43 комментария

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Турция девять лет живет с Fan ID. Почему болельщики его приняли? В чем отличия от России?

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Получили Passolig и узнали, что думают о нем местные фанаты.

Россия – третья страна Европы, где для офлайн-просмотра главной футбольной лиги теперь недостаточно желания и некоторой суммы свободных денег. В 2018-м аналог паспорта болельщика ввели на Кипре, а первым усложнил путь на стадион президент Турции Реджеп Эрдоган – еще когда Fan ID в России даже не обсуждался.

В конце сезона-2013/2014 по инициативе главы государства в двух лигах Турции появилась Passolig – система, в которой необходимо зарегистрироваться, чтобы получить карту болельщика или пользоваться ей в приложении.

До введения Fan ID на турецких стадионах был хаос – фанаты дрались прямо на поле

В январе прошлого года комментатор «Матч ТВ» и спец по турецкому футболу Эльвин Керимов объяснил, как в стране появился Fan ID.

«Режим Эрдогана воспринимал фанатские группировки как людей, которых нужно контролировать. В Стамбуле собирались снести парк Гези, и тогда фанаты «Галатасарая», «Фенера» и «Бешикташа» вышли на улицы, впервые объединившись, и отстояли этот парк. Разумеется, властям это не понравилось.

Продвинуть Passolig в массы было проще, чем сейчас Fan ID в России. У нас на трибунах уже давно ничего не происходит, а там жесть была всегда. Медийно это обставляли так, что станет безопаснее. И это правда сработало».

До внедрения Passolig на турецких стадионах часто творился хаос. Драки мало кого удивляли, а иногда болельщики устраивали совсем дикие выходки: рвались в комментаторскую, выбегали на поле, чтобы подраться друг с другом или высказать претензии футболисту.

«В сентябре 2013-го «Бешикташ» и «Галатасарай» играли на «Ататюрке». Полузащитника гостей Фелипе Мело удалили, а он, уходя, снял футболку и показал трибунам. Фанаты «Бешикташа» бросили в него бутылку – и понеслась. Спустя мгновения фанаты двух клубов уже были на поле и общались не на языке футбола. Матч не доиграли.

Кстати, тот матч я смотрел в баре «Оджакбаши» на Павелецкой. Пил пиво, никого не трогал. После футболки Мело в баре происходило примерно то же самое, что и на стадионе. Фанаты «Бешикташа» дрались с фанатами «Галатасарая», – пополняет коллекцию инцидентов Керимов.

Журналист турецкого телеканала Tivibu Spor Метин Пекгювен подтверждает, что на стадионах было очень тревожно.

«Насилие в турецком футболе возрастало прямо пропорционально росту конкуренции между клубами – особенно во время стамбульских дерби.

В мае 2007 года «Фенербахче», досрочно выиграв чемпионат, приехал к «Галатасараю» на «Али Сами Йен». Матч несколько раз прерывали, но в итоге гости выиграли. На поле летело все: батарейки, бананы, яйца, телефоны, детские соски, теннисные мячи, хотя чаще всего швыряли стаканы с водой – из-за этого матч прозвали «водным дерби».

Еще один матч «Галатасарая» (в 2013-м против «Бешикташа» на «Ататюрке») не был доигран из-за прорвавшихся на поле болельщиков «Бешикташа», которые преследовали игроков соперника до раздевалки. Виновных установить не удалось, поэтому игра стала триггером для введения Passolig».

Турецкий Fan ID появился через полгода после беспорядков на «Ататюрке».

«Passolig ввели, чтобы предотвратить рост насилия на трибунах и переложить ответственность за беспорядки с клубов на фанатов. Теперь легко обнаружить и наказать людей, которые совершают правонарушения, а не выписывать штраф клубу.

В медиа тогда запустили мощную рекламную кампанию, в которой подчеркивали дополнительные удобства Passolig: покупку билетов онлайн, использование его в качестве кредитной или транспортной карты в Турции», – объясняет Пекгювен.

