рули и систему охлаждения. Причем инженеры от американской команды «Ф-1» фактически выполняли связующую роль между «Далларой»и Скудерией, а также участвовали в разработке аэрообвеса, остальное делали итальянские спецы – главный конструктор «Даллары» в 2017-м оценивал вклад компании в болид в 30%.

C началом эры потолка расходов аэроотдел переехал в Маранелло – в специальный корпус завода «Феррари», отрезанный и сданный в аренду Скудерией вместе с 45 инженерами и Рестой. Итальянский гигант так спасал собственный штат от сокращения.

Для сборки, операционного управления, штата стратегов, спецов по производительности и настройки, а также трековой бригады купили старую базу «Маруси» в британском Барнбери. Маркетинг и бухгалтерский штат засел в американском Каннаполисе. У «Хааса» до сих пор нет собственных заводских производственных мощностей и полноценного симулятора для пилотов и инженеров – все покупается и арендуется у «Феррари» и «Даллары».

И сейчас модель не планируют менять. Вообще никак. Ее просто хотят заставить лучше работать с новым шефом.

Так почему тогда уволили Штайнера? Он как раз требовал изменений – а для них денег на развитие

За годы работы с «Феррари» в «Ф-1» автор уникальной бизнес-модели увидел ее главный недостаток – волатильность в результатах, причем непредсказуемую. Все из-за зависимости от техники Скудерии: когда в Маранелло выпускают классные силовую установку, подвеску и систему охлаждения, при хорошей операционной работе команда имеет шансы прорваться в топ-5 и даже на поул. Когда «Феррари» прямо хороша и претендент на титул, а соперники проваливаются, как «Макларен» в 2018-м (и «Рейсинг Пойнт», потерявший половину очков из-за перебрендинга из обанкротившейся «Форс-Индии»), появляется шанс на 5-е место Кубка конструкторов.

Но если «Феррари» что-то проваливает, а соперники справляются, то подняться выше 8-го места зачета команд и пары заездов в топ-10 в Гран-при – уже героизм.

И именно это и не понравилось Джину!

«Все свелось к результатам, – высказался владелец. – Восьмой сезон, мы провели более 160 гонок, и не завоевали ни одного подиума. В последние несколько лет мы были десятыми или девятыми. Мне больше не интересно десятое место.

Показалось, наступил подходящий момент для перемен, для попытки пойти в ином направлении – не было ощущения, что путь, которому мы следовали, к чему-то приведет.

Завершение прошлого сезона вышло тяжелым. Я этого не понимаю. К Гюнтеру накопились вопросы – что пошло не так».

Просто техническую проблему с недостатками техники из Маранелло своими силами чаще всего не решить: например, с 2019-го «Хаас» получил от «Феррари» нестабильную подвеску , сохранил ее на 2020-й из-за ковида и на 2021-й ради концентрации на следующем регламенте почти без обновлений – и провалил все три года. Ромен Грожан тогда жаловался на внезапные смены дорожного просвета и баланс вместе с подбором настроек наугад, и похожее потом возникало и у Никиты Мазепина с Миком Шумахером (только №9 корил шасси ).

В 2023-м возникла похожая ситуация: чрезмерный износ покрышек «как нож сквозь масло (с) Нико Хюлькенберг. Проблема вновь оказалась в передней подвеске, и команда попробовала обновить ее сама , но как раз эти новинки в конце сезона и провалились, поскольку не «Хаас» их разрабатывал и вообще не обладает такими мощностями и компетенциями.

Сама Скудерия вообще решила не переделывать подвеску и занялась перестройкой аэрообвес а – причем на стабилизацию проблемы у автора концепта ушло больше полусезона, да и то по большей части на разбор причин и заложение основ «другого на 95% болида» на 2024-й.

Было бы просто странно предполагать, что аэроотдел «Хааса», состоящий из арендованных инженеров «Феррари», перебьет тех инженеров, кого Скудерия оставила себе. Других же возможностей воздействия на проблему у американской команды не оказалось.

