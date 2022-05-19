Российский квинтет и MVP Лизек. Кто попал в символическую пятерку Премьер-лиги по версии РФБ?

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Разбираемся, кто и за что получил индивидуальные награды по итогам сезона.

Символическая пятерка – традиционно дискуссионная тема. Болельщики возмущаются не только тем, кому достались (или не достались) памятные статуэтки, но и тем, что зачастую позиции игроков в пятерке не соответствуют их реальным. Не будем вдаваться в споры, а рассмотрим тех, кто получил индивидуальные награды от РФБ по итогам плей-офф.

MVP

Ева Лизек («Динамо», Курск)

Показатели в плей-офф: 14,5 очка, 8,8 подбора, 3,3 передачи и 1,3 перехвата в среднем за игру

26-летняя словенка Ева Лизек стала лучшим бомбардиром «Динамо» в плей-офф Премьер-лиги и привела бело-голубых к первым золотым медалям чемпионата России в истории клуба.

Высокий уровень мастерства Лизек позволил ей еще ярче засиять в условиях упавшей конкуренции после отъезда из России большинства легионеров. Благодаря своему универсализму Ева исправно набирала очки с разных дистанций, штамповала подборы и удивляла передачами в стиле заправского плеймейкера.

Ева Лизек реализовала 62% бросков с игры в плей-офф (53% – из-за дуги!), стала одной из главных героинь второго полуфинального матча с МБА, где ее 8 очков в клатче позволили «Динамо» переломить ход серии с москвичками, и оформила два дабл-дабла (24+11 и 15+14) в противостоянии за золото с УГМК.

Символическая пятерка Премьер-лиги-2021/22:

Ксения Левченко («Динамо», Курск)

Показатели в плей-офф: 7,8 очка, 2,6 подбора, 5,6 передачи и 2,0 перехвата в среднем за игру

На старте полуфинальной серии Премьер-лиги против МБА плеймейкер «Динамо» Ксения Левченко обновила рекорд плей-офф по «ассистам», сделав 12 передач за 23 минуты (!), но это не спасло курянок от поражения.

В следующей же встрече с москвичками Лизек и Левченко (19 очков, 6 передач и 4 перехвата) здорово провели весь матч, а их эффективные взаимодействия в концовке помогли «Динамо» добиться волевой победы над МБА.

Еще один яркий перфоманс Ксения Левченко выдала в третьем матче финальной серии с УГМК, где за 24 с небольшим минуты на площадке разыгрывающая «Динамо» заработала выдающийся показатель «плюс/минус» – «+30» (11 очков, 3 подбора, 4 передачи, 3 перехвата, блокшот и ни одной потери)!

Анастасия Шилова (УГМК, Екатеринбург)

Показатели в плей-офф: 9,3 очка, 2,9 подбора, 3,6 передачи и 1,2 перехвата в среднем за игру

Форвард УГМК Анастасия Шилова провела достаточно противоречивый сезон, но по итогам плей-офф стала третьим бомбардиром «лисиц» (после Марии Вадеевой и Марии Поповой).

27 очков, набранные Шиловой во втором и третьем матчах со «Спартой энд К», помогли УГМК реабилитироваться за поражение в овертайме на старте этой серии. Анастасия в домашних встречах с видновчанками реализовала 46% бросков из-за дуги (5/11).

Отметилась важными попаданиями Шилова и во втором матче с «Динамо» в финале (11 очков), но, к сожалению для болельщиков екатеринбурженок, развить этот успех УГМК не удалось, а сама Анастасия забила лишь 19% бросков с дальней дистанции (3/16) во всей серии за золото.

Раиса Мусина («Ника», Сыктывкар)

Показатели в плей-офф: 18,4 очка, 11,2 подбора, 2,5 передачи и 1,1 перехвата в среднем за игру

«Ника» хоть и осталась без медалей чемпионата России, но подарила всем любителям женского баскетбола одну из самых зрелищных серий последних лет, важнейшей фигурой в которой стала форвард «рысей» Раиса Мусина.

Мусина, героически превозмогая все трудности и генерируя какое-то невероятное количество фолов на себе, двумя монструозными дабл-даблами (34+10 и 29+14) приблизила клуб из Сыктывкара к первым в истории республики медалям Премьер-лиги, но МБА в родных стенах все-таки совершила суперкамбэк. Впрочем, это нисколько не умаляет заслуг капитана «Ники» как в серии за бронзу, так и во всем плей-офф.

7 дабл-даблов Раисы Мусиной в 10-ти матчах плей-офф – это лучший показатель турнира.

Мария Вадеева (УГМК, Екатеринбург)

Показатели в плей-офф: 23,7 очка, 12,2 подбора, 3,6 передачи, 1,1 перехвата и 1,1 блокшота в среднем за игру

Центровая УГМК Мария Вадеева на высочайшем уровне провела регулярный сезон, а в плей-офф стала безоговорочно лучшим игроком в составе «лисиц», еще и проводя почти по 34 минуты на площадке в среднем за матч!

Мария привычно доминировала под щитами, преодолевала дабл-тим и удивляла бросками с дальней дистанции (три подряд «трешки» в исполнении Вадеевой во втором матче помогли УГМК добиться единственной победы над «Динамо» в финальной серии).

Вадеева повторила в полуфинале с «Никой» season-high по набранным очкам во всей лиге (38+17), а по итогам плей-офф, в котором оформила 6 дабл-даблов в 9-ти матчах, стала его самым результативным игроком.

Жосселина Майга (МБА, Москва)

Показатели в плей-офф: 14,8 очка, 7,7 подбора, 1,3 передачи и 1,4 перехвата в среднем за игру

Форвард МБА Жосселина Майга получила травму в конце регулярного чемпионата, за несколько недель восстановилась и выдала серию из 7-ми подряд матчей в плей-офф, в которых она набирала по 10+ очков.

Майга стала самым результативным игроком первого матча полуфинальной серии с «Динамо», в котором МБА впервые в истории добилась победы в Курске. 12 очков из 21-го в этой встрече форвард москвичек набрала в заключительной четверти, благодаря которым гости совершили камбэк с «-10».

Жосселина Майга – главный герой и потрясающей серии за бронзу, где МБА спаслась с 0:2. Майга стала самым результативным игроком третьего и четвертого матчей с «рысями» (20+13 и 19+8 соответственно) и встряхнула свою команду в решающей встрече после 16-очкового (!) рывка «Ники». Москвички вновь, как и годом ранее, стали третьими в Премьер-лиге.

Материал Антона Виноградова

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Фото: kurskbasket.ru; basket.ugmk.com; russiabasket.ru; mbabasket.pro