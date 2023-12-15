Не заиграл у Слуцкого.

Всех российских легионеров в топ-лигах вы знаете в лицо, но есть и те, кто искрит вдали от ваших глаз.

26 мячей за 28 матчей в Третьей лиге Швеции – тоже достижение! Локальная звезда города Тролльхеттан (60 тысяч жителей) – дагестанский форвард Алибек Алиев с большой биографией, которого могут помнить некоторые болельщики ЦСКА. В 14 форвард играл со взрослыми, в 15 попал в академию чемпиона Швеции, а в 18 оказался в Москве.

ЦСКА подкосил карьеру Алиева: ноль матчей за основу и четыре аренды (по две в финский «Яро» и шведский ГАИС) за три года. Вернувшись в Швецию, форвард сменил три клуба, а в 25 прибился в «Тролльхеттан» из Третьей лиги.

Дальше – чудесная трансформация. За два сезона Алибек забил ненамного меньше, чем за всю карьеру (27 мячей), а в 2023-м вообще разрывал: 26 голов (всего четыре пенальти) в 28 матчах!

Валерий Самсонов разыскал Алиева в Швеции и расспросил о школьных драках, проблемах адаптации в ЦСКА, суровом шведском футболе и лучшем сезоне в жизни.

Алиев попробовал почти весь спорт – выбрал футбол из-за отца-дзюдоиста, который учил финту Зидана

– В Швеции ты оказался в пять. Какие первые воспоминания о стране?

– Швеция понравилась с первых дней, несмотря на очень маленький Бэккефорс (675 человек – Sports.ru). Во многом – из-за добрых людей, которые нас окружали. Соседи помогали первое время, потому что понимали, как нам сложно.

Поначалу я не догадывался, что мы в другой стране. Лет в 10 понял, что живем вдали от Дагестана.

– С какими трудностями адаптации столкнулся?

– Я легко интегрировался в новую среду. Быстро выучил язык, занялся спортом, завел друзей. В какой-то момент сам объяснял отцу, которому было гораздо сложнее понять, как устроена Швеция.

– Сталкивался с буллингом?

– Поначалу. Сразу дрался, но потом понял, что в Швеции не принято решать вопросы силой, что в Дагестане было обычным делом. После одной из драк (зацепились на футболе) меня на неделю перевели в младший класс – тогда понял, что лучше сообщить учителю, если кто-то обижает.

Еще в школе поразило, что ученики спорили с учителем на повышенных тонах.

– В детстве ты занимался хоккеем, теннисом, гандболом и дзюдо. Откуда столько времени?

– Я пробовал все доступное, хотя больше тянуло в ММА. Очень любил дзюдо, потому что папа был тренером. Несмотря на это, именно он настоял на футболе, потому что там больше денег. Совмещал футбол и дзюдо лет до 13-14, потом отец сказал выбрать что-то одно. Но дзюдо не исчезло из жизни. Во время встреч с отцом мы постоянно спаррингуем.

– Отец рассказывал, как на газоне у дома вы отрабатывали финты, подсмотренные в Лиге чемпионов.

– Однажды он увидел по телику марсельскую рулетку Зидана, и на следующий день мы ее тренировали. Не помню, как часто этот финт проходил на играх, но несколько раз точно, ха-ха. Очень благодарен отцу за эти тренировки, которые помогли мне стать профессиональным футболистом.

– Во сколько ты попал в футбольную секцию?

– Примерно в 8-9. Отец пытался отдать меня на футбол и раньше, но в Швеции жесткие правила: если дети занимаются с 8, то раньше не попадешь, хоть ты суперталант.

Первые команды были в Бэккефорсе, потом семья переехала в Венерсборг (24 тысячи человек – Sports.ru). В 14 меня позвали в любительскую команду Пятой лиги – вероятно, потому что был крупнее и выше сверстников. Так началась моя карьера на взрослом уровне. В первом сезоне забил 18 или 19 мячей.

В 15 меня вызвали в сборную региона на летний чемпионат Швеции. Там меня заметил «Эльфсборг», в академии которого провел три года под руководством Тобиаса Линдерота (экс-хавбек «Эвертона», «Галатасарая» и сборно Швеции – Sports.ru). Он многому научил меня: атаковать, подстраиваться под мяч, играть головой, помог окрепнуть ментально.

– В Дании до 13 лет играют без табло. В Швеции тоже?

