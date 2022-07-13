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11 лет назад Альварес ехал 120 км ради фото с Месси. Теперь вместе забивают на ЧМ

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Это был вечер не только рекордов Лионеля Месси, но и прекрасного Хулиана Альвареса, история которого на чемпионате мира обретает сказочные мотивы. Он начинал турнир запасным, а в полуфинале против Хорватии (3:0) забил два мяча и заработал пенальти, с которого Лионель Месси открыл счет.

Еще в разгар игры соцсети разрывал такой коллаж:

Фотография слева сделана летом 2011 года – тогда в Аргентине проходил Кубок Америки, и в последнем туре сборная приехала играть в Кордову, столицу провинции, где вырос Хулиан Альварес. Юный форвард – на фото ему 11 лет – приехал в город исключительно ради того, чтобы увидеть Месси вживую. Он вырос в скромном сельскохозяйственном поселочке Кальчин на 2500 жителей и особо никуда не выбирался – Месси никогда не оказался бы ближе, чем эти 100 с небольшим километров между Кальчином и Кордовой. Хулиан упросил отца, постоянно работавшего на крупяном производстве, отвезти их туда вместе с двумя братьями Рафаэлем и Густаво. Приключение удалось: немного потоптавшись около входа, они поймали Месси по пути на обед и сделали главную фотографию детства.

Эту фотографию Хулиан Альварес выложил в 2015 году в день рождения Месси. И подписал: «С днем рождения, лучший игрок в истории. #Месси28».

Альварес придерживается этой оценки всю сознательную жизнь. В Аргентине очень любят вспоминать видео с одного детского турнира: 18 июня 2011 года клуб «Атлетико Кальчин» разгромил «Дефенсорес» со счетом 5:1, и звезда победителей Хулиан Альварес, только отгрузив хет-трик, дал такое интервью:

– Кто твой кумир?

– Месси.

– Какая у тебя мечта?

– Сыграть на чемпионате мира.

Спустя 11 лет фиксируем: сыграл. Вместе с Месси.

Даже не так.

Забил на чемпионате мира с передачи Месси.

И теперь на въезде в родной Кальчин стоит знак: «Добро пожаловать в Кальчин, землю Хулиана Альвареса».

Альварес – настоящий народный герой Кальчина. Любят его не только как звезду, но и как человека.

Первым тренером Хулиана был Рафаэль Варас. Днем он работал водителем и перевозил всякие продукты по местным провинциальным магазинчикам, а вечером наконец принимался за любимое занятие – учил пацанов играть в футбол в том самом «Атлетико Кальчин». Альвареса он всегда считал особенным и потому заставлял тренироваться с парнями постарше – не 2000 года рождения, а 1999-го и 1998-го. «Я не был его учителем, – утверждает Варас. – Как можно научить такого игрока, как Хулиан? Можно разве что дать ему несколько советов. Помню, в восемь или девять лет он обыграл четырех-пяти соперников и забил рабоной. Тогда я окончательно понял, что у нас появился игрок совершенно другого уровня, не как все. Который может стать звездой».

Когда Хулиан стал звездой, он узнал, что у первого тренера проблема: машина слишком мала для поставок товаров в супермаркеты, все коробки и пакеты не вмещаются. И как-то Рафаэлю Варасу позвонил отец Альвареса и сказал: «Еду к тебе домой, выйди ко мне, пожалуйста». Приехал на место, посигналил. Вышел из машины, протянул ключи. Варас не поверил. Потом поверил и заплакал.

Да, Альварес просто молча подарил первому тренеру новый фургончик, вместительности которого точно хватит для доставки.

«Потом Хулиан позвонил мне. За десять минут я не смог сказать больше трех слов. Так расчувствовался… Заплакал опять», – рассказывал тренер об эмоциях от такого подарка.

Конечно, об этом узнал весь поселок. Как еще в месте такого размера?

Кстати, немногие знают, что у Хулиана Альвареса есть и другая фотография с Месси.

В 2018 году уже известный талант «Ривер Плейт» был приглашен на подготовку к ЧМ-2018 – нет, он не попал в расширенный список, а отправился на сбор в составе спарринг-партнеров, которые помогали звездам Аргентины готовиться к чемпионату мира (об этом рассказано на сайте Федерации футбола Аргентины). Перед одной из тренировок появилась вторая фотография.

А теперь они полноправные партнеры.

«Стать чемпионами мира будет очень здорово – и для всех аргентинцев, и потому что футбол кое-что должен Месси за все, что он сделал», – сказал Альварес в июне 2022 года.

Остался последний шаг.

60 метров преодолел Альварес с мячом перед голом. Эта цифра войдет в историю

Показатели Месси на ЧМ – фантастика! За вечер он опередил Клозе, Роналдо, Мюллера, Мбаппе и других, а еще догнал Маттеуса

Фото: REUTERS/Carl Recine; instagram.com/juliaanalvarez

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