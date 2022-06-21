Новый босс мировой фигурки – канадец. Он судил скандальную Олимпиаду, когда вручили два золота – Бережной с Сихарулидзе и... канадцам

Конгресс ISU помимо введения массы реформ избрал новое руководство: сменился президент «большого» Союза (куда входят конькобежный спорт, шорт-трек и фигурное катание), а еще – вице-президент, отвечающий конкретно за фигурку.

Кресло Александра Лакерника, который рулил последние 6 лет лет, занял канадец Бенуа Лавуа. Бывший фигурист, волонтер, судья, технический специалист, глава национальной федерации и член Совета ISU – кажется, нет ступени, которую не прошел Лавуа на пути к своей главной должности.

И пусть «невероятный тройной флип» в исполнении Лавуа до сих пор вспоминает легендарный Курт Браунинг, соревновательная карьера у Бенуа не задалась. Уже с 19 лет он начал работу судьей – и в деле уже больше 40 лет.

Конечно, ключевой эпизод его судейской биографии – Олимпиада-2002: Лавуа попал арбитром на парный турнир. Тот самый, где вручили два комплекта золотых медалей – нашим Елене Бережной и Антону Сихарулидзе, а неделей позже – еще и канадцам Джеми Сале с Давидом Пеллетье. Любопытная деталь – ассистентом старшего судьи в этой бригаде работал... Александр Лакерник.

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Переносимся в Солт-Лейк. Несмотря на 20 лет судейского опыта, это был всего лишь третий турнир ISU для Лавуа. Попасть на соревнования, в которых твои соотечественники претендуют на олимпийское золото, – испытание для арбитра, но Лавуа уверен – ему не в чем себя упрекнуть: «Несмотря на чудовищное давление, я знал – я готов судить непредвзято» .

Бережная и Сихарулидзе получили от Лавуа 5,7 за технику и 5,8 за артистизм (по действовавшей тогда системе 6,0): «Пара мне очень понравилась, но когда программу начали Сале-Пеллетье – я понял: никаких сомнений быть не может, это лучший прокат вечера. Единственный вопрос, который крутился тогда у меня в голове, – ставить ли им сразу 6,0?

Я почти вывел в протоколе 6,0 за артистизм, но потом увидел, как выезжает на лед китайская девочка (Шэнь-Джао взяли в итоге бронзу), и сказал себе: «Нет, Бенуа, это нечестно. Надо оставить шанс китайской паре, они невероятно сильны технически. Не торопись» .

Вместо высшего балла Бенуа поставил канадцам 5,9 – в обеих оценках. Когда же на табло высветился итог – победа российской пары – Лавуа поразился вместе со зрителями, такого результата он не ожидал. На тот момент никто из судейской бригады не мог знать, как причудливо распределились мнения судей: Бережная-Сихарулидзе выиграли всего одним голосом. Как выяснится позже – голосом французского арбитра Мари-Рен Ле Гунь, которая окажется в центре «Скейтгейта», главного скандала в фигурном катании.

На следующий день несколько судей, включая Бенуа Лавуа, подали рапорт на имя старшего судьи Рона Пфеннинга, в котором упомянули подозрительные разговоры и поведение французской судьи . По многочисленным свидетельствам, накануне вечером она вернулась в отель на грани нервного срыва – и рассказала коллегам, под каким чудовищным давлением ей пришлось судить парный турнир.

Глава французской федерации Дидье Гайаге якобы дал ей указание отдать золото российской паре – в обмен на победу французов Анисиной-Пейзера в танцах. Те же слова Ле Гунь повторила в присутствии коллег и на следующий день – на заключительной встрече судей после парного турнира.

Лавуа вспоминал, что только войдя на эту встречу, понял, насколько серьезно обстоят дела: «В зал для заседания пытались прорваться какие-то люди, везде были камеры, мы вынуждены были отбиваться от микрофонов журналистов. Двери комнаты пришлось заклеивать скотчем, чтобы никто не мог подслушать, о чем мы там говорим. Мы будто попали в плохое кино».

В том рапорте Лавуа упомянул и другой подозрительный случай: несколькими месяцами ранее – на банкете Skate Canada – Ле Гунь проболталась, что пообещала своей подруге, российской судье Марине Саная отдать голос в пользу Бережной-Сихарулидзе на грядущей Олимпиаде .

После разбирательств Ле Гунь отстранили, ее голос объявили недействительным – так наша и канадская пары набрали равное количество голосов. Повторное награждение – первое в истории фигурного катания вручение двух комплектов золота – вышло зрелищным, но странным. Вдобавок участвовать в церемонии отказались бронзовые призеры – китайцы Сюэ Шень и Хунбо Джао.

Через 3 месяца ISU на 3 года отстранил Мари-Рен Ле Гунь и Дидье Гайаге, с запретом им присутствовать на следующих Олимпийских играх. Француженка так и не вернулась в судьи, а вот Гайаге в 2007-м переизбрался на пост главы французской федерации. И лишь через 13 лет вынужденно покинул должность – после секс-скандала с Морганом Сипре.

Но у «Скейтгейта» был и непубличный итог. Судьям, подававшим рапорт на Ле Гунь, объявили выговор. В письме, которое получил Бенуа Лавуа, его упрекали в том, что он не рассказал обо всем раньше , поставив ISU в неприятное положение – пришлось разбираться со всем непосредственно на Олимпиаде.

Тон письма, однако, был довольно мягким: «Меня заверили, что понимают, как нелегко мне пришлось и в каком неловком положении я находился. Мне также пообещали, что не будут предпринимать никаких действий против меня и других судей, подписавших рапорт».

