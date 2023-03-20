43 комментария

Получили Passolig и узнали, что думают о нем местные фанаты.

Россия – третья страна Европы, где для офлайн-просмотра главной футбольной лиги теперь недостаточно желания и некоторой суммы свободных денег. В 2018-м аналог паспорта болельщика ввели на Кипре, а первым усложнил путь на стадион президент Турции Реджеп Эрдоган – еще когда Fan ID в России даже не обсуждался.

В конце сезона-2013/2014 по инициативе главы государства в двух лигах Турции появилась Passolig – система, в которой необходимо зарегистрироваться, чтобы получить карту болельщика или пользоваться ей в приложении.

До введения Fan ID на турецких стадионах был хаос – фанаты дрались прямо на поле

В январе прошлого года комментатор «Матч ТВ» и спец по турецкому футболу Эльвин Керимов объяснил, как в стране появился Fan ID.

«Режим Эрдогана воспринимал фанатские группировки как людей, которых нужно контролировать. В Стамбуле собирались снести парк Гези, и тогда фанаты «Галатасарая», «Фенера» и «Бешикташа» вышли на улицы, впервые объединившись, и отстояли этот парк. Разумеется, властям это не понравилось.

Продвинуть Passolig в массы было проще, чем сейчас Fan ID в России. У нас на трибунах уже давно ничего не происходит, а там жесть была всегда. Медийно это обставляли так, что станет безопаснее. И это правда сработало».

До внедрения Passolig на турецких стадионах часто творился хаос. Драки мало кого удивляли, а иногда болельщики устраивали совсем дикие выходки: рвались в комментаторскую, выбегали на поле, чтобы подраться друг с другом или высказать претензии футболисту.

«В сентябре 2013-го «Бешикташ» и «Галатасарай» играли на «Ататюрке». Полузащитника гостей Фелипе Мело удалили, а он, уходя, снял футболку и показал трибунам. Фанаты «Бешикташа» бросили в него бутылку – и понеслась. Спустя мгновения фанаты двух клубов уже были на поле и общались не на языке футбола. Матч не доиграли.

Кстати, тот матч я смотрел в баре «Оджакбаши» на Павелецкой. Пил пиво, никого не трогал. После футболки Мело в баре происходило примерно то же самое, что и на стадионе. Фанаты «Бешикташа» дрались с фанатами «Галатасарая», – пополняет коллекцию инцидентов Керимов.

Журналист турецкого телеканала Tivibu Spor Метин Пекгювен подтверждает, что на стадионах было очень тревожно.

«Насилие в турецком футболе возрастало прямо пропорционально росту конкуренции между клубами – особенно во время стамбульских дерби.

В мае 2007 года «Фенербахче», досрочно выиграв чемпионат, приехал к «Галатасараю» на «Али Сами Йен». Матч несколько раз прерывали, но в итоге гости выиграли. На поле летело все: батарейки, бананы, яйца, телефоны, детские соски, теннисные мячи, хотя чаще всего швыряли стаканы с водой – из-за этого матч прозвали «водным дерби».

Еще один матч «Галатасарая» (в 2013-м против «Бешикташа» на «Ататюрке») не был доигран из-за прорвавшихся на поле болельщиков «Бешикташа», которые преследовали игроков соперника до раздевалки. Виновных установить не удалось, поэтому игра стала триггером для введения Passolig».

Турецкий Fan ID появился через полгода после беспорядков на «Ататюрке».

«Passolig ввели, чтобы предотвратить рост насилия на трибунах и переложить ответственность за беспорядки с клубов на фанатов. Теперь легко обнаружить и наказать людей, которые совершают правонарушения, а не выписывать штраф клубу.

В медиа тогда запустили мощную рекламную кампанию, в которой подчеркивали дополнительные удобства Passolig: покупку билетов онлайн, использование его в качестве кредитной или транспортной карты в Турции», – объясняет Пекгювен.

Правда, процесс шел сложно. Против установки систем выступил даже «Фенербахче».

«На большинстве стадионов уже были билетные системы, их нужно было интегрировать в Passolig – с этим помогла федерация футбола Турции.

Некоторые клубы поначалу отказались устанавливать Passolig на стадионы. Например, «Фенербахче» заявил, что готов платить штрафы до конца сезона, но отказался от этой тактики через несколько туров. Президент Азиз Йылдырым открыто выступал против новой системы», – добавляет Пекгювен.

В остальном трудности внедрения Passolig очень напоминают российские.

В Турции тоже обвалилась посещаемость – на первый матч с Passolig пришли 285 человек вместо 20 тысяч

«Безопасность пришла через потерю зрителей, – рассказывает Керимов. – В следующие 2-3 сезона посещаемость некоторых стадионов упала на 80-90 процентов, но потом болельщики привыкли, несмотря на возросшие цены на билеты».

Пекгювен добавляет деталей.