Потому Штайнер и последовательно продвигал идею расширения инвестиций для постепенного увеличения собственных возможностей. Ведь что можно сделать на бывшей базе «Маруси», которая и во время резиденции основной команды явно не вывозила все требования той более простой «Ф-1»?

«Мне сказали, что Гюнтер Штайнер отчаянно выступал за существенные вложения в базу в Банбери и в целом в инфраструктуру, – поделился инсайдом журналист Sky Sports Крэйг Слэйтер. – Он считал, что команда переросла свою базу, и нужны инвестиции, чтобы двигаться вперед.

Джин был против. Он хотел увидеть прогресс на трассе, движение коллектива в верном направлении, прежде чем серьезно вкладываться в новое оборудование и расширение инфраструктуры в Банбери.

Штайнер сетовал на то, что по инфраструктуре команда далеко позади соперников. Мне сказали, Гюнтер стремился к тому, чтобы проблемы решили, Джин этого не хотел».

Даже аутсайдерские команды с минимальным бюджетом всегда ищут точки потенциального преимущества: например, полунищая «Форс-Индия» вложила все, что у них было, в симулятор работы с шинами – и собирала подиумы с финишами в топ-5 много лет подряд.

А первоначальная модель «Хааса» не предполагала такой фишки. Она заключалась исключительно в сокращении трат на минимально возможный результат, полностью зависимый от формы «Феррари» и других соперников.

Почему владелец «Хааса» не вкладывается? Неужели он не хочет развития?

Просто у Джина… Очень специфичное понимание ситуации и «Ф-1». Кажется, он смотрит на дело исключительно через призму финансов и отдачи, не слишком разбираясь в процессах.

«Сложилось мнение, что мы тратим сильно меньше денег: обычно на $10 млн меньше потолка. Но, по-моему, мы просто не слишком эффективно их тратим. Многие команды совершали инвестиции в инфраструктуру, здания, оборудование и персонал. Наша модель заключается аутсорсинге многого из списка. Мы тратим много денег. Мы не превосходим лимит, но чертовски близки. Я не думаю, что мы отлично работаем в смысле эффективности.

Работа с «Феррари» оказалась очень хороша для нас. С первого же дня они строили великолепные моторы. Их подвеска восхитительно хороша. Мы пользуемся их оборудованием, оно тоже отличное. Я растерян, что мы не смогли продвинуться дальше.

У нас отличная команда. Отличные моторы. Отличные пилоты. Нет причины, почему мы 10-е. Я не понимаю, как мы так можем со всем нашим оборудованием и людьми. Хочу выжать преимущество из всего оборудования, которого нет у других команд.

Моторы «Феррари», наверное, сейчас самые мощные. У нас хорошее шасси, у нас оборудование «Феррари». Я много разговариваю с инженерами, и, думаю, наш главный провал – аэрообвес, эта программа нуждается в доработке. Когда ты на треке, тебя унижают каждую неделю – я больше не хочу это принимать».

Да, много комплиментов «Феррари» и ее оборудованию – и критика в адрес арендованного у «Феррари» отдела с оборудованием и инженерами, ведь именно в Маранелло ваяется весь аэрообвес. При этом никаких фундаментальных изменений в модели не планируется, а нужно просто повышать эффективность. Сможете понять, в чем проблема по версии Джина?

Похоже, владелец «Хааса» просто слишком поверил в модель минимальных трат ради успеха, слишком проникся идеей потолка расходов (ведь тот же Штайнер постоянно повторял – «без сокращения трат нас бы тут не было») и слишком впечатлился старыми успехами команды и новыми успехами соперников.

Ведь что он видел без детального погружения в функционирование «Ф-1»?

– у команды и раньше получалось всплывать – благодаря «Феррари» и провалам соперников.