– Когда я был мелкий, мы всегда играли на счет. Без этого я бы не кайфовал от футбола. Сейчас датскую систему пытаются внедрить в Швеции, но это не лучшая идея. На мой взгляд, дети должны знать, что такое выигрывать.

– Еще о детях. В сентября УЕФА разрешил российским командам U17 вернуться к международным турнирам, но Швеция выступила против. Как ты к этому относишься?

– Это неправильно. Политика должна оставаться политикой, спорт – спортом. Особенно когда речь о молодых голодных футболистах, которые просто хотят играть.

– Как часто бываешь в Дагестане?

– Раньше каждую зиму гонял на месяц. Последний раз был три года назад: потом ковид и 24 февраля. В Дагестане живет мама и две сестры, но сейчас не еду, потому что есть шанс не вернуться. У знакомых уже проблемы с выездом, поэтому встречаюсь с родными в Турции.

В Швеции мало кто знает про Дагестан. Приходится объяснять через Хабиба [Нурмагомедова] и Хасбуллу [Хасбика] – они очень известны у нас, да и во всем мире.

– По национальности ты кумык – представитель третьего по численности народа Дагестана.

– Да, в основном все знают аварцев, даргинцев, лезгинов. У всех свой язык. Например, я не понимаю лезгинский. Мы даже по-русски говорим с разными акцентами, ха-ха.

Известных кумыков немного, но среди них – один из самых талантливых бойцов UFC Мухаммад Мокаев, который живет в Великобритании.

– Мокаев тоже рано уехал из Дагестана и рассказывал, что если остался, работал бы на заправке или грузчиком. Чем бы занимался ты?

– В Дагестане почти все дети мечтают о карьере в ММА. Если бы со спортом не получилось, тоже работал бы таксистом, заправщиком или грузчиком.

– Прошлой осенью Мокаев заступался за протестующих в Дагестане, пока Хабиб и другие звездные спортсмены молчали. Как думаешь, почему?

– Считаю, что спортсмены не должны высказываться о политике. Иногда они реагируют слишком эмоционально. Мокаев живет в Британии, вряд ли он детально в курсе событий в Дагестане.

ЦСКА заманил Алиева жирным контрактом и шансом сыграть на ЧМ-2018

– Как на тебя вышел ЦСКА?

– Со мной связался агент и предложил поехать на просмотр. Я хотел сначала проявить себя в Швеции, потом другие страны, но совершил прыжок через несколько ступенек, что не лучшим образом отразилось на моей карьере.

– Ты приехал в ЦСКА в 18 лет без матчей на взрослом уровне. Были сомнения?

– Мой период в ЦСКА был бы гораздо лучше, если бы я сначала набрался опыта в Швеции. Ментально я не был готов к такому уровню, но агент и клуб убедили, что есть шансы сыграть за сборную России на ЧМ-2018. Плюс деньги, конечно. Понимал, что второго такого предложения может не быть.

– Во сколько раз выросла твоя зарплата?

– Раз в 10. Благодаря этому очень помог маме и сестрам.

– Хенрик Ларссон тогда сказал, что в 18 лет не поехал бы в Россию.

– И тогда, и сейчас почти не читаю медиа, потому что там много дерьма. Возможно, его слова скидывали друзья, но я не обратил внимания. В любом случае я не жалею о переходе.

– В ЦСКА-2015 был один из топовых составов. Кто больше всех впечатлил?

– Роман Еременко. На тренировках он вытворял такие вещи с мячом, что я думал: «Да как ты это делаешь?!» До перехода в ЦСКА видел его в Лиге чемпионов, но не представлял, что вживую он еще круче.

Сейду Думбия тоже был хорош, но его застал буквально пару недель перед продажей в «Рому». Он не особо любил тренироваться, приходил больше посмеяться. Слышал, что Слуцкий иногда разрешал ему не тренироваться, потому что знал, что тот точно поможет в игре.

Когда первый раз увидел Ахмеда Мусу, я вообще не подумал, что он футболист: маленький, хрупкий. Но когда увидел его с мячом, скорость – все стало понятно.

– Сборы со Слуцким – это тяжело?

– Не просто тяжело, а невероятно сложно. Мое тело не было готово к таким жестким тренировкам. Поэтому я получил много мелких травм в первые полгода в ЦСКА.

– Кто больше всех пихал?

– Алан Дзагоев. Хотя нет – Понтус Вернблум, конечно. Он постоянно орал на Головина, причем не только ртом, а всем телом. Не знаю, как Алекс не сломался. Если бы он так наорал на меня, я бы закончил с футболом.