Правда, процесс шел сложно. Против установки систем выступил даже «Фенербахче».

«На большинстве стадионов уже были билетные системы, их нужно было интегрировать в Passolig – с этим помогла федерация футбола Турции.

Некоторые клубы поначалу отказались устанавливать Passolig на стадионы. Например, «Фенербахче» заявил, что готов платить штрафы до конца сезона, но отказался от этой тактики через несколько туров. Президент Азиз Йылдырым открыто выступал против новой системы», – добавляет Пекгювен.

В остальном трудности внедрения Passolig очень напоминают российские. 

В Турции тоже обвалилась посещаемость – на первый матч с Passolig пришли 285 человек вместо 20 тысяч

«Безопасность пришла через потерю зрителей, – рассказывает Керимов. – В следующие 2-3 сезона посещаемость некоторых стадионов упала на 80-90 процентов, но потом болельщики привыкли, несмотря на возросшие цены на билеты».

Пекгювен добавляет деталей. 

«Passolig появился по ходу сезона и сильно сказался на посещаемости. Например, первый матч с использованием новой системы «Эрджиесспор» – «Трабзонспор» посетили 285 человек, хотя до этого ходили по 20 тысяч. Другой пример – «Фенербахче», посещаемость которого сократилась с 50 до 27 тысяч.

Болельщики «Фенербахче» поддержали позицию клуба и вместо основы стали ходить на молодежку. Также против Passolig выступила главная фанатская группировка «Бешикташа» CARSI.

Главными претензиями фанатов стали: сбор персональных данных, стоимость карты (да, она платная, об этом – ниже), необходимость ее ежегодно продлевать».

Власти пошли на уступки по мелочам, но от идеи не отказались.

«Количество зрителей на трибунах постепенно увеличивалось, – вспоминает Пекгювен. – Фанаты привыкали к нововведению. Кроме того, благодаря простому и удобному приложению посещаемость легко вернулась на предыдущий уровень».

Параллельно Passolig ударил по спекулянтам, которых в Турции очень много. 

«Владельцы Passolig не могут скупать билеты оптом – сокращается черный рынок, – уточняет Пекгювен. – Тем не менее спекулянты могут организованно покупать билеты и скидывать их на другие карты, но это сложно. Passolig в значительной степени сократил количество перекупщиков».

В целом на стадионах стало спокойнее, но особо буйных не останавливает Passolig. 

«Недавно на измирское дерби впервые пустили гостевых болельщиков. Конечно, произошла дичь: фанат «Гезтепе» выбежал на поле и несколько раз зарядил угловым флажком по спине голкиперу гостей. Больше ничего похожего не вспомню с момента внедрения Passolig», – рассказывает Керимов.

Еще один горячий пример – матч Лиги конференций между «Сивасспором» и «Фиорентиной». На 89-й минуте фанат турецкого клуба прорвался на поле и сломал нос хавбеку итальянцев Алессандро Бьянко.

«Это было похоже на праздник: полный стадион гнал своих игроков вперед. Но этот момент все испортил, несмотря на победу. То, что 20-летний парень пережил нечто подобное, испортило впечатление от хорошей игры и хороших болельщиков», – сказал тренер «Фиорентины» Винченцо Итальяно.

В Турции оформили 6,5 миллиона Fan ID. Тестируем, сложно ли его получить

По официальным данным, болельщики 19 клубов Суперлиги получили 5,5 миллионов Passolig – 2/3 у фанатов «Галатасарая», «Фенербахче» и «Бешикташа». Еще чуть больше миллиона у 29 клубов низших лиг. Итого 6,5 миллиона в 85-миллионной стране (более 7%). В 143-миллионной России Fan ID получило к концу февраля 450 тысяч человек (0,3%). К марту показатель наверняка вырос, но пока далеко до турецкого, хотя и сроки действия системы несравнимы.

