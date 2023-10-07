Подписание Дарио Шарича решает одну из главных дилемм «Уорриорс»

Этот пост написан пользователем Sports.ru, начать писать может каждый болельщик (сделать это можно здесь).

От редакции: вы читаете пользовательский блог, в котором рассказывают о том, что происходит в «Голден Стэйт». Не забывайте о плюсах.

Стив Керр дождался.

Расставаясь под чемпионские фанфары с Неманей Бьелицей и Отто Портером (первый с чувством выполненного долга вернулся в «Фенербахче», второй – пристроился в «Торонто» на более внушительные деньги), «Уорриорс» вряд ли догадывались какую болезненную цепочку последствий повлечет за собой их уход. А он повлек. К концу января «Голден Стэйт» подошли с рекордом 22-22, и в матче против «Селтикс» Стив Керр выпустил на паркет обновленную стартовую пятерку – Джордан Пул заменил Луни, присоединившись к Карри, Томпсону, Грину и Уиггинсу. Стоит отметить, что сочетание с Кевоном на тот момент имело лучший NET-рейтинг среди всех открывающих лайн-апов в лиге. Так зачем же Керр его разрушил? Ведь меньше всего вопросов касательно нестабильного выступления было именно к стартерам. У Стива, разумеется, нашелся ответ – спэйсинг, его нехватка. И тут стоит откатиться в еще чуть более далекое прошлое – к финалу 2022 года. Именно тогда Керр был недоволен спэйсингом своей команды в последний раз (перед январем 23-го). Нахождение на паркете сразу двух небросающих больших в лицах Грина и Луни, и правда, заметно усложняло «Уорриорс» жизнь в нападении: почти не получалось генерировать хорошие броски против хэлф-корт обороны «Бостона»; в позиционной атаке команда кормилась лишь за счет хай-скринов для шутеров (в основном, конечно, для Стэфа) и безумной веры Удоки в дроп для противодействия им (а вот в транзишине «воины» были прекрасны с любым наполнением пятерок). Стив среагировал на это к четвертому матчу серии: все тот же Кевон Луни (оцените стабильность жертвенности) уступил место в старте Отто Портеру. Данная рокировка позволила «Голден Стэйт» повысить шутинг-потенциал открывающей пятерки, не просев при этом в габаритах (это было безумно важно – тот «Бостон» был очень большим и атлетичным), баскетбольном интеллекте и защитной мощи.

Ход принес самый желаемый плод – «Уорриорс» удавалось регулярно растягивать оборону «Селтикс» и получать более легкие попытки в «статичном» нападении. Кстати, функции растягивающего большого с Отто Портером делил Неманья Бьелица. Да, тогда Стив Керр располагал сразу двумя игроками, способными дать эти качества. Роскошь.

И вот теперь снова вернемся в январь-2023. Ответ Керра касательно изменений в стартовой пятерке также содержал в себе такой посыл: «Прошла половина сезона, а мы на отметке 50% побед, так что пора попробовать что-то еще». Похоже, именно желание встряхнуть разобщенный и демотивированный коллектив (а не жажда спэйсинга) стало основным мотивом перевода Пула в старт. Ведь с трехочковыми подвигами у сочетания «Карри-Томпсон-Уиггинс-Грин-Луни» по дистанции регулярного чемпионата (в котором тебя не станут серьезно наказывать за наличие сразу двух нон-шутеров на более менее регулярной основе – не тот уровень внимания к деталям, что в постсезоне) не было и близко: на сто владений попадали на 6.7 дальних бросков больше соперника и вообще поливали из-за дуги на 11% эффективнее оппонентов (оба показателя – лучшие среди пятерок «Голден Стэйт», проведших на паркете 70+ минут). У сочетания имени Пула дела с шутингом иронично обстояли хуже: перебрасывало вражеские пятерки всего на два трехочковых и, пусть незначительно (на 1.6%), но уступало им в эффективности дальних бросков. А какой урон появление Джордана в старте вместо Луни нанесло обороне команды, борьбе за щиты и дисижн-мэйкингу, думаю, догадаться несложно. Все же легонько намекну – гигантский (кстати, затея со стартующим Пулом не прожила и десяток матчей). Вообще, вопреки стереотипам, Керр не любит жертвовать размерами ради поддержания определенного атакующего (и снайперского) потенциала той или иной пятерки (без скрипа в сердце это делается лишь в определенных сценариях серий плэй-офф – доберемся чуть позже). Если в ростере есть ресурс, который может помочь ему избежать данного шага, то Стив с удовольствием им пользуется.

