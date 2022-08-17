Мясорубка талантов «Ред Булл» запущена из-за Феттеля – его успехами и внезапным побегом. Это его вклад в развитие «Ф-1»

Сейчас она только притормозила с Ферстаппеном.

Себастьян Феттель уходит из «Формулы-1» четырехкратным чемпионом мира и обладателем целого вороха «возрастных рекордов».

Самый молодой пилот, набравший очки – на Гран-при США в 2007-м в 19 лет и 349 дней. Первой же гонкой! Через 7 лет рекорд перебил Даниил Квят (на 25 дней), затем – Макс Ферстаппен (больше, чем на 2 года), и потом еще Ланс Стролл в 2017-м и Ландо Норрис в 2019-м.

Самый молодой победитель Гран-при – в Италии в 2008-м в 21 год и 73 дня. Макс Ферстаппен побил только через 8 лет!

Самый молодой обладатель поула – тоже в Италии в 2008-м. Не побит до сих пор – Шарлю Леклеру не хватило 93 дней.

Самый молодой обладатель подиума – снова в Италии в 2008-м. Тоже перебит Ферстаппеном через 8 лет, а затем еще Строллом в 2017-м и Норрисом в 2020-м. Кстати, Квяту с его первым подиумом до Себа не хватило всего 18 дней!

Самый молодой лидер гонки – Гран-при Японии 2007-го в 20 лет и 89 дней, перебит Ферстаппеном во все том же великом Гран-при Испании 2016-го.

Самый молодой обладатель поула и победы (да, снова Италия-2008) и хет-трика (поул, победа и быстрый круг – Великобритания 2009-го). Эти рекорды устояли.

Самый молодой чемпион мира – 23 года и 134 дня, 2010-й.

Самый молодой двукратный чемпион мира – 24 года и 99 дней, 2011-й.

Самый молодой трехкратный… Ну, вы поняли.

Причем первые тесты Феттель провел еще за «БМВ» в 2006-м в 19 лет, а год спустя на Гран-при Китая уже ворвался в топ-5 в составе «Торо Россо». Еще год спустя – уже первая победа и пять финишей в топ-5. Переход в команду с максимальными амбициями случился всего через 1,5 года – нереально быстро. Раньше в топах стартовали только ребята вроде Льюиса Хэмилтона – их целенаправленно готовили и продвигали фактически сперва для набора опыта, ведь у того же будущего семикратного в напарниках был действовавший чемпион Фернандо Алонсо в роли лидера команды.

В «Формулу-1» и раньше брали юных пилотов, но, как вы понимаете, взлет Себа – это был страшный успех. Страшнейший. «Ред Булл» моментально получил готовую мировую звезду-рекордсмена как раз в целевой аудитории всех рекламных и маркетинговых компаний с прицелом на юную аудиторию.

Прорыв Себа определил весь вектор дальнейшего развития пилотов из гоночной программы «Ред Булл» – последним «органический» шаг вперед получил только Даниэль Риккардо, сменивший в 2014-м завершившего карьеру Марка Уэббера.

Точнее, вектор движения задал сам Феттель – внезапным уходом в «Феррари» в конце 2014-го. «Ред Булл» потерял главную звезду, историю быстрого оглушительного взлета – и включил мясорубку в поисках «нового Себа». Теперь гонщикам не давали времени на адаптацию, а сразу бросали их в топ-команду и ждали тех же результатов.

Это большое изменение: обычно для доводки новичка «Ф-1» до уровня «готов выдавать максимум» занимает три года

«Если вы приводите новичка в современную «Формулу-1», то должны давать ему время. «Формула-1» – очень сложный вид спорта, – объяснял шеф «Альфа Таури» (второй команды концерна «Ред Булл», бывшей «Торо Россо») Франц Тост. – Один год – слишком мало. Я всегда подчеркивал, что «Альфа Таури» нужно три года, чтобы подготовить пилота к уровню, который требуется в «Ред Булл».

Гонщикам необходим опыт для сражений – им просто нужно время. Пример – Пьер Гасли, которому пришлось заменить Риккардо в «Ред Булл». Если по каким-либо причинам определенных ингредиентов не хватает, то молодые гонщики не справляются. А когда ты не готов на 100 процентов с психологической точки зрения, то есть риск оказаться под колесами.

И я всегда говорил, что аварии – это всегда часть процесса обучения. Как гонщик вообще сможет найти предел своих возможностей, если ему строжайше запретят попадать в аварии?»

«Ред Булл» же пошел путем Феттеля: Квята подняли в главную команду через год, Макса Ферстаппена – через год и еще пару Гран-при, Пьера Гасли – через 25 Гран-при (но объявили еще на 16-м), а Алекса Албона – вообще после 12 гонок (хотя до начала того сезона он даже ни разу не сидел в болиде «Ф-1»).