Оформить Passolig Card (турецкий аналог Fan ID) можно двумя способами: в кассе стадиона (кроме дня матча) и онлайн.

В кассе – быстро и удобно. Отдаете паспорт, ждете 10 минут, оплачиваете и сразу получаете Passolig.

Онлайн – более увлекательный квест для россиян. Здесь ультраподробная инструкция. Кратко: переходите по ссылке, заполняете форму (страна и дата рождения, имя, фамилия, номер паспорта, телефон, электронная почта), выбираете любимый клуб, загружаете ваше фото, оплачиваете и выбираете ближайший стадион, где хотите забрать карту. Две проблемы: на российский номер не всегда приходит код подтверждения, к оплате не принимают карты российских банков и дебетовую турецких – только кредитную.

Цена Passolig зависит от жадности клуба. «Он стоит от 48 до 129 лир (200-520 рублей по курсу марта 2023-го – Sports.ru), – уточняет Керимов. – 7,95 лир идет компании-производителю карты, остальная часть достается клубам через пул доходов».

Важные нюансы.

• Клубная принадлежность открывает доступ к приоритетной покупке билетов, но сокращает количество доступных стадионов. Фанат «Галатасарая» может попасть на гостевые секторы стадионов «Фенербахче», «Бешикташа» и «Трабзонспора», если они будут открыты – перед каждым матчем полиция решает, пускать ли гостей на стадион.

То же самое касается и других арен. В январе полиция Анкары без объяснения отказала фанатам «Бешикташа» в доступе на кубковый матч с «Анкарагюджю».

• На входе стюарды проверяют, соответствует ли загруженное в карту фото внешности человека. Из-за фото иногда бывают проблемы еще на стадии регистрации – приходится загружать несколько раз после отказов. 

• Для беспристрастных фанатов есть опция «I don’t support any team/Other», при выборе которой на Passolig нанесут логотип не клуба, а Турецкой федерации футбола. Но в этом случае у вас не будет приоритетного права покупки билета на большие матчи. 

• Сайт Passolig сообщает, что карту доставят в кассу стадиона за 30 дней, но по факту – больше. К счастью, чтобы проникнуть на арену, можно воспользоваться мобильным приложением или получить разовый Passolig с загруженным на него билетом в кассе.

• Детям до 7 лет не нужен ни Passolig, ни билет.

Passolig действует сезон – после этого его нужно продлить на новый срок. Конечно, цены ежегодно растут. С сезона-2017/18 стоимость Passolig «Фенербахче» выросла в 3,5 раза.

А что о Passolig думают в Турции?

Чагдаш Йигит, фанат «Фенербахче»

– Раньше фанаты пробирались на стадион за несколько дней до игры, прятали там арматуру и потом устраивали беспорядки. Появление Passolig на 95% снизило количество преступлений на стадионах – это хорошо, потому что раньше на трибунах было много насилия.

Из минусов – теперь нельзя спонтанно сходить на футбол, а за политические выкрики с трибуны можно получить бан или угодить в тюрьму. Еще не понимаю: почему я должен платить за него каждый год? Особенно раздражает, что цены постоянно растут и на билеты, и на Passolig.

Кстати, благодаря Passolig в сезоне-2016/17 троих моих друзей забанили за то, что они прыгнули на фанатов соперника: одного на 5 лет, двух на 10.

Антон Рудых, основатель детской футбольной школы «Драгос» в Стамбуле

– Оформлял Passolig в конце октября. Скачал приложение, все заполнил. Оказалось, если выбираешь Россию, смс можно получить только на русский номер, турецкий ввести нельзя. Забил на пару недель. Попробовал еще раз с ноута – спокойно получил код на местный номер. Сам Passolig забрал буквально неделю назад. Выглядит красиво.

Ходили с супругой на «Галатасарай» – «Умраниеспор». У стадиона творился бардак: очереди, перекупы. За час до матча в приложении появились свободные места на верхнем ярусе чуть правее центра. Чудом успел их купить за 1000 лир на двоих (4000 рублей по курсу марта 2023-го – Sports.ru). 