По словам Лавуа, в документах ISU нет четких указаний, как быстро чиновники должны оповещать руководство о случаях неэтичного поведения:

«Разговор на банкете в Канаде ведь не касался непосредственно этапа Гран-при и меня напрямую. Я не подозревал, что все это было всерьез – быть может, меня подвела неопытность. Все, что я смог ей ответить, – что я всем сердцем надеюсь, что она будет руководствоваться исключительно тем, что увидит на льду».

Фотография Сале-Пеллетье с автографом и надписью «Золотому судье Бенуа. Спасибо»

Американский спортивный журналист Филипп Хирш утверждает, что молчание Лавуа после канадского этапа Гран-при и до Олимпиады нарушило пункт 125 (3) Конституции ISU . Из него следует, что «любое официальное лицо или судья, получивший в ходе международного турнира информацию о неподобающем или необычном поведении судей (или предложений, поступающих этим судьям), должен немедленно сообщить о подробностях старшему судье или президенту. Рапорт надо подать письменно до конца турнира».

Судьи ISU работают на турнирах на безвозмездной основе – им компенсируют только транспортные расходы, отель и питание, выдавая небольшие суточные. У Лавуа тоже была основная работа – он консультировал людей, попавших на биржу труда. Он всегда подчеркивал, что его судейская карьера – исключительно волонтерство, а фигурное катание – главная страсть.

А чем еще отличился Лавуа за 40 лет в фигурке?

Бенуа – в числе архитекторов новой судейской системы ISU: когда старую шкалу оценок 6,0 заменили на действующую сейчас бальную систему (технической оценки и компонентов) .

Параллельно с карьерой арбитра Лавуа начал работу в Skate Canada – национальной федерации фигурного катания. В 1995-м его избрали в совет директоров, в 2001-м он стал ее вице-президентом, а с 2006-го уже президентом.

Лавуа – точно не про «несменяемость власти». После 7 лет во главе канадской федерации он покинул пост «по собственному желанию» . Позади – успешное проведение домашнего ЧМ-2013 (Патрик Чан взял золото, а по итогам турнира Канада привезла в Сочи-2014 самую представительную сборную).

Лавуа ушел: «Я сделав все, что мог на посту президента. Время уступить место тому, кто принесет в Skate Canada новую страсть, энтузиазм и энергию».

Видимо, те же слова мы услышим и через 4 года – канадец не собирается выдвигаться на второй срок, да и в президенты ISU не рвется. «В 2026-м мне будет уже 64 года, так что я просто пару лет поработаю судьей – как раньше. И потом на пенсию!»

А пока – 4 года «адовой», по признанию Лавуа, работы. «Меня ждет куча бумаг, работа во всех технических комитетах, комиссии по развитию, кадровые назначения и сотрудничество с пятью членами Совета ISU, представляющими там фигурное катание».

Победил Лавуа относительно легко: 55 голосов против 35 у ближайшего конкурента, японца Татсуро Матсамуры. Бенуа уверяет, что сознательно отказался от предвыборных заигрываний: «Я решил не торговать голосами других кандидатов и не вел никаких закулисных переговоров. Все, что я сделал, – записал предвыборное видео, где говорил о важных для меня вещах. И это, кажется, сработало.

Я вообще решил баллотироваться в последний момент – и то, потому что меня уговорила моя федерация. Честно, я побаивался – потому что в свое время чуть не пролетел мимо избрания в Совет, за меня проголосовали последним, так что никакой уверенности в успехе у меня не было».

Чего ждать от Лавуа во главе мирового фигурного катания?

По самому обсуждаемому вопросу прошедшего конгресса ISU – поднятию возрастного ценза – Лавуа голосовал «за» . Хотя признается, что не сразу поддержал эту точку зрения:

«Поначалу эта идея мне не понравилась: я боялся, что это привело бы к тому, что юниоры стали бы сильнее взрослых. С другой стороны, теперь мне кажется более важным защитить юных спортсменов».

Последние годы Бенуа Лавуа возглавлял проекты ISU, связанные с внедрением в фигурное катание искусственного интеллекта. «Мне доверили эту работу из-за моего огромного технического опыта. Это невероятно захватывает, поверьте – мы на пороге качественных улучшений в этой сфере».

Про Лавуа говорят, что он хотел бы вернуть фигурному катанию артистизм , что он хороший командный игрок и никогда не давит на коллег авторитетом. С ним легко работать, он открыт новому и не считает зазорным учиться у других.

За его спиной пять Олимпиад – в качестве судьи, технического контролера, телекомментатора и главы национальной федерации. В Милане-2026 главнее него в фигурном катании не будет никого – и можно представить, что уж он точно постарается не допустить скандалов.

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Влияние вице-президента ISU в мире фигурного катания колоссально. Сложнее всего для Лавуа – не способствовать медальным интересам своей федерации.

Провожая на почетную пенсию Александра Лакерника, Валентин Писеев (тоже почетный президент – только ФФКР) назвал его «равноудаленным человеком, который не увлекался лоббированием интересов российских спортсменов, хотя такие возможности у него были».

По словам Писеева, «тогда бы наше превосходство было еще выше, но Лакерник сделал все, чтобы не дать ISU повода подозревать его в ангажированности».

Готовых сомневаться в ангажированности руководства ISU всегда достаточно, поэтому последим за Лавуа.

Фото: skatecanada.ca; Gettyimages.ru/Doug Pensinger, John Gichigi, Dave Sandford / Stringer, Catherine Ivill; РИА Новости/Александр Вильф