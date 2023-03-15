А это первый такой случай за 20 лет.

1 марта экс-пилот «Хааса» Никита Мазепин вернул себе возможность соревноваться в любой гоночной серии планеты – поскольку выиграл дело в Европейском суде о срочной приостановке санкций Совета ЕС. Теперь он вновь может въезжать на территорию союза для переговоров и контрактов с командами и спонсорами (без связи с деятельностью его отца, Дмитрия, или деятельностью других попавших под санкции граждан) и участия в заездах. Да, любых – хоть «Формулы-1», если кто-то осмелится пополнить им состав. Придется только соблюдать общие требования ФИА к любым гонщикам из России вроде нейтрального флага и подписания бумаги о солидарности с санкциями.

На всякий случай: формально с Никиты еще не сняли санкции – дело о правомерности его присутствия в соответствующем списке ЕС только ждет рассмотрения, дата не определена. Сейчас слушался лишь вопрос «обеспечительных мер» на случай победы Никиты – частичной приостановки ограничений до финального вердикта. Здесь и выиграл Мазепин – впервые за 20 лет судебной практики. Естественно, о таком событии написали буквально по всему миру – ведь с ЕС из-за санкций ежегодно судятся десятки людей, и такой случай крайне важен с точки зрения «как же ему удалось».

Процесс подробно разобрал на Forbes эксперт по санкционному праву, адвокат Сергей Гландин. Он объяснил, почему ключевыми моментами слушания стали:

– принятие временных мер prima facie (на первый взгляд) является фактически и юридически обоснованным;

– существует срочная необходимость в принятии срочных временных мер, чтобы избежать серьезного и непоправимого ущерба стороне;

– баланс интересов сторон не будет нарушен, если заявитель получит частичное послабление в режиме санкций.

Для победы они непременно должны совпасть.

Что же за аргументы привела сторона Мазепина?

Фактическое и юридическое обоснование = карьера Никиты не так сильно зависела от денег отца

Главное основание включения Никиты в санкционный список – прямая связь с бизнесом отца: «Уралхим» и «Уралкалий» спонсировали его карьеру в «Формуле-1», и он получал соответствующие преимущества – практику, статус, стабильное финансовое положение Совет ЕС представил Никиту ничего бы не достигшего без помощи отца, а компании Дмитрия получали узнаваемость от присутствия в «Ф-1» без основной бизнес-функции.

Сторона Мазепиных зашла с обеих сторон.

Заинтересованность «Уралкалия» в спортивном присутствии в принципе доказали через многолетнее спонсорство Всероссийской федерации плавания и Гран-при в Сочи (оба кейса – правда).

А спортивную состоятельность Никиты заявили на основании «хороших результатов в GP3 (бывшей «Ф-3») и «Ф-2» – следовательно, должность пилота «Ф-1» получена не только из-за вклада отца».

Здесь уже интереснее. Никита действительно показал неплохие результаты в молодежках (четыре победы и второе место общего зачета в GP3 и 2 победы за два года в «Ф-2»). Однако большую часть молодежной карьеры он провел в «Хайтеке» – собственной команде Мазепиных, которая постоянно фигурировала в отчетах «Уралкалия» в списке «аффилированных организаций». Ее продали только в 2022-м бывшему менеджеру Никиты.

Именно в «Хайтеке» Мазепин добился «хороших результатов в «Ф-2» – побед, подиумов, 5 места в общем зачете и суперлицензии.

Видите лого «Уралхима» или «Уралкалия», не так ли?

Но, может, в GP3 он ездил без помощи отца – там же была французская «АРТ»?

Лого спонсоров на месте. Как и во время гонок в «Ф-2» за ту же команду:

В реальности Мазепин все сезоны откатал брендированными под «Уралкалий» и «Уралхим» машинами – вот «Формула-Рено» 2015-го и его первые появления на европейских треках:

В вердикте – «Совет не предоставил никаких доказательств, позволяющих утверждать или всерьез предполагать, что Мазепина взяли гонщиком «Формулы-1» исключительно благодаря финансовой поддержке отца».

