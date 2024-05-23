Худший матч «Байера» в сезоне. Как «Аталанта» разгромила непобедимых

Экспресс-разбор Лукомского и Денисова.

«Аталанта» сенсационно разгромила «Байер» 3:0 в финале Лиги Европы.

Вот быстрые мысли о тактике в этой удивительной игре.

Худшая игра «Байера» в сезоне

«Аталанта» победила абсолютно заслуженно. Из всех 52 матчей «Байера» именно игра против «Аталанты» стала худшей. Идеальный вариант, чтобы закончить настолько длительную и красивую серию без поражений.

Кто мог бы поспорить с «Аталантой» за статус самого неудобного соперника для «Байера»? Два очевидных выбора: «Штутгарт» и «Карабах».

«Штутгарт» выдал лучшие 45 минут против «Байера» – в первом тайме первого круга без шансов разносил команду Хаби Алонсо. Было гигантское количество моментов, постоянные высокие возвраты мяча, стабильный выход из-под прессинга, минимум атак на свои ворота. К перерыву «Штутгарт» вел 3,0:0,6 по xG, но лишь 1:0 по реальным голам. Во втором тайме давил уже «Байер», сравнял. Никто до и после того матча не доминировал над «Байером», как «Штутгарт» в первом тайме .

У «Штутгарта» было еще две попытки: четвертьфинал Кубка Германии и игра второго круга Бундеслиги. В обоих случаях «Штутгарт» открывал счет, в чемпионате даже вел 2:0, смотрелся точно не хуже, но оставался без победы. 3:2 в пользу «Байера» в Кубке (победный гол на 90-й минуте), 2:2 в чемпионате (сравняли на 90+6).

«Карабах» так вообще пробовал четыре раза: дважды в группе ЛЕ, дважды в 1/8 финала. Лучшей по качеству была первая игра плей-офф. Азербайджанская команда нейтрализовала «Байер» прессингом, колола в ответ и сделала 2:0 к перерыву, во втором тайме «Байер» отыгрался почти без моментов: сначала Флориан Виртц наказал за привоз, затем Алонсо-тайм и гол Патрика Шика на 90+2. «Карабах» круто смотрелся и в ответной, тоже вел 2:0, но там «Байер» все-таки создал гигантское количество моментов и вполне справедливо превратил 0:2 в 3:2.

В отличие от «Штутгарта» и «Карабаха», «Аталанта» играла с «Байером» лишь однажды. И это образцовая игра. Не уничтожили «Байер» по xG (0,81:0,77), но это не имеет значения: уже к 26-й минуте комфортно вели 2:0, дальше шикарно сдерживали .

Персональный прессинг «Аталанты» – супер

Будто смотрели не финал еврокубка, а сгенерированный чатом GPT матч по запросу «идеальная персональная опека».

И как символично, что такой матч выдала именно «Аталанта». Королева персонального прессинга, задавшая тренд на персоналку в Европе . За последние годы были моменты, когда «Аталанта» отходила от этого, но в золотой игре, которая принесла долгожданный титул, команда Гасперини воздвигла самой себе живой памятник.

«Байеру» было очень сложно. Короткие розыгрыши уничтожала пятерка нападающих и полузащитников «Аталанты». Если спускался Виртц, за ним немедленно следовал один из центральных защитников. Если «Байер» выбирал длинный заброс, «Аталанта» выигрывала единоборства.

Да, единоборства – одно из главных слов этого матча.

Стыки оставались за «Аталантой». «Аталанта» сфолила 21 раз – лишь раз в сезоне нарушала правила чаще. Но не было ощущения, что «Аталанта» не успевает за «Байером». Она разбивала игру, мелкими фолами останавливала чужие атаки в зародыше, не давала «Байеру» нащупать нужный ритм.

Физическое превосходство, хладнокровие и в то же время нужная для такого стиля агрессия, синхронность действий и вместе с тем смелость . Браво.

Очень плохой матч Джаки и Паласиоса

Вообще-то плохой матч всех игроков «Байера», но симптоматично, что именно монументальная пара центральных полузащитников выглядела слабо . Обычно дуэт Гранита Джаки и Эксекиэля Паласиоса – скелет «Байера», спокойство под прессингом и гарант качественных позиционных атак.

Важно проговорить: схема «Аталанты» 3-4-2-1 идеально накладывалась на 3-4-2-1 «Байера». Идеально для персональной опеки. У каждого игрока «Аталанты» была конкретная жертва, которую нужно съесть.

Против Джаки и Паласиоса действовали Эдерсон и Тен Копмейнерс. Элитный матч. Они постоянно накрывали Джаку и Паласиоса, вынуждали обрезаться, копили выигранные единоборства и мгновенно возвращались за линию мяча, если «Байер» все-таки продвигался хотя бы на 20 метров.

Персональная опека «Аталанты» пережевывала и Виртца. Справа Давиде Дзаппакоста ужинал Алексом Гримальдо. Это все плохие новости для «Байера». Но хуже, чем перемолотые Джака и Паласиос, новостей быть не может. С нейтрализованными Гримальдо и Виртцем сложно создавать моменты. С нейтрализованными Джакой и Паласиосом трудно играть в футбол .

