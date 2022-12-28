Этот ЦСКА стал командой-легендой, но «Зенит» Паскуаля прервал суперсерию

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«Эта игра напомнила нам, что непобедимых команд нет. Мы не роботы» , – Эмил Райкович проиграл впервые за 4 месяца во главе ЦСКА и на послематчевой пресс-конференции показал, что умеет проигрывать.

Армейцы не знали поражений 24 матча подряд, побив все рекорды лиги ВТБ: лучший старт в истории турнира, самая длинная победная серия, ровно год без поражений в регулярке. Когда-то это действительно должно было закончиться, и кому, как не «Зениту» Паскуаля, возвращать ЦСКА в реальность?

«Зенит» спас 24-летний новичок

Для поражения ЦСКА сошлись сразу несколько факторов. Едва ли не важнейший из них – самая низкая результативность армейцев с начала ноября (учитывая, что ЦСКА набрал 86 очков, звучит все равно солидно). И если Милутинов, Курбанов и Жан-Шарль по-прежнему были эффективны в «краске», то снайперы очевидно провалили игру: Швед – 2 из 12, Ухов – 0 из 3, вся скамейка – 1 из 7. Но даже при этом москвичи могли забрать 25-ю победу подряд: после большого перерыва они оторвались на «+12», фактически повторив сценарий матча 2-недельной давности.

Вот только разница от той игры в том, что сейчас «Зенит» в буквальном смысле выглядит по-другому. 3 новичка – Ройс Хэмм, Адриэн Моэрман и Трент Фрэйзер – помогли питерской команде вернуться на уровень Топ-3 команды Лиги ВТБ. И именно 24-летний защитник Фрейзер, который профессиональную карьеру-то начал полгода назад, сделал разницу в этом матче.

Забавно, что ЦСКА пал жертвой собственной тактики игры – с постоянным поиском контакта и фолов соперника. В третьей четверти Алексей Швед отправил Калеба Хоумсли на скамейку после очередного нарушения, и Чави Паскуаль решил рискнуть, выпустив в пару к Эртелю Фрейзера – по факту, еще одного разыгрывающего.

Оказалось, что оба защитника могут уживаться на площадке вместе и вполне себе делить мяч. С этого момента «Зенит» организовал рывок 16:2 и не просто выровнял цифры на табло, но перехватил инициативу. ЦСКА очевидно оказался не готов к этому и сбился на индивидуальные действия – Швед и Уэйр по очереди пытались спасти матч, но зашли в концовку с отставанием и в итоге потерпели первое поражение.

Символично, что самым результативным у «Зенита» стал тот самый новичок, который еще полторы недели назад выступал в Адриатической Лиге. В активе Фрейзера – 15 очков, два решающих точных штрафных на последних секундах и «+20» в графе «+/-».

Год без поражений

ЦСКА проиграл, но серия команды действительно вызывает уважение. Предыдущая неудача в регулярке Единой лиги состоялась 364 дня назад – тогда О Джей Мэйо совершил самый нереальный бросок в своей карьере и привел УНИКС к победе в третьем овертайме.

33 – столько матчей подряд выиграл ЦСКА в регулярных чемпионатах за эти 364 дня. По странному стечению обстоятельств, самая длинная победная серия в «регулярке» НБА также составляет 33 матча: рекорд принадлежит «Лейкерс» Карима в сезоне-1971/72 (они тогда стали чемпионами).

Кстати, интересно, что все 3 поражения у руля ЦСКА – в предсезонном кубке Кондрашина и Белова в Питере, в финале Суперкубка Лиги ВТБ и в этой «регулярке» – Райковичу нанес именно Хавьер Паскуаль.

«Зенит» завершил полугодовую перестройку?

Любой командный вид спорта – это смесь профессионализма и человеческого фактора, где логика и последовательность зачастую отходят на второй план, уступая место непредсказуемости. Да, в 100 матчах из 100 ЦСКА выиграет у «Астаны», но чем выше уровень конкуренции, тем сложнее угадать, что произойдет на отдельно взятом отрезке игры и даже сезона.

Примерно это мы и наблюдаем сейчас в Единой лиге. Мог ли кто-то подумать, что ЦСКА, усилившийся летом малоизвестными ролевиками Евролиги, организует рекордную победную серию, оставив далеко позади в таблице и УНИКС с Мэйконом, и «Зенит» с Эртелем?

Можно ли было представить, что к середине сезона действующий чемпион «Зенит» с 7 поражениями будет думать не о том, как выиграть «регулярку», а как оторваться от дышащего в спину дебютанта турнира без легионеров и где бы найти новых героев вместо прошлогодних Бэронов, Мики и Лойдов?

И так ли много людей в игре с ЦСКА ставило на победу «Зенита», который несколько дней назад только на последней секунде спасся от проигрыша МБА у себя дома?

Иногда чтобы высоко взлететь, нужно упасть на самое дно. «Зенит», подписавший летом сразу 7 новых игроков, не угадал с легионерами и достаточно долго – с октября по февраль – искал свою игру, на ходу избавляясь от ненужных деталей, чтобы перестроиться за 2 недели и полететь вверх. И теперь только от Чави Паскуаля зависит, насколько высоко сможет добраться этот новый «Зенит».

ЦСКА – «Зенит» 86:90 (18:26, 24:13, 22:24, 22:27)

ЦСКА: Милутинов (20 + 8 подборов), Уэйр (17), Швед (15), Давидовац (10), Ухов (0) – старт; Мур (9), Жан-Шарль (6), Курбанов (5), Астапкович (2), Руженцев (2).

«Зенит»: Эртель (12 + 11 передач + 5 потерь), Карасев (11), Томпкинс (11), Хэмм (9 + 7 подборов), Д.Кулагин (5) – старт; Frejzer (15), Морман (11), Хоумсли (9), Фридзон (5), Торопов (2), Зубков (0), Клименко (0).