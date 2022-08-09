Елена Михайлова: «В 16 лет говорила маме и папе, что все хорошо, а сама думала: «Господи, как же сложно!»

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Новичок «Надежды» – о переходе в оренбургский клуб, сезоне в «Вологде-Чеваката», пяти годах в системе курского «Динамо» и успешных выступлениях в баскетболе 3x3.

«ПЕРВЫМ ДЕЛОМ НУЖНО БЫТЬ ФИЗИЧЕСКИ ГОТОВОЙ К НОВОЙ ЛИГЕ»

– Расскажи, когда ты узнала об интересе к себе со стороны оренбургской «Надежды»?

– Это было в апреле. В четвертьфинале Суперлиги-1 мы проиграли МБА-2, поехали в Ростов-на-Дону на матч с «Платовым» за 5-8-е места… Тогда и начали разговор с «Надеждой».

Хотя, честно говоря, в тот момент больше думала о поражении в четвертьфинале, а не о предстоящем переходе. Конечно, понимала, что «Надежда» сделала хорошее предложение.

– Были еще какие-то предложения из Премьер-лиги?

– Было предложение от красноярского «Енисея», но из-за некоторых моментов мы отсеяли этот вариант и сразу начали обсуждать детали контракта с «Надеждой».

– Варианты с продолжением карьеры в Суперлиге ты вообще не рассматривала?

– Нет, на предстоящий сезон клубы Суперлиги не рассматривались вообще. После периода в курском «Динамо» я понимала, что сезон-2020/21 проведу в Суперлиге-1, а потом перейду в Премьер-лигу. Решили это с агентом обоюдно и без лишних слов.

– Присматривалась к Премьер-лиге в конце прошлого сезона?

– Я в целом смотрела матчи Премьер-лиги. Да и вообще было бы странно, если бы я не следила за чемпионатом России (смеется).

– Как ты провела это межсезонье?

– В Суперлиге-1 я знала, что если где-то не подготовлюсь, то наверстаю это в период сборов, там я чувствовала себя очень уверенно в последние два-три сезона. Сейчас же я не могла себе позволить много отдыхать, учитывая, что мне предстоит, по сути, дебют в Премьер-лиге.

В июне по чуть-чуть стала приходить в себя, а уже в июле начала плодотворно готовиться к сезону, с акцентом на ОФП, понимая, что первым делом нужно быть физически готовой к новой лиге.

Я работала с тренером Дмитрием Ивановым и занималась, как и в прошлом году, в Лечебно-реабилитационном центре Минздрава России, в котором восстанавливаются и готовятся к сезону многие хоккеисты.

– А отдохнуть-то успела?

– Да, конечно (улыбается).

Так получилось, что у Насти Шувагиной, Кристины Бакаевой (экс-одноклубниц Елены по курскому «Динамо-Фарм» – прим.) и меня дни рождения идут подряд. В конце мая мы неделю провели в Питере, куда к нам прилетела еще и Сашка Сиямкина, а потом поехали в Москву.

В июне мы небольшой семейной компанией – с мамой, папой и тетей – слетали в Турцию.

– Как прошла дорога до Оренбурга и первая неделя в составе «Надежды»?

– Со Светой Тохташ мы прилетели в Орск (аэропорт Оренбурга закрыт до конца лета из-за ремонта взлетно-посадочной полосы – прим.), на автобусе доехали до Оренбурга, где уже клубные водители развезли нас по квартирам.

Адаптируюсь к новому для себя часовому поясу, в бытовом плане никаких проблем нет. Чувствуется заинтересованность клуба в том, чтобы игроки ни о чем не переживали.

Контактные тренировки начнутся со второй недели. Мандраж отсутствует, понимаю, что какие-то переживания мне вряд ли помогут. Просто стараюсь делать на площадке все то, что требует от меня Александр Ковалев.

– Поделись своими первыми впечатлениями от Оренбурга.

– Манера вождения здесь очень странная, я каждый день в этом убеждаюсь (смеется).

И очень много ремонтных работ! Весь город в пыли: строят, роют… Возможно, конечно, так только кажется после умиротворенной Вологды.

– Ты ведь практически ни с кем из нынешнего состава «Надежды» раньше не играла в одной команде. Это обстоятельство не стало для тебя проблемой?

– Да, я задумывалась о том, что не знаю игроков, лишь изредка пересекалась с кем-то – с Настей Зоткиной в молодежной сборной России и с Наташей Жедик в курском «Динамо».

Сейчас же могу сказать, что у нас очень хороший коллектив. В «Надежде» еще и игроки повзрослее, чем в командах, за которые я выступала до этого. Мне здесь комфортно.