Не бюджетно, сравнивая с той же «ВТБ Ареной», но сходить на футбол в Турции – вообще бомба. Было 5 досмотров, у супруги отобрали 2 помады, пауэрбанк. Хотели даже забрать икону, но я не отдал, конечно. 

У Passolig и Fan ID один смысл, но детали железно разные: как правительство его подало, как договорилось с болельщиками. Ведь они так же жгут файеры, выпивают перед матчами. Не слышал, чтобы кто-то здесь был жестко против Passolig: много болельщиков оформили. Значит, в Турции нашли подход. Понятно, что у нас такого не будет. Все идет к тому, что на стадионах останутся прилежные семьи и льготники.

Турецкие болельщики смирились с Passolig, потому что для его появления были приличные поводы. На российских стадионах последние годы настолько все тихо и чинно, все в камерах, поэтому вводить Fan ID смысла 0 целых, 0 десятых».

Диндар Озтюрк, фанат «Фенербахче» 

– В 2013 году болельщики «Бешикташа» прорвались на поле в игре с «Галатасараем» и приблизили появление Passolig. Забавно, что это провернула недавно созданная фанатская группировка с политическим названием, поэтому не удивлюсь, если за этим стоит государство.

Сейчас я не могу пойти с друзьями на матч условного «Алтая». Сперва нужно оформить Passolig, потом зайти на сайт и узнать, пускают ли болельщиков других команд. В моем понимании, Passolig не дает ничего хорошего турецкому футболу, а только множит бюрократию.

В 2017-м я переехал в Россию. В прошлом году оформил Fan ID. Какие отличия от Passolig? Fan ID – виртуальная карта, а Passolig сначала был только реальный, потом добавили виртуальную версию, но она не самая надежная. Иногда виртуальный Passolig не считывается на входе – из-за этого можно не попасть на игру. С Fan ID таких проблем нет.

Серхат Гюч, фанат «Пендикспора» (Первая лига)

– Для меня Passolig очень удобная штука: не нужно идти в кассу, можно купить билет онлайн. Лишние 100 лир за него? Не проблема. Как видишь, сейчас я один, но обычно хожу на матчи с женой. Я в Турции уже 20 лет и до 2014 года вряд ли взял бы жену на стадион из-за низкой безопасности. Сейчас с этим нет проблем.

Бильге, болельщица «Гезтепе» (Первая лига)

– Сегодня я первый раз на футболе в Турции. Мы с мужем пили на берегу и решили спонтанно сходить на матч. С удивлением узнали, что нужен Passolig. Пришлось срочно оформить его онлайн, заполнить форму, оставить кучу данных. Почему недостаточно просто указать ID (внутренний паспорт в Турции – Sports.ru)?

Я считаю, это нонсенс. Сказали, что Passolig нужен для безопасности, но на стадионе так много камер, что можно вычислить нарушителя и без него. С меня и мужа взяли по 130 лир за Passolig и по 145 за билет [на центральную трибуну] – итого 550 лир на двоих (2200 рублей по курсу марта 2023-го – Sports.ru). Возможно, мы больше никогда не пойдем на футбол, почему тогда мы должны фактически платить за билет вдвое больше?

Свежая дичь на матче Второй лиги Турции – в телеграм-канале автора

Фото: автора.

