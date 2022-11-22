«Или сходишься с моей дочерью, или тюрьма». Вратарь-кумир Кейлора Наваса – самоубийца, который выплачивал алименты четырем женщинам

«Он умер, но оставил мне силы спасать».

Сейчас Кейлор Навас – идол Коста-Рики и напоминание о куражном ЧМ-2014 с проходом в четвертьфинал. В детстве его ориентиром был другой костариканский вратарь – Лестер Морган. Навас восхищался им и следил вживую, находясь за воротами:

«Однажды я ходил на стадион «Эстадио Перес Селедон» у себя в городе, там проходила игра первого дивизиона. Я пришел очень рано, чтобы меня выбрали болбоем и можно было встать за воротами, в которых он бы сыграл. Прекрасно помню, как наблюдал за Морганом во время разминки. Такое восхищение».

В 2002 году Морган совершил самоубийство в одной из провинций Коста-Рики – через несколько месяцев после поездки на ЧМ-2002 в Японии и Южной Корее. Перед смертью он оставил несколько записок для мамы и друзей. В тот период 15-летний Навас сказал: «Лестер умер, но оставил мне силы спасать».

Моргана видели основным вратарем Коста-Рики на ЧМ-2006, а в последней игре перед смертью он дважды отбил пенальти

Морган никогда не играл в Европе, но влюбил местных болельщиков, которые заряжали целым стадионом: «Лестер – Супермен!» Его мама Виктория Суасо говорила, что Кейлор Навас похож на сына. Тренеры тоже выделяли сходства, отмечали в Моргане работоспособность и силу и из-за развитой скорости сравнивали с нападающим.

К 26 годам Морган вернулся в Коста-Рику после неудачной попытки заиграть в Мексике: в 1999 году он перешел в «Менадос», но из-за травм провел там только несколько матчей. Прогресс Моргана тормозили перелом руки, сотрясение мозга и проблемы с коленом. Это не помешало укрепить репутацию в сборной: в 22 года он дебютировал за основную команду, заменив Эрика Лонниса при счете 9:0 в матче с Ямайкой.

Лоннис – основной вратарь и капитан Коста-Рики, с которым команда участвовала в ЧМ-2002. Морган вдохновлялся им (так же, как Оливером Каном и Джанлуиджи Буффоном), выдавал в чемпионате сухие серии по 530 минут и провел в сборной пять матчей. Он считался будущей заменой Лонниса и претендовал на роль основного вратаря Коста-Рики на ЧМ-2006.

На ЧМ-2002 Морган ездил как запасной голкипер и ни разу не появился на поле за три матча. В группе Коста-Рика проиграла Бразилии, сыграла вничью с Турцией и победила Китай. Этого не хватило для выхода в плей-офф: турки заняли второе место, хотя набрали с костариканцами по четыре очка.

Тогда Морган выступал за костариканский клуб «Эредиано» и больше всего не любил проигрывать «Саприссе» – команде, за которую потом играл Кейлор Навас. Друг Рой Карбальо рассказывал:

«Когда он выигрывал матчи, то веселился; когда проигрывал – запирался в комнате, чтобы поиграть в PlayStation. Но когда случались поражения от «Саприссы», то приходил злой и даже не включал PlayStation – просто ложился спать и не любил, когда его беспокоили.

Все это происходило только при поражениях, но он хорошо ладил с игроками всех команд. Я не раз навещал его на тренировках – футболисты соглашались на вечеринку, когда были свободны. Правда в том, что Лестер был довольно покладистым и очень скромным».

После возвращения с ЧМ-2002 Морган закрепился в стартовом составе «Эредиано», который выиграл три первых матча. Победа над «Картахинес» 3:2 в четвертом туре – магия Моргана: он дважды отбил один пенальти, потому что судья заставил перебить удар. Тот матч оказался для Моргана последним. Он снова травмировал колено, поэтому потребовалась операция.

Партнер по сборной Коста-Рики на ЧМ-2002 и одноклубник в «Эредиано» Рокки Кордеро обсуждал с Морганом его проблемы, будущее и скорое рождение еще одного ребенка. Он не видел причин для возможного самоубийства: «Я давал советы ему, а он – мне. Мы обсуждали те вещи, о которых говорят друзья: футбол, семья, другие мелочи. У нас была полная решимость насладиться всем этим по максимуму. Он никогда ничего не говорил о психическом состоянии».