Неприятный бонус: из-под Паласиоса «Аталанта» забила первый гол, после обводки Джаки – второй.

«Байер» проверял «Аталанту» по-разному. Команда Гасперини была готова ко всему

«Байер» провел категорически слабый матч в атаке. Но команду точно нельзя упрекнуть в давлении только на одну точку. В рамках безупречного персонального давления от «Аталанты» на разных этапах требовались разные качества.

Изначально команда Алонсо старалась путать соперника в правой части поля – латераль Йосип Станишич при владении уходил в центр, а Джереми Фримпонг располагался в широкой позиции. От Сеада Колашинаца и Маттео Руджери требовалось внимательно передавать их. Еще пугали потенциальные забеги в зоне Фримпонг-Колашинац на пространстве. Давление на эту зону логично с точки зрения номинальных дуэлей, но на практике «Аталанта» была прекрасна и индивидуально, и в передаче игроков. Фримпонгу лишь раз дали фирменным образом проникнуть в штрафную.

Ближе к середине тайма Виртц и Амин Адли поменялись позициями. Фло начал играть ложную девятку. Адли стал дополнительным игроком слева, где вместе с Гримальдо проверял эту зону. Свободный Виртц тоже часто им помогал.

Этот отрезок привел к нескольким перспективным комбинациям, но точно не поставил «Аталанту» в тупик.

Во втором тайме «Байер» выпускал все больше атакующих игроков (включая Виктора Бонифасе), а «Аталанта» лишала их пространства. Теперь команда выстраивалась в 5-4-1 без прессингующего трио в атаке, как в начале. Зато лучше были защищены фланги, что не позволило «Байеру» организовать качественный навал.

Чтобы обыграть «Байер», мало просто исполнить безупречный стартовый план. Нужно быть готовым к плану B (и дальше по алфавиту) у «Байера». По сезону мы многократно убеждались, что он у команды Алонсо есть. Был и в финале. Просто мы этого не заметили из-за мощи «Аталанты» . Важно отмечать не только грандиозное владение персональным прессингом, но и эти реакции.

Исак Хин – герой победного пути «Аталанты»

В финале Хин блестяще отыграл против трех оппонентов. Начинал против Адли, потом к нему в центральную зону пришел Виртц, а после перерыва – дуэль с Бонифасе. Три максимально разных типажа: скоростной форвард, свободный созидатель и чистый нападающий с хорошей физикой. Хин переиграл каждого.

Против Адли ключевым качеством была скорость под забеги на пространстве.

За Виртцем нужно было выдвигаться в необычные зоны – идти до упора и не давать ему развернуться.

Дуэль с Бонифасе часто сводилась к моментам приема мяча спиной к воротам. Нужно было обеспечить максимальный дискомфорт или даже опередить перед приемом.

Швед кажется идеальным защитником для футбола «Аталанты» (пришел из «Вероны», где персональная игра тоже в почете). Этой весной он феноменален – по пути в финал выключал Дарвина Нуньеса и Пьера-Эмерика Обамеянга.

Хин – больше, чем просто мастер персоналок. Он сочетает нужные физические данные и цепкость с высоким уровнем мышления. Более высоким, чем обычно требуется в таких системах. Обратите внимание, насколько чаще других защитников «Аталанты» Исак сканирует поле. Совмещает тотальное внимание к прямому оппоненту со своевременной помощью коллегам, когда есть шанс потушить пожар .

Еще он тонко улавливает логику атакующих футболистов соперника. Неудивительно: до 21 года Хин был нападающим, а в молодежных командах успел даже поиграть в паре с Александром Исаком из «Ньюкасла». Чтение игры в комплекте с данными для персональной игры делают его монстром для системы Гасперини. Финал показал весь диапазон его качеств.

Лукман сделал разницу в атаке

У «Аталанты» был почти безупречный (насколько возможно против «Байера») контроль, но в атаке не возникало постоянных источников угрозы. Не подумайте, что это претензия – они и не понадобились при такой обороне и реализации Лукмана.

Адемола забил вторым темпом после стандарта (завершение с левой в касание), добавил гол дальним ударом и наказал на пространстве в контратаке, оформляя хет-трик. Максимально хладнокровная и вариативная игра в его исполнении.

Разумеется, в футболе «Аталанты» это не главное. Возможно, закончив хвалить его за участие в прессинге в первом тайме и работу до упора по флангу во втором, Гасперини скажет пару слов и про атакующие действия.

Тотальный перформанс!

«Аталанта» Миранчука взяла Лигу Европы! Единственные за год остановили «Байер»

Лукман прибил «Байер» хет-триком в финале ЛЕ! Что о нем нужно знать?

Фото: Gettyimages /Alex Grimm / Staff, Lars Baron / Staff, Richard Heathcote / Staff; кадры трансляции «Матч ТВ»