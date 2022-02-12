Что нужно знать о квалификации сборной России в Доминикане. Последний шаг к выходу на чемпионат мира

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Мария Вадеева не поможет главной команде страны в борьбе за путевку в Австралию.

Формат

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Уже через несколько дней станут известны все участники чемпионат мира-2022, который пройдет в Сиднее с 22 сентября по 1 октября.

По итогам жеребьевки Россия попала, пожалуй, в самый сложный квартет. Соперниками команды Александра Ковалева стали США (победитель Олимпиады-2021), Бельгия (бронзовый призер Евробаскета-2021) и Пуэрто-Рико (серебряный призер чемпионата Америки-2021).

Изначально все матчи в нашей группе должны были состояться в Вашингтоне, но из-за несовместимости ограничений на въезд в США и одобренного в России списка вакцин от COVID-19 встречи с участием россиянок перенесли в столицу… Доминиканы, а игру с американками и вовсе отменили, засчитав обеим командам по очку в классификации.

России, чтобы попасть в финальный турнир Кубка мира, нужно не стать худшей в тройке с Бельгией и Пуэрто-Рико. Две победы гарантируют главной команде страны осеннюю поездку на Зеленый континент, а при одной виктории придется считать дополнительные показатели.

Сборная России более чем за неделю до первой игры прилетела в Санто-Доминго, чтобы успеть акклиматизироваться и в хорошей форме подойти к матчам. Александр Ковалев, правда, посетовал, что не удалось найти сильных спарринг-партнеров в Доминикане, из-за чего пришлось ограничиться лишь проведением «двусторонки».

Потери

Тренерский штаб обошелся без сюрпризов и вызвал игроков, проверенных на Евробаскете-2021 и в предыдущих отборочных турнирах, а дебютантами сборной России стали призеры Олимпиады в Токио.

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Самая серьезная потеря в составе россиянок – лучший бомбардир главной команды страны последних лет Мария Вадеева, чей положительный тест на коронавирус поставил крест на участии центровой екатеринбургского УГМК в квалификации.

Марии только 23 года, но она самый опытный игрок в этом составе сборной России и основная сила нашей команды под щитами. Отсутствие Вадеевой, конечно же, даст о себе знать, особенно во встрече со сборной Бельгии, имеющей мощный фронткорт.

Впрочем, дуэт из столичной МБА, регулярно получающий практику в Евролиге, Нина Глонти – Жосселина Майга, хочется надеяться, не позволит разгуляться Эмме Меессеман и Киаре Линскенс.

Также не забываем про Александру Штанько из все той же МБА и Елизавету Шабанову из курского «Динамо», которые откроют Александру Ковалеву дополнительные возможности для ротации игроков передней линии.

В отсутствие Марии Вадеевой обязанности капитана исполнит лидер сыктывкарской «Ники» Раиса Мусина, а вице-капитаном будет еще одна представительница «рысей» Марина Голдырева.

Не сыграет в Доминикане и форвард «лисиц» Анастасия Шилова, которая пропускает эти матчи, как и Вадеева, «по состоянию здоровья».

Дебютанты

В итоговую заявку сборной России попали две представительницы серебряного олимпийского квартета в баскетболе 3x3 и символической пятерки Кубка России-2021/22 – Ольга Фролкина и Юлия Козик, выступающие за курское «Динамо».

Тренерский штаб бело-голубых не особо жалует россиянок игровым временем (особенно в Евролиге), но Фролкина и Козик – исключения из этого правила.

Обе могут агрессивно защищаться и активно прессинговать. Обе демонстрируют хорошую реализацию бросков из-за дуги в этом сезоне (31% в Евролиге и 45% в Премьер-лиге у Ольги и 42% в Евролиге и 36% в Премьер-лиге у Юлии).

Соперники

Первым соперником нашей команды станет сборная Бельгии, ударное трио которой образуют Хинд Бен Абделькадер, Эмма Меессеман и Киара Линскенс, выступающие в Премьер-лиге.

Бельгийки, занимающие шестое место в мировом рейтинге, уже разгромили сборную Пуэрто-Рико (98:65) и дали бой сборной США (75:84), а вышеназванная троица набрала в этих матчах 102 очка!

Напомню, что на Евробаскете-2021 гейм-виннер Аллеман оставил россиянок без полуфинала. Аллеман по-прежнему в строю, но в составе Belgian Cats нет опытного снайпера Ким Местдаг, а ее отец больше не возглавляет национальную сборную.

Сборной России в предстоящем матче не помогут Мария Вадеева и Анастасия Шилова, набравшие в той встрече на двоих почти половину очков команды (41 из 83-х).

В ночь с понедельника на вторник главная команда страны сразится со сборной Пуэрто-Рико (№18 в мировом рейтинге) и одной из самых низкорослых национальных сборных планеты (средний рост – 171 см.).

Лидер сборной Пуэрто-Рико – защитник «Лос-Анджелес Спаркс» и «Будивельника» Арелла Гирантес, которая несколько недель назад самовольно покинула расположение украинского клуба из-за... опасности войны с Россией.

Также стоит обратить внимание на Джазмон Гватми, успевшую поиграть не только в США, но и в Европе, Южной Корее и Австралии, и на плеймейкера «Самары» Дженнифер Онил.

Когда матчи?

Санто-Доминго (Доминиканская Республика)

13 февраля. Бельгия – Россия (начало – в 23:30 по московскому времени, прямая трансляция в 23:25 на «Матч! Страна»)

15 февраля. Россия – Пуэрто-Рико (начало – в 02:00 по московскому времени, прямая трансляция в 01:55 на «Матч ТВ»)

Фото: globallookpress.com/Panoramic/Keystone Press Agency; fiba.basketball/womenseurobasket; vk.com/kurskbasket