43 комментария

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Сергей Кондратьев
Ответ gamper333
А теперь мой опыт. Я огромный любитель футбола. И, наверное, постоянно бы ходил на стадион и в Турции, где я живу сейчас, но из-за passolig я сходил на стадион ровно 0 раз. 1) Нельзя просто так сходить на матч, нужно заранее оформлять отдельную карточку 2) Это долго и сложно 3) Наконец оформил карточку, но потом у меня сменился ВНЖ и оказалось что нужно заново подавать заявку. 4) Несколько раз был в Стамбуле в дни матчей. И я бы в обычный день сходил на футбол в таком случае, но у меня не было пассолиг. Итого, благодаря этой системе я мог сходить на футбол раз 10, но сходил 0 Аналогично со многими людьми в русскоязычном сообществе. Постоянно люди спрашивают, как попасть на футбол и что ищут компанию, но как только узнают, что ещё нужно что-то оформлять, то отказываются от этой идеи.
Ну не знаю, я оформлял лет 5 назад, когда был в отпуске, чтоб сходить на один матч.
Все сделал в кассе стадиона за 15 минут, т.к. у меня не было фото, мне нашли фотографа, который там же меня и сфоткал напротив белой стены.
На самом стадионе очень удивился, когда встретил только одного стюарда на входе, потом вообще никого.
В том году был в Стамбуле и тоже хотел сходить на матч, но карточку не смог обновить, так как прививка от ковида должна была действовать вроде 3 месяца, у меня осталось пару недель.

Но вообще никакого отрицательного опыта не было
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Денис Тришин
Вот главный ответ - Детям до 7 лет не нужен ни Passolig, ни билет. А у нас надо детям независимо от возраста. Я хотел себе оформить, а оказалось что еще сыновьям надо оформлять и куда-то в МФЦ чапать, пусть сами теперь на футбол ходят.
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Никита Вахрушев
Ответ Carlton Palmer
Много про что... про политику, про власть, про массовые скопления народа, про свободу слова и собраний
как проход на стадион по паспорту мешает свободе слова и собраний?
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Spanish13
Ответ Bogdan Minakov
Ооо, пошел прогрев гоев) Мировая практика ™
Sports.ru раньше - мы либеральное СМИ,пишем про так как плохо в России и не только про спорт.
Sports.ru сейчас - Да ладно вам, вон в Турции ввели фан ID и как хорошо стало жить при Эрдогане))))))
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Morjak Papai
С первого апреля оформление фан айди платное. Успевайте, борцуны )
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Carlton Palmer
Ответ Topordo
А про что?
Много про что... про политику, про власть, про массовые скопления народа, про свободу слова и собраний
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Topordo
Ответ Carlton Palmer
Все же понимают, что Fan ID у нас - это не про безопасность на футболе
А про что?
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Лёша Алёшин
для чего нужно фан айди ?? для того чтоб подчинить себе самое большое общество в стране
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Carlton Palmer
Ответ Виталий Голицын
Как-то был у приятеля день рождения,решили пойти в "Кружку" в Измайлове,были такие забегаловки раньше , и как раз играла сборная России,не помню с кем,но тренером был Газзаев тогда.Сидим,пьем пиво на втором этаже этого заведения,и тут кто-то крикнул-Газзаев пес!И понеслась.Стол за которым мы сидели кто-то перевернул вместе со все что на нем было,кругом полетели пивные кружки и стулья,началось мочилово.Нам пришлось бежать к стене и прятаться за каким-то опрокинутым столом от этих кружек и стульев.Заведение, сразу закрыли,заперли выход со второго этажа и общий выход,и вызвали ментов.Часа через два только удалось выбраться оттуда.Обезумевшие фанаты-это страшное дело.Именнику в итоге голову все-таки зацепило чем-то.
А представляете если на стадионе зарядят что-то, но не про Газзаева.. И это во всех тв будет.. Ну как тут без ФанИД ;)
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Лёша Алёшин
первое мы не турция второе турция нас учила как дома строить один толчок вся страна в руинах а так как у нас ещё и на материалах экономят -воруют ето ппц всё что придумывают турки оставьте им самим
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gamper333
Ответ Никита Вахрушев
А какая претензия к фан айди в целом ? Почему покупать билет на поезд по документам уважаемое дело , а на стадион нет ? Никак не пойму в чем дело
насколько мне известно, для покупки билетов на поезд и самолет не надо перед этим оформлять отдельную карту для покупки этих билетов.
Вроде как ни у кого претензий и не было в том, чтобы при покупке указывать номер паспорта
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gamper333
А теперь мой опыт.

