Особые отношения Роналду и Сантуша: два месяца работы в «Спортинге», крики, подстройка схемы на Евро-2016, сравнения с портвейном

«Не все вращается вокруг Криштиану».

Эпохальный момент в матче Португалии и Швейцарии на ЧМ-2022: Криштиану Роналду остался в запасе не из-за травмы или экономии сил, а тактической волей главного тренера Фернанду Сантуша. «Это вариант, который мы готовили для этой игры за несколько дней. Тактическое решение, не более того», – объяснял Сантуш.

Кажется, чтобы подвинуть Роналду в сборной, нужно иметь особый статус. Сантуш им обладает? А как устроены их отношения и с чего начались? За счет каких рычагов Сантуш нашел к Роналду подход и остается тренером сборной уже больше восьми лет? Что они говорят друг о друге и как уживаются?

Сантуш два месяца тренировал молодого Роналду в «Спортинге» и критиковал его за излишнюю свободу и плохой пас

«Со мной ты всегда будешь играть, но нужно прекратить эти цирковые трюки. И тебе есть что улучшать: ты прыгаешь очень высоко, но никогда не забиваешь головой». Так Фернанду Сантуш сказал 18-летнему Криштиану Роналду на одной из первых тренировок, когда стал главным тренером «Спортинга» в июне 2003 года. Они проработали вместе в Португалии всего два месяца, пока Роналду не перешел в «Манчестер Юнайтед».

Трансфер случился сразу после августовского товарищеского матча между «Спортингом» и «МЮ» на открытии стадиона в Лиссабоне. «Спортинг» проиграл 1:3, но Роналду отдал голевую передачу. Сантуш вспоминал: «Я включил его в состав и теперь сожалею об этом. Неделей раньше я отпустил Рикарду Куарежму в «Барселону», а два дня спустя Роналду отправился в «Манчестер Юнайтед»! Никогда не думал, что через 13 лет буду тренером сборной и стану чемпионом [о Евро-2016] вместе с ними двумя».

Сантуш проработал в «Спортинге» только один сезон, занял с командой третье место в чемпионате и не успел задействовать Роналду в официальных матчах. Сейчас Сантуш не удивляется рекордам и форме Роналду, но на первых тренировках в «Спортинге» проникся его уровнем и ценил за трудолюбие и работоспособность:

«Когда я появился в «Спортинге», то сказал ему, что у него большой потенциал, что он станет великим игроком и что ему нужно улучшить игру в пас. На следующий день я пришел на тренировку, а он уже был там с товарищами, которые подавали ему мячи для удара. Он был озабочен тем, чтобы усердно тренироваться, чтобы улучшать то, что сказал тренер».

Как они взаимодействуют в сборной: Сантуш подстраивал под Роналду схему на победном Евро-2016 и хвалил за альтруизм

Они встретились снова через 11 лет. Сантуш пришел в сборную Португалии после ЧМ-2014, на котором команда заняла третье место в группе и не вышла в плей-офф. Тогда португальцев тренировал Паулу Бенту. В Бразилии Роналду провел все три матча как капитан и без замен и забил один гол Гане.

После прихода Сантуш ни разу не оставлял Роналду в запасе на матчи ЧМ и ЧЕ из-за тактики. Такое случалось только в Лиге наций, товарищеских играх и отборе к ЧМ (подробнее – здесь). После решения не выпускать Роналду в стартовом составе против Швейцарии Сантуш напомнил, что их личные отношения не пересекаются с профессиональными.

Сантуш постоянно называет Роналду лучшим футболистом мира и подтверждает это большим ажиотажем вокруг него: «В мире нет стадиона, где бы Роналду не аплодировали. Он лучший в мире. Мы поехали в Париж во время моей первой игры, и отель во Франции находился прямо через дорогу. У нашей двери стояла тысяча человек».

