Бердыев, Газизов и Гаджиев тащат Дагестан в РПЛ (да, вместе!). И хотят жить по средствам!

История махачкалинского «Динамо».

«Динамо» Махачкала под управлением Гаджи Гаджиева, Курбана Бердыева и Шамиля Газизова рвется в РПЛ, но еще четыре года назад клуб скорее претендовал на Небесную лигу.

«Предложили контракт с «Махачкалой», которая только дебютировала во Второй лиге, я согласился, – рассказывал воспитанник «Спартака» Вадим Аверкиев. – Невзначай спросил, какие условия – оказалось, зарплата 10 тысяч рублей. Премии дали только раз – по две тысячи после домашней победы.

Предоставляли общежитие, но я увидел фотки и сразу отказался. Снимал квартиру, но выходило накладно – перебрался в отель, где останавливаются все команды. Платил 1 000 в сутки, в стоимость входили питание и стирка».

И это только маленький штрих большой истории команды.

«Динамо» – старейший клуб Дагестана. В 2005-м вляпались в скандал – вмешался даже Мутко

«Динамо» появилось в Махачкале синхронно с Киевом – в 1927 году.

Первые тридцать лет «Динамо» провело в чемпионате Дагестана, выиграв восемь республиканских чемпионств. В 1946 году махачкалинцы дебютировали в третьем советском дивизионе в зоне «Северный Кавказ».

В 1967-м «Динамо» оформило главное достижение в советский период: выиграло зональный и финальный (проходил в Махачкале) этапы среди команд РСФСР класса «Б» и вышло в Первую лигу.

Первый чемпионат России «Динамо» пропустило. В 1993-м махачкалинцы заняли пятое место во Второй лиге, на очко опередив буденновскую «Дружбу» Сергея Ташуева, а год спустя снялись после 19 туров и отправились в Третью лигу.

В 2002 году «Динамо» возглавил бронзовый призер Олимпиады-76 Леонид Назаренко (сейчас – тренер «Биолога» Новокубанск) и поднял середняка на второе место. Махачкалинцев опередил только грозненский «Терек», выигравший 36 встреч из 40. В следующем сезоне «Динамо» с 15-очковым отрывом выиграло группу Второй лиги.

Наилучший результат «Динамо» за три года в Первой лиге – шестое место в 2005-м. В конце сезона махачкалинцы, боровшиеся с нальчикским «Спартаком» за Премьер-лигу, скандально обыграли дома конкурентов – краснодарскую «Кубань».

После матча краснодарцы заявили, что в перерыве в присутствии президента «Динамо» Османа Кадиева (с 2016 по 2022-й был боссом «Анжи») неустановленные лица физически воздействовали и угрожали расправой игрокам «Кубани».

Краснодарцы вышли на второй тайм только под гарантии безопасности президента ПФЛ Николая Толстых, но проиграли 2:3 (0:0 после первого тайма).

КДК РФС отклонил апелляцию «Кубани», но вмешался только что избранный президент РФС Виталий Мутко – назначил переигровку в «Лужниках». «Кубань» выиграла благодаря пенальти – 1:0.

В 2006-м «Динамо» едва спаслось от вылета из Первой лиги, но из-за отзыва лицензии снова отправилось в Третью. Через год махачкалинцы заняли предпоследнее место в зоне ЮФО – так старейший клуб Дагестана исчез с радаров. С 2011-го в Д-3 выступали три команды, в названии которых фигурировало «Динамо», но в истории клуба они не значатся.

Два года «Динамо» давал деньги Гаджиев, потом пришел глава Дагестана – в 50-е его отец играл за клуб

В октябре 2020-го врио главы Дагестана стал Сергей Меликов. Его отец – Алим Меликов – родился в Махачкале, в 50-е играл за «Динамо», но сделал карьеру в армии, дослужившись до полковника.

«Наверное, эта семейная история связана с моей любовью и отношением к этому великому клубу, который всего на год моложе Всероссийского общества «Динамо», – вспоминал Сергей Меликов.

Меликов – важный человек для современного «Динамо».

«Сергей Алимович многое делает для развития спорта в регионе, – говорит Sports.ru президент «Динамо» Гаджи Гаджиев. – Его первые шаги были направлены на то, чтобы больше школьников занимались футболом. В последнем школьном турнире участвовало порядка 250 тысяч детей, а на финале пять часов присутствовал глава [Дагестана], несмотря на дождик.

