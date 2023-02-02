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Баскетбольный ЦСКА – снова лучший в России? Да, но это не точно

Сергей Карасев Сергей Карасев
Зенит Зенит
ЦСКА ЦСКА
Единая лига ВТБ Единая лига ВТБ
Хавьер Паскуаль
Эмил Райкович
Томас Эртель Томас Эртель
Баскетбол Баскетбол

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Летом из ЦСКА ушли обе суперзвезды: Швед отправился в Китай, Милутинов вернулся в греческий «Олимпиакос». Армейцы остались с тренером, чей главный трофей – победа в чемпионате Казахстана, и миниатюрным защитником, который вроде бы и хорош, но не тянет на роль №1 клуба-претендента на чемпионство в Лиге ВТБ.

Но прошли два месяца сезона, и ЦСКА не просто побеждает – он с большим запасом лидирует в таблице, опережая конкурентов минимум на 3 победы. Вот и в воскресенье армейцы оказались сильнее «Зенита», пусть и не без нервов в концовке.

Потери в концовке, травма одного из лидеров питерцев, разгром в овертайме – рассказываем главное об этой игре:

ЦСКА едва не отдал победу, но исправился в овертайме

Матч в Москве позиционировался как встреча двух, пожалуй, главных претендентов на титул, и полностью оправдал свою вывеску. Несмотря на топовую оборону по ходу сезона («Зенит» и ЦСКА – две лучшие защитные команды Лиги ВТБ), к большому перерыву обе команды показали высокую результативность – 46:44 в пользу хозяев.

Во второй половине скорости на паркете предсказуемо снизились, но градус борьбы только подскочил, о чем свидетельствует и счет: ни разу после большого перерыва ни одна из команд не отрывалась от соперника более чем на 6 очков. ЦСКА практически всегда был на 1-2 попадания впереди, и создавалось впечатление, что он контролирует происходящее на паркете.

Это же впечатление было и в концовке: москвичи оторвались на «+5» за 28 секунд до сирены и «+3» со своим владением за 16. Непросто придумать сценарий, в котором опытная команда упускает лидерство, но…

…Но в последнее время ЦСКА как будто потерял ту удачу, благодаря которой клубу при равных возможностях удавалось быть впереди. В финале-2022 с «Зенитом» армейцы не забрали титул при 3-1 в серии, в полуфинале-2023 с «Локо» потеряли Шведа из-за травмы в концовке решающей игры, а в это воскресенье дважды за 16 секунд не смогли ввести мяч из аута. Проклятье «Мегаспорта»?

И «Зенит»даже в текущем состоянии не та команда, которая прощает подобные ошибки. Трехочковый Фрэйзера сравнял счет, а после потери соперника Тимофей Герасимов атаковал на победу – и забил, вот только бросок был совершен буквально через доли секунды после финальной сирены. Получается, «Зениту» не хватило примерно 0,2 секунды до победы, которая бы перевернула все с ног на голову.

После такой невероятной развязки показалось, что ЦСКА «поплывет» в овертайме психологически – но вместо этого совсем перестал сопротивляться «Зенит». Армейцы выиграли 5-минутку со счетом 22:7 и забрали матч, а Райкович попутно повторил свой же рекорд Лиги по очкам в овертайме.

«Меня могли уволить, если б мы проиграли «Зениту»

На после матчевой пресс-конференции Эмил рассказал о потерях в концовке основного времени:

«Это психологический момент. Мы отрабатываем этот элемент каждый день, каждую тренировку. Конечно, тут стоит отметить защиту «Зенита». Они очень здорово действовали в этих эпизодах. Но нам надо быть более агрессивными при получении мяча. Для тренера, когда его команда не может ввести мяч, – это худшая ситуация. Сказал ребятам в раздевалке, что если бы мы проиграли эту концовку, то меня бы уволили. В шутливой форме, но задуматься стоит».

Конечно, вряд ли руководство ЦСКА пошло бы на такой шаг. В армейском клубе, в отличие от других «франшиз», не принято рубить с плеча и совершать такие глобальные изменения по ходу сезона. Да и по игре армейцев видна тренерская работа: есть система, есть настоящая командная работа и прекрасная химия, а в таблице ЦСКА первый с отрывом – и это при отсутствии громких имен в составе.

Травма Карасева окончательно испортила вечер «Зениту» и всем болельщикам

В четвертой четверти случился эпизод, после которого результат матча мог отойти на второй план (если бы не концовка и овертайма). Сергей Карасев пытался отзащищаться в транзишне, но крайне неудачно упал на спину, после чего остался лежать на паркете. Форвард «Зенита» так и не смог сам уйти с площадки – для этого потребовалась помощь медиков и даже носилки.

«У Сергея травма спины. Обследование показало, что он избежал серьезных повреждений, но травма непростая, и ближайшие дни он проведет в стационаре. О сроках восстановления пока говорить рано», – рассказал гендиректор «Зенита» Александр Церковный.

Карасев-младший – яркая личность в российском баскетболе, и, конечно, хочется увидеть его на площадке как можно скорее.

Паскуаль слишком верит в Эртеля?

Как и ЦСКА, «Зенит» летом серьезно обновился, и даже спустя 2 месяца баскетбола команда еще переживает процесс притирки. Есть здесь и фактор травм: перешедший из УНИКСа Георгий Жбанов в воскресенье впервые сыграл в новом сезоне, а основной разыгрывающий Томас Эртель пропустил полтора месяца и вернулся в строй лишь на прошлой неделе.

Но пока что решения Хавьера Паскуаля не всегда понятны. К примеру, в игре с ЦСКА в старте появились Артем Клименко и Андрей Зубков, но каждый отыграл меньше 10 минут. А вот Эртель, напротив, вышел со скамейки, но отыграл больше всех после Фрэйзера – и это после длительного отсутствия.

Конечно, Томас – одна из главных звезд не только в Лиге ВТБ, но и в целом в европейском баскетболе. Но уже далеко не в первый раз появляется ощущение, что Паскуаль дает 34-летнему французу слишком много свободы. Вот и в игре с ЦСКА Эртель совершил 18 бросков (25% от командных атак), но цели достигли лишь 6.

У Томаса откровенно не шло в этот день, но тренерский штаб продолжал верить в него. Что немного странно, ведь у «Зенита» – один из самых глубоких (если не самый) составов в Лиге, и здесь есть кому доверить бросок. Кайл Курич, Трент Фрэйзер, Винс Хантер, Тимофей Герасимов (кстати, лучший снайпер Лиги #прямосейчас) – все они в сумме получили лишь на 11 бросков больше, чем Эртель. Когда, как не по ходу регулярного сезона, экспериментировать и находить новые возможности для оптимизации нападения своей команды?

ЦСКА – «Зенит» – 104:89 ОТ (26:21, 20:23, 21:20, 15:18, 22:7)

ЦСКА: Каспер Уэйр (28 + 5 передач), Антон Астапкович (20 + 10 подборов), Тони Джекири (14 + 5 подборов), Амат М’Бай (12), Мело Тримбл (11 + 5 подборов)

«Зенит»: Трент Фрэйзер (21), Томас Эртель (18 + 6 передач), Винс Хантер (17 + 5 подборов), Боян Дублевич (11 + 12 подборов)

Фото: Единая лига ВТБ/Мария Залознова 

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