Закрепился только Ферстаппен – и то ему во многом повезло с победой на первой же гонке из-за столкновения двух «Мерседесов»: так у Макса появилась похожая история успеха, на которую можно было накручивать восхождение нового «самого молодого чемпиона». Риккардо понял это одним из первых – и в середине 2018-го подписался с «Рено».

«Конечно, была шумиха вокруг Макса, – так Дэн рефлексирует о трансфере уже в 2022-м. – Хайп начался в первый уик-энд [за «Ред Булл» в 2016-м], и он одержал победу. Это подняло его на новый уровень и расстроило меня. Я лидировал в той гонке и ехал на стратегии с тремя пит-стопами против его двух, за что и поплатился. Какие-то вещи поменялись уже тогда.

Я не говорю, что все было спланировано, просто произошла череда событий, и в тот уик-энд все могло пойти совсем по-другому. Фокус внутри команды смещался, и, разумеется, это вызывало беспокойство».

«Авария в Баку стала одним из кусочков мозаики, – объяснял он в 2019-м. – Думаю, большинство людей видели двойной Ферстаппена. Я думаю, что то, как команда решала ту ситуацию, мне не слишком нравилось

Среда – это важно, поскольку она определяет уровень твоего счастья, твои ощущения, удовольствие от работы, чувство причастности. Думаю, было много маленьких причин, благодаря которым я понял, что уход из «Ред Булл» – верное решение.

Я беспокоился из-за среды, но также из-за своего места в ней. Я чувствовал, что во мне стало больше разочарования».

«Я думаю, н просто сбежал от борьбы с Ферстаппеном», – заявил шеф «Ред Булл» Кристиан Хорнер на весь мир через сериал Drive To Survive. «Мы сделали ему просто заоблачное предложение но он считал, что Макс будет доминировать в команде, и не хотел становиться вторым номером», – уточнил уже в 2022-м для Daily Mail.

Хм, интересно, почему же?

«Наша цель следующая цель – сделать Макса самым молодым чемпионом в истории «Формулы-1», – заявлял Гельмут Марко на Гран-при США 2017-го – и повторил то же и после объявления от уходе Риккардо в ноябре 2018-го: У нас есть еще два года, но мы хотим добиться этого уже в 2019-м».

Но упс, не получилось!

Потому мясорубка продолжилась вплоть до конца 2020-го – пока Ферстаппен окончательно не закрепился в статусе главного соперника Хэмилтона, а его известность не пошла галопом вверх (как итог – официально подтверждение звание самого популярного пилота «Ф-1» в 2021-м). Тогда-то «Ред Булл» и приостановил метания – подписал опытного Серхио Переса на роль №2 и пошел за кубками. В 2021-м наконец сработало.

C Ферстаппеном мясорубка лишь притормозила – но готова раскрутиться опять в любой момент

Сейчас Макс подписан до 2028-го и пока вроде бы не собирается уходить, но с Феттелем в начале 2014-го была похожая ситуация (кроме разве что срока контракта) – никогда не знаешь, когда звезда внезапно решит сменить обстановку. С другой стороны, Переса могут сменить после 2024-го (конец действия нынешнего контракта) – кто знает, вдруг новичок тоже внезапно победит Ферстаппена, как Риккардо Себа когда-то, и спровоцирует трансферные сдвиги?

Программа «Ред Булл» не умерла с восхождением Ферстаппена, а только притормозила: поставила в «Альфа Таури» Юки Цуноду и пока обкатывает в «Ф-2» новозеландского вундеркинда Лиама Лоусона, внезапно разорвавшего «Ф-3» в 18 лет Денниса Хаугера и одного из лидеров нынешней «Ф-3» 17-летнего Исака Хаджара. За каждым босс пилотов «Ред Булл» и советник гоночного подразделения компании Гельмут Марко признавал перспективы в «Формуле-1» – так что мясорубка пока лишь спит. Если понадобится – она готова проснуться и вновь крошить карьеры юниоров, пока не проявится новый Феттель или Ферстаппен.

Конечно, Гран-при всегда были именно об этом – болидов мало, в редкий год приходит больше 1-2 пилотов. Конкуренция – запредельная, и в ней выживает сильнейший. Однако именно невиданный, небывалый быстрый успех Феттеля привел «Формулу-1» к фундаментальным изменениям с максимизацией требований от новичков.

Раньше вспышки Сенны, Шумахера или Райкконена были именно вспышками. Успех Михаэля только натолкнул Флавио Бриаторе на идею продвижения юных пилотов – как раз из его портфолио и выйдут Алонсо, Баттон и Физикелла – но не подходил к ним с требованиями «результат или убирайся». Их готовили необходимые годы и ждали.

А Себ подтолкнул «Ф-1» к изменениям. Их он и оставит после себя, а не рекорды – их-то как раз точно рано или поздно побьют, ведь «Ред Булл» теперь целит именно в это.

Фото: Gettyimages.ru/Dan Istitene, Mark Thompson, Clive Mason, Paul Gilham