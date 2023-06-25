Бизнес по-американски.

Третий Гран-при «Формулы-1» на территории США – в Вегасе – запланирован только на ноябрь, но вызывает подрывы домашней аудитории уже сейчас. Из-за действий чемпионата – маркетинговый отдел насмотрелся на вал предложений от отелей вдоль городского трека и пришел требовать с них деньги за просмотр гонки «с крыш и балконов».

По инсайду New York Post, каждый отель вдоль 6-километровой трассы в центре города получили письмо с одинаковым текстом: «Формула-1» требует по $1500 за посетителя в дни Гран-при за лицензионные права для просмотра гонки. Расчет происходит с записной вместимости заведений (которые подаются в налоговую) – то есть для клубов на 1500 мест с ограниченным доступом к крышам и террасам ценник все равно дойдет до $2,25 миллиона.

Теперь понятно, зачем трек прокладывали мимо всех городских достопримечательностей и в самой оживленной части:

В случае отказа от выплат лицензионных платежей «Формула-1» предупредила о блокировке возможностей просмотра гонки: через возведение специальных заграждений или светового загрязнения. Якобы против «неоплаченных» мест включат специальные мощные прожекторы – ослепит любого, кто попробует выглянуть.

«Они буквально трясут людей, заявляя, что испортят просмотр, если им не заплатят, – рассказал NY Post на условиях анонимности один из владельцев казино на бульваре The Strip. – Кажется безумным требовать денег за публичное мероприятие на улице города!»

«Угроза реальна, – подтвердил другой источник среди отельеров. – Знаю, как гостиницы расстроены и судорожно ищут способ обойти требование».

Для сравнения: в момент рассылки писем самые дешевые билеты на три дня Гран-при продавались за $6651 (все «обычные» билеты за 500-2000 долларов смели за первые же 20 минут продаж). Комнаты в отелях вдоль The Strip стоили по $1000 за ночь.

Первая реакция и владельцев недвижимости, и сторонних наблюдателей – одинаковая и предсказуемая: почему в Монако или Сингапуре это – часть пейзажа, а тут вдруг требуют деньги?

Ведь события одинаковые и проходят по территории города!

«Ф-1» пересекает определенную линию, требуя от потративших миллиарды на развитие собственности и недвижимости, – пожаловался один из инсайдеров для NY Post. – То есть вы закрываете The Strip, а затем требуете плату за просмотры. Это попытка ограничить возможность заработать на гонке».

Но на самом деле разница есть, и она огромная! В Монако и Сингапуре организаторы – власти стран (они же – власти городов). Они выступают промоутерами и платят «Формуле-1» оговоренный лицензионный взнос как бы «за всех» – далее вопрос собственной окупаемости на билетах и посещаемости перекладывается уже на организаторов. Серия занимается только трансляциями, рекламными баннерами и реализацией своей части билетов и VIP-доступа в паддок.

До 2023-го так функционировали все Гран-при: местный организатор вносил лицензионный платеж «Формуле-1» и дальше разбирался сам, как окупить потраченные деньги. Для Монако и Сингапура проведение Гран-при и являлось замечательной рекламой: весь дизайн этапов в этих локациях и задумывался так, чтобы приехало как можно больше людей, раскупили как можно больше мест в отелях, заняли все балконы и подтолкнули местную экономику.

А в Вегасе все по-другому – на этом американском этапе дебютирует новый подход к организации Гран-при. Здесь «Формула-1» сама выступила промоутером, сама выкупила землю под паддок за 240 миллионов долларов и сама строит все здания. Никаких посредников и никаких третьих сторон.

«Формула-1» покрывает и все издержки на проведение, и не получает традиционного лицензионного взноса. А еще чемпионату немного все равно на туризм в Вегасе – приедет ли кто-то в местные отели из-за гонки или нет. Более того, именно из-за собственного огромного потока посетителей город и выбрали для такого Гран-при. Теперь серия хочет только одного: максимизировать выручку от билетов, VIP-доступа и зоны гостеприимства.

К тому же, у «Ф-1» есть свои коллабы с выбранными отелями-партнерами. Причем за огромные деньги: например, гостиницы Venetian или Wynn платят от 2 до 10 миллионов (в зависимости от вместимости) за официальное партнерство, предоставление билетов, комнат и особого обслуживания.

Последствия огромной стоимости таких сделок мы даже раскрывали в отдельном посте: для компенсации выплаты отели создают нереально роскошные предложения стоимостью 1-5 млн с личным трансфером на лимузине, безлимитом шампанского, особые ужины у мишленовских поваров, билеты на концерты и закрытые вечеринки.

Остальные отели с предложением в $1000 долларов за ночь создают возможность получить все то же самое, но с учетом питания и развлечений уложиться в 8-9 тысяч за уик-энд. Это вполне стоимость самых дешевых VIP-билетов на главные трибуны на той же прямой – они закончились еще в прошлом ноябре. Весной закончился и последний пак билетов за 15 тысяч.

Потому «Формула-1» просто пытается защитить партнеров от такой конкуренции – ведь инсайдеры признают: «Серия не делает ничего незаконного. У них лицензия, убытки доказать будет невозможно. Просто такая форма требований – немного перебор».

К тому же, жалобы заведений с «ограниченным доступом или просмотром» не слишком понятны: если никто из посетителей ничего все равно не увидит, в чем сложность просто не платить? Тогда все останутся при своих, а доходы все равно вырастут из-за повышенной посещаемости в конкретном месте и конкретные дни.

Однако этот процесс – та самая новая стадия «тихой революции» в спортивном бизнесе, о которой мы писали еще в мае 2022-го. Просто теперь она перестала быть тихой! Если у «Формулы-1» все получится с Вегасом, те же идеи и подходы запросто могут перенести и на другие Гран-при: отказаться от услуг промоутеров, самостоятельно договариваться с городами и нести все расходы.

«Посмотрим, как все пройдет в Лас-Вегасе, – объяснил исполнительный директор компании-владельца «Ф-1» «Либерти Медиа» Грэг Маффей. – Обычно мы не занимается организациями Гран-при. Сперва мы ищем возможность расширить наши знания и понимания процесса промотирования. Вегас – огромная и уникальная возможность с финансовой перспективы.

Так мы расширим понимание бизнеса, создания лучшего продукта «Формулы-1» на треке. Мы надеемся добиться успеха, а потом подумаем, куда двинуться дальше. Возможно, мы станем промоутерами еще нескольких этапов. Я бы не отказался от такой возможности. Не хочу пока оглашать никаких планов, мы просто начнем и увидим, как пойдет».

Ждите первого дня Гран-при Вегаса 17 ноября – он действительно может начать новую эру в организации спорта.

Фото: Twitter/F1LasVegas; f1experiences.com