Уже упомянутые Портер и Бьелица выручали Керра не только по ходу плэй-офф, но и в регулярке. Имея в своем распоряжении двух крупных парней с отличным дальним броском и высоким баскетбольным интеллектом, Стив без труда конструировал лайнапы, вмещавшие в себя и огневую мощь, и габариты. Любовь коуча к растягивающим большим не раз приводила к закрывающим пятеркам, частью которых оказывались Неманья и Отто (чаще, конечно, второй; вообще, все сочетания с Портером, кроме одного – были более, чем плюсовыми). Кстати, одна из двух пятерок с их единовременным присутствием имела третий лучший NET-рейтинг среди всех пятерок «Уорриорс», проведших на паркете 30+ минут. В постчемпионском сезоне подобного ресурса у Керра не было. Вместо парочки Бьелица-Портер Майерс подсунул ему лишь печального Джамайкла Грина – человека, номинально способного исполнить их роль, но именно что номинально (хилый рэйндж, слишком сильная заточенность на трешки из углов и скудное, по меркам «Уорриорс», понимание игры). Именно это и заставило Стива удариться в эксперименты и порой искать успокоение даже в пятерках с тремя далеко не «стопперскими» гардами разом. Настолько отчаянно преследуемый баланс, увы, настигнут так и не был. Но вопрос этого самого баланса всегда обостряется особенно сильно именно в плэй-офф. Отсутствие у «Сакраменто» качественной обороны и присутствие на позиции центрового Сабониса (а еще дисквалификация Дрэймонда) позволили «Уорриорс» начинать матчи легковесной пятеркой (с Пулом вместо Грина) с явным перекосом в сторону нападения. Тренерский штаб сделал ставку на то, что данное сочетание доставит защите «Кингс» такие трудности, какие не сможет нивелировать даже их, в некотором смысле, историческое нападение. В целом, срабатывала она чаще, чем не срабатывала.

А вот в следующем раунде сетка свела их с «Лейкерс». Против команды, чья главная гордость – защита, строящаяся вокруг Энтони Дэвиса, повторять подобный фокус было бы странно. Керр и не стал. Именно в этой серии пришлись бы очень кстати качества Портера и Бьелицы, но, как мы помним, у тренерского штаба был только Джамайкл Грин. И он получил свои большие шансы – в стиле Портера две игры подряд стартовал вместо Луни. Но реальный импакт оказал лишь в одной. Во всех других матчах серии не смог предложить ничего толкового. Можно сказать – дал все, чем располагал. Располагал он немногим.

К счастью, преемник Майерса не стал повторять ошибок своего предшественника и добыл для команды куда более подходящего ее системе растягивающего большого (да и чистые талант со скиллсэтом в разы превосходит джамайкловский) – подписал Дарио Шарича на минималку(!). Самое главное это то, что Дарио возродит дело Неманьи и Отто. Керру больше не придется жертвовать размерами ради более удобоваримого спэйсинга (в прошлом сезоне хорват попадал 39% из-за дуги, а на недавнем преквалификационном турнире к олимпиаде – 43% на 4.6 попыток; при этом он не зависит от определенной точки, как все тот же Джамайкл). А баскетбольный интеллект Шарича находится на таком же высоком уровне, как и у локально легендарной парочки. В качестве наиприятнейшего бонуса он даст «Уорриорс» опцию для пик-н-ролла и станет, пожалуй, вторым лучшим, нацеленным на завершение (уточнение имени Дрэймонда Грина) роллмэном команды (Гэри Пэйтон II, все-таки, недосягаем – достаточно просто пересмотреть его перформанс в 4-ой игре серии против «Лейкерс»). При наличии в ростере Криса Пола (который активно агитировал за подписание хорвата) это может стать билетом «Голден Стэйт» в избавление от дефицита разнообразия в нападении. Например, в прошлом сезоне «Уорриорс» были предпоследними во всей лиге по среднему кол-ву владений с пик-н-роллами, которые завершал именно роллмэн. Пол и Шарич определенно будут пытаться приподнять команду в этом рейтинге. Не стоит забывать и про их крутой пик-н-поп. Взаимопонимание, выработанное в «Финиксе» еще не должно было успеть выветриться. Единственное, что смущает – подмены у Шарича нет. Он единственный габаритный парень в ростере, способный растянуть площадку и не выбиваться из игрового рисунка. А со здоровьем у хорвата в последнее время все далеко не так радужно, как хотелось бы. Конечно, можно поверить в то, что именно в ближайшем сезоне серьезные повреждения обойдут его стороной, но лучше бы подстраховаться.

Извините, но снова обращусь к кампании-21/22. Тогда у «Уорриорс» была возможность «лоуд-мэнэджэрить» хронического травматика Портера, не оставляя за ним тактическую дыру в ротации – был Бьелица. Сейчас за Шаричем никого нет. А риски есть. Поговаривают, что более, чем возможен выкуп контракта Данило Галлинари. Итальянец стал бы идеальным бэкапом функций Дарио. Да, ему 35 лет, и он после тяжелой травмы, но солидный рэйндж и понимание игры все еще при нем.

В общем, важность приобретения Шарича можно описать и так: не удивляйтесь, когда (и если) обнаружите его в стартовой пятерке «Голден Стэйт» в середине серии поздней стадии плэй-офф.

Важное напоминание: у блога есть телеграм-канал, в котором я стараюсь широко освещать дела команды и делиться своими мыслями касательно ее жизни на паркете и не только (+ подкастики). Залетайте!

Фото: East News/AP Photo/Jeff Chiu; Gettyimages.ru/Chris Coduto, Lachlan Cunningham, Harry How; Ringo Chiu/Keystone Press Agency/Global Look Press