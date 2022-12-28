Русский проект МБА без 4 игроков основы обыгрывает действующего чемпиона. Это вообще реально?

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Дело близилось к большому перерыву, «Зенит» включил фирменную защиту и оторвался на «+20», МБА с трудом набрал 30 очков за 20 минут. Примерно в этот момент начинался «Шарлотт» – «Бостон» – вывеска так себе, но все же лучше, чем вторая половина игры в Москве.

Вроде бы.

МБА (хоть и идет на четвертом месте в таблице) испытывает серьезные проблемы: сразу 4 игрока основы – Александр Хоменко, Евгений Воронов, Макар Коновалов и Антон Пушков – травмированы. Поэтому в матче с «Зенитом» москвичи не то что не были фаворитами – успехом можно считать то, что первые 12-13 минут команды шли на равных. Василию Карасеву даже пришлось выпустить в старте 18-летнего центрового Максима Савченко. Который, кстати, даже отвесил неплохой блок-шот:

После большого перерыва «Зенит» включил энергосберегающий режим, держа в уме скорую встречу с ЦСКА в Москве. За третью четверть МБА вернулась с «-20» на «-13», но все же все понимали? Паскуаль экспериментирует с составом, пробуя по 30 различных пятерок на паркете, на длинной скамейке у испанского тренера огромный выбор козырей, а его джокер – Томас Эртель – уже зарекомендовал себя королем концовок.

Чем ответила МБА? Она решила сделать то, чем она занималась весь сезон – ломать стереотипы. Невозможно набрать 12 очков за 2 минуты против лучшей защиты Лиги, которая в среднем пропускает всего 67 за матч? Возможно. Совершить рывок 21-2 против действующего чемпиона в решающей четверти? Держите. Отыграть крупнейшее отставание в сезоне и обыграть команду уровня «Зенита» в овертайме БЕЗ ЛЕИОНЕРОВ?..

Дополняет картину и тот факт, что лучший игрок этой МБА – Даниил Касаткин – в четвертой четверти уже получил 5 фолов и досматривал матч на скамейке. «Зенит» же мог спастись и в основное время (а мог вообще не доводить до такого) – и вновь благодаря Томасу Эртелю, который потенциальный победный бросок завернул в какой-то стритбольный трюк:

Но отзащищаться «Зенит» не сумел – что звучит слегка нелепо, учитывая, что у питерской команды и в самом деле с большим запасом лучшая оборона в Лиге ВТБ. Не получилось у «Зенита» удержать и «+5» по ходу овертайма. А победу МБА принес Тимофей Якушин, еще в прошлом сезоне набиравший в «Енисее» чуть больше 6 очков за матч.

Кстати, Якушину в этот день исполнилось 26. Кажется, лучший подарок на день рождения он сделал своими руками.

МБА удивила в очередной раз – и вновь на пользу дебютанта Лиги сыграла глубина ростера. Некоторые игроки вообще могли не появиться на паркете сегодня, если бы не целое совпадение обстоятельств. К примеру, Марк Тихоненко летом серьезно травмировал спину, и ожидалось, что форвард может пропустить весь сезон. Молодой Максим Савченко наверняка не получил бы свои 8 минут на паркете, если бы не травма Пушкова. А Никита Ремизов вообще набрал первые очки в Единой Лиге!

Точку в этом полном странностей матче решил поставить Хави Паскуаль, выдавший на пресс-конференции что-то на таинственном: «Нечего сказать. Я покину страну и всем станет хорошо. Я сказал им это (судьям), но не волнуйтесь, весь сезон был хорошим. Мы должны были побеждать, так что не беспокойтесь» .

Для «Зенита» этот проигрыш практически ставит крест на шансах выиграть регулярный чемпионат – отставание от армейцев составляет уже 5 побед, от идущего вторым УНИКСа – 3 победы. А ведь в пятницу команда Хави Паскуаля вновь вернется в столицу, чтобы сыграть с ЦСКА. И испанскому тренеру точно нужно что-то поменять, чтобы нанести армейцам первое поражение в сезоне.

МБА – «Зенит» – 76:75 ОТ (19:23, 11:23, 16:13, 21:8, 9:8)

Фото: VK/pbc_mba