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Подписание Дарио Шарича решает одну из главных дилемм «Уорриорс»

НБА НБА
НБА плей-офф НБА плей-офф
Дарио Шарич Дарио Шарич
Голден Стэйт Голден Стэйт
Крис Пол Крис Пол
Стефен Карри Стефен Карри
Стив Керр Стив Керр
Дрэймонд Грин Дрэймонд Грин
Клэй Томпсон Клэй Томпсон
Джордан Пул Джордан Пул
Кевон Луни Кевон Луни
Эндрю Уиггинс Эндрю Уиггинс
Отто Портер Отто Портер
Неманя Бьелица Неманя Бьелица
Баскетбол Баскетбол

Этот пост написан пользователем Sports.ru, начать писать может каждый болельщик (сделать это можно здесь).

От редакции: вы читаете пользовательский блог, в котором рассказывают о том, что происходит в «Голден Стэйт». Не забывайте о плюсах.

Стив Керр дождался.

Расставаясь под чемпионские фанфары с Неманей Бьелицей и Отто Портером (первый с чувством выполненного долга вернулся в «Фенербахче», второй – пристроился в «Торонто» на более внушительные деньги), «Уорриорс» вряд ли догадывались какую болезненную цепочку последствий повлечет за собой их уход. А он повлек.  К концу января «Голден Стэйт» подошли с рекордом 22-22, и в матче против «Селтикс» Стив Керр выпустил на паркет обновленную стартовую пятерку – Джордан Пул заменил Луни, присоединившись к Карри, Томпсону, Грину и Уиггинсу. Стоит отметить, что сочетание с Кевоном на тот момент имело лучший NET-рейтинг среди всех открывающих лайн-апов в лиге. Так зачем же Керр его разрушил? Ведь меньше всего вопросов касательно нестабильного выступления было именно к стартерам. У Стива, разумеется, нашелся ответ – спэйсинг, его нехватка.  И тут стоит откатиться в еще чуть более далекое прошлое – к финалу 2022 года. Именно тогда Керр был недоволен спэйсингом своей команды в последний раз (перед январем 23-го). Нахождение на паркете сразу двух небросающих больших в лицах Грина и Луни, и правда, заметно усложняло «Уорриорс» жизнь в нападении: почти не получалось генерировать хорошие броски против хэлф-корт обороны «Бостона»; в позиционной атаке команда кормилась лишь за счет хай-скринов для шутеров (в основном, конечно, для Стэфа) и безумной веры Удоки в дроп для противодействия им (а вот в транзишине «воины» были прекрасны с любым наполнением пятерок). Стив среагировал на это к четвертому матчу серии: все тот же Кевон Луни (оцените стабильность жертвенности) уступил место в старте Отто Портеру. Данная рокировка позволила «Голден Стэйт» повысить шутинг-потенциал открывающей пятерки, не просев при этом в габаритах (это было безумно важно – тот «Бостон» был очень большим и атлетичным), баскетбольном интеллекте и защитной мощи. 

Ход принес самый желаемый плод – «Уорриорс» удавалось регулярно растягивать оборону «Селтикс» и получать более легкие попытки в «статичном» нападении. Кстати, функции растягивающего большого с Отто Портером делил Неманья Бьелица. Да, тогда Стив Керр располагал сразу двумя игроками, способными дать эти качества. Роскошь. 