Естественно, при таком количестве новичков нам потребуется какое-то время, чтобы наладить «химию» и добиться взаимопонимания на площадке. Это то, к чему необходимо стремиться.

«ВОЛОГДА АССОЦИИРУЕТСЯ С ТЕПЛОТОЙ НА ДОМАШНИХ ИГРАХ И ПОДДЕРЖКОЙ БОЛЕЛЬЩИКОВ»

– Если резюмировать сезон-2021/22, который ты провела в «Вологде-Чеваката», то каким он получился?

– Нестабильным. Это первое, что приходит мне в голову. Тяжело, когда главный тренер каждые два-три месяца меняется.

Индивидуально же, наверное, для меня это был сезон больше какой-то моральной подготовки к Премьер-лиге, чем получения игрового времени, набора опыта или еще чего-то, потому что, повторюсь, в Суперлиге-1 я себя уверенно чувствовала в последние сезоны.

В «Вологде-Чеваката» было много новичков из разных систем и команд. В Суперлиге-1 тяжело, когда так, грубо говоря, с бухты-барахты все собираются. Именно как у команды у нас было очень много непонимания на площадке. Как такового костяка просто не было.

Изначально попытались играть большой ротацией – у нас не получилось. К отсутствию сыгранности добавилась травма Юлианы Самородовой, потом заболела Алина Заболоцкая, ушел один тренер, пришел другой тренер, опять ушел…

В начале сезона мы держались, могли где-то победить за счет какого-то мастерства, но во втором круге, когда соперники немного сыгрались, а мы остались на прежнем уровне, то, естественно, у нас пошли проблемы. Отсюда и итоговый результат.

– Как ты отреагировала на поражение «Вологды-Чеваката» в четвертьфинале Суперлиги-1?

– Для меня это поражение в серии от МБА-2 стало очень болезненным. Благо, что ко мне тогда приехал брат, после игры я сразу пошла к нему на трибуну.

…Не знаю, как можно было проиграть тот матч, ведя «+17» в третьей четверти. Сами себя наказали. Думаю, это поражение надолго останется в моей памяти.

Естественно, предстояло еще доиграть сезон, тем более что для клуба было важно занять пятое место, что нам и удалось.

– А как руководство вологодского клуба отреагировало на то, что команда не вышла в полуфинал?

– Никто не кричал, не ругался, ничем не бросался. Руководство клуба нас поддержало. Все понимали, что команда старалась, но многого не хватило: коммуникации, опыта… Это совокупность факторов, из-за которых мы начали проигрывать матчи, в которых не должны были проигрывать.

Александра Сиямкина, Кристина Бакаева, Елена Михайлова, Кристина Сафонова и Анастасия Шувагина

– Что-то предвещало, что Младен Манойлович уйдет из команды по ходу сезона?

– У нас произошел небольшой разлад во время выездных матчей, после которого стало непонятно, что будет дальше. Это были игры в Питере и Омске. И потом мы узнали, что Младен решил уволиться (в середине декабря сербский специалист принял решение покинуть «Вологду-Чеваката» по собственному желанию – прим.).

– А разлад случился из-за чего?

– Из-за баскетбола, вот и все.

В предновогодних играх командой руководил уже Евгений Соловьев. С ним же мы начали 2022-й год, но потом у нас случилась шестиматчевая серия поражений, после которой «Вологду-Чеваката» возглавил Виктор Данилов.

– Что успел сделать Данилов в Вологде?

– Он сначала за нами наблюдал, потом сразу попытался расставить акценты, которых нам не хватало, ввести правила и разделить зоны ответственности.

Виктор Андреевич очень любит собрания, у нас их было действительно много, мы постоянно проговаривали разные игровые моменты, пытались перенести все их на площадку.

Думаю, что Данилову просто не хватило времени. На мой взгляд, если бы времени было больше, может быть, и результат был бы лучше. За попытку организации игры «Вологды-Чеваката» Виктор Андреевич плюсик точно заслужил.

– Чем тебе запомнился Манойлович?

– Скажу про себя: я шла в «Вологду-Чеваката» именно к Младену, разговаривала с ним перед переходом. Шла, зная, что он современный тренер с опытом работы в мужском баскетболе.

Поработав с Манойловичем, могу сказать, что он дает много интересного в плане нового взгляда на баскетбол, обращает внимание на детали, которым порой не придаешь значения, а они очень важны для достижения результата. Наверное, в этом и заключается его подход.

– Можешь привести несколько примеров таких деталей?

– Мы смотрели хайлайты матчей мужской и женской Евролиги. Смотрели, например, на Марин Йоханнес, на ее работу ног и выбор позиции для броска, или на Жюли Аллеман, на ее мощные и скоростные проходы, умение правильно определять момент для атаки.

