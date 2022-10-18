Сколько наши фигуристы недополучат из-за отстранения и сколько заработают в России? Сравниваем призовые

В ближайшие выходные стартует Гран-при, причем сразу в двух системах:

• под эгидой ISU привычная серия – международная, начинают традиционно со Skate America – на этот раз в Норвуде;

• под эгидой ФФКР – только в России и только с нашими фигуристами, открывает сезон «Золотой конек Москвы».

Российский аналог по сетке похож на оригинальный Гран-при: те же 6 стартов по выходным (даты подозрительно совпадают); «сеяные» игроки; не более двух этапов у каждого фигуриста; финал, куда выходят лучшие. Разница в деталях:

1) Повышение возрастного ценза не коснулось нашего Гран-при: возраст допуска – 14 лет. В мировой серии по-прежнему 15, постепенное повышение начнется через год.

2) Российские этапы уложатся в два дня, а не три – по субботам короткие программы, в воскресенье – произвольные. Показательных выступлений в нашей серии не предусмотрено – в мировом Гран-при их катают после каждого этапа, причем на Skate Canada или NHK Trophy под них выделен отдельный день.

3) Финал Гран-при России пройдет не в декабре, а в марте (видимо, по аналогии с финалом Кубка России, который традиционно проходил в конце зимы).

Можно ли круто заработать на внутренних стартах? Сейчас прикинем – на примере Валиевой

Но главное: на российских турнирах появятся призовые – впервые в истории.

Сделано это для престижа и для мотивации фигуристов, отстраненных от привычного графика – призовые от ISU всегда были серьезным источником их дохода.

Общий фонд, который определила наша федерация на этот сезон, – больше 100 млн рублей, чумовые для российского фигурного катания деньги. Это всего в три раза меньше призового фонда ISU (5,5 млн долларов), заявка серьезная. Как уверяет федерация, средства не бюджетные, а вложения партнеров/спонсоров. Логично предположить, что речь идет о компаниях «Ростелеком», «Тинькофф» и МИР, указанных на сайте ФФКР.

Известны и суммы, которые можно заработать в российской серии Гран-при: победа на этапе принесет 500 тысяч рублей (*), а золото финала – миллион. Получается, хотя бы в деньгах наши фигуристы от бана не проиграют? Совсем не факт.

Тройка призеров «Волжского пируэта», к примеру, получит по 500, 300 и 200 тысяч рублей соответственно. Пьедестал на этапах Гран-при ISU стоит ощутимо дороже: золото принесет 18 тысяч долларов, серебро – 13, а бронза – 9. По официальному курсу ЦБ РФ, разница почти в три раза.

К финалу разброс в суммах меньше: российскому миллиону за победу противостоят 25 тысяч долларов, которые лучший заработает в Турине, что отличается уже всего в 1,5 раза.

Очевидно, что на российских этапах минимум в двух видах (мужское катание и танцы) уровень значительно ниже международного – следовательно, и шансы получить призовые – выше. Добавьте сюда два дополнительных старта – призовой фонд турниров по прыжкам и шоу-программам составит по 10 миллионов рублей (пока, правда, не сказано, как их поделят). Ну и ставший традиционным Кубок Первого канала тоже готов вручить спортсменам 20 миллионов рублей.

Деньги теперь можно заработать даже на чемпионате России (2,5 млн, 1,5 и 1 миллион рублей за места на пьедестале).

Но еще больше получит победитель сезонного рейтинга (это тоже нововведение): в течение года каждому фигуристу начисляют очки в соответствии с местом, занятым на турнире, и его престижностью. Спортсмены, попавшие в топ-3 в рейтинговой гонке в каждом виде, получат дополнительные призовые: 5 млн рублей за первое место, 2,5 млн – за второе, 1 млн рублей – за третье.

Раньше деньги на внутренних турнирах приносил только Кубок Первого канала – совсем молодой и без серьезной соревновательной подоплеки. Теперь успешный сезон принесет фигуристу несколько миллионов рублей.

Возьмем действующую чемпионку России Камилу Валиеву. Выиграй она все старты предстоящего сезона (как выигрывала год назад – до самой Олимпиады), это конвертируется в 10+ млн рублей:

• по 500 тысяч за каждый из двух этапов Гран-при;

• 1 млн рублей за финал;

• 2,5 млн за золото чемпионата России;

• 5 млн – лидерство в общем рейтинге.

• призовые за прыжковый и шоу турниры, а также доля в Кубке Первого канала.

С одной стороны, на руку спортсменам еще и выросший курс рубля: 500 000 рублей победителю – это 6,5 тысяч долларов год назад, а сейчас – 8 тысяч. С другой, год назад коньки Edea стоили дешевле, чем теперь (и то если найдешь нужный размер). Да и ателье жалуются на растущие цены на импортные материалы для костюмов.

А какие призовые до наших фигуристов точно не дойдут?

Российские спортсмены лишаются трех важных – и очень выгодных – международных стартов. Чемпионат мира, Евро и Командный чемпионат мира (который раз в два года устраивают в Японии) – это солидные призовые, которые разыграют без наших.

О каких упущенных суммах идет речь?

Пьедестал Евро – $ 21 000 / 16 000 / 11 000.

Пьедестал ЧМ – $ 64 000 / 47 000 / 33 000.

