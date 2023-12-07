«Хорнасек приходит домой, а там все обклеено плакатами с Джорданом». Никита Белоголовцев рассказывает про жизнь, НБА и «Оклахому»

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От редакции: вы читаете пользовательский блог, в котором Никита Белоголовцев делится мыслями о баскетболе и не только. Подписывайтесь, чтобы он делал это с большим удовлетворением.

Всем кто попал сюда случайно, это может показаться странным нагромождением несвязных вопросов, поэтому на всякий случай объясню: это вопросы, которые задачи мне подписчики моего телеграм-канала. Вот тут сам канал, а ниже — вопросы и ответы.

Про жизнь

Любимый спорт после баскетбола? (Vladislav Cutler)

Исторически футбол. И он долгое время был любимым. Но чем больше у тебя детей, тем меньше хочется смотреть игру, которая может закончиться со счетом 0:0.

Играть в футбол почти перестал после того, как порвал кресты в левом колене, играя на Кубке Первокурсника МГИМО по баскетболу. Мы тогда выиграли (первый трофей факультета международной журналистики за много лет), но восстановление было долгим и колено не очень держало стыки и вообще контакт.

В этом году попробовать бадминтон. Знакомые звали еще в прошлом году, но так и не собрался. В спортивный бадминтон играл только один раз: в институте за факультет против сборной монгольских студентов. Это было захватывающий, но максимально уничижительный опыт. За несколько партий, выиграл примерно примерно три очка, и те невынужденными ошибками соперников.

Любимый фильм? (Vladislav Cutler)

У меня довольно хаотичные музыкальные и кинематографические вкусы. Вот тут можно посмотреть все мои оценки на «Кинопоиске». Редко получается смотреть кино без детей, а это сильно корректирует планы. Из последнего, что посмотрели/пересмотрели вместе: «Бесподобный мистер Фокс» (9/10) и «История рыцаря» (10/10). Миллион раз пересматривал «долларовую трилогию» Серджио Леоне и отдельные серии «Доктора Хауса».

Люблю спортивное кино, хотя его объективно очень мало. Недавно открыл для себя сериал «Королевство» про ранний MMA. Очень недооцененная вещь, первый сезон прямо топовый.

В Обнинске бывал? Как тебе город? (Kirill Lezhnin)

Да, конечно, миллион раз. Как-то в полушутку называл его «лучшим городом Земли» в соцсетях. В Обнинске до поступления в институт сначала жил мой папа, а потом моя будущая жена Люда. Когда мы познакомились на вручении студенческих билетов, я спросил откуда она, Люда ответила, что из Калужской области. «О, там есть город Обнинск», — сказал я. Там до сих пор живут мои бабушка и дедушка и Людины мама, бабушка и брат.

Как-то раз в качестве интеллектуального упражнения выбирал, где хотел бы жить в России, если не в Москве или Питере (хотя и там не особо). В шорт-лист попали Ярославль, Светлогорск/Зеленоградск в Калининградской области и Обнинск. Был еще Нижний Новгород, но сами нижегородцы сказали, что лучше не надо.

Какие горячительные напитки Никита будет потреблять на Новый год? (Max Snowscorpio)

Практически не употребляю горячительные напитки. На Новый год второй раз подряд не употребляю вообще ничего. Зимой люблю глинтвейн, особенно учитывая, что последние две зимы провожу в европейском рождественском антураже.

Про НБА

Кого по состоянию на сегодняшний день видишь в финале конференций? Я бы поставил на «Клипперс»:«Денвер» и «Филадельфия»:«Бостон» (Maksim Ovtsinnikov)

Очень похоже на правду. Надежная, понятная, предсказуемая ставка. В «Милуоки» я вообще не верю, а остальных на Востоке банально не видно ресурса. Условные (или конкретные) «Никс» и «Майами» при любых раскладах будут андердогами.

На Западе все плотнее, но «Оклахоме» пока рановато, а хотя бы подумать про «Миннесоту» мешают фантомные боли по Гоберу в плей-офф. Остальные пока слишком несбалансированные, чтобы пройти несколько серий подряд.

Важный дисклеймер про то, что все это валидно только при полных составах. Дежурные оговорки про «если будут здоровы» (особенно про «Клипперс» и «Филадельфию») никто не отменял.