«Passolig появился по ходу сезона и сильно сказался на посещаемости. Например, первый матч с использованием новой системы «Эрджиесспор» – «Трабзонспор» посетили 285 человек, хотя до этого ходили по 20 тысяч. Другой пример – «Фенербахче», посещаемость которого сократилась с 50 до 27 тысяч.

Болельщики «Фенербахче» поддержали позицию клуба и вместо основы стали ходить на молодежку. Также против Passolig выступила главная фанатская группировка «Бешикташа» CARSI.

Главными претензиями фанатов стали: сбор персональных данных, стоимость карты (да, она платная, об этом – ниже), необходимость ее ежегодно продлевать».

Власти пошли на уступки по мелочам, но от идеи не отказались.

«Количество зрителей на трибунах постепенно увеличивалось, – вспоминает Пекгювен. – Фанаты привыкали к нововведению. Кроме того, благодаря простому и удобному приложению посещаемость легко вернулась на предыдущий уровень».

Параллельно Passolig ударил по спекулянтам, которых в Турции очень много.

«Владельцы Passolig не могут скупать билеты оптом – сокращается черный рынок, – уточняет Пекгювен. – Тем не менее спекулянты могут организованно покупать билеты и скидывать их на другие карты, но это сложно. Passolig в значительной степени сократил количество перекупщиков».

В целом на стадионах стало спокойнее, но особо буйных не останавливает Passolig.

«Недавно на измирское дерби впервые пустили гостевых болельщиков. Конечно, произошла дичь: фанат «Гезтепе» выбежал на поле и несколько раз зарядил угловым флажком по спине голкиперу гостей. Больше ничего похожего не вспомню с момента внедрения Passolig», – рассказывает Керимов.

Еще один горячий пример – матч Лиги конференций между «Сивасспором» и «Фиорентиной». На 89-й минуте фанат турецкого клуба прорвался на поле и сломал нос хавбеку итальянцев Алессандро Бьянко.

«Это было похоже на праздник: полный стадион гнал своих игроков вперед. Но этот момент все испортил, несмотря на победу. То, что 20-летний парень пережил нечто подобное, испортило впечатление от хорошей игры и хороших болельщиков», – сказал тренер «Фиорентины» Винченцо Итальяно.

В Турции оформили 6,5 миллиона Fan ID. Тестируем, сложно ли его получить

По официальным данным, болельщики 19 клубов Суперлиги получили 5,5 миллионов Passolig – 2/3 у фанатов «Галатасарая», «Фенербахче» и «Бешикташа». Еще чуть больше миллиона у 29 клубов низших лиг. Итого 6,5 миллиона в 85-миллионной стране (более 7%). В 143-миллионной России Fan ID получило к концу февраля 450 тысяч человек (0,3%). К марту показатель наверняка вырос, но пока далеко до турецкого, хотя и сроки действия системы несравнимы.

Оформить Passolig Card (турецкий аналог Fan ID) можно двумя способами: в кассе стадиона (кроме дня матча) и онлайн.

В кассе – быстро и удобно. Отдаете паспорт, ждете 10 минут, оплачиваете и сразу получаете Passolig.

Онлайн – более увлекательный квест для россиян. Здесь ультраподробная инструкция. Кратко: переходите по ссылке, заполняете форму (страна и дата рождения, имя, фамилия, номер паспорта, телефон, электронная почта), выбираете любимый клуб, загружаете ваше фото, оплачиваете и выбираете ближайший стадион, где хотите забрать карту. Две проблемы: на российский номер не всегда приходит код подтверждения, к оплате не принимают карты российских банков и дебетовую турецких – только кредитную.

Цена Passolig зависит от жадности клуба. «Он стоит от 48 до 129 лир (200-520 рублей по курсу марта 2023-го – Sports.ru), – уточняет Керимов. – 7,95 лир идет компании-производителю карты, остальная часть достается клубам через пул доходов».

Важные нюансы.

• Клубная принадлежность открывает доступ к приоритетной покупке билетов, но сокращает количество доступных стадионов. Фанат «Галатасарая» может попасть на гостевые секторы стадионов «Фенербахче», «Бешикташа» и «Трабзонспора», если они будут открыты – перед каждым матчем полиция решает, пускать ли гостей на стадион.

То же самое касается и других арен. В январе полиция Анкары без объяснения отказала фанатам «Бешикташа» в доступе на кубковый матч с «Анкарагюджю».

• На входе стюарды проверяют, соответствует ли загруженное в карту фото внешности человека. Из-за фото иногда бывают проблемы еще на стадии регистрации – приходится загружать несколько раз после отказов.

• Для беспристрастных фанатов есть опция «I don’t support any team/Other», при выборе которой на Passolig нанесут логотип не клуба, а Турецкой федерации футбола. Но в этом случае у вас не будет приоритетного права покупки билета на большие матчи.

• Сайт Passolig сообщает, что карту доставят в кассу стадиона за 30 дней, но по факту – больше. К счастью, чтобы проникнуть на арену, можно воспользоваться мобильным приложением или получить разовый Passolig с загруженным на него билетом в кассе.