– С чем у тебя будет ассоциироваться Вологда?

– Вологда – тихий и спокойный город с доброжелательными людьми, который, наверное, ассоциируется у меня с теплотой на домашних играх «Вологды-Чеваката» и поддержкой болельщиков.

Мы играли в баскетбол, участвовали в мастер-классах, даже ролики в TikTok снимали!

– Кстати, аккаунт в TikTok у клуба появился же как раз перед прошлым сезоном?

– Да. Перед сезоном Ирина Борисовна (Соколовская, генменеджер «Вологды-Чеваката» – прим.), представляя всех, сказала: «Это Егор, он будет снимать ролики для TikTok». Мы такие: «Чего?» А потом решили – почему бы и нет (смеется)? И для болельщиков, и для себя.

Первым роликом, который прям хорошо «залетел», стал ролик с Алинкой Безбородовой. У нас сразу шутки пошли про нее: «О-о-о, это же звезда TikTok!»

Причем никогда не угадаешь, какое видео попадет в рекомендации, а какое – нет. Иногда продумывали все до мелочей, вплоть до того, чтобы звук попадал на нужный момент, а ролик собирал минимальное количество просмотров.

Помню еще, что ролик Юлианы Самородовой про первые «джорданы» собрал какое-то невероятное количество просмотров.

У нас только Сеня Магжанова не любила сниматься, а мы, наоборот, звали Егора и говорили, что она хочет стать героиней очередного ролика (смеется). По-доброму ее так подставляли.

«В 16 ЛЕТ ГОВОРИЛА МАМЕ И ПАПЕ, ЧТО ВСЕ ХОРОШО, А САМА ДУМАЛА: «ГОСПОДИ, КАК ЖЕ СЛОЖНО!»

– Я сильно удивился, когда понял, что за пять достаточно ярких лет в системе курского «Динамо» ты провела всего лишь одну официальную игру за основу бело-синих.

– Да. На самом деле в этом нет ничего особенного. Были другие молодые игроки, которых задействовали: при Лукасе Мондело, например, чаще всего вызывали в основу Олю Столяр, Машу Антошину и Настю Шувагину. Я же тогда росла, пыталась стабильно играть. В основном начинала предсезонную подготовку с «Динамо», но знала, что скоро вернусь к своим (улыбается).

Я всегда понимала, что «Динамо» – это клуб, имеющий звездный состав. Любое подключение к основе – это шанс поработать с известными игроками и тренерами, чуть-чуть, но чему-то научиться, стать участником тренировочного процесса.

Лишь в мой последний сезон в «Динамо» получилось, что мы с Ксюшей Филимоновой поехали с основой в Новосибирск, где я и дебютировала в Премьер-лиге.

…Мы тогда с семьей были на даче, готовились к празднованию Нового года, а мне позвонили и сказали, что первого января ждут на тренировке (улыбается). Приехала в итоге в Курск чуть позже, до последнего не знала, возьмут ли меня на выезд.

– Был ли у тебя такой момент, когда ты с восхищением смотрела на кого-то на тренировке?

– Я, когда была помладше, так смотрела на Таню Видмер, Алену Кириллову и Наташу Жедик, потому что помнила, как совсем недавно видела их только по телевизору.

Запомнилось еще, когда тренировалась с Соней Петрович. А когда тренировалась с американками, то просто думала: «Вот это они могут!» Особенно когда в «Динамо» были Арике Огунбовале, Алекс Бентли и Стефани Мавунга. Я даже пыталась играть с ними один на один, но об этом мне особо нечего рассказать (смеется).

– У тебя нет ощущения, что ты не реализовала свой потенциал в Курске?

– Нет, не считаю, что не реализовала себя в Курске. Мне кажется, наоборот, за эти пять лет я забрала максимум из того, что можно было оттуда забрать. Я была в «Динамо», когда клуб выиграл Евролигу, воочию видела многих игроков…

Да, так получилось, что «Динамо-Фарм» уже без меня выиграло Суперлигу-1, но надеюсь, что хоть чуть-чуть, но свой вклад в успехи команды я внесла.

Елена Михайлова и Валентина Кожухарь

– Прогресс кого из молодых игроков, с которыми ты была в Курске, можешь отметить?

– Конечно, могу отметить свою подружку Валю Кожухарь (улыбается). За нее я рада, учитывая, что после отъезда легионеров из Сыктывкара она начала больше играть в «Нике».

Валя сильно поменяла свой подход к тренировкам, повзрослела, наверное, даже помудрела. Стала больше задумываться о том, что может сделать ее лучше на площадке как спортсменку.