Командный чемпионат мира – $ 1 млн призового фонда, где команда (состоящая из 6 участников) получает за попадание в медали от 160 до 200 тыс долларов соответственно. К слову, КЧМ-2021 Россия уверенно выиграла.

Кое-какие деньги зарабатывают и на показательных: на чемпионатах мира и Европы платят от 700 до 1350 долларов за выход (в зависимости от занятого места и вида).

В серии Гран-при участие в показательных оплачивается только фигуристам, оставшимся без призовых на самом этапе. Отдельно прописан запрет катать в гала соревновательные программы – за это штрафуют на сумму от 3 до 5 тысяч долларов. Штраф возможен и в случае отказа от показательных – мало ли, вдруг фигурист улетел домой пораньше. Так организаторы стимулируют зрительский интерес – а значит, и продажи билетов/спонсорских пакетов для телетрансляций.

Заплатят ли за участие в показательных выступлениях на российских стартах, пока не ясно. Хотя именно гала-шоу – всегда лидер по кассовым сборам на любом турнире.

Важный момент – ISU начисляет призовые не только медалистам. На этапах Гран-При деньги получают фигуристы, занявшие места до 5-го, а в финале – до 6-го, то есть все участники. Организаторы справедливо полагают, что в финал отбираются лучшие, а значит, и зрительский/спонсорский интерес к турниру выше.

На чемпионатах, проводящихся под эгидой ISU, действует похожая схема – с единственной разницей: призовые в одиночных и парных видах отличаются. Например золото в танцах на ЧМ принесет дуэту $ 90 тысяч (почти в 1,5 раза больше, чем для одиночника), а 6-е место – 10 тысяч. Это логично, потому что выигранные деньги делят два спортсмена.

Получается, что если федерация действительно хочет поддержать фигурное катание, то помогать надо и тем, кто на пьедестал не попал. У этих спортсменов куда меньше возможностей поучаствовать в шоу или получить рекламные контракты, чем у Валиевой или Трусовой. А именно длинная скамейка поможет выжить российской фигурке, пока сборная отстранена.

А что со спросом на наши этапы? Кажется, все плохо – приходится вводить скидки и закрывать сектора

Похоже, стимулировать финансово приходится и зрителей.

Цены на билеты в «Мегаспорт» давно соперничают с ценами на Skate America или чемпионат Европы. Когда в сентябре объявили расценки на первый этап в Москве, в этом исчезли последние сомнения: стоимость билетов до 7000 руб – аналоги на британский или американский этапы Гран-при стоят почти столько же.

Видимо, организаторов ввели в заблуждение речи спортивных чиновников (и некоторых тренеров), будто бы российские соревнования в изоляции куда интереснее международных турниров. Зритель отреагировал: билеты продавались плохо, раскуплены разве что дешевые места на верхних трибунах.

Организаторам пришлось сначала снизить цены вдвое, а потом и вовсе закрыть верхний ярус «Мегаспорта» – «по техническим причинам». В обмен зрителям предложено пересесть (без доплаты) на более дорогие, но не раскупленные места внизу.

Пустые трибуны в телетрансляции допустить нельзя – это репутационная пробоина для нового проекта федерации, да и фигуристам приятнее кататься перед полным залом, хотя бы нижней его половиной.

На второй этап в Сочи – видимо, чтобы не попадать в такую ситуацию снова – сразу установили цены не выше 2700 рублей (вряд ли причина в том, что Трусова публике интересна меньше Валиевой). Возможно, недооценили и общую нервозность, и разницу в покупательной способности публики Шеффилда и, например, Перми.

Важно еще, что составы на иностранные этапы (за редким исключением) известны уже с июня: фанаты заранее понимают, какой турнир им интереснее. В случае с российской серией заранее обнародовали лишь несколько топовых имен: полные списки по московскому этапу опубликовали лишь за три дня до старта.

Более того, пока нет понимания, кто из сборников точно пойдет в сезон – на прокатах из взрослых фигуристок (очевидно – самого популярного вида) более-менее готовыми вышли только Валиева, Самоделкина и Петросян.

А собрать «Мегаспорт» (14 тысяч кресел) на тех же прокатах не удалось – хотя это редчайший шанс посмотреть сразу на всех сильнейших российских спортсменов.

Но главное: оказалось, что интерес к соревнованиям подогревают конкуренция и противостояние, а без соперничества «наши против иностранцев» зрелище видится уже не таким захватывающим.

Много ли сочинских зрителей может собрать дуэль Елизаветы Худабердиевой/Егора Базина с Ириной Хаврониной/Дарио Чиризано? Желающих следить за внутренней конкуренцией меньше, чем ожидалось – несмотря на популярность фигурки в стране.

Совсем не факт, что рекордные продажи ждут и чемпионат России. По многим параметрам этот турнир не уступает ЧМ, но впервые будет не хватать главного – мотивации спортсменов.

Чемпионат страны – в первую очередь отборочный старт для главных международных турниров, а сейчас нашим фигуристам некуда отбираться. Одно дело, когда на кону – попадание в заявочную тройку на ЧМ (или вообще Олимпиаду), другое – когда речь идет о титуле чемпиона страны.

Да, в этом сезоне (как минимум) это единственный доступный титул для наших спортсменов, но достаточно ли этого, чтобы привести на трибуны то же количество зрителей, что и год назад?

* – с призовых необходимо платить налоги. В России отдельным указом освобождены от налога только олимпийские призовые.

Фото: РИА Новости/Александр Вильф, Алексей Даничев