Слова про команду иноагентов – позор для Олимпийского комитета России

Мнение Владислава Воронина.

Когда вокруг столько мрачных и страшных новостей, многие воспринимают спорт островком нормальности. Иногда справедливо: спорт дарит нам сотни тысяч гигаджоулей светлой энергии. Но чем гуще тучи токсичности, тем больше отравленных осадков. И крыша протекает. Даже у спорта.

Один из примеров утраты нормальности – громкий спор топ-менеджмента нашего спорта и первых ракеток России по поводу поездки на Олимпиаду в Париж.

Краткое содержание предыдущих серий:

26 марта . Ирина Винер: «Команда бомжей без флага, гимна, болельщиков поедет на Олимпиаду».

26 марта . Дарья Касаткина пишет в соцсетях: «Бомж» Дарья передает всем привет и желает хорошего дня👋🏼🥰».

28 марта . Ирина Винер: «Касаткина имеет право, теннисисты платят за себя. Но разве это не команда бомжей?! Команда беженцев! Если нет флага, гимна, родины – кто это такие? Как можно так унижаться? Простой народ, уверена, не простит спортсменов, которые поедут на Олимпиаду в нейтральном статусе».

5 апреля . Даниил Медведев о словах Винер: «В жизни каждый человек имеет право на свое мнение – так же, как я имею право быть с ним не согласным. У всех свои причины думать так, а не иначе. Со своей стороны повторяю: если будет возможность – с удовольствием поеду».

5 апреля . Глава ОКР Станислав Поздняков: «Хочу подчеркнуть, что разделяю и поддерживаю позицию Ирины Александровны, наши мнения здесь полностью совпадают. Единственное, не соглашусь с определением «команда бомжей» конкретно в случае теннисистов, которые большую часть времени живут за рубежом, там же зарабатывают, утверждают при этом, что «играют за себя», осуждают политику своей страны и СВО. Так что правильнее, с моей точки зрения, – «команда иноагентов».

Агрессивное заявление Позднякова появилось после подчеркнуто дипломатичных слов Медведева. Он не нападал на Олимпийский комитет России. Не оскорблял Позднякова или Винер. Не вступал в полемику. Просто сказал: я хочу выступать на Олимпиаде, но не отказываю другим в праве не соглашаться со мной.

Ответ Позднякова, наоборот, нетерпим к другой позиции и ультимативен. Самое плохое – он оскорбителен, что немыслимо для руководителя организации, которая обязана транслировать ценности гуманизма и уважения. Вчитайтесь: «Разделяю и поддерживаю позицию Ирины Александровны, наши мнения здесь полностью совпадают. Единственное, не соглашусь с определением «команда бомжей» конкретно в случае теннисистов».

Конкретно в случае теннисистов? А остальные спортсмены? Например, борцы, дзюдоисты и велосипедисты еще не отрекались от Олимпиады. Они бомжи?

Слова Подзнякова – это, на самом деле, не главная проблема. Это лишь симптом. Если обозление достигает предела и все внешнее считается опасным (а именно так выстроены отношения ОКР с МОК), распространение подозрений внутри – лишь вопрос времени. Теперь любой атлет, который делает личный выбор (при этом без нарушения действующего закона), сталкивается с жестким и публичным прессингом.

После выступления Позднякова возникает ощущение, что ОКР живет в картине мира из мультфильма «Чужой голос» 1949 года. Лес, птицы слушают красивые трели соловья. Вдруг из-за границы прилетает сорока, начинает учить соловья – и, сталкиваясь с тотальным неприятием своего музыкального стиля, с позором изгоняется из леса.

Вот только ни Дарья Касаткина, ни Даниил Медведев, ни другие спортсмены, которые хотят поехать на Олимпиаду, не лезут с назиданиями – ни к ОКР, ни к другим спортсменам. Они не говорят, кому ехать, а кому – нет, и не просят у Олимпийского комитета ничего взамен. Изгонять их не за что.

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Все, что нужно, – добрососедство или хотя бы умение слышать. А не разделение своих же спортсменов на хороших и плохих. На дружественных и недружественных. На правильных граждан и иностранных агентов. Именно это происходит сейчас.

«С человеческой и гражданской точек зрения наши подходы к сложившейся ситуации диаметрально противоположны», – говорит Поздняков.

Он имеет право на свое мнение. Как и Медведев с Касаткиной. Вот только различия в гражданских позициях не могут быть основанием ни для каких решений от лица ОКР.

Более того, в статье 2 устава ОКР зафиксировано, что задача комитета – бороться с любыми формами дискриминации в спорте. Не сеять ее зерна по гражданско-политическому признаку (чем фактически и занимался Поздняков вопреки уставу возглавляемой им организации), а служить объединению вокруг спорта. Даже если ОКР считает, что МОК «первый начал» – он должен соблюдать олимпийские принципы, быть выше раздора и не поддаваться истерике.

В том же уставе закреплена еще одна задача ОКР – «продвижение, пропаганда и защита на территории РФ олимпийского движения, фундаментальных принципов и ценностей олимпизма». Если ОКР пропагандирует бойкот и не в ладах с группой спортсменов – точно ли все в порядке с этой задачей? Или устав уже неактуален?

Но это слишком глобальные и спорные вопросы – мы собрались здесь по другому поводу.

Спор вокруг слов Позднякова продолжает бесконечно кипящую дискуссию о нейтральном статусе. Мы на Спортсе замеряем общественные настроения и видим, что консенсуса нет: примерно половина не видит проблем, примерно половина – против. В зависимости от новостного фона барометр уходит то вправо, то влево.

А вот реакция на выступление Позднякова однозначна: на момент написания этого текста 88% пользователей Спортса считают, что наши теннисисты не команда иноагентов. Поддержали главу ОКР лишь 12%.

О чем это говорит? Люди не хотят ярой и надуманной борьбы со своими спортсменами. Если у них есть выбор и парень с «Мосрентгена» Даниил Медведев может поехать на Олимпиаду и исполнить детскую мечту – что здесь вообще плохого? Правила заявки на турнир не вынуждают его отказываться от гражданства, подписывать бумаги в нарушение законов или делать что-либо еще. Когда Медведев под нейтральным флагом играет в финале «Большого шлема» – это гордость, а как речь об Олимпиаде – иноагентство? Как это возможно?

Другие детали выступления Позднякова тоже крайне сомнительны. Глава ОКР говорит: они живут за границей, там зарабатывают, выступают за себя. А где еще жить теннисисту, если он весь год летает от Австралии до Китая, от США до ОАЭ, от Мексики до Нидерландов? Где ему зарабатывать, если это единственный профессиональный тур?

А где зарабатывают наши звезды НХЛ и UFC, которыми мы гордимся? За кого в первую очередь выступает Овечкин в погоне за Уэйном Гретцки – за имя в истории или за славу российского хоккея? Конечно, прежде всего за себя, но в масштабах вечности одно неотделимо от другого. Весь мир знает, откуда Овечкин и откуда Медведев. Бюрократия это не изменит.

Зато дробление собственного спорта приводит к необратимым разрушениям.

Бомжи, иуды, иноагенты, враги страны: как в нашем спорте называют тех, кто собрался на Олимпиаду

Фото: РИА Новости /Владимир Сергеев, Кирилл Зыков; Gettyimages.ru /Christopher Pike, Cameron Spencer