– В это межсезонье многие игроки перешли из Суперлиги-1 в Премьер-лигу. Ты, как человек, который провел в Суперлиге-1 больше двухсот матчей, можешь назвать игрока, который остался в Суперлиге, но не потерялся бы и в элитном дивизионе?

– На мой взгляд, в Премьер-лиге не потерялась бы Катя Генадиева (форвард «Вологды-Чеваката» – прим.). Возможно, многие не замечают Катю из-за ее индивидуальной статистики, но проведя с ней сезон, могу сказать, что на площадке она не гонится за цифрами и выполняет большой объем черновой работы, которая никак не отражается в протоколе.

Думаю, что в следующем сезоне она, дай бог, попробует себя в Премьер-лиге.

– Из тренеров, с которыми ты работала в Курске, кто тебе наиболее запомнился?

– Все, с кем я работала, будь то иностранцы или российские специалисты, на меня в какой-то степени повлияли, у каждого я что-то взяла и положила в свою копилочку.

Понятно, что в 16-17 лет ты веришь вообще во все, что тебе говорят старшие. Естественно, с годами формируешься ты, формируется твой стиль игры, ты начинаешь более объективно оценивать себя и свои возможности, понимаешь, что что-то не совсем подходит для тебя… При этом слушать даже какую-то критику ты все равно обязан. Соглашаться с ней или нет – твой выбор.

– Что ты считаешь своим главным моментом за пять лет в курском «Динамо»?

– Наверное, когда я только начала выступать за «Динамо». Неоднократно говорила семье и своему окружению, что самым тяжелым периодом в карьере на данный момент для меня стал июль 2016-го года, когда я в 16-летнем возрасте только переехала в Курск.

Июль тогда, если честно, получился просто адовым. Момир Тасич придерживался чуть другой тренировочной системы, для меня тогда все было в новинку, много терминологии… Тренировки были и длинными, и тяжелыми. Не понимала, что от меня хотят, а Момир еще и говорил о том, что мне надо менять позицию.

Маме и папе говорила, что все хорошо, а сама думала: «Господи, как же сложно!» Думала только о том, как преодолеть этот период. Наверное, главный момент – это то, что я тогда не опустила руки.

– Ты же потом провела суперсезон-2016/17!

– Да, мы тогда выиграли вообще все: Суперлигу-2 и Первенство ДЮБЛ. Еще и победительницей Первенства России стала в составе сборной Москвы.

Правда, в Курске я не выполняла ту роль, которую выполняла в «Динамо» в последние сезоны. Была игроком, которого могли выпустить, но не на ведущую роль.

«ОТ ПОДРУГИ УЗНАЛА, ЧТО МЫ ГОТОВИМСЯ К КУБКУ МИРА ПО БАСКЕТБОЛУ 3X3, А НЕ К КУБКУ ЕВРОПЫ»

Юлия Зарубина, Александра Плющ, Елена Михайлова и Юлиана Самородова

– После ударного клубного сезона в 2017-м году ты дебютировала в баскетболе 3x3. Как это произошло?

– Мне позвонил Михаил Теплов, который спросил: «Не хочешь ли ты попробовать себя в баскетболе 3x3?» Я даже всерьез это предложение тогда не восприняла, сказала, что у меня есть клуб, задавайте вопрос «Динамо».

Через какое-то время мы с Юлей Зарубиной, Сашей Плющ и Юлианой Самородовой начали тренироваться в Москве. Еще помню забавный эпизод, когда лишь в разговоре с Валей Кожухарь поняла, что мы готовимся не к Кубку Европы, а к Кубку мира (среди игроков до 18-ти лет – прим.).

– Какие воспоминания остались от баскетбола 3x3?

– Конечно, яркие, ведь с Кубка мира из Китая мы приехали с бронзой, а с Кубка Европы из Венгрии – с серебром.

Понятно, что это другая игра, другие эмоции. Тяжеловато было перестроиться на новые скорости, адаптироваться к правилам баскетбола 3x3, но мне все понравилось.

– За олимпийским турниром по баскетболу 3x3 в Токио следила?

– Да, порадовалась за обе сборные России. Участие в Олимпиаде – это то, к чему стремится любой спортсмен, а медаль Игр – это вообще мечта!

Финалы, кстати, смотрели в Вологде с Валентиной Николаевной (Черепановой, директором «Вологды-Чеваката» – прим.) и Юлианой Самородовой.

– Видишь ли ты себя в будущем в баскетболе 3x3?

– Если без всяких подводных течений, то да (улыбается).

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Беседовал Антон Виноградов

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Фото: личный архив Елены Михайловой