• Детям до 7 лет не нужен ни Passolig, ни билет.

Passolig действует сезон – после этого его нужно продлить на новый срок. Конечно, цены ежегодно растут. С сезона-2017/18 стоимость Passolig «Фенербахче» выросла в 3,5 раза.

А что о Passolig думают в Турции?

Чагдаш Йигит, фанат «Фенербахче»

– Раньше фанаты пробирались на стадион за несколько дней до игры, прятали там арматуру и потом устраивали беспорядки. Появление Passolig на 95% снизило количество преступлений на стадионах – это хорошо, потому что раньше на трибунах было много насилия.

Из минусов – теперь нельзя спонтанно сходить на футбол, а за политические выкрики с трибуны можно получить бан или угодить в тюрьму. Еще не понимаю: почему я должен платить за него каждый год? Особенно раздражает, что цены постоянно растут и на билеты, и на Passolig.

Кстати, благодаря Passolig в сезоне-2016/17 троих моих друзей забанили за то, что они прыгнули на фанатов соперника: одного на 5 лет, двух на 10.

Антон Рудых, основатель детской футбольной школы «Драгос» в Стамбуле

– Оформлял Passolig в конце октября. Скачал приложение, все заполнил. Оказалось, если выбираешь Россию, смс можно получить только на русский номер, турецкий ввести нельзя. Забил на пару недель. Попробовал еще раз с ноута – спокойно получил код на местный номер. Сам Passolig забрал буквально неделю назад. Выглядит красиво.

Ходили с супругой на «Галатасарай» – «Умраниеспор». У стадиона творился бардак: очереди, перекупы. За час до матча в приложении появились свободные места на верхнем ярусе чуть правее центра. Чудом успел их купить за 1000 лир на двоих (4000 рублей по курсу марта 2023-го – Sports.ru).

Не бюджетно, сравнивая с той же «ВТБ Ареной», но сходить на футбол в Турции – вообще бомба. Было 5 досмотров, у супруги отобрали 2 помады, пауэрбанк. Хотели даже забрать икону, но я не отдал, конечно.

У Passolig и Fan ID один смысл, но детали железно разные: как правительство его подало, как договорилось с болельщиками. Ведь они так же жгут файеры, выпивают перед матчами. Не слышал, чтобы кто-то здесь был жестко против Passolig: много болельщиков оформили. Значит, в Турции нашли подход. Понятно, что у нас такого не будет. Все идет к тому, что на стадионах останутся прилежные семьи и льготники.

Турецкие болельщики смирились с Passolig, потому что для его появления были приличные поводы. На российских стадионах последние годы настолько все тихо и чинно, все в камерах, поэтому вводить Fan ID смысла 0 целых, 0 десятых».

Диндар Озтюрк, фанат «Фенербахче»

– В 2013 году болельщики «Бешикташа» прорвались на поле в игре с «Галатасараем» и приблизили появление Passolig. Забавно, что это провернула недавно созданная фанатская группировка с политическим названием, поэтому не удивлюсь, если за этим стоит государство.

Сейчас я не могу пойти с друзьями на матч условного «Алтая». Сперва нужно оформить Passolig, потом зайти на сайт и узнать, пускают ли болельщиков других команд. В моем понимании, Passolig не дает ничего хорошего турецкому футболу, а только множит бюрократию.

В 2017-м я переехал в Россию. В прошлом году оформил Fan ID. Какие отличия от Passolig? Fan ID – виртуальная карта, а Passolig сначала был только реальный, потом добавили виртуальную версию, но она не самая надежная. Иногда виртуальный Passolig не считывается на входе – из-за этого можно не попасть на игру. С Fan ID таких проблем нет.

Серхат Гюч, фанат «Пендикспора» (Первая лига)

– Для меня Passolig очень удобная штука: не нужно идти в кассу, можно купить билет онлайн. Лишние 100 лир за него? Не проблема. Как видишь, сейчас я один, но обычно хожу на матчи с женой. Я в Турции уже 20 лет и до 2014 года вряд ли взял бы жену на стадион из-за низкой безопасности. Сейчас с этим нет проблем.

Бильге, болельщица «Гезтепе» (Первая лига)

– Сегодня я первый раз на футболе в Турции. Мы с мужем пили на берегу и решили спонтанно сходить на матч. С удивлением узнали, что нужен Passolig. Пришлось срочно оформить его онлайн, заполнить форму, оставить кучу данных. Почему недостаточно просто указать ID (внутренний паспорт в Турции – Sports.ru)?

Я считаю, это нонсенс. Сказали, что Passolig нужен для безопасности, но на стадионе так много камер, что можно вычислить нарушителя и без него. С меня и мужа взяли по 130 лир за Passolig и по 145 за билет [на центральную трибуну] – итого 550 лир на двоих (2200 рублей по курсу марта 2023-го – Sports.ru). Возможно, мы больше никогда не пойдем на футбол, почему тогда мы должны фактически платить за билет вдвое больше?

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Фото: автора.