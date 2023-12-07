Фигурный финал Гран-при изнутри: почему билеты продаются плохо и решится ли Малинин на уникальный прыжок?

В Пекине стартует финал Гран-при по фигурному катанию – главный турнир первой половины сезона, куда отбирается шестерка лучших в каждом виде.

Корреспондент Sports.ru Майя Багрянцева на месте!

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● Это самый сумасшедший старт сезона. Темп дикий: выступают одновременно и юниоры, и взрослые, поэтому пауз между видами в расписании практически нет.

Для зрителей, конечно, это самый удобный турнир: можно в сжатом режиме увидеть весь топ мировой фигурки. Например, у одиночников здесь нет сильнейшей разминки – она всего одна, и в ней все звезды, от японца Уно до американца Малинина. Парные виды, правда, разбили на две группы – выпускать на лед шесть дуэтов опасно из-за возможных столкновений.

Финал проходит на National Indoor Stadium – сюда почти два года назад на Играх в Пекине определили хоккейный турнир. Арена до сих пор обклеена олимпийской символикой – Бин Дунь Дуни на каждом углу, просто рядом теперь стоят баннеры финала Гран-при.

● Стадион огромный, рассчитан на 20 тысяч зрителей, но в разгар пандемии на Олимпиаде на трибунах сидели лишь немногочисленные волонтеры. Аншлага, правда, не ожидается и на этой неделе – билеты продаются довольно плохо. Если на субботу – день мужского и женского финалов – распродана хотя бы половина зала, то на будни билетов полно.

Дело в том, что в эти же выходные Пекин принимает этап Кубка мира по шорт-треку – куда более популярному вид у китайцев. Фигурное катание в Китае не топ-спорт, да и новых звезд здесь пока не вырастили. Поэтому основная масса зрителей поедет в другой конец Пекина, на каток Capital Indoor – там, кстати, на Олимпиаде-2022 соревновались как раз фигуристы.

Возможно, проблема еще в почти полном отсутствии наружной рекламы, да и продажа билетов открылась всего за месяц до старта. А ведь иностранным болельщикам еще надо было получить китайскую визу – для тех же американцев и канадцев это долгий процесс.

Кстати, именно из-за сложностей в получении китайской визы американцы объявят состав на январский чемпионат четырех континентов (он тоже в Китае, на этот раз в Шанхае) уже в середине декабря, на месяц раньше обычного.

● Цены на билеты, между прочим, приемлемые. Дневной стоит 1-21 тысячу рублей, а абонемент на весь турнир – от 18 до 48 тысяч. За возможность посмотреть на сильнейших фигуристов планеты в таком сжатом формате – не так и дорого.

Вход для журналистов оборудован системой автоматического распознавания лиц, но китайские охранники не обращают на нее никакого внимания – бумажную аккредитацию показать заставляют все равно.

Иностранные журналисты, кстати, спешно учатся пользоваться VPN – привычные им соцсети тут не открываются, да и сервисы Google работают на арене еле-еле.

Организаторы обещали подключить особый вай-фай для международной прессы, но у местных властей эта идея понимания не встретила, так что приходится учить коллег азам работы с VPN.

Четверной аксель Малинина: есть на тренировках, увидим ли в прокате?

Больше всего медийного внимания привлекают тренировки мужчин – кстати, простым зрителям доступ на на них закрыт.

Малинин, Уно, Кагияма, Фа – кажется, у каждого журналиста есть версия будущего пьедестала. Интересно, что японское телевидение больше всего интересуется французом Адамом Сяо Хим Фа – его считают самым опасным соперником.

Малинин, пока ни разу не исполнивший в этом сезоне на соревнованиях четверной аксель, на тренировках его приземляет – пусть и не в прокате, а отдельно.

Илья с мартовского чемпионата мира (не очень успешного для него – из Сайтамы увез лишь бронзу) повторяет, что нынешние правила ISU делают суперпрыжок невыгодным. Но под конец разминок вчера и сегодня его все же показывает, словно делая рекламу самому сложному кваду в мире.

Пиаром самого Малинина тоже занялись серьезно: на официальные тренировки он выходит в одежде с вышитой монограммой Quad God – «Бог четверных», такой ник он выбрал себе для соцсетей. Четверной аксель мы можем увидеть уже в короткой программе – сегодня явно разминал к ней. И видно, что проблем с исполнением у Ильи нет.

Четверг – день коротких программ у юниоров (кроме танцев), у взрослых на лед выйдут парники и мужчины.

Фото: AFP/Kohei Choji; Raniero Corbelletti, Yohei Osada/Global Look Press