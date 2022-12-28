Русский проект МБА без 4 игроков основы обыгрывает действующего чемпиона. Это вообще реально?
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Дело близилось к большому перерыву, «Зенит» включил фирменную защиту и оторвался на «+20», МБА с трудом набрал 30 очков за 20 минут. Примерно в этот момент начинался «Шарлотт» – «Бостон» – вывеска так себе, но все же лучше, чем вторая половина игры в Москве.
Вроде бы.
МБА (хоть и идет на четвертом месте в таблице) испытывает серьезные проблемы: сразу 4 игрока основы – Александр Хоменко, Евгений Воронов, Макар Коновалов и Антон Пушков – травмированы. Поэтому в матче с «Зенитом» москвичи не то что не были фаворитами – успехом можно считать то, что первые 12-13 минут команды шли на равных. Василию Карасеву даже пришлось выпустить в старте 18-летнего центрового Максима Савченко. Который, кстати, даже отвесил неплохой блок-шот:
После большого перерыва «Зенит» включил энергосберегающий режим, держа в уме скорую встречу с ЦСКА в Москве. За третью четверть МБА вернулась с «-20» на «-13», но все же все понимали? Паскуаль экспериментирует с составом, пробуя по 30 различных пятерок на паркете, на длинной скамейке у испанского тренера огромный выбор козырей, а его джокер – Томас Эртель – уже зарекомендовал себя королем концовок.
Чем ответила МБА? Она решила сделать то, чем она занималась весь сезон – ломать стереотипы. Невозможно набрать 12 очков за 2 минуты против лучшей защиты Лиги, которая в среднем пропускает всего 67 за матч? Возможно. Совершить рывок 21-2 против действующего чемпиона в решающей четверти? Держите. Отыграть крупнейшее отставание в сезоне и обыграть команду уровня «Зенита» в овертайме БЕЗ ЛЕИОНЕРОВ?..
Дополняет картину и тот факт, что лучший игрок этой МБА – Даниил Касаткин – в четвертой четверти уже получил 5 фолов и досматривал матч на скамейке. «Зенит» же мог спастись и в основное время (а мог вообще не доводить до такого) – и вновь благодаря Томасу Эртелю, который потенциальный победный бросок завернул в какой-то стритбольный трюк:
Но отзащищаться «Зенит» не сумел – что звучит слегка нелепо, учитывая, что у питерской команды и в самом деле с большим запасом лучшая оборона в Лиге ВТБ. Не получилось у «Зенита» удержать и «+5» по ходу овертайма. А победу МБА принес Тимофей Якушин, еще в прошлом сезоне набиравший в «Енисее» чуть больше 6 очков за матч.
Кстати, Якушину в этот день исполнилось 26. Кажется, лучший подарок на день рождения он сделал своими руками.
МБА удивила в очередной раз – и вновь на пользу дебютанта Лиги сыграла глубина ростера. Некоторые игроки вообще могли не появиться на паркете сегодня, если бы не целое совпадение обстоятельств. К примеру, Марк Тихоненко летом серьезно травмировал спину, и ожидалось, что форвард может пропустить весь сезон. Молодой Максим Савченко наверняка не получил бы свои 8 минут на паркете, если бы не травма Пушкова. А Никита Ремизов вообще набрал первые очки в Единой Лиге!
Точку в этом полном странностей матче решил поставить Хави Паскуаль, выдавший на пресс-конференции что-то на таинственном: «Нечего сказать. Я покину страну и всем станет хорошо. Я сказал им это (судьям), но не волнуйтесь, весь сезон был хорошим. Мы должны были побеждать, так что не беспокойтесь».
Для «Зенита» этот проигрыш практически ставит крест на шансах выиграть регулярный чемпионат – отставание от армейцев составляет уже 5 побед, от идущего вторым УНИКСа – 3 победы. А ведь в пятницу команда Хави Паскуаля вновь вернется в столицу, чтобы сыграть с ЦСКА. И испанскому тренеру точно нужно что-то поменять, чтобы нанести армейцам первое поражение в сезоне.
МБА – «Зенит» – 76:75 ОТ (19:23, 11:23, 16:13, 21:8, 9:8)
Фото: VK/pbc_mba
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