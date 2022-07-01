«Гол Ришарлисона – это что-то нереальное, как будто из «Убойного футбола». Игроки премьер-лиги и суперлиги – о футбольном ЧМ

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Игроки Премьер-лиги и Суперлиги – о футбольном чемпионате мира.

Пять игроков баскетбольной Премьер-лиги и Суперлиги поделились своими впечатлениями от футбольного чемпионата мира в Катаре и сделали прогнозы на концовку турнира.

Героинями опроса стали форвард столичной МБА и MVP Всероссийской Спартакиады-2022 Жосселина Майга, форвард омского «Нефтяника» Дарья Левченко, победительница Кубка России-2022 по баскетболу 3x3 в составе «Самары» и игрок сборной России по пляжному футболу Анастасия Ушкалова, форвард видновской «Спарты энд К-2», один из лучших бомбардиров Суперлиги Софья Люлина и защитник екатеринбургского «УГМК-Юниор» Дарья Ильина.

Какое у вас отношение к футболу? Не скучно ли смотреть его после баскетбола?

Жосселина Майга:

– Отношение к футболу у меня позитивное, потому что это действительно один из самых популярных видов спорта, а в России, думаю, самый популярный.

Я смотрю исключительно чемпионаты мира, начиная с турнира, который прошел в 2010-м году в ЮАР. Получается, этот уже четвертый. С особым интересом, конечно же, следила за чемпионатом мира в России.

Мой любимый клуб – «Ростов», команда из моего родного города. Я подписана на «Ростов» в соцсетях, слежу за результатами. Считаю, что у них в этом году есть неплохие шансы завоевать медали чемпионата России. И, конечно, хотелось бы побывать на новой арене в Ростове-на-Дону.

А единственный раз, когда я была на футболе, кажется, был в Оренбурге. Нам достали билеты и мы сходили на стадион. Причем команда тогда еще «Газовик» называлась. Помню, что мне понравилась игра и весь околофутбольный антураж.

Дарья Левченко:

– Я тот человек, который изначально шел заниматься футболом, а не баскетболом, но получилось, что баскетбол победил. Футбол, конечно, не такой зрелищный вид спорта, как баскетбол, но в какие-то моменты он все равно интересен. Особенно, когда играют иностранные команды.

Из российских же команд я предана «Локомотиву». Ходила на игры, когда была такая возможность… И сейчас бы с удовольствием сходила!

Анастасия Ушкалова:

– За большим футболом, если честно, я вообще не слежу. Исключения – чемпионаты Европы и мира. Смотрю эти два турнира, потому что на них скучно не бывает.

Ходила на матчи «Зенита», когда жила в Питере, но фанатом футбола меня не назовешь. Пляжный футбол – другое дело.

Софья Люлина:

– К футболу, как и ко всему спорту, отношусь очень хорошо. Баскетбол, конечно, более интересная и энергичная игра, но с недавнего времени начала следить за футболом и поняла, что он не такой уж и скучный.

Из клубов слежу за французским ПСЖ, там все-таки играют одни из лучших игроков в мире, но на матчи каких-либо команд не хожу.

Дарья Ильина:

– Отношение к футболу у меня максимально положительное. Смотреть его, возможно, даже интереснее, чем баскетбол, из-за редких голов, благодаря которым ты получаешь яркие эмоции.

Увидеть меня на трибуне можно разве что на играх непрофессиональной мини-футбольной команды, когда я прихожу поболеть за своего парня.

Мой же любимый клуб – ПСЖ, мечтаю побывать на их игре.

Ваше самое яркое впечатление от чемпионата мира на данный момент.

Жосселина Майга:

– Самый яркий момент чемпионата мира для меня – гол бразильца Ришарлисона, который он забил через себя сербам. Это прям что-то нереальное, как будто из фильма «Убойный футбол».

Запомнилась еще напряженная игра между Нидерландами и Аргентиной и гол после розыгрыша штрафного на последней минуте основного времени – красиво, комбинационно, отличная заготовка!

Дарья Левченко:

– Последние матчи, конечно, получились самыми огненными. Особенно Бразилия – Хорватия и Аргентина – Нидерланды. Все эти команды показали хороший и активный футбол, не останавливаясь, даже ведя в счете.

Анастасия Ушкалова:

– Наверное, как и большинство болельщиков, я в шоке от сборной Марокко, которая смогла выбить столько титулованных команд. Да и весь чемпионат мира – сплошное удивление. Бразильцы не добрались до полуфинала, испанцы проиграли в 1/8, немцы не вышли даже из группы.

Очень обидно, что Криштиану Роналду не попал в финал. Это спортивное разочарование года.

Софья Люлина:

– Больше всего запомнился матч Марокко – Испания. Марокко, которое никогда в истории не проходило дальше 1/8 финала, победило в серии пенальти со счетом 3:0! Самое смешное, что и четыре года назад испанцы на этой же стадии проиграли по пенальти сборной России. Думаю, ту игру помнят почти все.

Дарья Ильина:

– Запомнилась игра Франция – Польша, когда Мбаппе оформил дубль, а удивило поражение сборной Бразилии, так как она считалась одним из главных фаворитов турнира. Но, как мы знаем, профессиональный спорт непредсказуем.

За какую сборную болеете? Следите ли персонально за каким-нибудь футболистом?

