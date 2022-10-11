«Теперь я меньше стесняюсь». Интервью секс-символа фигурки, которая выиграла от отстранения России

В Финале Гран-при в женском одиночном – всего одна фигуристка из Европы.

После отстранения России лидерство захватили японки, и бронза бельгийки Луны Хендрикс – похоже, тот максимум, на который могут претендовать европейки в отсутствие наших. Хендрикс 23 года, и до прошлого сезона главным ее успехом было попадание в топ-5 на ЧМ.

Затем Луна ворвалась в мировую элиту: 3-е место на итальянском этапе Гран-при (уступила только Анне Щербаковой и Майе Хромых), а потом остановилась в шаге от российского пьедестала на Евро (Валиева-Щербакова-Трусова). После бана России Хендрикс взяла серебро ЧМ и впервые отобралась в финал Гран-при.

Успех для бельгийской фигурки грандиозный – зимние виды не особо популярны в стране, и Луне до последнего времени приходилось тренироваться на катках для массового катания, а на Олимпиаду в Пекине собирать деньги краудфандингом.

В фигурное катание ее привел старший брат: Йорик Хендрикс многократный чемпион Бельгии, его лучшие международные результаты – 4-е место Евро и победа на Nebelhorn Trophy 5 лет назад. Теперь Йорик тренирует сестру, и семейный дуэт Хендриксов в этом сезоне настроен привезти в Бельгию первое европейское золото.

Корреспондент Sports.ru Майя Багрянцева поговорила с Луной до финала Гран-при.

«Часть моей работы: просчитать сезон наперед, чтобы хватило денег. Рекламные контракты не сильно меняют картину»

– Прошлый сезон стал в вашей карьере настоящим прорывом. Новые титулы как-то изменили?

– Нет, внутри я вся та же. Разве что горжусь собой больше. Ну и мотивации добавляет, надо идти вперед. Тренируюсь я так же, на соревнования настраиваюсь тоже. Если что-то и менялось, то после серии травм, когда я почти 1,5 года не могла нормально кататься (сезон-2019/20 Луна пропустила из-за проблем с лодыжкой – Sports.ru).

Теперь я понимаю, что резервы моего организма не бесконечны и что я могу очень легко травмироваться. Поэтому пришлось поменять всю систему тренировок: я гораздо больше времени посвящаю работе в зале, готовя тело к занятиям на льду, без этого никак.

Я недавно обсуждала это с братом: весь сезон я выходила на лед одной из последних в разминке. Странное ощущение. А что если все изменится – и я начну кататься первой? Изменит ли это что-то во мне? Не знаю. Например, я уже не нервничаю перед 6-минутной разминкой, а раньше меня трясло. Сейчас все по-другому: перед разминкой я как раз спокойна, но потом до моего проката проходит еще минут 40 – и сохранить это спокойствие уже невозможно, ха-ха.

– Насколько вы популярны в Бельгии, чувствуете ли себя звездой? На улицах вас узнают, например?

– Да, начали понемногу узнавать – особенно после золота на первом этапе Гран-при в октябре. Это впервые в истории Бельгии, поэтому об этом писали как о достижении. Но безусловно, фигурное катание дома – далеко не футбол. Если я где-то беру медаль, то пару дней об этом говорят в новостях и пишут газеты, меня поздравляют – а потом опять тишина.

Если честно, мне это даже нравится. Я не люблю внимание, мне от него не очень комфортно: после серебра на чемпионате мира дома вообще творилось сумасшествие, и мне это сильно мешало.

Одно дело, когда ты для кого-то пример и вдохновение, а другое, когда начинается такое пристальное внимание. Я себя чувствовала не в своей тарелке: тебя вдруг начинают побаиваться, даже немного сторониться – ты же теперь такая звезда. Я их понимаю, сама на многих фигуристов до сих пор так смотрю.

– Расскажите про фигурное катание в Бельгии. У вас недавно прошел чемпионат страны – как это выглядит?

– С Россией точно не сравнить. Фигуристы на национальный чемпионат заявляются, конечно, но их совсем мало: например, в моем разряде выступало двое, так что даже некому было вручить бронзу. А в танцах, парах и у мужчин вообще не было взрослых участников. По юниорам больше – человек 15.

Но тут важно понимать, что в Бельгии очень сложно совмещать серьезный спорт и учебу: из школы тебя ни на какие турниры отпускать не будут – и пропускать занятия совсем нельзя. Мне повезло: я смогла перевестись в голландскую школу: их система образования разрешает частичную онлайн-учебу. А я живу почти на самой границе Бельгии и Нидерландов, поэтому могла вот так ездить учиться в другую страну.

