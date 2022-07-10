В чем феномен Марокко? Футболу помог мегабогатый король
Детали революционного прорыва африканцев.
Марокко – уникальный полуфиналист чемпионата мира. Это не только самая успешная африканская сборная в истории (никто прежде не добирался до 1/2), но и команда, которая олицетворяет эпоху глобальной миграции: когда футболисты рождаются в одном месте, а играют массово за другую страну.
14 из 26 футболистов в заявке на ЧМ-2022 выросли не в Марокко, у всех есть второе гражданство. О политико-экономических причинах активного переселения марокканцев в разные страны Европы мы рассказывали (в деталях – про диаспору в Бельгии), теперь пора разобраться с футбольным устройством страны. Да, с одной стороны, Марокко едет на волне успеха европейских детских академий, но на самом деле все гораздо интереснее.
Давайте погружаться вместе.
• Для старта – о важности европейских топ-лиг. Среди участников четвертьфиналов две сборные (Англия и Франция) на 100% состоят из игроков топ-5, в Аргентине там играют 23 человека из 26, в Бразилии – 22, в Португалии – 19, в Хорватии – 15, в Марокко – 14, в Нидерландах – 11. Вывод простой: если у вас нет половины состава из топ-5 лиг, скорее всего, плей-офф не достичь. Очевидно, но проговорить надо.
• У Марокко в этом контексте особенные условия. В Европе проживают более 5 миллионов марокканцев – по усредненным оценкам, это равно 15% от населения страны, – это самая большая африканская диаспора в Европе. Центры притяжения – во Франции (там проживают 33% мигрантов-марокканцев), Испании (26%) и Италии (16%). А в Бельгии вообще 4% населения имеют марокканское гражданство. Логично, что при таких масштабах миграции в Европе рождается много марокканцев, способных научиться играть в футбол в местных школах – а у Федерации футбола Марокко как раз есть сеть скаутов, следящих за юниорами в разных странах.
Как подметил в телеграм-канале «В стол» Айрат Имамов, состав Марокко по клубам может выглядеть так: «Севилья» – «ПСЖ», «Вест Хэм», «Бешикташ», «Бавария» – «Сампдория», «Фиорентина», «Стандард» – «Анжер», «Севилья», «Челси».
• «У нас бывали проблемы с ребятами, рожденными в Европе, – говорит главный тренер сборной Марокко Валид Реграги, сам выросший в Париже. – Журналисты спрашивали: «Почему мы не играем парнями чисто из Марокко?» Но мы объединили всех марокканцев вокруг команды. Это значит больше, чем любые деньги и титулы».
• Внутри Марокко тоже есть сильные футбольные центры.
Ненадолго нырнем на 15 лет назад. Тогда король Марокко Мухаммед VI – по оценке Forbes, самый богатый король Африки с состоянием 2 миллиарда долларов – жестко раскритиковал состояние спорта в стране. Состояние король сколотил в местной инвестиционной компании Société Nationale d’Investissement (SNI) с общей стоимостью активов более 10 миллиардов долларов. Королю и его партнерам принадлежат 48% крупнейшего банка Марокко (дает деньги на футбол), еще один телекоммуникационный гигант Inwi (ключевой спонсор марокканской футбольной лиги) и не только.
В рамках футбольных реформ в 2009-м недалеко от столичного Рабата построили первую крупную современную футбольную академию за 17 миллионов долларов, а некоммерческое юрлицо для академии совместно открывали Марокканский банк внешней торговли (BMCE), телекоммуникационный гигант Maroc Telecom и еще несколько очень крупных марокканских компаний. Расходы на строительство планировалось отбить продажей тут же выращенных игроков, а деньги на содержание академии король обещал докладывать из своего кармана (при помощи других партнеров).
• Академию открыли, но самые ощутимые изменения в футболе Марокко начались только в 2014-м. Тогда Федерацию футбола возглавил Фаузи Лекджа, сделавший большую политическую карьеру – он самый молодой руководитель бюджетного управления в Минфине Марокко. Сел в кресло в 2011 году, когда ему было 40, и до сих пор распоряжается всеми деньгами на крупные инфраструктурные проекты в стране. Именно через Лекджа проходили многочисленные вливания в футбол.
• Здесь необходимо короткое отступление: в 2009 году Лекджа стал боссом родного клуба «РС Беркан» – и раскрутил его так, что сейчас он берет медали чемпионата Марокко и два раза (в 2020-м и 2022-м) выиграл Кубок Конфедерации КАФ (аналог Лиги Европы). Так что футбольный бэкграунд у менеджера тоже был.
• «Приход Лекджа знаменовал конец удушающей хватки военного корпуса в марокканском футболе, – говорил Яссин Эль-Яттиуи, исследователь политического устройства Марокко. – Федерацией 15 лет управлял генерал Бенслиман – он не все делал плохо, но его консерватизм не соответствовал современным требованиям».
• Новый подход Лекджа предельно прост: «В основе развития любой футбольной системы лежит треугольник «поля и школы – идентификация и развитие таланта – квалифицированные кадры вокруг». Звучит незатейливо и даже банально, но слова подкреплены делом.
