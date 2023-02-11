Теперь я играю в одной команде с Роналду. И могу вам кое-что рассказать

Письмо полузащитника «Аль-Насра» Жалолиддина Машарипова.

В декабре Жалолиддин Машарипов следил за Криштиану Роналду на чемпионате мира, потом мониторил новости о его переезде в Саудовскую Аравию, а сейчас записывает с ним совместные видео и зарабатывает для него пенальти – больше месяца они партнеры в «Аль-Насре».

Роналду играет под любимой семеркой – в январе Машарипов добровольно отдал португальцу свой номер, а теперь каждое утро встречает суперзвезду на тренировке и перекидывается парой слов, как вы со своими коллегами по офису.

Как Криштиану изменил жизнь команды? Прогибается ли под него тренер? Берегут ли партнеры суперзвезду на тренировках?

Слово Жалолиддину.

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Привет! Меня зовут Жалолиддин Машарипов, я играю вместе с Криштиану Роналду.

В 2021 году я перебрался в «Аль-Наср» из узбекистанского «Пахтакора». У меня были предложения от нескольких клубов из России, ОАЭ и других стран, но я выбрал чемпионат, исходя из его сильного уровня.

Саудовская Аравия как страна меня особо не удивила, но я не ожидал такой футбольной атмосферы. Футбол здесь очень популярен. Впечатлило, сколько болельщиков ходит на стадионы и как они поддерживают свои команды. Не зря сборная Саудовской Аравии произвела фурор на чемпионате мира.

Местный чемпионат – очень хорошего уровня. Играть в арабских странах, особенно в Саудовской Аравии, непросто. Приезд сильных игроков из Европы повысил уровень лиги, но им здесь тоже нелегко. Не все легионеры могут здесь играть на своем уровне, потому что каждая команда рубится на протяжении всего матча. Так что трансфер Роналду – заслуженное достижение всего футбола страны.

Многим интересно, какой Криштиану в жизни: о чем говорит, как тренируется, где живет. Что ж, я могу вам кое-что рассказать.

Роналду с первого дня наладил контакт с командой. С языком проблем нет, он легко общается со всеми. С местными – на английском, потому что многие свободно говорят на нем. С легионерами – по-испански.

Его сопровождают переводчик и телохранители. Он популярный человек, поэтому принял достаточные меры предосторожности.

Криштиану остановился в одном из лучших отелей. Скоро переедет в одну из шикарных вилл. Такую возможность предоставляют ​​и другим футболистам. Кто-то предпочитает жить в гостинице, кто-то выбирает один из домиков недалеко от стадиона. Клуб создает все необходимые условия для игроков.

Его зарплата нас мало волнует. В нашей команде игроки высокого уровня, но Роналду – один из самых ярких футболистов в истории. Естественно, ему платят большие деньги, но он это заслуживает. У всех остальных тоже достаточно хорошие условия.

Роналду в первые дни выступил перед нами и сказал, что мы должны быть одной семьей, и несколько раз подчеркнул, что пришел за трофеями. Он общается со всеми на равных, поэтому уважение к нему растет каждый день. Он прекрасный пример для подражания.

Я и раньше знал, что Роналду футболист топ-уровня. Для этого необязательно играть с ним в одной команде. Его награды и достижения говорят за себя. Криштиану больше нечего доказывать в футболе. Он все доказал еще до того, как пришел в «Аль-Наср».

При этом его статус не дает никаких футбольных привилегий. Я предполагал, что мои партнеры не будут плотно играть с Роналду на тренировках, но не тут-то было. Все стараются выкладываться на полную, но иногда мы бережем его, как и всех своих партнеров. Нельзя жестко идти в стык, бросаться в подкат. Нас об этом никто не просил, просто мы бережем его от травм. Это нормально. Так мы заботимся о любом товарище по команде.

Перед матчем с «Аль-Таи» (первая игра, на которой присутствовал Криштиану – Sports.ru) атмосфера была обычной, но мы чувствовали, что в нашей раздевалке один сильнейших игроков мира. Это идет на пользу команде. Глядя на него, все начинают относиться к делу профессиональнее.

Роналду быстро стал капитаном команды. Это было предсказуемо. Было бы странно, если бы было по-другому. Наш экс-капитан охотно отдал ему повязку. Я думаю, это лучшее решение. Иначе и быть не могло.

Здесь вам наверняка захочется спросить про семерку, которую я отдал Криштиану. Когда Роналду только переехал, появились слухи о моем уходе, выходили лживые новости. Перед приездом Криштиану меня часто спрашивали: «Вы отдадите ему 7-й номер?» А как не дать?! Это же Криштиану Роналду! Таких игроков нужно уважать!

Когда он забрал семерку, многие предполагали, что я покину «Аль-Наср». Но я просто уступил свой номер. Об уходе не могло быть и речи. И клуб, и тренер хотели видеть меня в команде. У меня есть действующий контракт. Я поменял номер только потому, что пришел Роналду. Этот парень – один из двух лучших игроков в мире. Тут не нужны лишние слова.

В тот же период писали, что Венсан Абубакар ушел из-за Роналду, но это тоже не так. Если бы Венсан хотел, он остался. Он ушел, чтобы не сидеть на скамейке. Думаю, он принял это с достоинством. Когда Криштиану приехал, Венсан почувствовал, что отойдет на второй план. Поэтому покинул «Аль-Наср», как только поступило хорошее предложение. Никакого скандала не было.

В медиа вообще часто перегибают. Например, Жуниньо сказал, что Руди Гарсия будет приносить Роналду завтрак... Не думаю, что тренер будет прогибаться под Криштиану. У Руди Гарсии классный характер. И он, и Роналду – большие профессионалы. Тренер относится ко всем одинаково. Любой игрок может говорить с ним часами.

С приходом Криштиану количество подписчиков клуба в социальных сетях выросло в 15 раз. Когда я выложил видео с ним, на меня подписались много людей. В основном из Узбекистана. Я первый узбек, сыгравший с Роналду, поэтому это не удивительно.

Пожалуй, аудитория в соцсетях – единственное, что изменилось в клубе после подписания Криштиану. Выросло количество подписчиков и желающих посмотреть чемпионат Саудовской Аравии. В остальном все по-старому.

Недавно на нашем стадионе поменяли газон, но это обычная практика. В Саудовской Аравии к этому относятся очень серьезно. Состояние газона всегда на первом месте, потому что руководство дает игрокам чувствовать себя комфортно на поле.

Пресса часто пишет, что в Саудовскую Аравию могут перебраться новые звезды: Эден Азар, Кейлор Навас, Серджи Бускетс, Марко Ройс, Пепе, Серхио Рамос.

Шансы увидеть их в Саудовской Аравии высоки. Думаю, теперь ни один футболист не считает наш чемпионат слабым. И если поступит предложение, высока вероятность, что футболист его примет.

После перехода Роналду заманить остальных будет легко. «Аль-Наср» может подписать любую звезду. Если футболист захочет перейти, клуб решит вопрос. Статус чемпионата Саудовской Аравии значительно вырос после трансфера Криштиану.

Месси? У меня нет инсайдов о его переходе, но Саудовская Аравия может легко это устроить. Деньги тут не считают. Хотели Криштиану – он тут. Все зависит от Лео.

Sports.ru благодарит журналиста Sports.uz Яхехужу Улуходжаева за помощь с переводом.

Фото: Instagram/jaloliddin_mashariipov