Винисиус покарал «Барсу» за высокую оборону без прессинга. Ошибки Хави помогли «Мадриду»

Разбор Вадима Лукомского.

«Реал Мадрид» разгромил «Барселону» в финале Суперкубка Испании (4:1). Винисиус сделал хет-трик за 39 минут. Его индивидуальный перфоманс решил исход. Тренерские ходы создали рисунок, в котором бразильцу было максимально удобно.

Карло Анчелотти обошелся без сюрпризов в стартовом составе. На скамейке остался Лука Модрич. Причину тренер упомянул после матча – усталость. Основной ход Карло касался схемы при обороне. В последние месяцы «Мадрид» использовал 4-4-2 с Джудом Беллингемом слева. В класико перешли на 4-2-3-1 с Беллингемом в центре. В мотивах обязательно разберемся.

У Хави выделяются два основных направления. Первое – классическое. Против «Реала» он предпочитает сдвигать Рональда Араухо направо. Вчера тоже применил этот ход.

Второе – наполнение тройки атаки. «Барса» потеряла Рафинью, но справа его заменил не Ламин Ямал, а Ферран Торрес. На левом фланге стартовал не Жоау Феликс, а Серджи Роберто. Решения по этим позициям вполне тянут на сюрприз. В совокупности получился такой рисунок:

Высокая линия защиты с дырами прессинге – рецепт катастрофы по-каталонски

На стартовом отрезке между командами была пропасть. Вопиющее начало – в первую очередь следствие ошибок Хави. Сейчас «Мадрид» значительно превосходит «Барсу» – вероятно, в любом случае нашли бы ключики к нестабильной каталонской защите. Но из-за кошмарных ходов Хави задача стала слишком простой.

Вот эпизод на первой же минуте – одинокий Роберт Левандовски начинает прессинг. У него за спиной абсолютно свободный Орельен Тчуамени, на которого в панике указывает Роберто:

Вот еще эпизод – имитация первой волны давления, которая обрывается на Тчуамени. Свободному опорнику создают сразу три опции для обострения против высокой линии «Барсы»:

А это второй гол. Другая зона, но та же природа проблемы – путаница в распределении ролей в прессинге + высокая линия + открывания скоростных игроков мадридской атаки под пас на пространство:

Все это за первые 10 минут. Это даже не все провалы подобного толка – только самые яркие, где даже через скриншоты видна степень ужасов. В некоторых матчах быстрые пропущенные голы – несчастный случай. Во вчерашнем класико скорее неизбежность.

«На нас очень сильно повлияло то, как мы начали игру. Нельзя так много пропускать. Мы очень плохо оборонялись и прессинговали. Нам многого не хватало в те 10 минут», – признал после матча Хави.

В игре Ла Лиги против «Реала» «Барселона» адаптировала схему, чтобы прессинговать персонально по всему полю. Тогда Жоау Канселу формально стартовал в роли вингера, а при прессинге закрывал правый фланг (позиция была аналогична роли Алекса Бальде слева). В этот момент вся схема растягивалась в 3-4-1-2, что зеркалило расположение игроков «Мадрида».

В таком режиме «Барса» крайне удачно начала встречу. Во втором тайме проявились другие проблемы, но особых бед в прессинге не было. Теперь Хави решил не делать особых адаптаций. «Барселона» прессинговала в обычном режиме, только с несыгранной тройкой впереди и против соперника, который разыгрывает смелее 90% соперников по Ла Лиге и обладает самой скоростной атакой (под наказание за высокую линию).

Это сценарий, в котором адаптации прямо напрашиваются (даже если в стандартных матчах Ла Лиги прессинг «Барсы» в порядке). У «Мадрида» совершенно другие возможности наказать за каждую дыру в давлении. У Хави был добротный вариант, но он его не использовал. Это сильно упростило жизнь сопернику.

Винисиус ускользнул от прямой дуэли с Араухо

Так выглядит более-менее классическая тепловая карта Винисиуса из класико, где была его традиционная дуэль с Араухо. В данном случае – из матча в Ла Лиге-2022/23, когда «Реал» еще играл по старой формации, где Вини действовал четко по флангу:

Фланговые зоны, где сосредоточена активность Винисиуса – удобный сценарий для Араухо. Он может смело, плотно и агрессивно идти в дуэли. Большую часть таких эпизодов он выигрывает. Если не выигрывает, это еще не означает прямую угрозу. Да, Вини мог выжать результативные действия, но действия Араухо в этих условиях были достаточно хороши, чтобы оправдать смену позиций под организацию дуэли с Винисиусом. Были матчи, в которых Рональд вообще полностью сдерживал оппонента.