• В 2019 году Марокко обновило академию имени Мухаммеда VI (да, действующего короля). Теперь она оценивается в 65 миллионов долларов. На территории площадью 30 га расположена уже не академия, а скорее национальный футбольный центр. Там могут одновременно жить и тренироваться сборные всех возрастов, а также юноши 12-18 лет. Для занятий – четыре полноразмерных травяных поля, три искусственных и даже одна крытая площадка. Бассейн, два теннисных корта, площадка для пляжного волейбола, медицинский блок со всем нужным для любого типа тестирования, физиотерапии и так далее – нанят широчайший штат докторов.
• Академию Мухаммеда Шестого в медиа называют марокканским Клерфонтеном. И по крайней мере внешние сходства есть: туда отбирают лучших марокканских юниоров, с понедельника по пятницу они учатся, тренируются и живут на этой 65-миллионной базе, а в выходные едут играть за свои клубы и встречаться с родственниками. Так федерация контролирует развитие десятков самых умелых игроков до 18 лет, а заодно приучает их к порядкам сборной.
В ближайшие годы региональные филиалы академии Мухаммеда Шестого должны на полную мощность заработать во всех 12 областях Марокко. Их задача – вовлекать в пирамиду футбола способных ребят из общеобразовательных школ (федерация спонсирует уроки и школьные турниры), отслеживать развитие игроков в клубных академиях, а в случае необходимости отправлять прогрессирующих под Рабат. «Все начинается с отслеживания талантов на любительском/массовом уровне, а продолжается в региональных и национальном центре. У нас есть отдельная команда сотрудников, которые следят за прогрессом в 12 регионах. Именно поэтому мы так стараемся заставлять клубы иметь и развивать собственные школы – нам важно полное покрытие страны», – говорил Лекджа.
Всего в Марокко более 200 искусственных полей, 20 стадионов с натуральным газоном и освещением для тренировок в любое время.
Еще 15 лет назад у федерации не было ни единой системы работы школ, ни достоверной информации обо всех полях, где проводятся занятия. Теперь есть не только системность, но и развитие: для тренеров юношеских групп лиги Botola Pro (высший дивизион Марокко) лекции читали Роберто Мартинес, помощник Юргена Клоппа Пепейн Линдерс, Микель Артета, Патрик Виейра и Тьерри Анри. Неплохо?
• Как итог – из академии Мухаммеда Шестого выпустились три основных игрока сборной Марокко-2022: форвард Юссеф Эн-Несири («Севилья»), защитник Найеф Агерд («Вест Хэм») и полузащитник Аззедин Унаи («Анжер»).
• Каждый год академия по поручению короля получает порядка 20 миллионов долларов от государственного фосфатного гиганта OCP, тоже принадлежащего государству фонда CDG (фактически – пенсионный фонд с большим количеством инвестиций разного рода) и банка Al-Maghrib.
• Общий бюджет Федерации футбола Марокко превышает 80 миллионов долларов в год (более чем на 85% состоит из денег государства или принадлежащих государству компаний). Порядка 25 млн долларов федерация ежегодно тратит на профессиональный футбол – это нетипично даже для развивающихся футбольных рынков. В Марокко – своя специфика.
С приходом менеджера Лекджа Федерация футбола Марокко предъявила клубам жесткие требования – так, из некоммерческих ассоциаций, связанных с министерством спорта, их обязали перерегистрироваться в ООО и работать в строгом соответствии с нормами отчетности и лицензирования (федерация помогает с поиском юристов, бухгалтеров и так далее). В обмен клубы получают 600-700 тысяч долларов в год на программы развития – от обновления стадионов до инвестиций в свои школы. Чем больше успехов – тем больше и денег, бонусы есть и за успехи в чемпионате, и за победы в международных турнирах. А их все больше: в 2022 году клубы из Марокко забрали оба главных турнира Африки («Видад» – Лигу чемпионов, «РС Беркан» – Кубок конфедерации КАФ).
Правда, нельзя говорить о безоблачности: некоторые марокканские клубы, пытаясь угнаться за топами, живут в долг (сумма задолженностей на всю лигу превышает 16 миллионов долларов, некоторые команды не платят зарплаты уже несколько месяцев, в шести клубах задолженности превышают активы; Федерация обещала вмешаться).
• Марокко активно стремится к футбольному расширению и уже подписало более 40 партнерских соглашений с африканскими странами: где-то это касается стажировок, где-то – аренды академии Мухаммеда Шестого для сборов, где-то – софинансирования строительства стадионов и тренировочных баз. «Марокко хочет быть лидером африканского футбола, ключевым игроком континента во всем, – говорил Le Monde один из чиновников. – Такая дипломатия имеет свою цену, требует инвестиций. Мы знаем, что мы делаем».
Теперь заявка Марокко на проведение чемпионата мира уже не выглядит удивительно, правда?
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Фото: AFP/ABDELHAK SENNA; Gettyimages.ru/Matthias Hangst; globallookpress.com/Julien Mattia; REUTERS//Matthew Childs
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