Чего, кстати, не получилось у моего старшего брата – Йорик каждый день ходил в школу с 8 до 16 и только потом ехал на каток. А еще ж домашка! Я всегда восхищалась им – потому что видела, чего стоит ему любовь к фигурному катанию. Для того уровня подготовки, который он мог себе позволить, он достиг космических результатов.

– А государство участвует в тренировках?

– Да, если ты показываешь результаты, то можешь рассчитывать на господдержку. Что, конечно, довольно странно: как ты этих результатов добьешься-то? На меня обратили внимание после моего первого чемпионата мира, когда я завоевала для Бельгии путевку на Олимпийские игры. Что-то типа «хм, а она вроде талантлива, давайте поможем».

А хорошо бы делать наоборот: вкладывать деньги в юных спортсменов, чтобы они успели развить талант. Иначе никто за мной в бельгийское фигурное катание и не придет – кто-то же должен платить за лед, экипировку и так далее.

– Фигурное катание в Бельгии – это дорого?

– Да, очень. Ну, наверное, как везде – это недешевый вид спорта. Но приходится вертеться, я даже собирала деньги через краудфандинг в прошлом сезоне, иначе подготовиться к Олимпиаде было сложно.

– А сейчас стало легче? Какую-то финансовую независимость вы почувствовали?

– Я по-прежнему все очень тщательно считаю, ха-ха: на какие турниры ехать, стоит ли лететь на другой конец света. Государство выделяет мне определенную сумму – и в ее рамках я могу делать, что считаю нужным. Так что это часть моей работы: сесть и просчитать сезон наперед, чтобы хватило денег на всю подготовку. Да, сейчас появились рекламные контракты, но они не сильно меняют картину.

В фигурном катании очень сложно получить большого спонсора – во время выступления мне негде разместить рекламную нашивку, катаюсь-то я в платье. И публичность бренд может получить разве что в кисс-энд-край, да и то на мгновение. Так что не могу сказать, что мне есть, что предложить большим брендам. В отличие от тех же футболистов, которые бегают по полю два тайма в форме с логотипом спонсора. А в Бельгии на такие вещи обращают внимание и умеют считать деньги. Я им не очень выгодна.

Да, я стала лицом одного бренда спортивной одежды, и это здорово – теперь у меня есть бесплатная форма для тренировок, ура. Но в этом вопросе я точно не Кевин Де Брюйне (известный бельгийский футболист – Sports.ru).

– То есть о будущем после спорта надо задумываться уже сейчас?

– Да, именно. Этой осенью, кстати, у меня началась учеба – пока онлайн, конечно. Учусь на воспитателя в детском саду, мне очень нравится работать с детьми.

– А тренером стать не хотите?

– Посмотрим. Но для начала я хотела бы получить диплом в педагогике. Конечно, невозможно представить, что я закончу соревноваться и забуду про лед, я же обожаю фигурное катание. Думаю, будет логично присоединиться в качестве тренера к команде Йорика. Мне кажется, у нас получится отличный тандем Хендриксов. Но пока моя цель – следующие Олимпийские игры. Мечтаю стать первой бельгийской фигуристкой, которая выступил на трех Олимпиадах.

Луна тоже прошла через пубертат, а теперь ест и пиццу, и картошку фри!

– Это ваш восьмой сезон, что больше ощущается – опыт или усталость?

– И то, и другое. С возрастом все ощущается немного иначе. Когда тебе 15, ты не держишь в голове, что что-то может пойти не так: выходишь на лед и катаешься, ни о чем не думая. А чем взрослее становишься, тем сложнее справляться с нервами и катать стабильно.

– У подростков впереди еще пубертат, а вы его успешно преодолели. Тяжело было?

– Это случается со всеми, исключений пока не было, ха-ха. Тело меняется, и надо заново учиться всему тому, что у тебя отлично получалось на льду. Все прыжки рассыпаются, все обнуляется, это очень тяжело. Именно поэтому я больше ценю женское катание, а не детское – и рада, что подняли возрастной ценз. Это позволяет увидеть более осознанное катание, на более взрослых фигуристок смотреть интереснее – за ними есть история.

Больше всех русских девочек мне нравится Лиза Туктамышева. Я знаю, чего стоит это превращение из девочки в женщину и как это нелегко пережить в спорте. Но главное изменение происходит даже не с телом, а с головой. Ты становишься более осознанной, начинаешь понимать, как сильно любишь кататься, а не делаешь это по инерции или «потому что так сложилось». Если тебе все дается «на автомате», легко – ты это и не ценишь.

