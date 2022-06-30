Открытый лагерь сборной России: новые имена и туманные перспективы

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Главная команда страны провела, пожалуй, самый необычный сбор в своей истории.

Женская сборная России под руководством Александра Ковалева в середине февраля завоевала путевку на Кубок мира-2022, но в мае FIBA исключила все сборные России, как и сборные Беларуси, из всех ближайших соревнований под своей эгидой. В Австралии главную команду нашей страны заменит сборная Пуэрто-Рико, которую россиянки разгромили в квалификации со счетом 102:68.

Несмотря на отстранения, РФБ все-таки провела Открытый лагерь женской сборной России, посвятив его «работе на перспективу, изучению ближайшего резерва и совершенствованию индивидуального мастерства игроков».

Особенностью двухнедельного лагеря стало то, что из-за многочисленных отказов от вызовов в сборную (ввиду, прежде всего, отсутствия в обозримом будущем крупных международных соревнований с участием главной команды нашей страны) шанс проявить себя в национальной команде получили те, чье присутствие на этом сборе еще несколько месяцев назад казалось маловероятным. Впрочем, в число 17-ти игроков, приехавших в Новогорск, попали несколько игроков с опытом выступлений за сборную России: Дарья Курильчук из «Самары» была на прошлогоднем чемпионате Европы, а Дарья Репникова из видновской «Спарты энд К» участвовала в квалификациях Евробаскета-2021 и Кубка мира-2022.

Александр Ковалев пригласил в Открытый лагерь внушительную группу игроков, с которыми работал во главе резервных сборных России. Так, например, Олаири Косу, Кристина Савкович, Яна Пашковская, Вероника Логинова, Яна Эльберг и Валерия Яковлева под руководством Ковалева в 2019-м году стали победительницами кадетского чемпионата Европы, а спустя два года этот же секстет, с примкнувшей к нему Екатериной Кошечкиной, занял восьмое место на чемпионате мира (для игроков не старше 19-ти лет).

В прошедшем сезоне Олаири Косу не только оформила золотой дубль с «основой» курского «Динамо» и ярко проявила себя в финальной серии Премьер-лиги против екатеринбургского УГМК, но и помогла «Динамо-Фарм» добыть чемпионство в Суперлиге-1, а также пополнила свою коллекцию индивидуальных наград статуэткой MVP этого турнира.

Ровесница Косу и ее одноклубница (до резонансного перехода Олаири в УГМК) Яна Эльберг в сезоне-2021/22 отметилась набранными очками во всех трех командах из системы курского «Динамо», а в Первенстве ДЮБЛ стала одним из самых результативных игроков турнира.

Неплохую концовку сезона в Премьер-лиге (после отъезда из красноярского «Енисея» легионеров) выдала Яна Пашковская.

Екатерина Кошечкина в сезоне-2021/22 стала лучшим бомбардиром МБА-2, которая финишировала в шаге от пьедестала в Суперлиге-1, и дебютировала за основную команду столичного клуба.

Свои первые минуты в Премьер-лиге в составе москвичек в прошедшем сезоне получила Вероника Логинова, а Кристина Савкович стала одним из ключевых игроков МБА-2.

Регулярную практику в Суперлиге-1-2021/22 имела и 18-летняя Валерия Яковлева, которая еще и помогла юниорской команде МБА защитить чемпионский титул в Первенстве ДЮБЛ.

Вряд ли какие-то вопросы вызвало у болельщиков приглашение в Открытый лагерь 22-летней Марии Крымовой из МБА и 23-летней Севары Нуритдиновой из «Спарты энд К».

Разыгрывающая москвичек Мария Крымова стала едва ли не лучшим молодым игроком Премьер-лиги-2021/22, а несколько мощных перфомансов в Евролиге сделали ее претендентом на аналогичную награду в главном клубном турнире Старого Света.

Капитан видновчанок Севара Нуритдинова – единственная во всей лиге – провела на площадке больше 1000 минут в прошедшем сезоне и вошла в тройку лучших плеймейкеров Премьер-лиги.

Не остался без внимания Александра Ковалева и яркий сезон 21-летней Виталины Зверевой в новосибирском «Динамо»: в плане индивидуальной результативности он даже затмил те, которые Виталина проводила в Суперлиге-1. Зверева была важным игроком стартовой пятерки «Динамо» с легионерами, а после их отъезда стала настоящим лидером сибирской команды.

Самый опытный игрок в этом экспериментальном лагере сборной России – 26-летняя Елизавета Братчикова из «Енисея», для которой сезон-2021/22 стал, пожалуй, лучшим в карьере на уровне Премьер-лиги.

Формат этого сбора вкупе с наличием «отказников» предоставил Александру Ковалеву возможность поработать со спортсменками из второго дивизиона отечественного баскетбола: потренироваться в составе национальной команды смогли защитник курского «Динамо-Фарм», выпавшая из основной обоймы бело-голубых, Олеся Сафонова, форвард «Казаночки» и лучший бомбардир бронзового призера Суперлиги-1-2021/22 Даяна Динза Эрнандес, а также Ксения Ковалева из ивановской «Энергии» и Инна Фастова из оренбургской «Надежды», довольствовавшаяся крохами игрового времени в прошедшем сезоне Премьер-лиги.

…К сожалению, ложкой дегтя во всей этой истории является то, что если в случае с резервными сборными России речь идет хотя бы о контрольных матчах и международных турнирах с участием команд из Беларуси, то в случае с национальной сборной России информации о каких-либо предстоящих встречах нет никакой. Остается лишь верить, что этот опыт пригодится участникам Открытого лагеря по ходу клубного сезона.

Материал Антона Виноградова

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