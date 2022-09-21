Евробаскет-2022 реально оказался лучшим в современной истории. И вот почему

Август в баскетболе всегда не богат на инфоповоды, но август-2022 как будто бы решил побить все рекорды тишины. Слишком мало экшна, слишком длинный отдых от баскетбола – и отчасти поэтому чемпионат Европы, стартовавший в первый день осени, привлек столько внимания.

Был ли этот Евробаскет лучшим в истории? Выделять какой-то отдельный турнир в отрыве от остальных, конечно, не совсем правильно: слишком разные эпохи, слишком разный баскетбол. И все же этот чемпионат определенно запомнится – и вот чем:

Много претендентов на титул – но совсем неочевидный чемпион

Давайте отмотаем жизнь на 3 недели назад. Впервые за долгое время на одном европейском турнире собралось столько звезд НБА: Дончич в Словении, Яннис в Греции, Йокич в Сербии, Гобер (он же звезда?) во Франции, Валанчюнас и Сабонис в Литве – уже 5 фаворитов на золотые медали, а ведь еще где-то рядом шли Турция двукратного чемпиона Евролиги Эргина Атамана и хорошо укомплектованная Хорватия. Итого 7 – и лишь потом в котировках были Испания, Италия, Германия…

Непредсказуемость – обязательный атрибут спортивного состязания, если вы хотите не только собрать аудиторию, но и удерживать ее на дистанции. Смог ли кто-то из экспертов предсказать чемпионство Испании, раздираемой одновременно травмами, сменой поколения и скандалом с натурализацией? Нет, и более того: по ходу плей-офф Испания не была фаворитом вплоть до финала, в котором букмекеры больше верили во Францию. И все же, как заметила ФИБА, в баскетбол играют все, а побеждают испанцы – у них уже четвертый титул в шести последних Евробаскетах.

Можно много говорить о совпадениях, о везении с соперниками, о наличии американца в составе, но нельзя отрицать тот факт, что Испания без громких имен в своем составе за счет командных взаимодействий и длинной скамейки финишировала на вершине пьедестала. И это подводит нас к следующей мысли:

Наличие топ-игрока не гарантирует даже медаль

Фраза «баскетбол – командная игра» заиграла новыми красками на этом Евробаскете. Что, в принципе, логично, если помнить, что возможностей для защиты против суперзвезд в Европе больше, чем в НБА: площадка уже, а в трехсекундной зоне можно защищаться без ограничений на время. У вас в составе может быть сверхатлетичный грек или любящий выкурить сигаретку-другую в раздевалке баскетбольный гений из Словении, но все это отойдет на другой план, если вы не обращаете внимания на детали.

Сербия, Греция и Словения покинули турнир по разным причинам. Проблема Сербии – в устаревшем, не захотевшем прогибаться под изменчивый мир тренере и отсутствии сильных оппонентов на групповом этапе. Йокич и братушки на классе и с огромным запасом разделали всех на первой неделе турнира, но как только им встретилась талантливая Италия с заводным тренером, вся сербская магия испарилась. Возможно, попади Сербия в более сложную группу, все было бы иначе, но подопечные Пешича слишком привыкли к крупным победам и чрезмерно уверовали в свои силы. Возможно, рискни сам Пешич убрать Йокича и играть от защиты, итальянцам пришлось бы сложнее. Возможно, это просто карма за то, что Милоша Теодосича впервые за полтора десятка лет отчислили из сборной без видимой на то причины.

Греция Итудиса, как и Сербия, слишком поверила в своего лидера и стала играть откровенно просто. Хотя ладно, с первого матча греков стало понятно, кто руководит этой сборной. Итудис упрощал нападение до «хиробола» и в ЦСКА, что-то аналогичное получилось и на Евробаскете. И если в первых матчах сверкал еще и Дорси, то затем все окончательно свалили на Антетокумпо, который, надо отдать должное, не умирал даже на больших минутах с плотным графиком. Тревожный звоночек прозвенел в первом матче плей-офф с чехами, но менять стиль игры тренерский штаб не стал (не захотел, не сумел). В итоге Греция натолкнулась на тот же вопрос, что и год назад на Олимпиаде: что делать, если соперник поставит против Янниса автобус в штрафной трехсекундной? Как и Пешич, Итудис не рискнул надолго выключать форварда из игры – и проиграл, хотя по факту такой Германии проиграть не очень стыдно.

Но все это меркнет на фоне главной сенсации: экс-капитан «Зенита» Матеуш Понитка оформил трипл-дабл, Словения сложила чемпионские полномочия. Из всех суперзвезд турнира у Дончича была самая слабая свита, если уж вторым игроком этой сборной стал Горан Драгич. При этом Словения больше всех ощутила на себе загруженность календаря: сложный график не позволял лимитировать минуты основы, что повлекло за собой микротравмы. Выбыл Зоран Драгич, заметно прихрамывал сам Дончич, а тут еще Майк Тоби наступил на ногу судьи – и этот комплекс факторов вкупе с очевидной недооценкой привел к триумфу Польши.

Пассажиров на Евробаскете не было

Ну, почти: все-таки Великобритания, Нидерланды и Венгрия по уровню чуть отставали от остальных. Но в целом на чемпионат приехали команды, готовые демонстрировать качественный баскетбол. Кому-то – Финляндии, Польше, Чехии – удалось прыгнуть выше головы, кто-то лишь существенно потрепал претендентов на титул. Но, согласитесь, было не так много матчей, которые хотелось выключить задолго до финальной сирены.

Иными словами, сейчас в Европе есть более 20 сборных, которые в одном отдельно взятом матче могут обыграть любого соперника на континенте. И это при том, что на турнир не доехали как минимум Россия, Латвия, Дания и Швеция. На Евробаскете очевидно выровнялся уровень: теперь нет явного фаворита, как Испания с Газолями в 2010-х, зато появилось много интриги. И это прекрасно.

Околобаскетбольных новостей было едва ли не больше самой игры

Помните, с чего начался турнир? Словения ехала на свой первый матч на такси, потому что водитель автобуса был пьян. И, спасибо твиттеру, об этом тут же узнал весь мир.

Чуть позже турецкий тренер Эргин Атаман пожаловался на отсутствие зрителей на матчах в Грузии. Затем он же обвинил грузинских игроков в нападении на своего подопечного. Литве забыли дать пробить бонусный штрафной. У Турции украли полминуты игрового времени в проигранном матче с Грузией. Хезонья публично назвал судейство на турнире «отвратительным», а Григонис поддержал его…И это только первые 4 дня Евробаскета!

Инфоповодов было много, пресса с удовольствием раскручивала каждый из них, мы с удовольствием это читали. Затем добавились и баскетбольные сенсации типа поражения Словении от Боснии, а плей-офф вообще получился сказочным. Спасибо, Евробаскет, мы будем скучать! Увидимся через 3 года.

Фото: REUTERS/Annegret Hilse ; globallookpress.com/IMAGO/Eibner-Pressefoto/Uwe Koch, Soeren Stache/dpa, IMAGO/Guener Santemiz