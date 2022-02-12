В мечтах о слэмданке
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Что нужно знать о квалификации сборной России в Доминикане. Последний шаг к выходу на чемпионат мира

сборная Пуэрто-Рико жен сборная Пуэрто-Рико жен
Эмма Мессеман
сборная Бельгии жен сборная Бельгии жен
Раиса Мусина
Анастасия Шилова Анастасия Шилова
Юлия Козик Юлия Козик
Ольга Фролкина Ольга Фролкина
Мария Вадеева
сборная России жен сборная России жен
Баскетбол Баскетбол

От редакции: вы читаете блог «В мечтах о слэмданке», здесь пишут о женском баскетболе. Не забывайте, что каждый плюс приближает к мечте.

Мария Вадеева не поможет главной команде страны в борьбе за путевку в Австралию.

Формат

 
 
 
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Уже через несколько дней станут известны все участники чемпионат мира-2022, который пройдет в Сиднее с 22 сентября по 1 октября.

По итогам жеребьевки Россия попала, пожалуй, в самый сложный квартет. Соперниками команды Александра Ковалева стали США (победитель Олимпиады-2021), Бельгия (бронзовый призер Евробаскета-2021) и Пуэрто-Рико (серебряный призер чемпионата Америки-2021).

Изначально все матчи в нашей группе должны были состояться в Вашингтоне, но из-за несовместимости ограничений на въезд в США и одобренного в России списка вакцин от COVID-19 встречи с участием россиянок перенесли в столицу… Доминиканы, а игру с американками и вовсе отменили, засчитав обеим командам по очку в классификации.

России, чтобы попасть в финальный турнир Кубка мира, нужно не стать худшей в тройке с Бельгией и Пуэрто-Рико. Две победы гарантируют главной команде страны осеннюю поездку на Зеленый континент, а при одной виктории придется считать дополнительные показатели.

Сборная России более чем за неделю до первой игры прилетела в Санто-Доминго, чтобы успеть акклиматизироваться и в хорошей форме подойти к матчам. Александр Ковалев, правда, посетовал, что не удалось найти сильных спарринг-партнеров в Доминикане, из-за чего пришлось ограничиться лишь проведением «двусторонки».

Потери

Тренерский штаб обошелся без сюрпризов и вызвал игроков, проверенных на Евробаскете-2021 и в предыдущих отборочных турнирах, а дебютантами сборной России стали призеры Олимпиады в Токио.

 
 
 
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Самая серьезная потеря в составе россиянок – лучший бомбардир главной команды страны последних лет Мария Вадеева, чей положительный тест на коронавирус поставил крест на участии центровой екатеринбургского УГМК в квалификации.

Марии только 23 года, но она самый опытный игрок в этом составе сборной России и основная сила нашей команды под щитами. Отсутствие Вадеевой, конечно же, даст о себе знать, особенно во встрече со сборной Бельгии, имеющей мощный фронткорт.

Впрочем, дуэт из столичной МБА, регулярно получающий практику в Евролиге, Нина Глонти – Жосселина Майга, хочется надеяться, не позволит разгуляться Эмме Меессеман и Киаре Линскенс.

Также не забываем про Александру Штанько из все той же МБА и Елизавету Шабанову из курского «Динамо», которые откроют Александру Ковалеву дополнительные возможности для ротации игроков передней линии.

В отсутствие Марии Вадеевой обязанности капитана исполнит лидер сыктывкарской «Ники» Раиса Мусина, а вице-капитаном будет еще одна представительница «рысей» Марина Голдырева.

Не сыграет в Доминикане и форвард «лисиц» Анастасия Шилова, которая пропускает эти матчи, как и Вадеева, «по состоянию здоровья».

Дебютанты

В итоговую заявку сборной России попали две представительницы серебряного олимпийского квартета в баскетболе 3x3 и символической пятерки Кубка России-2021/22 – Ольга Фролкина и Юлия Козик, выступающие за курское «Динамо».

Тренерский штаб бело-голубых не особо жалует россиянок игровым временем (особенно в Евролиге), но Фролкина и Козик – исключения из этого правила.

Обе могут агрессивно защищаться и активно прессинговать. Обе демонстрируют хорошую реализацию бросков из-за дуги в этом сезоне (31% в Евролиге и 45% в Премьер-лиге у Ольги и 42% в Евролиге и 36% в Премьер-лиге у Юлии).

Соперники

Первым соперником нашей команды станет сборная Бельгии, ударное трио которой образуют Хинд Бен Абделькадер, Эмма Меессеман и Киара Линскенс, выступающие в Премьер-лиге.

Бельгийки, занимающие шестое место в мировом рейтинге, уже разгромили сборную Пуэрто-Рико (98:65) и дали бой сборной США (75:84), а вышеназванная троица набрала в этих матчах 102 очка!

Напомню, что на Евробаскете-2021 гейм-виннер Аллеман оставил россиянок без полуфинала. Аллеман по-прежнему в строю, но в составе Belgian Cats нет опытного снайпера Ким Местдаг, а ее отец больше не возглавляет национальную сборную.

Сборной России в предстоящем матче не помогут Мария Вадеева и Анастасия Шилова, набравшие в той встрече на двоих почти половину очков команды (41 из 83-х).

В ночь с понедельника на вторник главная команда страны сразится со сборной Пуэрто-Рико (№18 в мировом рейтинге) и одной из самых низкорослых национальных сборных планеты (средний рост – 171 см.).

Лидер сборной Пуэрто-Рико – защитник «Лос-Анджелес Спаркс» и «Будивельника» Арелла Гирантес, которая несколько недель назад самовольно покинула расположение украинского клуба из-за... опасности войны с Россией.

Также стоит обратить внимание на Джазмон Гватми, успевшую поиграть не только в США, но и в Европе, Южной Корее и Австралии, и на плеймейкера «Самары» Дженнифер Онил.

Когда матчи?

Санто-Доминго (Доминиканская Республика)

13 февраля. Бельгия – Россия (начало – в 23:30 по московскому времени, прямая трансляция в 23:25 на «Матч! Страна»)

15 февраля. Россия – Пуэрто-Рико (начало – в 02:00 по московскому времени, прямая трансляция в 01:55 на «Матч ТВ»)

Фото: globallookpress.com/Panoramic/Keystone Press Agency; fiba.basketball/womenseurobasket; vk.com/kurskbasket

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