Я огромный любитель футбола. И, наверное, постоянно бы ходил на стадион и в Турции, где я живу сейчас, но из-за passolig я сходил на стадион ровно 0 раз.
1) Нельзя просто так сходить на матч, нужно заранее оформлять отдельную карточку
2) Это долго и сложно
3) Наконец оформил карточку, но потом у меня сменился ВНЖ и оказалось что нужно заново подавать заявку.
4) Несколько раз был в Стамбуле в дни матчей. И я бы в обычный день сходил на футбол в таком случае, но у меня не было пассолиг.
Итого, благодаря этой системе я мог сходить на футбол раз 10, но сходил 0

Аналогично со многими людьми в русскоязычном сообществе. Постоянно люди спрашивают, как попасть на футбол и что ищут компанию, но как только узнают, что ещё нужно что-то оформлять, то отказываются от этой идеи.
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coolclou
"Почему болельщики его приняли?"

На этот вопрос ответа так и не было получено кроме "власти пошли на уступки по мелочам, но от идеи не отказались." и "фанаты привыкали к нововведению".
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Алексей Сигаев
Ответ Carlton Palmer
Все же понимают, что Fan ID у нас - это не про безопасность на футболе
Все же понимают, что люди, которые из-за Fan ID лишили любимую команду поддержки - инфантильные эгоисты, которые себя на футболе любят гораздо больше, чем сам футбол.
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goshforever
Напрашивается вывод, что послабления будут (уж как минимум напрашивается убрать FanID для детей до 14 лет, у которых даже паспорта нет). Но надежды на отмену FanID достаточно наивны. И никого 200 зрителей в Химках не шокируют (потому что и раньше было 3 калеки).
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trav
Ответ sashka.loker
В Турции стадионы всегда были битком, популярность футбола зашкаливает. После введения Passolig трибуны попустовали чуток, потом снова заполнились, потому что желающих ходить на стадион очень много даже несмотря на тех, кто не стал оформлять. Не удивлюсь что наши чиновники, рассчитывают на то же. Вот только у нас и до Fan ID стадионы заполнялись только по праздникам, а после не заполнятся никогда
заполнятся. первыми вернутся к прежней посещаемости Краснодар, Зенит, а последними будут москвичи - потому что они думают, что против кого-то и чего-то бастуют.
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Альберт Адиян
Ответ Никита Вахрушев
Не знаю , да и не про это я спрашивал . А про то какая у людей претензия к фан айди ? Вот например конкретно у тебя ? Почему ты не хочешь его оформлять ?
Когда вводят что-то новое (особенно с участием бюджетных денег), то в первую очередь должны объяснить для чего это делается, а не спрашивать почему этого делать не нужно. Ни одной причины для чего кроме повторения мантры "безопасность" я не слышал. Причём никто не может объяснить в чем текущая опасность, каких инцидентов это позволит избежать и т.д.
Покупать билеты на поезд на внутренние направления тоже дичь, такого даже в Белоруссии нет, но не очень понимаю как наличие одной диьильной системы оправдывает появление другой?
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IntoTheRainBow
... и всё равно в каменты набигают (с) вопрошающие "а что такого в этом вашем Fan ID страшного", совсем люди не хотят два и два сложить

юридически Fan ID нарушает принцип презумпции невиновности, отказ выдают за "намерение" совершить правонарушение (причем доказывать кому бы то ни было, что ты имел это "намерение", сотрудники органов не обязаны), ты можешь хотеть *роскомнадзор" тещу - и тебе ничего за это не будет, ты можешь (по мнению трщмайора) хотеть выругаться матом на стадионе - папам! виновен

бан на посещение матчей в случае наличия Fan ID выдается анонимно, невозможно определить сотрудника органов который решил, можно ли тебе ходить на футбол, "до" для выдачи бана на футбол нужно было решение суда со вполне конкретной фамилией судьи и адресом районного суда, с датой и вердиктом