И вот теперь снова вернемся в январь-2023. Ответ Керра касательно изменений в стартовой пятерке также содержал в себе такой посыл: «Прошла половина сезона, а мы на отметке 50% побед, так что пора попробовать что-то еще». Похоже, именно желание встряхнуть разобщенный и демотивированный коллектив (а не жажда спэйсинга) стало основным мотивом перевода Пула в старт.  Ведь с трехочковыми подвигами у сочетания «Карри-Томпсон-Уиггинс-Грин-Луни» по дистанции регулярного чемпионата (в котором тебя не станут серьезно наказывать за наличие сразу двух нон-шутеров на более менее регулярной основе – не тот уровень внимания к деталям, что в постсезоне) не было и близко: на сто владений попадали на 6.7 дальних бросков больше соперника и вообще поливали из-за дуги на 11% эффективнее оппонентов (оба показателя – лучшие среди пятерок «Голден Стэйт», проведших на паркете 70+ минут). У сочетания имени Пула дела с шутингом иронично обстояли хуже: перебрасывало вражеские пятерки всего на два трехочковых и, пусть незначительно (на 1.6%), но уступало им в эффективности дальних бросков. А какой урон появление Джордана в старте вместо Луни нанесло обороне команды, борьбе за щиты и дисижн-мэйкингу, думаю, догадаться несложно. Все же легонько намекну – гигантский (кстати, затея со стартующим Пулом не прожила и десяток матчей).  Вообще, вопреки стереотипам, Керр не любит жертвовать размерами ради поддержания определенного атакующего (и снайперского) потенциала той или иной пятерки (без скрипа в сердце это делается лишь в определенных сценариях серий плэй-офф – доберемся чуть позже). Если в ростере есть ресурс, который может помочь ему избежать данного шага, то Стив с удовольствием им пользуется.

Уже упомянутые Портер и Бьелица выручали Керра не только по ходу плэй-офф, но и в регулярке. Имея в своем распоряжении двух крупных парней с отличным дальним броском и высоким баскетбольным интеллектом, Стив без труда конструировал лайнапы, вмещавшие в себя и огневую мощь, и габариты. Любовь коуча к растягивающим большим не раз приводила к закрывающим пятеркам, частью которых оказывались Неманья и Отто (чаще, конечно, второй; вообще, все сочетания с Портером, кроме одного – были более, чем плюсовыми). Кстати, одна из двух пятерок с их единовременным присутствием имела третий лучший NET-рейтинг среди всех пятерок «Уорриорс», проведших на паркете 30+ минут.  В постчемпионском сезоне подобного ресурса у Керра не было. Вместо парочки Бьелица-Портер Майерс подсунул ему лишь печального Джамайкла Грина – человека, номинально способного исполнить их роль, но именно что номинально (хилый рэйндж, слишком сильная заточенность на трешки из углов и скудное, по меркам «Уорриорс», понимание игры). Именно это и заставило Стива удариться в эксперименты и порой искать успокоение даже в пятерках с тремя далеко не «стопперскими» гардами разом. Настолько отчаянно преследуемый баланс, увы, настигнут так и не был.  Но вопрос этого самого баланса всегда обостряется особенно сильно именно в плэй-офф. Отсутствие у «Сакраменто» качественной обороны и присутствие на позиции центрового Сабониса (а еще дисквалификация Дрэймонда) позволили «Уорриорс» начинать матчи легковесной пятеркой (с Пулом вместо Грина) с явным перекосом в сторону нападения. Тренерский штаб сделал ставку на то, что данное сочетание доставит защите «Кингс» такие трудности, какие не сможет нивелировать даже их, в некотором смысле, историческое нападение. В целом, срабатывала она чаще, чем не срабатывала. 

А вот в следующем раунде сетка свела их с «Лейкерс». Против команды, чья главная гордость – защита, строящаяся вокруг Энтони Дэвиса, повторять подобный фокус было бы странно. Керр и не стал. Именно в этой серии пришлись бы очень кстати качества Портера и Бьелицы, но, как мы помним, у тренерского штаба был только Джамайкл Грин. И он получил свои большие шансы – в стиле Портера две игры подряд стартовал вместо Луни. Но реальный импакт оказал лишь в одной. Во всех других матчах серии не смог предложить ничего толкового. Можно сказать – дал все, чем располагал. Располагал он немногим.