А что касается веса – да, лет в 16-17 мне пришлось особенно тяжело. Я ела все то же самое, в тех же количествах, но вдруг начала резко поправляться. Я испугалась и пошла к диетологу. Она мне объяснила все то, чего я не понимала про свой организм: что есть, когда есть и в каких пропорциях. Потому что все давно изучено и расписано.

Тот же банан, но съеденный в разное время дня вместе с разной едой по-разному отразится на твоей фигуре. Ты, может, и стараешься есть здоровую пищу, но все равно делаешь это неправильно. Правильно питаться нужно учиться ровно так же, как кататься. На диетах я никогда не сидела и тем более не живу в жестких ограничениях сейчас. Круглый год питаться суперправильно невозможно. Так что я ем и пиццу, и картошку фри – и не демонизирую такую еду. Я хочу наслаждаться жизнью, а вкусная еда – неотъемлемая ее часть. Тут главное – баланс.

– Вы сказали, что вы довольно стеснительный человек. На льду же вы настоящий секс-символ. Насколько естественным вы себя чувствуете в этом образе?

– Мне кажется, с годами я становлюсь более уверенной в себе и меньше стесняюсь. Если раньше выходить на лед перед зрителями мне было не очень комфортно, то сейчас с этим проблем нет. Как только я оказываюсь перед публикой – я чувствую себя как дома. Я люблю выступать, обожаю публику и уже не зажимаюсь в программах. А вот выхожу со льда – и снова становлюсь обычной Луной, нормальной девушкой, без ярких костюмов и макияжа.

Такие раскрепощенные ледовые образы – идея нашей команды. Особенно мне помог раскрыть себя мой хореограф Адам Соля. Он все время твердит, что хочет вынуть меня из скорлупы, вывести из зоны комфорта – и показать зрителям другую Луну. Которая может раскрывать на льду разные образы – ну чтобы я не катала только условную Селин Дион.

Мы хотим показать, что женское катание – это не только лиричные песни и романтические программы. Мне хочется раскрыться с другой стороны и показать что-то яркое и запоминающееся.

– А в жизни вы как одеваетесь?

– Все зависит от настроения. Иногда я чувствую себя этаким бойцом, надеваю толстовку с капюшоном, что-то спортивное и кроссовки. А иногда это платье и туфли на каблуках, хотя, если честно, совсем уж классику я не люблю. Но я разная и могу выглядеть по-разному.

– Согласились бы сняться в откровенной фотосессии для какого-нибудь журнала?

– Ой, не думаю. Боюсь, что это история совсем не про меня. Если честно, я даже в купальнике на пляже не очень уверенно себя чувствую – и совсем не кажусь себе красивой. Когда я одета, мне гораздо спокойнее, ха-ха.

«Я всегда верила российским фигуристам, но после Олимпиады появились сомнения»

– Отсутствие российских фигуристов в этом сезоне – это плюс или минус?

– И то, и другое. Тут много моментов. Во-первых, я не считаю правильным то, что происходит в мире – и мне ужасно грустно видеть все это в новостях. Во-вторых, давайте не будем забывать, что и в нашем виде спорта случились в прошлом сезоне не совсем честные события. Я всегда верила российским девочкам и их результатам, а после Олимпиады появились определенные сомнения.

Я думаю, это очень печально и вредит фигурному катанию. Мы все хотим соревноваться честно. Мне кажется, им всем надо осознать, что так нельзя – и что-то должно измениться. Спорт должен быть честным.

Российские фигуристки очень сильные. Но когда появились подозрения в честности некоторых их результатов, появились и мысли «а были бы они настолько сильнее остальных фигуристок, если бы играли по правилам?» Такие сомнения появились у многих.

А так это, конечно, грустно. Получается, что я не могу больше соревноваться с теми, с кем всегда выходила на лед вместе.

– Если в результате расследования по Валиевой пересмотрят итоги чемпионата Европы – вам могут отдать бронзу. Вы об этом думали?

– Это дело прошлое, в любом случае. Даже если это произойдет, то момент-то все равно упущен. Ну отдадут мне бронзу – и что? Если она по справедливости была моя, то она мне была нужна тогда, год назад. Для меня это было бы космическое событие. А сейчас что? Вот на чемпионате мира были невероятные ощущения, когда я держала в руках серебряную медаль. Так что теперь я просто смотрю вперед – скоро следующий чемпионат Европы, посмотрим, что он мне принесет.

Фото: globallookpress.com/Kalle Parkkinen/Newspix24, Laurie Dieffembacq/Keystone Press Agency; instagram.com/loenahendrickx