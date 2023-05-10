16 комментариев

«Моя история – совсем не про «ой, бедняжка, у нее рак». Канадка Пайпер Гиллес явно не просит жалости, но события завершившегося сезона для нее – готовый голливудский сценарий.

Сезон-2022/23 Пайпер начался сказочно: в сентябре вышла замуж за давнего бойфренда Нейтана Келли, потом вместе с партнером по танцевальному дуэту Полем Пуарье побеждала на одном турнире за другим. Два этапа Гран-при и сам финал в Турине, где позади остались фавориты – Мэдисон Чок и Эван Бейтс.

Уход лидеров после Олимпиады и отсутствие российских фигуристов подарили канадцам шанс – и они воспользовались по полной.

Дуэт пропал, едва выйдя в лидеры сезона – Гиллес раскрыла причину только через несколько месяцев

Но после успешного выступления на финале Гран-при пара вдруг снялась с чемпионата Канады.

Официальная причина – перенесенная партнершей операция по удалению аппендикса сразу после соревнований. Гиллес не любит делиться личными подробностями – даже про свадьбу рассказала только через полгода, в день Святого Валентина. Селфи из больничной палаты и сторис из кабинета врача – тем более не ее стиль, поэтому про операцию все узнали постфактум .

Последовавшее через пару недель снятие с чемпионата четырех континентов оптимизма не добавило: статус первой пары мировых танцев уплывал.

Бронза чемпионата мира-2023 в Сайтаме – после такого сильного начала сезона – внешне выглядела неудачей. Но Пайпер на награждении сияла:

«Не могу подобрать слов, чтобы описать, как я горжусь нашей медалью. Спасибо партнеру, докторам, семье, тренерам и друзьям за то, что они были рядом и поддерживали меня все эти месяцы. Мы это сделали, я невероятно счастлива. Вы не представляете, чего нам стоила эта медаль».

Как выяснилось, на пути к награде встал рак. В интервью The Globe and Mail Гиллес раскрыла диагноз накануне Международного дня борьбы с раком яичников – именно эта болезнь вмешалась в самый успешный сезон канадской фигуристки.

«Мне было больно, но я решила, что потерплю. Врачи не согласились». Как обнаружился рак?

Все началось в октябре: необычная усталость, головокружения, а главное – резкая боль в животе – забеспокоили Пайпер еще на домашнем этапе Гран-при осенью. Родные и тренер фигуристки (Юрий Разгуляевс) настояли на визите к врачу после возвращения домой.

УЗИ выявило небольшую опухоль, но Гиллес хотела отложить вопрос до конца сезона – на кону стоял титул чемпионов мира, и прерывать тренировки она была не готова: «Да, мне было больно, но я решила, что вполне могу потерпеть до весны. Врачи, правда, со мной не согласились».

За день до вылета на второй этап Гран-при в финский Эспоо Пайпер получила результаты анализов крови – с пометкой красным флажком. Цифры указывали на вероятность онкологии, но подтвердить или опровергнуть ее могла только операция. Подозрительную опухоль надо было удалить и отправить на биопсию.

«Мне надо выезжать в аэропорт, а я сижу в ступоре и пытаюсь понять, как жить с этой информацией. Вдруг это рак? Мне было очень страшно – пять лет назад от рака умерла моя мама, и я не могла об этом не думать ».

Как ни странно, отвлекли соревнования и тренировки. В 11-й совместный сезон Гиллес и Пуарье наконец взяли для произвольного танца музыку из мюзикла «Эвита» – по их словам, мечта об этой программе жила 10 лет.

Постановка получилась очень проникновенная: Эвита Перон умерла от рака, и особенный драматизм, с которым Пайпер Гиллес катала программу, теперь воспринимается по-новому.

«Победа в Турине была, наверное, самым ярким моментом моей жизни, у нас с Полем было столько эмоций. Но я помню, что вернулась в отель вечером, села и сказала себе: пора спускаться с небес на землю. На следующей неделе мне удаляют опухоль, поехали».

