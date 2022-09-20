«Феррари» отрицает или нелепо оправдывает каждый провал – потому и выглядит жалко. Защита команды превратилась в манию

«Мы все делали правильно, просто не получилось».

После проигранного Гран-при Италии шеф «Феррари» Матттиа Бинотто запустил вихрь шуток от тифози высказываниями в стиле: «Людей менять не нужно, но новые люди нужны».¯\_(ツ)_/¯

«Нам не надо менять людей, но необходимость изменить какие-то вещи точно есть. Коммуникация, подход к процессу принятия решений – нужны перемены.

Надо повышать ценность команды, привлекать новых людей. Но замена специалистов – не тот путь, которому я хочу следовать. Это старый способ решения проблем».

Это ответ на мнения кучи экспертов о положении дел в самой титулованной команде «Ф-1» – их последовательно высказывали после каждого провала, а их за последние 5 Гран-при оказалось слишком много даже по меркам Скудерии: даже победы в Австрии и Великобритании соседствовали со стратегическими или техническими фэйлами.

«Невероятно, как «Феррари» удается заваливать каждую гонку», – отметил бывший шеф «Рено» и «Бенеттона», а ныне официальный амбассадор «Ф-1» Флавио Бриаторе.

«Боже ты мой. Маттиа Бинотто продолжает повторять: «Нет-нет, нам не нужны изменения, все идет хорошо». Когда этот день настанет? Невозможно [так продолжать]. Даже команды «Формулы-2» и «Формулы-3» лучше работают со стратегией и пит-стопами, чем «Феррари». Ты заезжаешь в боксы, а шин нет. И мы знаем, что очень скоро случится новая ошибка. Команде необходимы изменения в плане сотрудников или их совместной работы», – реакция чемпиона 2016-го Нико Росберга на провал Гран-при Бельгии.

Ответ Бинотто – «Мы не будем менять специалистов, вот прямой ответ Росбергу. Важнее сохранять стабильность и стараться прибавлять. У нас прекрасная команда».

«Скорости по-прежнему хватает для побед, но они продолжают переигрывать сами себя, – объяснял бывший пилот «Уильямса» и «Макларена» Хуан-Пабло Монтойя. – Когда вспоминаешь Монако, Венгрию, многие другие гонки, думаешь: «О, боже, они выбросили победу, о, и другую тоже, и следующую». Словно команда боится принимать решения.

Они здорово поработали – ведь болид в этом году лучший. Но «Феррари» оказалась в положении, когда ты так хорош, что не хочешь облажаться. Если ты так размышляешь, соперники считают, что подловят тебя. И ты полностью проваливаешься. Подход «Феррари» следующий: давайте не облажаемся, потому что мы можем победить».

Оправдания Скудерии за бесконечные провалы – «в прошлых сезонах было еще хуже, верим команде, у нас в порядке»

Во многом из-за несовпадения наблюдаемой картины (ведь эксперты видят то же, что и зрители) с реакцией шефа команды и создается впечатление: у Скудерии своя вселенная.

Оттого их оправдания и выглядят так жалко – посмотрите хотя бы на заголовки отчетов об этапах с официального сайта.

Или вот еще пара оправданий – например, в ответ на вопрос о зашедшем в тупик развитии машины:

«Не знаю, если честно. Нужно изучить. Ответа у меня нет. Мы получим больше данных и проанализируем, потому что надо реагировать».

Шикарное объяснение бессмысленного риска с пит-стопом ради одного (негарантированного) балла на Гран-при Бельгии, который привел к штрафу и потери двух очков: «Все случилось не потому, что мы действовали смело и решились остановиться ради быстрейшего круга – условия позволяли так поступить. У нас появился шанс показать лучший круг, был отрыв. Порой мы не допускаем просчеты, а люди считают, что мы ошибаемся. В «Ф-1» надо быть смелыми».

А это после сдачи подиума на Гран-при Венгрии: «Мы учли все факторы и сделали выбор. Безусловно, он оказался неверным. Но в целом скорости не хватало. Какие бы шины мы ни использовали.

Если смотреть на сезон в общем, мы сделали правильный выбор во Франции, в Австрии, во многих других случаях. Порой мы ошибаемся, как и остальные команды. Не только [главный стратег] Иньяки [Руэда], но и вся команда у нас отличная. Я их полностью поддерживаю, потому что доверяю им».

Перед Гран-при Италии: «В сравнении с прошлым сезоном «Феррари» добилась колоссального прогресса в разработке болида. Чтобы найти другие примеры подобного прогресса, нужно будет вернуться на очень много лет в прошлое.

Но неприятные ситуации все равно возникают. Действия команды по ходу гонки, стратегия, пит-стопы – нам требуются улучшения. По ходу гонки ошибки всегда возможны. Невозможно работать идеально, но…»

А ведь до блока этих Гран-при – после вылета Леклера на Гран-при Франции – Бинотто видел очень много побед:

«Мы провели хороший уик-энд в плане скорости, болид показал конкурентоспособность. Шарль завоевал поул, лидировал. У нас было преимущество над «Ред Булл» по деградации шин. Это придает уверенность.

Есть много поводов для улыбок. Нашей целью должны быть не победы, а дубли. Нет причин считать, что мы не выиграем десять гонок, оставшихся до конца сезона. Я предпочитаю сохранять позитивный настрой, оптимизм».

Что происходит в «Феррари»? Это «культура не обвинения» – копирование подхода «Мерседеса»

Что вообще происходит? Это такая попытка построить и поддержать «культуру не обвинения» – нечто похожее (по собственным заявлениям) создал в «Мерседесе» Тото Вольфф и очень гордился как главным достижением в карьере.