С Алимом Нурмагомедовичем мы были в «Динамо» в разное время. Пересеклись только раз в 1975-м. Я уже четыре года тренировал «Динамо» и приехал в Уфу, где команда сделала с ним общее фото. Кстати, одна из улиц города сейчас названа в его честь».

В сезоне-2020/21 Дагестан во Второй лиге представляли три клуба: «Легион Динамо», «Махачкала» и «Анжи». Зимой в республике появился слух о возрождении «Динамо», а за лояльность Меликова развернулся сериал, сюжетнее «Игры престолов».

«[Президент «Легиона» Шамиль] Лахиялов был не самым удобным, – рассказывает тренер «Легиона» Ахмад Магомедкамилов. – [Бывший президент «Анжи» Осман] Кадиев постоянно критиковал власть. В кабинетах Меликову рассказали про обоих, поэтому «Динамо» возродили на базе «Махачкалы».

К лету 2021-го «Махачкала» провела два средних сезона, оба раза финишировав в середине таблицы.

«Я попал в клуб в 2019-м, – вспоминает голкипер «Амкара» Хазбулат Хамхоев. – Сразу сказали: денег нет, но планы грандиозные. Многие пацаны играли почти бесплатно, но были «голодные». Так зарождался наш характер».

«На начальном этапе вкладывали [в «Махачкалу»] личные средства, – продолжает Гаджиев. – Потом подтянулось минспорта, руководители республики пошли на встречу. Построили нам поле, фитнес, небольшой медицинский центр.

Сколько дал своих денег? Не хочу этим бравировать, но, по сути, команда два года жила на эти средства».

На презентации возрожденного «Динамо» президент клуба подтвердил амбиции.

«Дагестан должен быть представлен в Премьер-лиге, – сказал Гаджиев. – Что касается ближайшего сезона, надо стремиться выиграть зональное первенство. Хотя не могу сказать, что мы однозначно для этого готовы. Думаю, в ближайшие несколько лет будем продвигаться вверх из одного дивизиона в другой».

В январе 2022-го главным тренером «Динамо» стал сербский специалист Горан Алексич, выигравший с пермской «Звездой-2005» чемпионат и Кубок России среди женщин. В сезоне-2018/19 он возглавлял «Тюмень», которая с последнего места вылетела из Первой лиги.

«Я находился на спокойной должности технического директора ереванского «Пюника», – объяснял переезд в Махачкалу серб. – Звонок Муслимовича все определил. Цель клуба – выход в первый дивизион. Поэтому команда должна играть первым номером в агрессивный, атакующий футбол».

В «Динамо» рассчитывали пробиться в Первую лигу за три сезона, но хватило одного. Весну 2022-го махачкалинцы начали с ничьей – отличился пришедший зимой Андрей Синицын. Дебютная игра экс-вратаря «Краснодара» оказалось последней в карьере – в ворота вернулся Хамхоев.

Голкипер выдал 1 055 сухих минут подряд, а «Динамо» выиграло 13 оставшихся матчей и отправилось в Первую лигу, помахав рукой денежным СКА Басты и «Чайке». С промоушеном «Динамо» поздравил Александр Овечкин: «Сергей Алимович, приветствую вас. Хочу поздравить «Динамо» с выходом в ФНЛ. Удачи!»

Спринтануть в Первую лигу «Динамо» помогли пять (!) зимних сборов. Пока в декабре соперники отдыхали на пляже, Гаджиев гонял футболистов в Дагестане.

«Конечно, тяжело, но это принесло результат, – говорит капитан «Динамо» Муталип Алибеков. – В прошлом сезоне такая подготовка продолжилась. В Первой лиге физика играет большую роль, поэтому без нее никак».

В прошлом сезоне «Динамо» снова чуть не провернуло трюк с быстрым выходом в новую лигу. За три тура до финиша махачкалинцы были в зоне стыков – оставшаяся без лицензии «Алания» делегировала переходные матчи пятому месту. Но последние туры «Махачкала» проиграла и завершила дебютный сезон на восьмом.

