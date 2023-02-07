«80-е – время прекрасной музыки. Мы хотим, чтобы трибуны подпевали». Интервью главного по танцам в фигурке

Шон Реттстатт – пожалуй, самый загадочный персонаж в (и так довольно закрытом) судейском мире ISU.

Слухи о его влиятельности всплывали даже в связи с просмотром Дианы Дэвис в США. Шона можно было бы назвать серым кардиналом танцев на льду, но теперь он главный человек там официально – босс техничеcкого комитета ISU в этой дисциплине.

Реттстатт практически не дает интервью – судьи редко пускают посторонних в свою кухню. Корреспонденту Sports.ru Майе Багрянцевой удалось поговорить с главным человеком в мировых танцах на льду (версия текста на английском языке доступна здесь).

«Хотим, чтобы зрители подпевали и не чувствовали себя чужими». Как выбрали тему для ритм-танца на новый сезон

– Как вы выбираете тему для ритм-танца на следующий сезон? Когда у вас появляется понимание, что это будет?

– В этом сезоне мы довольно рано начали обсуждать, какой ритм-танец хотим увидеть через год. Уже с начала осени устраивали круглые столы на эту тему с тренерами и спортсменами. То есть уже на старте сезона нам поступали предложения, что станцевать в следующем году.

С нами делились, какие танцы нравились или не нравились в прошлом – было открытое обсуждение с участием всех заинтересованных сторон. Мы уже намекнули спортсменам, какую тему ритм-танца предлагаем на следующий сезон. Наша задача теперь – получить максимальный фидбэк.

Каждый год после чемпионата мира мы выпускаем релиз, где официально объявляем тему ритм-танца, поэтому к концу марта у нас должна быть готова окончательная версия документа со всеми техническими деталями. Конечно, сами спортсмены к этому моменту уже знают, что их ждет, и могут думать над постановкой. После чемпионата Европы технический комитет по танцам на льду провел заседание – мы с вами беседуем сразу после него. Но официально все объявим в конце марта.

– Есть ощущение, что, выбирая тему для ритм-танца, вы все больше ориентируетесь на публику: мюзиклы и уличные танцы зрителям куда понятнее вальсов и пасодоблей.

– Да, конечно. Мы должны сделать так, чтобы ритм-танец и произвольный танец были непохожими друг на друга. То есть первый должен быть построен вокруг технических требований, и у него должна быть четко задана тема. В этом году это латина, в прошлом сезоне у нас были уличные танцы. А вот в произвольном танце вы свободны делать то, что хотите – от песен Леди Гаги до классических композиций.

Темой следующего ритм-танца мы думаем объявить музыку 80-х. Это целое десятилетие классной музыки – веселой и танцевальной, публике должно это особенно понравиться.

– То есть чтобы трибуны подпевали, да?

– Да, именно, хаха. В общем, мы постараемся сделать так, чтобы у ритм-танца было лицо – и чтобы зрители не чувствовали себя чужими на этом празднике.

– А какая ваша любимая песня из 80-х?

– Все! Я вырос в то время, соревновался и внутри страны, и на международном уровне (Реттстатт выступал за США в танцах на льду – Sports.ru). Это была невероятная эпоха, которая подарила нам столько музыки – выбирай не хочу.

Более того, мы же не задаем жестких рамок: пусть это будет Мадонна, Майкл Джексон, Синди Лаупер или дуэт «Wham!». В разных странах была своя популярная музыка в то время – и это прекрасно. Ведь главное, чтобы получилась по-настоящему танцевальная программа. Если фигуристы выбрали композицию, которую судьи или публика не воспринимают как танцевальную, – значит, они ошиблись с выбором.

Поэтому даже если мы впервые услышим какую-то песню, но она из 80-х и она танцевальная (потому что мы же говорим с вами о ритм-танце, давайте об этом не забывать) – ее поймут и прочувствуют везде, я в этом уверен. Так что выбор музыки огромен, и нас с вами ждет веселье.

«Важно, чтобы фигуристы чувствовали: их мнение принимается в расчет». Как и почему в танцах меняются правила

– А когда техком решает изменить правила, вы перед этим советуетесь с тренерами?

– Безусловно, они полностью включены в этот процесс – особенно в этом году. Мы начали обсуждения еще в начале осени и почти полгода обмениваемся мнениями по этому поводу.

Например, одно из нововведений в ритм-танце следующего сезона является ответом на запрос со стороны спортсменов и тренеров. Мы довольно долго совещались из серии «это было здорово, а вот это совсем не работало».