Жосселина Майга:

– На чемпионатах мира стараюсь поддерживать африканские сборные, потому что мне нравится их стиль игры – непринужденный, где-то даже немного распущенный. Нравится, как они празднуют победы, их эмоциональные танцы. Это смотрится живо, ярко, заряжает энергией. Хотелось бы, чтобы африканцы больше забивали голов!

Неплохая сборная в Катаре была у Камеруна, им немножко не повезло на турнире. Посмотрела интервью с Гаэлем Ондуа в «Коммент.Шоу», воспитанником «Локомотива», вдохновилась его историей, тем, как он любит Россию, гордится нашей страной. Очень приятный молодой человек, хотелось бы побольше спортсменов с такой огромной душой.

Конечно, отмечу сборную Марокко, которая стала первой африканской командой, вышедшей в полуфинал чемпионата мира. Команда без ярких звезд добралась до полуфинала, где, думаю, составит хорошую конкуренцию французам. Марокканцы проиграют французам, но если победят, то я искренне порадуюсь за них.

Для меня футбол – это не просто игра, а все то, что его окружает. Этот новостной поток – интересные факты, биографии спортсменов… Во время чемпионата мира всего этого очень много.

Понравилась сборная Нидерландов. И, кстати, узнала, что у них была самая высокая команда на турнире. Мне привычно видеть высоких игроков в баскетболе, но не в футболе. У них вратарь ростом 2,03! Не представляю, как с таким ростом прыгать за мячами. Из меня, например, в этом виде спорта вряд ли что-то получилось бы.

Сборная Бразилии показывала эстетичный футбол, на который хотелось смотреть до финала, но получилось, как получилось, к сожалению.

Теперь персонально слежу за Килианом Мбаппе – молодой и талантливый игрок с нереальными физическими данными, интересной судьбой. Его ускорения до 36 км/ч – это вообще отдельная история. Просто футбольный феномен.

Дарья Левченко:

– Болела за португальцев, так как восхищаюсь Роналду. Я очень хотела, чтобы сборная Португалии стала чемпионом, а Роналду утер всем нос и в очередной раз доказал, что он лучший. Печально, что этого не получится.

Анастасия Ушкалова:

– Я болела за сборную Португалии и лично за Криштиану Роналду. Мне нравится его профессиональный подход к своему любимому делу.

Давно наблюдаю за Килианом Мбаппе. Для меня это человек, который прогрессирует с каждым годом. Он уже легенда в свои 23 года! Это тот игрок, который еще недавно восхищался Роналду, а сейчас сам играет как Криштиану.

Конечно, нельзя не отметить Лионеля Месси – это просто мегамозг, его невероятный профессионализм проявляется в том, как он здорово видит поле и партнеров.

Софья Люлина:

– За Марокко! Наблюдая за тем, как эта сборная выбивает с турнира сначала испанцев, а потом и португальцев с великим Роналду, еще больше хочется, чтобы они все-таки дошли до конца – и победили!

Если говорить об игроках, то нравятся финты и дриблинг Неймара, он делает красивые вещи с мячом. Еще мне импонирует Мбаппе, возглавляющий список лучших бомбардиров чемпионата мира, который считается еще и самым быстрым игроком планеты.

Дарья Ильина:

– На чемпионате мира болею за сборную Франции. Видимо, тянет меня к этой стране (ПСЖ, привет!).

Мне очень нравятся многие игроки в этой сборной. Думаю, поэтому и болею за них. Особенно переживаю за Килиана Мбаппе и Антуана Гризманна.

Прогнозы

Жосселина Майга:

– Хорватия победит Аргентину в серии пенальти (1:1 в осн. время), а Франция обыграет Марокко (3:2).

В финале Франция выиграет у Хорватии, а в матче за 3-е место Аргентина – у Марокко. Обе встречи закончатся со счетом 2:1.

Хочу сказать, что футбол – это большая объединяющая сила, настоящий праздник спорта. Приятно смотреть на переполненные стадионы, болельщиков в национальных костюмах и искренние эмоции людей.

Дарья Левченко:

– Хорватия выиграет у Аргентины в серии пенальти (1:1 в осн. время), а Франция победит Марокко (2:0).

В финале Франция обыграет Хорватию (2:1), а Аргентина – Марокко (2:0).

Анастасия Ушкалова:

– В полуфиналах Аргентина в дополнительное время победит Хорватию (3:2, 2:2 в осн. время), а Франция в основное время обыграет Марокко (3:1).

В финале Франция возьмет верх над Аргентиной (2:1), Марокко обыграет Хорватию в матче за третье место (2:0).

Софья Люлина:

– Аргентина в дополнительное время обыграет Хорватию (2:1, 1:1 в осн. время), а Марокко в серии пенальти одолеет Францию (2:2 в осн. время).

В финале Марокко обыграет Аргентину (5:0 в моих мечтах!), а в матче за бронзу Франция победит Хорватию (2:1).

Дарья Ильина:

Аргентина обыграет Хорватию (2:1), Францию – Марокко (2:0).

В финале Франция победит Аргентину (3:2), а в матче за 3-е место Хорватия возьмет верх над Марокко (1:0). Это был бы идеальный расклад для меня!

Фото: VK; REUTERS/Annegret Hilse, Carl Recine, Amanda Perobelli