«Или сходишься с ней, или я посажу тебя в тюрьму». Возможно, Морган не выдержал страха из-за беременности несовершеннолетней и уже выплачивал алименты четырем женщинам

В день самоубийства Лестер Морган находился один в небольшом доме на севере Эредии. Накануне он навещал больную маму, работал с командой и отпрашивался у тренера, чтобы отвезти дочь на прием к врачу. Все выглядело буднично, хотя за несколько дней до смерти одноклубники Трай Беннетт и Роберт Ариас позвонили другу Моргана Рою Карбальо и сказали о странных объятиях и прощании после тренировки.

Карбальо тоже считывал уклоны в поведении. За день до смерти Морган позвал его в бар и заказал литр виски, несмотря на запланированную тренировку. Морган говорил о дружбе до могилы, которую нельзя забывать, а потом попросил Карбальо снять для него дом. Это не вызвало подозрений, потому что обычно там проходили вечеринки.

Когда Морган отправлялся туда, то всегда отключал телефон. Но не в тот раз. Вечером он позвонил Карбальо и путано сказал: «Ты мой брат, твои отцы – мои отцы». Наутро Карбальо поехал в дом, чтобы проверить Моргана: «Как только я вошел, то увидел первое письмо, которое торчало в двери. Он просил прощения и говорил, что чувствует себя одиноким. Было видно, что Лестер плачет, потому что чернила размазались по письму».

В письмах друзьям и маме Морган жаловался, что выплата алиментов сильно давит на него. Одно из них было адресовано другу Дональду Карвальо. Сам Карвальо говорил, что не видел финансовых проблем и причин для самоубийства Моргана – тот размышлял о будущем и планировал стать основным вратарем сборной.

Рой Карбальо подтверждал, что у Моргана не было проблем с деньгами, потому что он был одним из самых успешных игроков в Коста-Рике. Главной слабостью Моргана Карбальо назвал женщин. Это подтверждалось выплатами алиментов сразу четырем девушкам, от которых родились дети.

По версии Карбальо, причиной для самоубийства могла стать незапланированная беременность 17-летней девушки. Он рассказывал, что за несколько дней до смерти ездил вместе с Морганом в Десампарадос на встречу с неизвестным мужчиной: «Я скажу тебе все как есть: моя дочь беременна. Так как она несовершеннолетняя, то ты или сходишься с ней, или я посажу тебя в тюрьму».

Это вызвало напряжение и страх. Морган не мог и не хотел вступать в новые отношения, потому что находился в других – в них у него появилась дочь. Карбальо пересматривал последнее совместное видео из бара: там Морган за виски говорил о дружбе и родителях и извинялся перед Хеллен – последней партнершей, с которой хотел строить семью.

Дочь Моргана предполагала, что ее отец страдал заболеванием мозга – такую проблему нашли у игрока НФЛ, который тоже совершил самоубийство

Смерть Лестера Моргана задела футболистов «Эредиано»: клуб занял четвертое место в чемпионате Коста-Рики, хотя шел на чемпионство. Тренер Карлос Уотсон вспоминал тот период: «Мы проиграли три раза подряд. Игроки говорили мне, что с ними все в порядке: «Нет проблем, тренер». На поле все было совсем по-другому».

Дочь Моргана Дженни предполагала, что ее отец страдал психологическими проблемами. The Athletic вспоминал игрока в американский футбол Джуниора Сиу, который в 2012 году совершил самоубийство. Вскрытие показало, что он страдал от ХТЭ [хроническая травматическая энцефалопатия – прогрессирующее заболевание мозга, которое могут вызвать повторные удары по голове]:

«Теперь мы знаем, что черепно-мозговые травмы – это реальность. Мне просто интересно: если бы мы вернулись в прошлое и увидели его мозг, как бы он выглядел? В то время не было никакого просвещения по вопросам психического здоровья и ХТЭ.

Было бы несправедливо обвинять моего отца только потому, что он страдал. Я чувствую, что он так много работал. Он всегда находился в этом режиме: добивался, добивался, добивался, пытался вылезти оттуда, где находился. Он вырос в грязном доме и использовал все, что мог, чтобы попасть в безопасную среду.

Когда он добрался до места, где хотел быть (а он действительно добрался), у него не было ресурсов, чтобы сосредоточиться на чем-то еще, на своем психическом здоровье. Все, что он знал, это добиваться».

Фото: East News/TERESITA CHAVARRIA / AFP, VANDERLEI ALMEIDA / AFP; lateja.cr/Melissa Fernandez; The Athletic; facebook.com/costaricaretrofutbol