«С ним стало намного спокойнее». Газизов пришел в «Динамо» учиться у Гаджиева

Летом генеральным директором «Динамо» стал Шамиль Газизов.

«С Гаджи Муслимовичем мы разговаривали весной, – поправляет Газизов. – Он знал, что я уйду из «Уфы», а летом мы только все утвердили. Я приехал в Махачкалу учиться у него. С приходом Курбана Бекиевича все умножилось на два. Обычно за такое платят, а тут платят мне, ха-ха.

Со мной из «Уфы» пришли Виталий Кобелев (он налаживает финансовые потоки) и Ильдус Биглов – мой зам, я многое доверяю ему. Ильдус занимался в «Уфе» спортивными вопросами, регламентом. Пришел ли он для того, чтобы не повторилась история с Атабаевым (хавбека сборной Кыргызстана, заявленного как россиянина, выпустили сверх лимита, и «Динамо» получило технарь – Sports.ru)? Не хочу теребить эту тему, она произошла по недосмотру.

Клуб – это не только то, что на поле, но и за ним. Гаджи Муслимович позвал меня, чтобы клуб прибавил в менеджерский работе. Я всегда занимался не только коммерцией, но и трансферами – продолжаю делать это в «Динамо».

Газизову обрадовались даже в соседнем «Легионе».

«Ни мы, ни «Анжи» не получали средства от республики, – продолжает Магомедкамилов. – Но руководство «Динамо» нас поддушивало. Говорили потенциальным спонсорам, чтобы нам не помогали. Не давали тренироваться на «Труде» – занимались на полях 8х8. Влияли на руководство стадиона «Динамо», чтобы мы там не играли.

С приходом Газизова нам стало намного спокойнее. Дали «Труд», за что отдельная благодарность министру спорта. Новые люди пришли развивать дагестанский футбол, а для прошлых менеджеров развитие заключалось в помехах другим».

Кстати, первым Гаджиев звал в «Динамо» экс-президента «Торпедо» Дениса Маслова, с которым работал в «Амкаре», но тот отказался.

Бердыев требователен в мелочах и оградил Гаджиева от тренерства

При Алексиче Гаджиев иногда вклинивался в тренировочный процесс.

«Мог остановить занятие, подсказать или напихать. Делал это редко, но метко. Ни Горан, ни футболисты не воспринимали это в штыки», – вспоминает Хамхоев. При Курбане Бердыеве на тренировках часто присутствуют и Гаджиев, и Газизов, но в работу не вмешиваются.

«Система «Динамо» выстроена не Бердыевым, не Алексичем, а Гаджиевым, – считает главный спец по Первой лиге Сергей Ильев. – В прошлом году Махачкала пропустила меньше всех, играя в силовой, прагматичный футбол. В этом году впереди появились исполнители: полузащитники Самину Абдуллахи и Эгаш Кассинтура, форвард Сердер Сердеров, поэтому они выступают лучше».

«Главный принцип Гаджи Муслимовича – все через тренировки, – рассказывает хавбек «Динамо» Никита Глушков. – Это правило останется, даже когда клуб будет высоко.

Бердыев заставил нас больше думать. На теории все настолько разжевывается, что сложно не понять».

«Курбан Бекиевич требовательнее в мелочах, – Алибеков поясняет разницу между Аликсичем и Бердыевым – Например, до Бердыева перед тренировкой поливали газон через раз, сейчас все время. На некоторых полях ночью было плохое освещение, сейчас это исправили.

Бердыев не требует от нас оборонительного футбола. Отталкиваемся от своих сильных сторон и давим на слабости соперника. Когда мяч у них, плотно обороняемся. Когда у нас, не сидим в защите. Команда держится на дисциплине и коллективе. Если кто-то к этому не готов, расставание неизбежно».

Вероятно, Алибеков имеет в виду зимнюю чистку, когда за нарушение дисциплины после матча в Ярославле (последнего перед отпуском) «Динамо» покинули: вратарь Хазбулат Хамхоев, защитник Шамиль Гасанов – летом его задержали в Москве с наркотиками и форвард Джамал Дибиргаджиев.

Хамхоев не в обиде: «Гаджиев всегда говорил, что в футболе не бывает мелочей. Нарушили – получили наказание, вопросов нет. Расстались по-доброму, до сих пор общаюсь с некоторыми тренерами».