К счастью, преемник Майерса не стал повторять ошибок своего предшественника и добыл для команды куда более подходящего ее системе растягивающего большого (да и чистые талант со скиллсэтом в разы превосходит джамайкловский) – подписал Дарио Шарича на минималку(!).  Самое главное это то, что Дарио возродит дело Неманьи и Отто. Керру больше не придется жертвовать размерами ради более удобоваримого спэйсинга (в прошлом сезоне хорват попадал 39% из-за дуги, а на недавнем преквалификационном турнире к олимпиаде – 43% на 4.6 попыток; при этом он не зависит от определенной точки, как все тот же Джамайкл). А баскетбольный интеллект Шарича находится на таком же высоком уровне, как и у локально легендарной парочки.  В качестве наиприятнейшего бонуса он даст «Уорриорс» опцию для пик-н-ролла и станет, пожалуй, вторым лучшим, нацеленным на завершение (уточнение имени Дрэймонда Грина) роллмэном команды (Гэри Пэйтон II, все-таки, недосягаем – достаточно просто пересмотреть его перформанс в 4-ой игре серии против «Лейкерс»). При наличии в ростере Криса Пола (который активно агитировал за подписание хорвата) это может стать билетом «Голден Стэйт» в избавление от дефицита разнообразия в нападении. Например, в прошлом сезоне «Уорриорс» были предпоследними во всей лиге по среднему кол-ву владений с пик-н-роллами, которые завершал именно роллмэн. Пол и Шарич определенно будут пытаться приподнять команду в этом рейтинге. Не стоит забывать и про их крутой пик-н-поп. Взаимопонимание, выработанное в «Финиксе» еще не должно было успеть выветриться.  Единственное, что смущает – подмены у Шарича нет. Он единственный габаритный парень в ростере, способный растянуть площадку и не выбиваться из игрового рисунка. А со здоровьем у хорвата в последнее время все далеко не так радужно, как хотелось бы. Конечно, можно поверить в то, что именно в ближайшем сезоне серьезные повреждения обойдут его стороной, но лучше бы подстраховаться.

Извините, но снова обращусь к кампании-21/22. Тогда у «Уорриорс» была возможность «лоуд-мэнэджэрить» хронического травматика Портера, не оставляя за ним тактическую дыру в ротации – был Бьелица. Сейчас за Шаричем никого нет. А риски есть. Поговаривают, что более, чем возможен выкуп контракта Данило Галлинари. Итальянец стал бы идеальным бэкапом функций Дарио. Да, ему 35 лет, и он после тяжелой травмы, но солидный рэйндж и понимание игры все еще при нем.

В общем, важность приобретения Шарича можно описать и так: не удивляйтесь, когда (и если) обнаружите его в стартовой пятерке «Голден Стэйт» в середине серии поздней стадии плэй-офф.

Важное напоминание: у блога есть телеграм-канал, в котором я стараюсь широко освещать дела команды и делиться своими мыслями касательно ее жизни на паркете и не только (+ подкастики). Залетайте!

Фото: East News/AP Photo/Jeff Chiu; Gettyimages.ru/Chris Coduto, Lachlan Cunningham, Harry How; Ringo Chiu/Keystone Press Agency/Global Look Press

8 комментариев

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Kostus
Все хорошо, но столица Канады - Оттава
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Cash_flow
Спасибо за материал👍🏼
Шарич на минималку это роскошное подписание для Уорриорз. Это очень умный игрок, который знает как играть в правильный баскетбол. Плюс с опытом игры с СП3 в одной команде.

Вообще над сайзом ГС здорово поработали летом. Гаруба может выстрелить, этому парню 20 лет всего и он обязательно получит свои лёгкие очки в этой команде. Ну и новичок Трэйс Джексон это будущий бист
+5
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shooter77
Шарич за минимум - я офигел, когда узнал, это подарок. В системе ГСВ там мегаотдача может быть, лишь бы без травм.
+5
0
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Wero
классическая история ГСВ как трамплин для сбитых, но толковых летчиков, Донте, Отто, Макги, Ливингстон, да даже Фестуч Изили был неплох, а потом сразу сдулся)
+5
0
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Roger Pain
Автор
Ответ Kostus
Все хорошо, но столица Канады - Оттава
вот это я обосрался, спасибо большое за замечание. а вообще во всем виноват Дрэйк
+5
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Pavel Nikolaev
Вот это усиление, в ГСВ всегда хорошо центы выстреливают
+4
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Yuri Litvinov
Ответ Kostus
Все хорошо, но столица Канады - Оттава
так эта...Он же же сейчас у "сенаторов" в 4 звене
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Anton Smirnov
Шарит в подписаниях менеджмент ГСВ)
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