Я хочу и готов сотрудничать со спортсменами. Да, невозможно сделать так, чтобы все были довольны, но важно, чтобы фигуристы чувствовали, что их мнение принимается в расчет. Если они понимают, что участвовали в обсуждении, то они с большим энтузиазмом встретят новости об изменениях в правилах.

– Как часто вы слышите от фигуристов и тренеров, что им что-то не понравилось?

– Бывает такое, хотя скажу так: совсем не всегда это критика. Иногда нам задают вопросы, которые позволяют взглянуть на ситуацию под другим углом, подсвечивают проблемы, на которые мы не обратили внимания. Поэтому я могу это только приветствовать.

Именно поэтому, повторюсь, мы стараемся обсуждать все это как можно раньше – чтобы, когда все изменения уже будут утверждены, нам не пришлось в них ничего менять снова.

– То есть вы открыты к диалогу?

– У нас работа устроена таким образом, что первые два сезона после Олимпиады мы можем экспериментировать и пробовать разные нововведения. Это могут быть новые элементы, новые стили и темы танцев – например, музыку 80-х для ритм-танца мы раньше не брали. И все это для того, чтобы за два года до следующих Игр у нас появилось понимание, что и как работает в этом олимпийском цикле.

Дальше уже не может быть экспериментов или инноваций – к этому моменту спортсмены и тренеры должны полностью разобраться с элементами, которые от них ждут в обеих программах. А вот после Игр мы можем опять пробовать новое – и так по кругу.

– Но тогда для судей и технических специалистов нужно устраивать обучение – чтобы они понимали, где в танце слайд, а где падение, например.

– Да, конечно, мы делаем это каждый год. Более того, я решил, что теперь мы будем организовывать такие семинары на каждом этапе юношеского и взрослого Гран-при. Таким образом у всех будет возможность задать накопившиеся вопросы и разобрать элементы на свежих примерах.

Благодаря этому мы еще и получаем быструю обратную связь по увиденным программам и техническим нововведениям. И нам легче понять, что оставить на следующий год, а что поменять, как подкорректировать технические требования и как сделать все понятнее для тренеров, фигуристов и самих судей.

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– Есть ли шанс, что в ритм-танец вернется паттерн, исчезнувший в этом сезоне?

– Скорее всего, он останется у юниоров и новисов, потому что он напрямую связан с уровнем катания. Но последние пару лет мы и в юниорах экспериментировали с паттерном. Например, в следующем сезоне один из элементов паттерн танца у юниоров – первая секция паттерна (в оригинале Sequence 1 – Sports.ru) – останется традиционной дорожкой, где партнерша делает «женские» шаги, а партнер – «мужские».

А вот вторую секцию паттерна (Sequence 2) мы поменяем. Теперь в ней будет все наоборот: партнер должен выполнять «женские» шаги, а партнерша – «мужские», при этом позиции будут открытыми, чтобы дать фигуристам больше творческой свободы.

То есть мы немножко освежим правила ритм-танца для юниоров, хотя не сильно затронем сам паттерн.

– У взрослых танцоров такого не будет?

– Нет. Хотя для них мы тоже приготовили кое-что новое – хореографический элемент паттерн танца (в оригинале Pattern Dance Choreographic Element – Sports.ru). Я еще раз подчеркну: пока это только предложения, официально это не утверждено, но фактически у нас в ритм-танец вернется тот паттерн, к которому все привыкли.

Единственное – он совсем необязательно будет оцениваться уровнями. Скажем так: скорее всего он должен будет восприниматься судьями как хорео-элемент. Так что готовим что-то новенькое; посмотрим, как это будет на практике.

То есть в этом сезоне в ритм-танце у нас хорео-дорожка, в следующем будет что-то типа хорео-паттерна, а потом мы сможем решить, что из этого оставить. У нас будет опыт двух сезонов – и мы получим реакцию непосредственно танцоров и их тренеров. Нам важно услышать их мнение: что им было интереснее делать с хореографической точки зрения.

До этого мы неоднократно слышали, что юниорам (и их тренерам) нравится паттерн и они хотели бы его оставить – потому что он помогает развитию мастерства, а вот взрослые фигуристы... Не скажу, что они против, но им не нравилась система уровней на паттерне, потому что она ограничивала их креативность и фантазию.

– А танцоры могут перед сезоном показаться техспецам и судьям? Чтобы уточнить, правильно ли они поняли правила.

– Да, конечно. Каждая страна решает, как это устроить – это могут быть летние семинары или предсезонные сборы. И туда уже могут приехать судьи, чтобы дать экспертную оценку. А судьи, в свою очередь, к тому моменту пройдут все обучение по новым правилам.

