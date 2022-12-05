Капитан Марокко – бывший посудомойщик из Франции, который стал профи только в 21

Ромен Саисс мотивирует бороться и верить в мечту.

Важная часть феномена Марокко на ЧМ-2022 – защитник и капитан Ромен Саисс. Он лидер по количеству матчей за сборную и фундамент обороны: за пять игр команда пропустила только один автогол с Канадой. Просто осознайте: ноль пропущенных против Хорватии, Бельгии, Испании и Португалии.

В матче с Португалией Саисс получил травму и покинул поле на носилках. Он может пропустить полуфинал с Францией, но обещал сделать все, чтобы помочь команде.

Что сформировало лидера Марокко и как он пришел к этой роли?

«Мой менталитет – бороться каждый раз». Саисс долго играл за любителей и мыл посуду в ресторане отца (потому что денег хватало только на бензин)

Ромен Саисс родился на юге-востоке Франции в семье отца-марокканца (который тоже играл в футбол) и матери-француженки. Бесконечная работа, которая занимала все их время, сформировала в нем внутреннюю философию: работать, работать, работать. Это накладывалось на отказы клубов, которые в детстве не брали его из-за хрупкого телосложения.

До перехода в профессиональный футбол Саисс играл в любителях и получал 500 евро в месяц, которые уходили на бензин. Став профи, он не забыл корни: вице-президент «Олимпика Сен-Марселлен» Хассен Гуадма говорил, что Саисс до сих пор присылает в родной клуб футболки. Но тогда он несколько лет совмещал футбол с помощью в ресторане отца и опекой над младшим братом после тренировок:

«Мне разрешали только мыть посуду и раздавать меню, а отец платил за это небольшую сумму. Но для меня было важным видеть и понимать работу, потому что это было трудно. Я помню, что мои родители уходили в ресторан в 6 вечера и заканчивали рано утром. Это было тяжело, поэтому мне так повезло играть в футбол – делаю то, что нравится.

Мои родители, как и родители жены, усердно работали, поэтому я ценю то, что у меня есть, и буду бороться за это. Мой менталитет – бороться каждый раз. Даже когда это трудно, вы должны бороться. Даже в школе, когда мои тренеры говорили забыть о футболе, я никогда не отказывался от своих целей. Поэтому с таким менталитетом я все еще здесь».

Сейчас Саиссу 32 года, но профессиональную карьеру он начал только в 21. До этого Саисс играл за любительский клуб «Валенс» и проходил бизнес-курсы, хотя верил, что выйдет на профессиональный уровень:

«Я всегда оставался сосредоточенным, но когда тебе исполняется 21 год, а ты все еще любитель, то понимаешь, что вероятность этого [стать профессионалом] становится все меньше. Знаю, что есть и другие игроки, которые пробились поздно – например, Франк Рибери, который, как и я, даже не учился в академии. Поэтому я просто работал дальше».

Вместе с Марезом Саисс мечтал о топ-лиге, когда играл во втором дивизионе Франции. Пробился в АПЛ – сразу попал в расистский скандал

В январе-2012, за два месяца до 22-летия, Саисс дебютировал на профессиональном уровне. Это случилось спустя полгода после трансфера в «Клермон». Половину карьеры Саисс провел во Франции, но в двух из трех клубов играл не в элитном дивизионе. Так было в 2013-м, когда он перешел в «Гавр» и играл вместе с Риядом Марезом.

Их сближала мечта попасть в топ-лигу: «Когда мы были в «Гавре», то думали о будущем. Помню, как Рияд сказал мне: «Я собираюсь играть в высшей лиге и большой команде». Я не смеялся, нет. Тогда он много работал, чтобы достичь цели, и теперь не удивляет этим».

Трансфер Мареза в «Лестер» и звание лучшего игрока АПЛ дополнительно подбадривали Саисса: «Когда вы видите, что один из ваших друзей играет так хорошо, это укрепляет ваше желание и веру в то, что вы тоже можете пробиться на высший уровень». В 2016 году Саисс сам попал в АПЛ и выделял Англию на фоне Франции по религиозным вопросам:

«Эта страна более открыта в отношении религии, а не только мусульман, что сильно отличается от Франции. Я люблю Англию, потому что вы можете поехать в Бирмингем и увидеть, как мусульмане говорят об исламе, а затем в 20 метрах встретить христиан, которые обсуждали бы христианство, и каждый может исповедовать свою религию».

На практике все оказалось по-другому: когда в 2016 году Саисс дебютировал за «Вулверхэмптон», то сразу попал в расистский скандал в матче против «Ньюкасла». Джонджо Шелви назвал его «вонючим арабом» и получил пять матчей дисквалификации и штраф в 100 тысяч фунтов стерлингов:

«Тогда я услышал несколько плохих слов от соперника по поводу моей национальности и религии. Но проблема была в том, что мой английский был слабым, поэтому я не понял, что он сказал. Потом мои партнеры по команде все рассказали. Мы должны быть вместе, потому что не должно иметь значения, белый ты, африканец или черный. Нужно быть более сплоченными».

В сборной Саисс поменял позицию из-за травмы капитана и видел, как в Гвинее проходил госпереворот: «Ощущение, что находишься в Call of Duty»

Игровой ориентир Саисса – Серджи Бускетс. Перед ЧМ-2022 он говорил: «Бускетс очень важен для команды, хотя вы не всегда замечаете его из-за необычных вещей, которые делали Месси, Суарес или Иньеста. Но мне всегда нравилось наблюдать за ним: его позиционирование, простота игры. Подражание ему помогла мне сделать все шаги, которые пришлось пройти, чтобы быть здесь сейчас».

Саисс сам играл на позиции опорника, но в сборной Марокко стал центральным защитником из-за травмы капитана Мехди Бенатиа. От него он получил капитанскую повязку. «Его роль лидера стала для меня открытием, потому что когда он начинал путь в профессиональном мире, то был относительно сдержан, – говорил тренер Режис Бруар. – С другой стороны, Саисс был единодушен в группе. Все согласились, что он настоящий игрок. А когда у тебя единодушие в раздевалке, когда ты пришел из любительского мира, это значит, что в душе ты лидер».

Сейчас Саисс – один из архитекторов главной сенсации ЧМ-2022, а в 2021 году вместе со сборной из-за госпереворота в Гвинее не мог выехать из гостиницы в аэропорт: «Весь день из нашего отеля мы видели машины, полные вооруженных солдат. Это была не война, но почти. Мы слышали выстрелы, хотя некоторые игроки думали, что это фейерверк. Затем нам объяснили, что переворот был осуществлен спецназом. Мы действительно осознавали ситуацию и видели из наших окон солдат, бегущих с винтовками. Ощущение, что находишься в Call of Duty».

Фото: globallookpress.com/Li Ming/XinHua, Panoramic/ZUMAPRESS.com; Gettyimages.ru/Catherine Ivill, Alexander Hassenstein