Мне и Карлосу Страндбергу Понтус не только давал поблажки как шведам, но и много подсказывал и помогал. Даже почти не подкалывал, что я играл за «Эльфсборг» – главного соперника его родного «Гетеборга».

– Чем сейчас занимаются Вернблум и Эльм?

– Понтус работает на шведском телевидении: ездит по клубам и с юмором рассказывает, как все устроено. Расмус закончил в родном «Кальмаре» и работает там ассистентом в главной команде.

– Почему у тебя не получилось в ЦСКА?

– Главной проблемой стал язык. Первый год был очень-очень трудным. Я едва понимал русский. В ЦСКА думали, что я почти свободно говорю по-русски, но первое время общался через переводчика.

Другая сложность – стиль тренеров. В Швеции коуч постоянно общается, шутит с тобой – придает уверенности, а в России этого не было. Я футболист, которому нужна поддержка, а в то время в ЦСКА ее было ноль.

На первом сборе в Москве я провел единственную игру на высоком уровне: приехал с уверенностью, которая была у меня в Швеции, и показал максимум. После нее со мной подписали контракт (спортивный директор ЦСКА Олег Яровинский рассказывал, что Алиева взяли после одной игры, в которой он впечатлил Алексея Березуцкого – Sports.ru).

Отмена матчей из-за снега и грома (!), нет манежей и подогрева – футбол в морозной Швеции

– Третья лига Швеции – это что?

– Многие думают, что тут низкий уровень, но разница в классе с Первой лигой не такая большая.

В Третьей лиге два дивизиона: Север и Юг. Во Вторую напрямую выходят победители каждого дивизиона, а вторые места играют стыки. Вылетают по три команды напрямую и еще одна – через стыки между собой.

На «Тролльхеттан» ходят в среднем 600-700 человек. На матчи с топовым соперниками собирается до 2,5 тысяч. В южном дивизионе небольшие расстояния между клубами, поэтому посещаемость там выше.

– Часто тренируетесь или играете в мороз?

– Сегодня тренировались при минус шесть – было окей. На следующей неделе будет минус 10-15, это уже пожестче. Иногда мне сложно согреться в такую погоду. Но заморозки закончатся через 2-3 недели, потом уже будет выше или около нуля. А пока остается терпеть и работать.

– Как не замерзнуть в такую погоду?

– Я не люблю слишком много одежды, потому что становишься тяжелее. Если минус небольшой – надеваю футболку и перчатки. Если руки в тепле, всему телу тоже комфортно. Жаль наших африканцев, у которых на родине целый год +35, ха-ха.

– Зимние тренировки отличаются?

– Не сказал бы. Чем холоднее – тем больше игроков проводят время перед тренировкой в зале. Никто не хочет сломаться в предсезонку, поэтому тщательнее разминаются. Еще тренер объясняет упражнения в помещении, чтобы мы меньше времени проводили на холоде.

– Какие поля в вашей лиге? Есть ли подогрев?

– Почти все натуральные. У нас есть одно искусственное, с которого мы переходим на натуральное за две недели до старта чемпионата. Если предстоит игра на искусственном поле, то две тренировки до нее тоже проводим на таком газоне.

В нашей лиге подогрев есть далеко не у всех. В лигах выше его встретишь чаще, но сейчас в Швеции очень дорогое электричество, поэтому включать его могут только обеспеченные клубы.

– Сколько туров обычно проходят при минусовой температуре?

– Обычно два-три в начале и, может, столько же в конце сезона.

– В Швеции много стадионов с закрывающейся крышей?

– В Третьей лиге таких нет, во Второй – один-два, в Высшей – два-три.

– А обогрев трибун есть?

– Такая же ситуация, как и с [закрывающейся] крышей.

– Как согреваются зрители: чаем или пивом?

– В Швеции чай не популярен: только при сильной простуде. Все пьют крепкий кофе. Я могу его выпить только со сгущенкой. Пиво на стадионе продается средней крепости: не безалкогольное, но и не как в магазине.

– Как дела с манежами?

– В больших городах наверняка есть, но их не так много. Зимой дети играют в залах, которых гораздо больше.

– Видел снежный матч «Балтики» и «Спартака»?

– Нет, но слышал. В Швеции переносят матчи из-за погоды: даже если идет небольшой снег или слышен гром, а тем более когда снегопад. Не уверен, что здесь есть оранжевые мячи.

