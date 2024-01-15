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Винисиус покарал «Барсу» за высокую оборону без прессинга. Ошибки Хави помогли «Мадриду»

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Разбор Вадима Лукомского.

«Реал Мадрид» разгромил «Барселону» в финале Суперкубка Испании (4:1). Винисиус сделал хет-трик за 39 минут. Его индивидуальный перфоманс решил исход. Тренерские ходы создали рисунок, в котором бразильцу было максимально удобно. 

Карло Анчелотти обошелся без сюрпризов в стартовом составе. На скамейке остался Лука Модрич. Причину тренер упомянул после матча – усталость. Основной ход Карло касался схемы при обороне. В последние месяцы «Мадрид» использовал 4-4-2 с Джудом Беллингемом слева. В класико перешли на 4-2-3-1 с Беллингемом в центре. В мотивах обязательно разберемся. 

У Хави выделяются два основных направления. Первое – классическое. Против «Реала» он предпочитает сдвигать Рональда Араухо направо. Вчера тоже применил этот ход.

Второе – наполнение тройки атаки. «Барса» потеряла Рафинью, но справа его заменил не Ламин Ямал, а Ферран Торрес. На левом фланге стартовал не Жоау Феликс, а Серджи Роберто. Решения по этим позициям вполне тянут на сюрприз. В совокупности получился такой рисунок:

Высокая линия защиты с дырами прессинге – рецепт катастрофы по-каталонски

На стартовом отрезке между командами была пропасть. Вопиющее начало – в первую очередь следствие ошибок Хави. Сейчас «Мадрид» значительно превосходит «Барсу» – вероятно, в любом случае нашли бы ключики к нестабильной каталонской защите. Но из-за кошмарных ходов Хави задача стала слишком простой.

Вот эпизод на первой же минуте – одинокий Роберт Левандовски начинает прессинг. У него за спиной абсолютно свободный Орельен Тчуамени, на которого в панике указывает Роберто:

Вот еще эпизод – имитация первой волны давления, которая обрывается на Тчуамени. Свободному опорнику создают сразу три опции для обострения против высокой линии «Барсы»:

А это второй гол. Другая зона, но та же природа проблемы – путаница в распределении ролей в прессинге + высокая линия + открывания скоростных игроков мадридской атаки под пас на пространство:

Все это за первые 10 минут. Это даже не все провалы подобного толка – только самые яркие, где даже через скриншоты видна степень ужасов. В некоторых матчах быстрые пропущенные голы – несчастный случай. Во вчерашнем класико скорее неизбежность. 

«На нас очень сильно повлияло то, как мы начали игру. Нельзя так много пропускать. Мы очень плохо оборонялись и прессинговали. Нам многого не хватало в те 10 минут», – признал после матча Хави. 

В игре Ла Лиги против «Реала» «Барселона» адаптировала схему, чтобы прессинговать персонально по всему полю. Тогда Жоау Канселу формально стартовал в роли вингера, а при прессинге закрывал правый фланг (позиция была аналогична роли Алекса Бальде слева). В этот момент вся схема растягивалась в 3-4-1-2, что зеркалило расположение игроков «Мадрида».

В таком режиме «Барса» крайне удачно начала встречу. Во втором тайме проявились другие проблемы, но особых бед в прессинге не было. Теперь Хави решил не делать особых адаптаций. «Барселона» прессинговала в обычном режиме, только с несыгранной тройкой впереди и против соперника, который разыгрывает смелее 90% соперников по Ла Лиге и обладает самой скоростной атакой (под наказание за высокую линию).

Это сценарий, в котором адаптации прямо напрашиваются (даже если в стандартных матчах Ла Лиги прессинг «Барсы» в порядке). У «Мадрида» совершенно другие возможности наказать за каждую дыру в давлении. У Хави был добротный вариант, но он его не использовал. Это сильно упростило жизнь сопернику. 

Винисиус ускользнул от прямой дуэли с Араухо

Так выглядит более-менее классическая тепловая карта Винисиуса из класико, где была его традиционная дуэль с Араухо. В данном случае – из матча в Ла Лиге-2022/23, когда «Реал» еще играл по старой формации, где Вини действовал четко по флангу:

Фланговые зоны, где сосредоточена активность Винисиуса – удобный сценарий для Араухо. Он может смело, плотно и агрессивно идти в дуэли. Большую часть таких эпизодов он выигрывает. Если не выигрывает, это еще не означает прямую угрозу. Да, Вини мог выжать результативные действия, но действия Араухо в этих условиях были достаточно хороши, чтобы оправдать смену позиций под организацию дуэли с Винисиусом. Были матчи, в которых Рональд вообще полностью сдерживал оппонента. 