Безусловно, Никита действительно обладает способностями, но доказательства говорят лишь об одном: представители Совета ЕС вообще не подготовились к заседанию, и простые заявления со стороны Мазепина сработали без дальнейших проверок.

Причина срочной необходимости: риск потери суперлицензии на гонки в «Ф-1»

В качестве основного аргумента по приостановке ограничений Никита продвигал спортивную карьеру: под санкциями ему не найти место в европейских гоночных сериях, он уже пропустил сезон-2022, рискует пропустить и 2023-й и вряд ли вернется в 2024-м. Так он потеряет опыт, форму, накат и суперлицензию для возможных выступлений в «Ф-1».

Последний пункт – особенно про потерю суперлицензии через 3 года – произвел особое впечатление на председателя суда Марка ван де Вауде. После него юрист согласился с необходимостью срочной приостановки ограничений – с учетом юного возраста Никиты и короткого срока карьеры среднего пилота «Ф-1».

Однако все ли здесь корректно?

На самом деле гонщик обязан получать суперлицензию заново каждый год – и ее стоимость привязана к количеству набранных в предыдущем сезоне очков.

Допуск к Гран-при не действует три года подряд – просто в течение трех лет после получения предыдущей лицензии следующую можно оформить автоматически, после выполнения обычных бюрократических норм (вроде медосмотра и сдачи экзамена на знание регламента).

После трехлетнего срока гонщик теряет прикрепленный номер, но сохраняет право на упрощенное возобновление суперлицензии – достаточно лишь проехать 300 км на подтвержденных частных тестах в технике последних лет и продемонстрировать сравнимый с другими боевыми пилотами темп. Ее функциональность уже проверял Роберт Кубица – поляк вернулся в «Ф-1» 8 лет спустя после жесткой травмы.

Это не секретная информация, а часть приложения к Спортивному Кодексу ФИА (продублирована и сайте ФИА, и на сайте «Ф-1») – знание которого пилоты должны подтверждать для получения суперлицензии, Мазепин не мог этого не знать. Однако в вердикте Суда ЕС его сторона утверждает совсем другое.

К тому же, предполагаемый «конец гоночной карьеры» не мешает ему выступать в Азиатской серии «Ле-Ман на прототипах класса LMP2 в собственной команде – и даже брать подиумы.

Баланс интересов: на стороне Мазепина

Суд заключил, что адресные санкции российским олигархам и членам их семьи никак не пострадают от временного снятия ограничений с бывшего пилота «Ф-1» под угрозой потери карьеры только лишь из-за родственных связей. Никита в самом деле постоянно подчеркивал нейтралитет в соцсетях, выражал готовность подписать бумагу ФИА (и, кажется, уже подписал – для выступлений в Азии) и не ведет экономической деятельности в России.

Именно здесь и кроется причина уникальности дела и вердикта: если раньше истцы из России запрашивали частичное размораживание активов, возможность управлять компаниями или заниматься предпринимательской деятельностью, то Никита преследовал спортивные интересы.

Видимо, суд и принял на веру аргументы его стороны вместо чуть более подробного их изучения.

Снятие санкций поможет карьере Никиты?

Похоже, да: теперь он беспрепятственно может заявляться в чемпионат мира по гонкам на выносливость WEC и на «24 часа Ле-Мана» – инфраструктура и команда «99 Рейсинг» уже обкатана в «Азиатской серии». О возвращении в «Ф-1», конечно, можно не мечтать (там нет вакансий для Никиты), зато мы увидим увлекательнейший квест с ответом на вопрос: возьмут ли куда-то №9 без денег отца?

Фото: Gettyimages.ru/Bryn Lennon, Zak Mauger/Formula Motorsport Limited, Joe Portlock – Formula 1, Mark Thompson; globallookpress.com/Federico Basile, Panoramic