Алиев не ведет соцсети и соблюдает Рамадан – в пост оформил два дубля

– 26 голов в 28 матчах – что случилось с тобой в 2023-м?

– Этот третий сезон в «Тролльхеттане» – и лучший в карьере.

Причины две: вера тренера и отсутствие травм. Первые два года у нас был другой коуч, который считал, что мы должны забить один и оборонять преимущество. В начале этого сезона новый специалист [35-летний Мак Линд] поставил атакующий футбол. Мяч часто оказывался в штрафной, и я пользовался моментами.

– Звучит очень просто.

– Так и есть. Ничего не поменялось. Я точно такой же, как и много лет до этого. Меня спрашивают: «Что ты ешь, чтобы забивать столько?» Я провел крутой сезон, но не сказать, что стал совершенно другим футболистом.

Раньше после матчей много копался в себе: «Может, не забил, потому что съел что-то не то?» Потом понял: главное – насколько в меня верит тренер. Без этого нет голов.

– Ты забивал почти в каждом матче, но в середине чемпионата провел две игры без голов. Был стресс, что удача закончилась?

– Не-а. Я мусульманин, надеюсь на бога. Главное, о чем его прошу – чтобы не было травм. Если ухожу без гола – все равно счастлив, что здоров. Родители научили меня беспокоиться не о футболе, а о близких.

– Соблюдаешь Рамадан?

– Да, для меня он очень важен. Удивительно, но в Рамадан играю даже лучше, несмотря на то, что не ем и не пью до захода солнца. Не знаю, откуда беру силы. В этом году Рамадан выпал на первые три тура, в которых забил пять мячей.

– Социальные сети тоже забросил из-за религии?

– Нет. Просто понял, что не хочу показывать всем свою жизнь. Если бы у меня было столько же подписчиков, как у Хабиба, конечно, я бы активно вел странички.

– Как клуб и лига наградили лучшего бомбардира?

– Пока ничего. Возможно, что-то перепадет от клуба перед стартом нового сезона. Может, они ждут, что я уйду, и не надо будет тратиться на приз, ха-ха.

– 26 голов – рекорд лиги?

– Повторение рекорда. В сезоне-2021 столько же забил другой форвард «Тролльхеттана» Йоанн Феллрат. Перед последними турами он писал мне, чтобы я не вздумал переписать его рекорд – я и не переписал, ха-ха.

– «Тролльхеттан» лидировал треть чемпионата. Что случилось потом?

– Летом тренера позвал женский «Хеккен», который пробился в групповой этап Лиги чемпионов (после трех туров лидирует в группе с «Челси», «Парижем» и «Реал Мадрид» – Sports.ru). Новый коуч поставил другой футбол, который оказался не так успешен.

– В матче против «Отвидаберга» ты получил две желтые за пять минут компенсированного времени. За что?

– Зацепился с форвардом, который в прошлом сезоне выступал за нас. Он всю игру жестко играл против моих партнеров. Я не капитан, но быстро завожусь, когда вижу такое. Сначала жестко сфолил на нем, потом потолкались на угловом и получили по желтой – для меня она стала второй. После игры пожали руки, никаких проблем.

– Как прошел твой отпуск?

– Готовился к новому сезону в зале. Во время чемпионата не работаю с большими весами, потому что это скажется на играх, но сейчас посвящаю время своему телу.

– Много клубов тобой интересуются?

– Как всегда: забиваешь – агенты названивают, нет – никому не нужен.

У меня есть друг, который помогает мне без контракта – все на словах. Он молод, амбициозен, поэтому доверяю ему на сто процентов. У нас уже есть несколько предложений, но мы не спешим.

– А если позвонят из махачкалинского «Динамо»?

– Дам тебе инсайд: я уже общался с «Динамо», но летом продлил контракт с «Тролльхеттаном» до конца 2024-го. В нем есть отступные: 10 тысяч евро для команд Второй лиги и 20 тысяч – Первой. Зарубежные клубы должны обсуждать трансфер с «Тролльхеттаном».

Смотрю матчи «Динамо» каждые выходные. Там играет Муталип Алибеков, с которым дружим со времен ЦСКА. Было бы круто поиграть в Дагестане. Посмотрим, где окажусь в этом году.

Фото: личный архив Алибека Алиева; ПФК ЦСКА; РИА Новости/Владимир Песня, Александр Вильф; Mathias Bergeld/Global Look Press