Главный вопрос – как в одном клубе уживаются Гаджиев, Бердыев и Газизов?

«Я бы не сказал, что у нас только три значимые фигуры, – отвечает Гаджиев. – Менее известны? Да, но роль замминистра спорта Будуна Будунова (105 матчей в РПЛ – Sports.ru) и гендира «Дагнефти» Муслима Гиндиева весьма существенна.

У каждого из нас свои функции. Курбан Бекиевич – тренирует. Я помогаю, когда в этом возникает необходимость, точно так же, как и Газизов. Интересы команды выше личных интересов любого из нас. Результаты же команды во многом определяются уровнем организации и финансирования клуба. Это и есть зона ответственности Шамиля.

Противоречия между людьми неизбежны в любой структуре. Нужно слышать собеседника, стараться понять его. Главная цель каждого – помочь команде успешно выступить».

«Гаджи Муслимович интересно ответил на этот вопрос, – подхватывает Газизов. – Мы не три медведя в одной берлоге – у каждого она своя. Мои старшие товарищи очень опытные, у нас нет споров, трений – только диалог. Мы все пришли в «Динамо» не за деньгами, а за результатом».

Какой у «Динамо» бюджет сейчас?

По данным Sports.ru, бюджет «Динамо» – около 600 млн рублей. Почти 2/3 покрывает регион, остальные деньги поступают от партнеров.

«У нас скромный бюджет, и мы неплохо двигаемся, – считает Газизов. – «Динамо» стремится больше зарабатывать. Уверен, со временем будем жить на коммерческие деньги. В РПЛ, куда мы хотим попасть, добавятся доходы от лиги и спонсоров, поэтому снизится нагрузка на региональный бюджет».

«У нас четыре основных спонсора, – объясняет коммерческий директор Савелий Козлов. – «Дагнефть» (60% уставного капитала принадлежит «НК «Роснефть» – Дагнефть», 40% – «Роснефть» – Sports.ru), производитель питьевой воды MEVER, строительная компания «ИммидСтрой».

В сентябре заключили с «Магнитом» двухлетний контракт, направленный на развитие в республике детского футбола. В соглашении указано, что часть средств пойдет на строительство футбольной школы и полей.

Для комфортной игры в РПЛ потребуется 1,3-1,4 млрд».

По данным Sports.ru, «Магнит» дает 300 млн в год, из которых 200 предназначены клубу, а 100 выделяют на академию и развитие детского футбола в Дагестане.

«По деньгам они 7-10-е в Первой лиге, – инсайдит Ильев. – Они не могут покупать игроков, повторять зарплаты РПЛ. Летом арендовали у «Рубина» форварда Михаила Костюкова. Большая часть его зарплаты – на казанцах.

В «Динамо» средние зарплаты, за исключением некоторых легионеров (Кассинтура, Ковачевич). Больше 500 [тысяч рублей] ни у кого нет. Зато у них самые большие премиальные – около 200 тысяч за победу. В прошлом сезоне они были сначала 100 с чем-то, весной подняли».

Сейчас в «Динамо» с оптимизмом заглядываются на РПЛ, но есть свежие примеры, как амбиции бесследно сгорали: «Алания» Валерия Газзаева и «Анжи» Сулеймана Керимова.

«Динамо» – проект Меликова, – уверен Магомедкамилов. – Если он уйдет, внимание республики к клубу охладеет. Это типичная история: в российских регионах развивают не популярный спорт, а который любит руководитель».

«О шансах на РПЛ говорить пока рано, – осторожничает Гаджиев. – Пройдена лишь треть турнира, в котором около восьми команд примерно одинаково готовы. Но мы, безусловно, хотим играть в Премьер-лиге. Конечно, у нас могут возникнуть трудности. В первую очередь финансовые, которые, привели к утрате профессионального статуса многих российских клубов.

Устойчивость клуба зависит от того, как мы будем работать сегодня: зарабатывать сами, воспитывать молодежь – у нас уже есть договоренность о строительстве футбольного центра на берегу Каспийского моря. В этом отношении уже сделаны первые шаги.

Но пока нам не обойтись без поддержки главы республики».

Фото: РИА Новости/Сергей Расулов; dinamo-mx.ru/