А вот тепловая карта Винисиуса из вчерашней встречи:

В «Реале» этого сезона бразилец необязательно фланговый игрок. Иногда он сваливается в широкую позицию, а иногда действует в паре нападающих. В воскресной встрече он действовал на фланге только при обороне. А при владении составлял атакующую пару с Родриго.

Араухо оказался почти бесполезен в сценарии, где Винисиуса нужно не встречать и сдерживать 1-в-1, а передавать и обороняться против его рывков. Более вариативная роль Винисиуса в этом сезоне не новость. Хави почему-то решил сдерживать Винисиуса из прошлого.

Побочным следствием перевода Араухо направо стал центр защиты Кунде-Кристенсен. Это крайне несыгранная пара. Действия центральных защитников в первом голе показательны. Зафиксируем, что изначальная проблема зародилась еще раньше (та самая координация прессинга), но Кунде и Кристенсен не потушили пожар, а подлили керосина.

Кристенсен выдернулся из линии, но не успел помешать продвижению. Плохое решение. Нужна либо уверенность, что остановит атаку, либо сохранение цельности линии защиты:

Кунде, оставшись один, развернут спиной к воротам и вообще играет, будто он на фланге, где цена неудачного перехвата другая и постоянно есть подстраховка.

После того, как пас на Винисиуса прошел, Жюль искренне удивлялся, что рядом никого нет:

Винисиус уничтожил такую конфигурацию защиты «Барсы». Часто индикатором доминирования бразильца служат успешные обводки. Вчера было иначе: всего 1 обводка, а истинный показатель – действия внутри чужой штрафной (15 – никто другой не сделал больше 7).

Винисиус не искал дуэли с Араухо, а наказывал за слабости, которые «Барса» себе придумала в попытках сдержать его старую версию.

Заработав фору, «Мадрид» оборонялся в 4-2-3-1 и ловил на контратаках

В результате быстрых голов сформировался рисунок, в котором «Барселона» держит мяч, а «Реал» выжидает момент для контратаки. Здесь важным аспектом была схема, в которой команда Анчелотти встречала соперника. Не привычные 4-4-2, а 4-2-3-1:

Отличием была повышенная плотность в центральной зоне. Пятерка футболистов «Мадрида» действовала с акцентом на эту зону. У «Реала» всегда был перевес при развитии атаки соперника через центр.

Вероятно, именно в этом был мотив Анчелотти, который преобразовал формацию. «Барса» при позиционных атаках нагружает центральную зону квадратом (4 игрока) – Карло хотел большинство в этом сценарии (выставил пятерку).

Ход полностью оправдался. Красивый выстрел Левандовского ненадолго вернул «Барсу» в игру, но постоянного источника угрозы не было. Ближе всего к такому определению – пасы на Феррана сразу после отбора мяча (он нанес два удара в атаках такого типа), но это были малочисленные контратаки. В основном рисунке «Барса» ничего не предложила.

Ситуацию усугубляла нехватка привычных связей на флангах у «Барселоны». Справа стартовал Ферран – обычно здесь выходит левша под изоляции (Ямал или Рафинья). Формально поддерживал его Араухо – обычно Канселу. Слева впервые в сезоне стартовал Роберто. Его движение с уходом в центр вполне естественно для системы «Барсы», но выстроенных связей с Бальде нет.

Ход Карло с трансформацией схемы в 4-2-3-1 был точным и пригодился бы «Реалу» в любом рисунке (даже если бы дольше держались 0:0), но в данных обстоятельствах обе команды подписались под сценарием, в котором «Барса» держит мяч, а «Мадрид» убегает – следовательно, оборонительная схема стала базисом для уверенного контроля матча и поддержания постоянной угрозы в контратаках. Замысел сработал, так как точно определял и перекрывал сильную зону соперника.

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Оба тренера сделали специальные ходы конкретно под класико. Не всегда эти действия оказывают настолько прямое влияние на матчи, но вчера они были определяющими.

Решение Хави по стартовому сочетанию атаки/прессингу, ход с позицией Араухо и прием Анчелотти с адаптацией схемы при обороне – все ключевые ходы тренеров были в пользу одной команды. При таком раскладе трудно рассчитывать на иной результат. Разгром по делу.

Фото: Gettyimages/Yasser Bakhsh; East News/Fayez NURELDINE / AFP, STRINGER / ANADOLU / Anadolu via AFP; кадры трансляции «Матч ТВ»