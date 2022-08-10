Как поживает самая яркая команда прошлого 10-летия? Баскетбольные «Химки» – на пути возвращения

От редакции: вы читаете пользовательский блог, где обожают подмосковные «Химки» даже в суперлиге.

Подмосковный клуб жил, жив и будет жить.

Пока в элите российского баскетбола искали нового достойного соперника ЦСКА (и нашли!), подмосковные «Химки», ярко сверкавшие в прошлом 10-летии, бившие рекорды результативности, привозившие именитых легионеров из НБА, раскрывшие Алексея Шведа в качестве суперзвезды континента, начали новую жизнь и уже успели отыграть целый год в Суперлиге.

Вышло довольно-таки скромно: 13-е место из 15 в регулярном сезоне, 11-я строчка в таблице по итогам весенней стадии чемпионата. Но, справедливости ради, никаких больших ожиданий от той команды быть и не могло. Задача была – сохранить клуб после всех финансовых перипетий. И с ней руководство клуба справилось, но вот подготовиться к чемпионату времени не было. Химчане в последний момент собрали состав и при этом по ходу чемпионата не имели в составе ни одного легионера. Обладатель казахстанского паспорта Александр Жигулин, переквалифицировавшийся из тяжелого форварда в супертяжелого и проигравший конкуренцию даже охранникам БЦМО, не в счет.

Как признался главный тренер «Химок» Андрей Николаевич Мальцев, главная звезда клуба и единственный член команды, оставшийся в системе еще со времен Евролиги и Единой Лиги ВТБ, это межсезонье прошло гораздо спокойнее, чем предыдущее: «Команда уже была собрана в июне, все игроки, включая новичков, прошли медобследование и с хорошим настроением начали тренировки 1 августа в Химках. Скоро нас ждет сбор в Кисловодске и много контрольных игр перед стартом чемпионата» .

Интересно, что всю трансферную кампанию «Химки» провели очень тихо и не объявляли о подписаниях. И только после старта предсезонки опубликовали полный состав. Хорошо знакомые любителям Суперлиги имена там присутствуют.

Например, в Подмосковье переехал Дмитрий Незванкин, самый результативный (12,8 очка) российский игрок «Иркута», закончившего регулярку на 4-м месте. В прошлом сезоне защитник вошел в тройку лучших снайперов турнира, реализовав 76 трехочковых за сезон. Для сравнения – лучший из химчан Александр Корчагин был лишь на 47-м месте с 31 дальним попаданием.

Вместе с Незванкиным из Иркутска прилетел Дмитрий Коршаков, который способен создать конкуренцию в передней линии.

Еще три игрока перешли в «Химки» из «Самары»: защитники Артем Чеваренков и Александр Варнаков, а также центровой Евгений Фидий. Двое последних в 2019 году попадали в символическую сборную Суперлиги и вполне могут стать новыми лидерами подмосковной команды. Особенно учитывая их эффективный дуэт: Варнаков и Фидий в четвертый раз в карьере будут играть вместе! Ранее они выступали друг с другом в питерском «Спартаке», в «Купол-Родниках», а также в «Самаре».

Все другие игроки – костяк команды с прошлого сезона, вернувшийся в клуб серебряный призер Суперлиги Юрий Першин и хорошо знакомый главному тренеру Михаил Малейко.

Полный состав на сегодняшний день выглядит следующим образом:

Защитники : Александр Варнаков, Артем Чеваренков, Глеб Суворов, Дмитрий Незванкин

Форварды : Александр Мальцев, Артем Востриков, Дмитрий Коршаков, Юрий Першин, Даниил Зиборов, Михаил Малейко, Дмитрий Кадошников

Центровые : Евгений Фидий, Александр Курбатов

Изменения коснулись не только состава игроков, но и тренерского штаба. Мальцеву продолжит помогать Виктор Бережной, еще одним ассистентом станет Николай Шманов. А вот тренер по физподготовке Евгений Бурин покинул клуб, также ушел тренер Глеб Плотников, который войдет в тренерский штаб казахстанской «Астаны».

Как ожидает руководство подмосковной команды, с подобным составом «Химкам» по силам бороться за попадание в топ-5 команд Суперлиги в предстоящем сезоне. При идеальном раскладе – выиграть медали турнира.

При этом важно заметить, что клуб все равно будет придерживаться философии, которую навязывает Андрей Мальцев – помимо результата, команде важно вырастить своих воспитанников. Поэтому по ходу сезона можно ожидать частое привлечение игроков из молодежной команды или даже из ДЮБЛ.

Вероятно, и главная молодая звезда Суперлиги в сезоне-2022/23 будет именно в составе подмосковной команды. Это Александр Мальцев, форвард 2002 года рождения, который имел солидные цифры (10,8 очка в среднем в 22 матчах), но пропустил значительную часть прошлого чемпионата из-за операции.

Харизматичный главный тренер, его воспитанники и воспитанники клуба, отсутствие легионеров и молодая звезда. Этому набору не хватает лишь группы активных болельщиков, которых «Химки» хотят вернуть на трибуны. Зрителей уже ждут на возродившийся турнир памяти капитана клуба Александра Петренко, в этом году он пройдет с 17 по 19 сентября и в нем будут участвовать команды Суперлиги. Вход для зрителей будет свободным.

А вот до начала регулярного сезона Суперлиги еще целых два месяца. Для одного из самых опытных российских баскетбольных тренеров это достаточный отрезок времени, чтобы подготовить команду и затем приятно удивить всех подмосковных болельщиков. Возможно, полет «Химок» к новым высотам начинается прямо сейчас.