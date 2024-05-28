Мировая фигурка терпит убытки – из-за отстранения России? Хм, нет

В России принято считать, что бан наших фигуристов дорого обойдется ISU. Свежий пример: на днях Ирина Роднина предрекла Союзу «большие финансовые проблемы»:

«Нет прежних доходов от телевидения, рекламы, не интересно спонсорам без российских спортсменов. Не интересно смотреть такие соревнования, вот и несут большие финансовые издержки».

Словно в ответ ISU опубликовал финансовый отчет за 2023 год. Разумеется, бюджет подбивает не сам Союз – для этого нанимают внешних аудиторов (тоже из Швейцарии).

Итоговые цифры можно трактовать по-разному: с одной стороны, ISU в прошлом году так и не вышел в плюс. С другой – потери серьезно сократились. Если в 2022 году убытки составили больше 19 млн франков, то в 2023-м – всего 3,5 млн.

В ISU немного лукавят: для покрытия потерь пришлось подключать резервный фонд. 7,5 млн франков, выделенные на эти цели, позволили сильно скрасить итоговую цифру. Но помог и рост фондового рынка – именно это стало главной причиной улучшения финансовых показателей.

А главной причиной убытков стала не падающая популярность зимних видов и даже не отсутствие российских звезд. Виноват курс доллара к швейцарскому франку. Дело в том, что ISU зарабатывает и тратит в основном в долларах США, но бюджет исторически ведет в швейцарских франках. На этой конвертации Союз и потерял... больше 20 миллионов франков.

Казалось бы, какое отношение имеют фондовый рынок и курс доллара к деятельности спортивного союза? Прямое.

ISU давно напоминает швейцарский банк или инвестфонд, а не спортивную организацию. Главный доход для него – инвестиции, а вот прибыль от соревнований для его финансового благополучия совсем не критична.

Союзу принадлежат активы на огромную сумму – больше 300 миллионов долларов, из которых 286 вложены в фондовый рынок. Серьезный портфель облигаций/акций гарантирует финансовую стабильность. Поэтому вряд ли операционные убытки почти в 3 млн франков (именно эта цифра фигурирует в отчете) сильно беспокоят ISU.

Телеправа в плюсе, реклама в минусе. Какой рынок для ISU самый важный?

При этом прибыль от продажи прав на телетрансляции продолжает расти – и уже вышла на доковидный уровень. По сравнению с прошлым годом эта статья принесла ISU больше миллиона прибыли: 20,3 млн франков против 19,1 млн.

А вот доходы от рекламы падают – и тоже не первый год. В прошлом году Союз заработал на этом на 1,2 млн франков меньше, чем в 2022-м (4,9 млн против 6,1 млн). Объяснить это отстранением россиян не получится: прибыль от рекламы падала и в 2018-м, и в 2019-м – когда наши фигуристы доминировали в мировой фигурке.

Растут и траты на призовые, борьбу с допингом и – конечно же – зарплаты чиновникам.

Интересно, что в отчете отдельно упомянут японский рынок – для ISU он по-прежнему «один из основных». Прошлогодний чемпионат мира в Сайтаме разочаровал: доходы от рекламы оказались значительно ниже ожидаемых – на треть ниже цифр, которые турниры в Японии показывали до пандемии.

Аудиторы объяснили это спадом в японской экономике и отложенным эффектом от летней Олимпиады-2020 в Токио. Имя Юдзуру Ханю в отчете не фигурирует, хотя очевидно, что именно уход из спорта легендарного японца серьезно снизил интерес к фигурке в стране.

А есть что про Россию? ISU не хватает российских фигуристов (и они это не скрывают)

Россия упомянута в отчете пять раз (в прошлом году – десять).

● Дважды – в контексте обсуждения рисков, связанных с общей нестабильностью в мире. Среди «факторов, влияющих на доходы ISU» названы последствия пандемии, ситуация вокруг России и Украины, конфликт на Ближнем Востоке.

● Аудиторы также признают, что падение доходов от рекламы на соревнованиях связано с отсутствием российских фигуристов – правда, не только с ним. В числе других причин снова названы пандемия и невыгодный курс доллара.

Кстати, отмечено, что «на проведение турниров и бизнес-деятельность ISU особенно влияет отсутствие российских фигуристов».

Интересно, что это единственный пример, когда в документе выделено именно фигурное катание. Дело в том, что в финансовых отчетах ISU нет разбивки по видам спорта, поэтому невозможно понять, какие доходы получены от шорт-трека, а какие – от конькобежцев. Такое уточнение дает редкую возможность понять, что российскую фигурку в бухгалтерских подсчетах ISU выделяет особо.

● Еще раз Россию вспоминают в связи с апелляцией по делу Камилы Валиевой в CAS. Аудит подтверждает, что на счетах ISU достаточно средств, чтобы покрыть возможные судебные издержки.

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Отчет за 2023 год – довольно лаконичный и почти полностью посвящен цифрам. В предыдущие годы в нем обсуждали планы и анализ рисков, предлагали способы выхода из кризиса. Очевидно, сейчас эти темы отложили на летний Конгресс ISU.

Главным выводом документа стало решение о смене основной валюты: вместо швейцарского франка бюджет теперь будут вести в долларах США. Судя по всему, это и есть главный рецепт увеличения доходов от ISU: таким образом, получится избежать убытков из-за обменного курса, а потом отчитаться о прибыльности Союза.

Вне зависимости от того, вернут ли российских фигуристов на международку или нет.

Везде пишут, что мировая фигурка нищает из-за отстранения России. Не ведитесь, это совсем не так

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Фото: РИА Новости /Александр Вильф, Мария Девахина; Gettyimages /Joosep Martinson – International Skating Union / Contributor; East News /AP Photo/Hiro Komae