Как далеко, Милуоки, или Бостон продвинется в этом сезоне? Бостон станет чемпионом? (Andrey)

Частично уже ответил. «Милуоки» слишком разбалансированы и предельно зависят от практически двадцати (!) штрафных, которые Яннис и Лиллард бросают за вечер.

Вера в «Бостон», наоборот, только укрепилась. Порзингис встал как влитой. Деррик Уайт играет на уровне алл-стара. Скамейка вполне себе рабочая. Очень понятно, как и почему этот «Бостон» может проиграть («Если к последней четверти у тебя 0/9 из-за дуги, бросай дальше — ведь ты же снайпер»). Но это не мешает им быть самыми очевидными фаворитами сезона.

Важный матч, судьба сезона зависит от результата. Как ты бы хотел, чтобы все было? Победа с разницей +20, планомерно добытая в течение матча, или валидольная игра с кучей ошибок, «вопреки» и победным броском? (Andrey Maslovskiy)

Очень сильно зависит от того, когда и как смотреть. Если утром вести детей в школу и детский сад, то лучше комфортные +20, чтобы можно было засыпая досматривать.

За кого батя топит в НБА? (Сергей)

Уверяет, что в прошлом сезоне болел за «Денвер», в этом еще не спрашивал. Вообще какой-то мощной привязанности к конкретной команде у него никогда не было. Канонический образ Звездунова включает в себя футболку «Чикаго», но мне кажется, папа болел за «Юту» в тех финалах. Ему всегда было проще ассоциировать себя с низкорослыми и не самыми атлетичными белыми защитниками. Одна из его любимых историй про детей Джеффа Хорнасека, которые болели за Майкла Джордана.

В папином изложении она звучала как «Хорнасек приходит домой после одной из игр финала, а полдома обклеено плакатами с Джорданом». В реальности я смог найти только кусок игры, где комментатор говорит, что Джордан был любимым игроком сына Хорнасека Райана. Но ему как раз не разрешалось носить дома его майку во время финальной серии.

💫 «Джордан – это что-то космическое, а Йокич – земное». Сергей Белоголовцев о величии Йокича

Любовь к «Юте» продолжилась после драфта Кириленко.

Они с папой были дружны одно время. Как-то раз папа и еще молодой Кириленко должны были вместе сниматься для какого-то журнала. Андрей зашел к нам домой, родители еще не приехали, а я сидел один и играл в Diablo II. Так я узнал о его любви к играм задолго до той самой татуировки.

Про «Оклахому»

Веришь в ДжейДабба? Он готов стать третьей звездой в Биг-3 в Оклахоме? (Иван)

Недавно отвечал на этот вопрос в чате, так что скопирую с минимальными правками.

Мне кажется, это вопрос из двух частей. Потому что кто вообще такой «третья звезда»? Кто был третьей звездой в чемпионских/финалистских командах в последние годы? Портер/Гордон? Струс/Лаури? Уиггинс/Грин? Смарт/Хорфорд? Можно пойти еще дальше вниз и там тоже будет не так много звезд в классическом смысле слова. Это, скорее, какой-то максиролевые игроки. То есть ролевики с расширенным функционалом и готовностью подхватить, когда что-то будет валиться из рук.

Мне кажется, что Джейлен Уильямс уже сейчас точно не хуже людей из этого списка по общему уровню. Он приличный защитник, а рядом с Дортом, Четом и ШГА этого более, чем достаточно. Он стал гораздо больше брать на себя, и у него вполне себе получается. А это как раз то, в чем были сомнения в прошлом году.

Что меня смущает: я не до конца понимаю, кто он. Если он четвертый, то в длинной серии его систематически бьют, давят и топчут. Он крепкий парень, но не настолько (пока?). Если он третий, то где наш четвертый (только не Маркканен, пожалуйста!).

Второе смущающее, кстати, общее с ШГА: он мало бросает издали и вообще он не серийный игрок. Мне сложно представить, как ДжейДабб набирает 40 очков. Им с ШГА, чтобы набрать 40+ очков за вечер, нужно бросать 60+% с игры. Такое себе в плей-офф. А без таких озарений сложно забирать равные серии.

В общем, по индивидуальному уровню, он уже сейчас совершенно точно не хуже третьих звезд чемпионов/контентдеров последних лет (а у «Лейкерс» кто был третьим? КСП?!). Но системно к «Оклахоме» есть вопросы по тому, насколько эта конструкция может быть успешна в плей-офф. Надо для начала хотя бы разок там сыграть.