Через две недели после операции Пайпер собиралась тренироваться. Но даже сидеть оказалось трудно

Операцию назначили на 19 декабря – всего через несколько дней после возвращения фигуристов из Турина. Пайпер удалили левый яичник – именно там обнаружилось новообразование. Гиллес говорит, что женщинам пережить это психологически непросто.

«У моих родителей пятеро детей, я очень семейный человек, поэтому, конечно, запаниковала. Мы с мужем мечтаем о детях, но да, из-за всех этих проблем мы теперь готовы к разным вариантам. Хотя я не отчаиваюсь – второй-то яичник цел».

Аппендикс (который потом и объявили причиной операции) тоже вырезали – чтобы снизить риски. Пайпер признавалась, что абсолютно серьезно собиралась вернуться к тренировкам уже через пару недель после операции. Но восстановление оказалось сложнее, чем она думала.

«Поначалу мне было тяжело даже сидеть. Уколы, заживление швов. Когда я пришла в себя после наркоза, то сразу поняла: на чемпионат страны мы не едем. Но я вышла на лед довольно скоро – просто кататься могла очень медленно и только скрючившись».

Результата биопсии ждали почти месяц: о том, что опухоль оказалась злокачественной, Пайпер узнала в день рождения, 16 января . Теперь ей предстоят регулярные УЗИ и анализы крови, состояние требует постоянного мониторинга.

«Рак яичников, первая стадия. Звучит так себе, согласитесь. Да, опухоль удалили, но кто знает, не вернется ли она? Мне повезло, что онкологию поймали на такой ранней стадии: не устаю повторять, что именно ранняя диагностика может спасти жизнь.

В моем случае симптомом были очень болезненные менструации, но я и подумать не могла, что это может быть связано с раком. Обычно женщины не обращают на это особого внимания, «ничего страшного, я потерплю». Но призываю вас сходить к врачу и провериться. Острая менструальная боль – это ненормально, и говорить об этом не стыдно».

НА ЧМ Гиллес катала в корсете из тейпов. Его спрятали под платьем, чтобы не было поводов подозревать проблемы

Пайпер очень переживает, что поначалу не рассказывала, что происходило с ее здоровьем. Но теперь чувствует себя гораздо лучше, с ее плеч будто упал огромный груз.

«Я не могла раскрыть всей правды об операции, увы. Наша команда решила защитить нас с Полем от излишнего внимания, к тому же мы совсем не хотели после возвращения на лед говорить только о моем здоровье. Я ведь еще до конца не осознала, что со мной произошло. Согласитесь, само слово «рак» звучит страшно ».

Поль Пуарье подчеркивает, что именно забота о психологическом состоянии его партнерши была причиной такой секретности.

«Мы хотели защитить ее, дать ей спокойно восстановиться и снизить риск осложнений. Пайпер одна из моих самых близких друзей, мы столько лет вместе, поэтому мне было важно позаботиться о ее ментальном здоровье».

Но проблемы были и с физическим состоянием: после операции у Пайпер оказались полностью растренированны мышцы пресса и спины. Поначалу она выходила на лед в корсете и специальных поддерживающих шортах. Элементы, которые раньше выполнялись на автомате, сейчас приходилось учить практически заново.

Тогда-то в дуэте и решили, что возвращение в большой спорт откладывается до чемпионата мира.

В Сайтаме Гиллес катала обе программы в плотном корсете из медицинских тейпов – под платьем их не было видно, и никто бы не сказал, что за титул чемпионов мира борется фигуристка, совсем недавно победившая рак .

«Наверное, это был самый сложный турнир в моей жизни. На меня обрушилось внимание прессы, знакомые спрашивали, как я себя чувствую. А я чувствовала себя не в своей тарелке, потому что не могла сказать всей правды.

Нас поздравляли с бронзой, но никто и понятия не имел, что на самом деле для нас значила эта медаль. Да, для меня это золото, потому что после всего того, что я пережила, даже прилететь в Японию и выступить было победой. И да, я правда счастлива».

Трогательная история фигурного ЧМ, которую вы не заметили: полгода назад в коме – теперь на льду

Фото: globallookpress.com/Raniero Corbelletti, Zhang Xiaoyu; Instagram/pipergilles