«Мы много работали над созданием новой корпоративной культуры «без поиска виновного» – она больше о восприятии ошибки как возможности чему-то научиться, чем об указании пальцем в виновника.

Она заключается в обладании достаточной смелости, чтобы слушать, слышать и предпринимать что-то с реально открытым разумом. Работать командой, где каждый ее член понимает общую ответственность.

Команда – это люди, культура, инструментарий и методология. Машина – просто продукт команды. Мы стартовали в 2017-м с хорошей основы, но без опыта, навыков и инструментария, и шли шаг за шагом через 2019-й и 2020-й туда, где мы сейчас. Процесс возвращения – он о строительстве команды. С 2017-го в него вкладывали максимум усилий, чтобы сделать команду правильной. А с правильной командой можно достигать цели и задачи. Команда – это все.

Изначально мы ставили цель вновь стать конкурентоспособными в 2022 году. Так что наша цель – быть конкурентоспособными, а не выиграть чемпионат. Было бы абсолютно неправильно менять цель на ходу, рассуждая «Ну, раз уж мы настолько конкурентоспособны, давайте выиграем чемпионат».

Кто-то может сказать, что тем самым мы можем снизить давление на команду, но мне как руководителю прежде всего кажется неправильным менять цели, когда они уже были поставлены.

Мы хотим начать определенный победный цикл: выиграть чемпионат, и не единожды. Мы должны оставаться в лидерах. На реализацию таких планов нужно время. Наш менталитет таков: нужно стараться стать лучше как команда, чтобы получить возможность выиграть титул.

Для команды намного важнее сосредоточиться на прогрессе. Относиться к каждому Гран-при как к возможности чему-то научиться, что-то создать. Важно концентрироваться на каждой отдельной гонке, а не смотреть в таблицу».

Дополнительные точки давления: исторический и национальный бэкграунд. Потому работой Бинотто даже восхищены

«Феррари» особенно непросто из-за ее бэкграунда как национального достояния – даже бывшие соперники постоянно подчеркивают это в интервью:

«В «Феррари» всегда присутствовало это дополнительное давление, поскольку «Феррари» является аналогом национальной сборной, – соглашался чемпион в составе «Макларена» Мика Хаккинен. – Легче от этого руководству и пилотам не становится – а ведь им необходимо продолжать работу, сохранять спокойствие и единство, чтобы не начать обвинять друг друга, если дела пойдут не так, как хотелось бы».

«В мое время мы тоже ошибались, как ошибаются порой и «Ред Булл» с «Мерседесом», – вспоминал бывший президент компании времен Шумахера Лука ди Монтедземоло. – Просто «Феррари» всегда находится под усиленным вниманием прессы. И «Феррари» ничто не прощается, потому что это «Феррари».

Маттиа Бинотто всегда старается защищать команду. Он ловит пули за своих людей. Ошибки можно понять, разобрать и устранить в дальнейшем. Бинотто великолепный технический директор, но управление гоночным департаментом «Феррари» – нечто другое.

Тем не менее, «Феррари» не решит свои проблемы, если только и будет, что постоянно смотреть за действиями «Ред Булл» и «Мерседеса». Нужно заново изобрести себя, сформировать новую динамику».

А бывший пилот «Феррари» Жан Алези и вовсе восхищен Бинотто:

«Восхищаюсь его чувством справедливости. Он, как и следует настоящему лидеру, всегда защищает своих людей. Никто не знает имя инженера, который выбрал неправильный путь при разработке болида «Мерседеса». И точно так же нужно защищать людей в «Феррари», даже если они ошибаются при выборе стратегии».

«Увольнения – подход, который «Феррари» часто применяла, если не считать эру Росса Брауна и Жана Тодта. В итоге команда скатывалась все ниже и ниже, функционировала в культуре страха. Бинотто изменил ситуацию, – объяснял и один из самых авторитетных технических экспертов «Ф-1» Марк Хьюз. – Пока ему не удалось дополнить это работой над ошибками, принятием и устранением недостатков без создания атмосферы страха. Ему не нужна культура страха, и от нее весьма успешно избавились. Он совершил гораздо больше правильных действий, чем ошибочных».

Но, кажется, стремление оградить работников в Маранелло от общественного давления зашла слишком далеко. Вроде бы никто из фанатов после любого косяка любой команды не требовал выдать имя конкретного виновного и не выступал за линчевание – ведь «Ф-1» нереально сложный и самый коллективный вид спорта. Здесь нет нарратива «виноват стратег Марио Фрателли», здесь есть нарратив «накосячили стратеги «Феррари» – их же несколько, они общаются с гоночными инженерами и еще десятком других спецов.

Просто, видимо, шефы самой титулованной команды «Ф-1» не совсем понимают, как работает общественное мнение и почему с ним нужно взаимодействовать честнее.

Ведь раз все хорошо, никого менять не надо и процессы устроены правильно, то какой еще реакции от публики ждет «Феррари», при повторяющихся ляпах? Особенно когда в одном интервью шеф уверяет, будто все хорошо, а в другом – что изменения все же нужны?

Естественно, градус издевательств и давления только растет – вместе с количеством мемов про клоунов. И никакого перехода на личности – на известных картинках отфотошоплены все.

Мантры про «молодую команду» и «выводы» работают только когда команда год за годом взрослеет, а выводы делаются. Замечено ли это у «Феррари»? Ну, теперь инженеры не говорят гонщикам «переходим на план А, В или С», а «какой из десяти планов предпочитаешь?» Браво!

Фото: globallookpress.com/Antonin Vincent/Dppi , Patrick Scheiber/Krieger HOCH ZWEI; REUTERS/Geert Vanden Wijngaert, Massimo Pinca, Johanna Geron, Ciro De Luca/Pool