процесс обжалования, как следствие, также юридически не предусмотрен, и оспорить плохое настроене трщмайора который "после вчерашнего" что-то напутал ты тоже не можешь

отказ в выдаче Fan ID не сопровождается комментариями и пояснениями, на ЧМ-2018 отказы получали люди никогда в жизни не бывшие на футболе но имевшие приводы на антипутинских митиннгах

Fan ID - карательный инструмент, примененяемый сотрудниками внутренних органов анонимно, без ответственности, без права на обжалование, без разъяснения логики сотрудников и использующий принцип презумпции виновности
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trav
«Количество зрителей на трибунах постепенно увеличивалось, – вспоминает Пекгювен. – Фанаты привыкали к нововведению. Кроме того, благодаря простому и удобному приложению посещаемость легко вернулась на предыдущий уровень». - и у нас всё будет в норме через время. Не стоит обращать внимание на истерики
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Bogdan Minakov
Ооо, пошел прогрев гоев)
Мировая практика ™
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sashka.loker
В Турции стадионы всегда были битком, популярность футбола зашкаливает. После введения Passolig трибуны попустовали чуток, потом снова заполнились, потому что желающих ходить на стадион очень много даже несмотря на тех, кто не стал оформлять. Не удивлюсь что наши чиновники, рассчитывают на то же.
Вот только у нас и до Fan ID стадионы заполнялись только по праздникам, а после не заполнятся никогда
+3
0
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Алексей Степанюк
Я оформлял пасолиг, когда был в Турции - это жесть. Просто представьте, если бы Fan ID был еще и платным, привязанным к банковской карте. Про глючность приложения и сайта даже спустя 7 лет работы я молчу. Возле стадиона Фенербахче стоит 4 малюсеньких окошка, из которых работает одно в обычный день. Мало того, что это банковская карта, мало того, что для оформления нужна турецкая симка и карта (в статье написано что кредитная, но у меня сработала дебетовка), так еще после оформления ты узнаешь о куче ограничений - на какие-то матчи тебя тупо не пустят, на какие-то - только на определенный сектор (даже если ты турист с нейтральной картой). Я не представляю, как туристы попадают на турецкие стадионы (да, есть какой-то разовый пасолиг, но для его оформления тоже нужны и турецкая симка, и карта, и куча времени).
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Greenwhite
Спасибо за такой подробный разбор. Теперь понятны и сходства, и различия российской и турецкой ситуации с фан-айди. В Турции это, наверное, имело смысл. По крайней мере, для его введения были не только поводы, но и серьёзные причины. Теперь хотелось бы увидеть материал про все "страшные беспорядки" на трибунах российских стадионов в последние 10-12 лет. Правда, вряд ли материал получится таким длинным и интересным, как этот.))
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Semen B
Ответ Carlton Palmer
Все же понимают, что Fan ID у нас - это не про безопасность на футболе
А какая разница между Fan ID и паспортом, с точки зрения данных, которые ты отдаёшь государству?
Что нового "кровавый режим о тебе узнает"?
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Виталий Голицын
Как-то был у приятеля день рождения,решили пойти в "Кружку" в Измайлове,были такие забегаловки раньше , и как раз играла сборная России,не помню с кем,но тренером был Газзаев тогда.Сидим,пьем пиво на втором этаже этого заведения,и тут кто-то крикнул-Газзаев пес!И понеслась.Стол за которым мы сидели кто-то перевернул вместе со все что на нем было,кругом полетели пивные кружки и стулья,началось мочилово.Нам пришлось бежать к стене и прятаться за каким-то опрокинутым столом от этих кружек и стульев.Заведение, сразу закрыли,заперли выход со второго этажа и общий выход,и вызвали ментов.Часа через два только удалось выбраться оттуда.Обезумевшие фанаты-это страшное дело.Именнику в итоге голову все-таки зацепило чем-то.
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