В финале Евро-2016 против Франции Роналду из-за травмы заменился еще в первом тайме, но активно руководил командой вместе с Сантушем. Когда прозвучал финальный свисток, Сантуш не понял, что матч закончился. Его одернул Роналду: «Это жестокий момент. Я кричал, чтобы кто-то взял на себя левый фланг, но Криштиану ударил меня и сказал: «Старик, старик! Мы уже выиграли!»

После победы на Евро-2016 Роналду выделял влияние Сантуша и выбрал его (а не Зинедина Зидана, с которым «Реал» выиграл Лигу чемпионов) в голосовании за лучшего тренера по версии ФИФА: «Он был самым важным человеком на этом турнире. Он сказал, что мы вернемся в Лиссабон только 11 июля [на следующий день после финала]. Многие остались под впечатлением от его слов, в том числе я».

Тогда Сантуш перешел со схемы 4-3-3 на 4-4-2, а Роналду сделал дубль против Венгрии в группе и забил Уэльсу в полуфинале. Сантуш объяснял изменения частичной адаптацией системы под Роналду: «Это так, но не только поэтому. Не все вращается вокруг Криштиану Роналду, даже если он важен для нашей команды. Роналду не вингер и не нападающий. Поэтому в поисках баланса, которого нам не хватало, на мой взгляд, мы можем найти лучший компромисс в схеме 4-4-2».

Отдельная оценка – подстраивание самого Роналду под команду. Сантуш говорил, что никогда не видел его немотивированным, и добавлял: «Альтруизм Роналду – пример во время Евро-2016. Лучшему игроку в мире нелегко играть на чужих позициях так часто, как это делал он».

На ЧМ-2018 в России Роналду забил четыре гола в двух стартовых матчах, а Сантуш сравнил его с портвейном: «Он как портвейн – меняется с возрастом. В отличие от обычных игроков Роналду всегда развивается. Он не будет делать то же самое через два или три года и не будет делать то, что делал четыре или пять лет назад. И он хорошо знает себя и понимает, что ему нужно делать».

Когда в 2019 году Роналду сделал хет-трик в матче против Швейцарии и вывел Португалию в финал Лиги наций, Сантуш укрепился во мнении: «Он гений. Есть гениальные картины и скульптуры, а он футбольный гений».

Они разделяют личное и профессиональное общение: Сантуш в частных разговорах дает советы, а Роналду иногда срывается на него прямо на поле

У Сантуша и Роналду близкие отношения, поэтому конфликты не обсуждаются на публике: «Я даю советы Криштиану лично. Мы много разговариваем, но это частные разговоры между друзьями. У нас нет отношений как между тренером и игроком, но совсем другое дело, когда он в сборной. Если он попросит у меня совета, я скажу, что думаю».

Сантуш зависим от Роналду в матчах, но регулярно осаждает Роналду центричность в инфополе: «Футбол – это не индивидуальный, а командный спорт. И он не только про Криштиану Роналду». Между ними многолетняя дружба, хотя случаются эмоциональные всплески.

В марте-2022 в матче против Сербии в отборе к ЧМ судьи не засчитали гол Роналду на 94-й минуте, который мог стать для Португалии победным. В ноябре португальцы проиграли сербам: Сантуш подошел к Роналду после игры, но тот показал указательный палец и взмахнул руками. Сантуш объяснял эмоции Роналду незасчитанным голом в прошлом матче: «У нас полное доверие. До и после – полное доверие. Это не имеет смысла. Когда игра закончилась, разочарование было жестоким».

Матч против Южной Кореи на ЧМ-2022 стал еще одной импульсивной реакцией – теперь из-за замены. После игры и Роналду, и Сантуш сказали, что причиной такой реакции стала провокация игрока Южной Кореи, а не личный конфликт. При этом португальские медиа писали, что Роналду недоволен заменами и невыходом в старте на матч против Швейцарии и планировал уехать из сборной.

Фото: Gettyimages.ru/Justin Setterfield, Stu Forster; globallookpress.com/Panoramic/ZUMAPRESS.com, imago sportfotodienst; REUTERS/Hannah Mckay