– теперь никто не может тратить сильно больше «Хааса», а модель «Хааса» работает.

– «Макларен» назначил технаря Стеллу боссом и взлетел, «Астон Мартин» назначил технаря Крака боссом и взлетел, «Уильямс» с таким же бюджетом и отсталым оборудованием назначил боссом технаря Воулза и взлетел.

Да, они там занимались инвестициями и перестройкой, а еще сами делают и дорабатывают кучу деталей, но аутсорсинговая бизнес-модель и классное оборудование «Феррари» все равно круче – потому можно пробовать!

Ведь при следовании их путем владельца ждут более серьезные траты: пределы инвестиций для аутсайдеров раздвинули до $20 млн, а еще теперь придется компенсировать недостачу $20 млн проигранных призовых. Ведь в 2023-й «Хаас» входил 8-й командой Кубка конструкторов и с новым спонсором – только теперь они как раз и достигли потолка расходов. Однако деньги пустили не на инвестиции в базу и оборудование, а в заведомо малополезные обновления аэрообвеса (только на них сожгли $8 млн!). А они не могли сработать из-за нехватки компетенций и другой сути проблемы. Увольнение (впрочем, как и продление) Штайнера это не исправит.

Теперь вся надежда «Хааса» – на удачу

Джин мощно заявил о недостаточной эффективности трат, но из-за регламента расходы при сохранении прежней модели не снизятся. Выжать больше просто нельзя – ведь при разработке правил на 2022-й аутсорсинг учли и уточнили правила продажи деталей. Теперь команды-клиенты платят поставщикам по сути полную стоимость разработки и производства их партии, но не имеют возможности повлиять на характеристики запчастей. Именно поэтому «Заубер», «Альфа Таури» и «Уильямс» еще в прошлом году вернулись к производству отдельных компонентов подвески и коробки передач – потому что так дешевле , и можно самим выбирать и материалы, и желаемые свойства, и конструкцию с потенциалом что-то изменить и поправить.

Туда же Штайнер и пытался двигать «Хаас» – на сокращение зависимости и расширение инструментария. Ведь без него каждый следующий год в «Ф-1» все больше будет напоминать рулетку «Феррари»: «Уильямс» перестраивается и развивается, «Астон Мартин» уже открыл огромную базу, «Альфа Таури» расширяет работу с «Ред Булл», а «Заубер» превращается в заводского гиганта «Ауди» со своим мотором.

Чем ответит «Хаас» по версии владельца через два года – после перехода на еще один новый моторный и аэродинамический регламент? «Мы станем единственными клиентами «Феррари», – ответил Джин официальному сайту «Ф-1». Как будто именно эта связь и срабатывала каждый год с надежностью швейцарских часов!

Расширение призовых в 2022-м дало комфортную подушку в минимум $60 млн за последнее место – уже половина годового бюджета. Достаточно раздобыть пару спонсоров и вложить личные $10 млн для маркетинга завода, чтобы сохранить присутствие – а там можно вновь играть в лотерею с «Феррари» и конкурентами. Все, что получится выше последнего места – уже чистый выигрыш.

Дело даже не в Штайнере и не в его навыках. Не в Комацу и не в его техническом гении.

Перед «Хаасом» стоял экзистенциальный выбор. Команда могла начать развитие и без Гюнтера, но отринула идею улучшений и решила дожимать главную фичу, придуманную еще 10 лет назад для совсем другой «Формулы-1».

«Альфа Ромео» ушла из «Ф-1», а команда осталась. И продала имя криптоказино вместо превращения в «Ауди»

Худшая заводская команда «Ф-1»: 10 лет страданий с мотором. Зато амбиций – как у «Феррари»

Ох, участие в съемках фильма про «Ф-1» с Брэдом Питтом убрало легенду молодежных серий. Из-за денег!

Фото: Jure Makovec, Federico Basile, Hasan Bratic/Global Look Press