То есть перед началом сезона мы устраиваем семинары для техпанели и рефери, а теперь будем делать такие же встречи для тренеров и судей. И в результате уже в начале сезона у нас будет фидбэк по тому, как профессиональное сообщество воспринимает изменения в элементах – потому что не каждая страна может провести полноценный обучающий семинар для судей.

Мы теперь умеем работать по зуму, поэтому у нас на связи весь мир. У нас есть опыт, когда судьи работали на соревнованиях дистанционно, а я не раз проводил онлайн-семинары для разных стран – для того же Китая, например.

Так что мы открыты для любых форматов работы – как с тренерами, так и с судьями, и, конечно, мы можем это делать до соревновательного сезона.

– А что делать судьям из России и Беларуси, которые отстранены?

– О, у них есть полный доступ ко всей информации, которую мы публикуем. Мы ничего не скрываем и никого не оставляем в неведении. В их распоряжении обучающие онлайн-программы, все материалы, все апдейты по квалификационным экзаменам. Все в открытом доступе, тут ничего не изменилось.

«Иногда в день соревнований нас ждут сюрпризы». Зачем судьи ходят на тренировки к танцорам?

– На ваш взгляд, сколько времени надо танцевальной паре, чтобы скататься и стать единым целым на льду? Для российских танцев это очень актуальный вопрос.

– Все зависит от конкретной пары. Например, в этом сезоне выступает дуэт, про который никогда не скажешь, что они только что встали в пару, а партнерша вообще новичок в танцах. А для кого-то требуются годы скатывания и совместной работы. Тут все напрямую зависит от химии между партнерами, качества тренировок и того бэкграунда, с которым фигуристы пришли в танцы на льду.

А ведь партнер и партнерша могут быть из разных школ фигурного катания, им могли поставить разную технику парных элементов, они могут просто очень по-разному скользить. И соединить их в единое целое, сгладив все различия, часто оказывается самым сложным моментом.

– Вы с коллегами ходите на все официальные тренировки танцоров во время турниров. Зачем? На тренировках одиночников, к примеру, судей встретишь далеко не всегда.

– Интересно, что вы об этом спросили – потому что мы как раз начали обсуждать с коллегами, так ли обязательно нам это делать, хаха.

На самом деле, представители судейской панели и главный судья соревнований не просто так сидят на официальных тренировках. Мы должны знать, какие элементы собирается выполнить тот или иной дуэт – чтобы в соревновательном прокате у нас было понимание, как это должно выглядеть в задумке. Это помогает при выставлении уровней за элемент.

И даже это не всегда спасает, кстати: иногда в день соревнований нас ждут сюрпризы – некоторые элементы мы все равно видим впервые. При этом техническая панель должна оценивать не изначальную задумку – а то, что видит в соревновательном прокате.

В общем, мы приходим не чтобы поглазеть – нам надо убедиться, что музыка выбрана правильно, например. А ведь в ритм-танце выбор музыки играет огромную роль в оценке. Да и в произвольном танце тоже: например, там обязательна четкая смена ритма.

Другой вопрос – нам, наверное, не обязательно ходить на все тренировки. Ведь как это устроено на соревнованиях? У фигуристов каждый день официальная тренировка, даже если в этот день они не выступают. И вот в такие выходные мы могли бы дать им кататься без нашего присутствия. Потому что танцоры даже на тренировочный каток приходят при полном параде – мейкап, прически, костюмы. Девочкам иногда надо встать в 4 утра, чтобы успеть подготовиться – тренировки могут начинаться и в 7 утра.

С другой стороны, наверное, это уже часть сложившейся культуры танцев на льду, я тоже с этим сталкивался, когда соревновался – в спортивном костюме никто на тренировки не выходил. Плюс надо учитывать, что это на чемпионате Европы у танцоров было шесть официальных тренировок, а на турнирах более низкого уровня мы иногда видим пары впервые в соревновательном прокате. Так что тут все по-разному.

Но согласен: может быть, пришло время немного подкорректировать эту традицию. И судьи в этот день отдохнут, и фигуристы смогут более спокойно готовиться к тренировкам. Мы обсуждаем это со спортсменами и тренерами – думаем, как это можно устроить.

Фото: globallookpress.com/Maksim Konstantinov/Global Look Press; East News/AP Photo/Bernat Armangue, Pascal GUYOT / AFP; Gettyimages.ru/Jean Catuffe; РИА Новости/Александр Вильф, Григорий Сысоев; selectedescapes.com; usfigureskating.org