Сколько Сэм Прести даст Дэйгнолту при продлении контракта? (Max Snowscorpio)

Честно говоря, не до конца понимаю, как строится ценообразование на рынке тренеров и насколько контракты Монти Уильямса и Эрика Споэльстры потянут за собой остальные.

… но «Оклахому» это в любом случае не затронет, потому что Прести уже продлил контракт с Марком Дэйгнолтом этим летом. Там по нашей традиции вообще никакой конкретики (ни суммы, ни сроков), но ни в одном списке самых высокооплачиваемых тренеров, наш не мелькал. Что абсолютно логично: рынок у нас маленький, команда небогатая, а тренер свой и из системы. То, что Прести успел надолго подписать его на самом взлете, еще раз говорит о его уровне как менеджера.

Стоит ли Гидди максимального контракта? (Max Snowscorpio)

В нынешней роли, разумеется, нет. Если смотреть на Гидди не в вакууме (учитывая возраст, перспективы и вот это все), а на конкретную роль в конкретной команде, то я бы дал ему не больше условных 70-80 миллионов на четыре года. Но в лиге наверняка найдется кто-то, кто увидит в нем потенциального стартового разыгрывающего и плюнет в него деньгами. Поэтому я думаю, что вопрос будет решаться этим летом: либо продление на вменяемых условиях (чтобы можно было, как минимум, обменять без доплат), либо обмен.

Мне нравится Гидди, и нравится, что он даже начал попадать. Но мне все еще кажется, что он не сможет полностью раскрыться в «Оклахоме», а пятым игроком в старте должен быть кто-то более понятный и ролевой.

Есть ли будущее у Покушевски? (Max Snowscorpio)

Точно не в «Оклахоме». Он не выходит даже в мусорное время, очевидно, его уже списали.

… но это не значит, что будущего нет вообще. Когда тебя списывает родная команда, которая готова с тобой возиться — это неприятно. Но еще не приговор. Летом Покушевски будет только 23 года. Уже не совсем детский, но вполне еще юный возраст для большого игрока. Примеров, когда в таком возрасте игрок вдруг переворачивал свою карьеру не так много, но они есть. Хасан Уайтсайд вернулся в НБА в 25 лет; Джереми Лин вошел в историю «Никс» в 24 года. Из гораздо более земных материй: в разы более простой и деревянный Хамиду Диалло только что подписал 10-дневный контракт с «Вашингтоном» в 25 лет.

Очевидно, что единорога и большой звезды из Покушевски не выйдет. Но стать приличным игроком он все еще может. В Европе, тем более.

Допустим, в другой вселенной ЦСКА поехали бы в тур по США. Какие команды они смогли бы обыграть, а какие оказались бы не по зубам? (Дмитрий)

Вселенная другая, поэтому не буду писать дежурное про то, что никакого тура у ЦСКА еще долго не будет. Но тут не очень важно, про какую европейскую команду идет речь. Разрыв между американским и европейским баскетболом — гигантский. Давай посмотрим на лидеров «Реала»: Хезоня, Муса, Дек, Кампаццо, Тавареш. Называя вещи своими именами, все они тупо не потянули уровень НБА. Причем не лидирующие роли, а хотя бы стабильное место в ротации. Возможно, если бы не комфортные условия, кто-то из них смог бы со второй попытки, но с первой — все провалились.

Очень показательно, как тяжело привыкают к НБА европейские звезды Мицич и Везенков. И дело не в том, что баскетбол какой-то другой (хотя и в этом тоже), просто уровень кратно выше.

И не надо начинать про чемпионат мира. Все ключевые игроки немцев играют в НБА, а единственная «европейская» победа — это игра сербов (хотя где бы они были без Богдановича?) против канадцев.

В одной выставочной и, тем более, межсезонной игре возможно все что угодно. Если мы говорим о серьезном соревновательном баскетболе (тем более в туре и по правилам НБА), ни у одной европейской команды нет шансов. Действительно, другая вселенная.

«Белый не умеет прыгать» в телеграме

Фото: Gettyimages/Joshua Gateley / Freier Fotograf, Michael Reaves / Staff, Jason Miller / Freier Fotograf, Jonathan Daniel / Freier Fotograf, Brian Fluharty / Freier Fotograf, Tim Nwachukwu / Staff, Lisa Blumenfeld / Freier Fotograf