А вот тепловая карта Винисиуса из вчерашней встречи: 

В «Реале» этого сезона бразилец необязательно фланговый игрок. Иногда он сваливается в широкую позицию, а иногда действует в паре нападающих. В воскресной встрече он действовал на фланге только при обороне. А при владении составлял атакующую пару с Родриго.

Араухо оказался почти бесполезен в сценарии, где Винисиуса нужно не встречать и сдерживать 1-в-1, а передавать и обороняться против его рывков. Более вариативная роль Винисиуса в этом сезоне не новость. Хави почему-то решил сдерживать Винисиуса из прошлого.

Побочным следствием перевода Араухо направо стал центр защиты Кунде-Кристенсен. Это крайне несыгранная пара. Действия центральных защитников в первом голе показательны. Зафиксируем, что изначальная проблема зародилась еще раньше (та самая координация прессинга), но Кунде и Кристенсен не потушили пожар, а подлили керосина.

Кристенсен выдернулся из линии, но не успел помешать продвижению. Плохое решение. Нужна либо уверенность, что остановит атаку, либо сохранение цельности линии защиты:

Кунде, оставшись один, развернут спиной к воротам и вообще играет, будто он на фланге, где цена неудачного перехвата другая и постоянно есть подстраховка. 

После того, как пас на Винисиуса прошел, Жюль искренне удивлялся, что рядом никого нет:

Винисиус уничтожил такую конфигурацию защиты «Барсы». Часто индикатором доминирования бразильца служат успешные обводки. Вчера было иначе: всего 1 обводка, а истинный показатель – действия внутри чужой штрафной (15 – никто другой не сделал больше 7). 

Винисиус не искал дуэли с Араухо, а наказывал за слабости, которые «Барса» себе придумала в попытках сдержать его старую версию.

Заработав фору, «Мадрид» оборонялся в 4-2-3-1 и ловил на контратаках

В результате быстрых голов сформировался рисунок, в котором «Барселона» держит мяч, а «Реал» выжидает момент для контратаки. Здесь важным аспектом была схема, в которой команда Анчелотти встречала соперника. Не привычные 4-4-2, а 4-2-3-1:

Отличием была повышенная плотность в центральной зоне. Пятерка футболистов «Мадрида» действовала с акцентом на эту зону. У «Реала» всегда был перевес при развитии атаки соперника через центр. 

Вероятно, именно в этом был мотив Анчелотти, который преобразовал формацию. «Барса» при позиционных атаках нагружает центральную зону квадратом (4 игрока) – Карло хотел большинство в этом сценарии (выставил пятерку). 

Ход полностью оправдался. Красивый выстрел Левандовского ненадолго вернул «Барсу» в игру, но постоянного источника угрозы не было. Ближе всего к такому определению – пасы на Феррана сразу после отбора мяча (он нанес два удара в атаках такого типа), но это были малочисленные контратаки. В основном рисунке «Барса» ничего не предложила.

Ситуацию усугубляла нехватка привычных связей на флангах у «Барселоны». Справа стартовал Ферран – обычно здесь выходит левша под изоляции (Ямал или Рафинья). Формально поддерживал его Араухо – обычно Канселу. Слева впервые в сезоне стартовал Роберто. Его движение с уходом в центр вполне естественно для системы «Барсы», но выстроенных связей с Бальде нет. 

Ход Карло с трансформацией схемы в 4-2-3-1 был точным и пригодился бы «Реалу» в любом рисунке (даже если бы дольше держались 0:0), но в данных обстоятельствах обе команды подписались под сценарием, в котором «Барса» держит мяч, а «Мадрид» убегает – следовательно, оборонительная схема стала базисом для уверенного контроля матча и поддержания постоянной угрозы в контратаках. Замысел сработал, так как точно определял и перекрывал сильную зону соперника.

***

Оба тренера сделали специальные ходы конкретно под класико. Не всегда эти действия оказывают настолько прямое влияние на матчи, но вчера они были определяющими. 

Решение Хави по стартовому сочетанию атаки/прессингу, ход с позицией Араухо и прием Анчелотти с адаптацией схемы при обороне – все ключевые ходы тренеров были в пользу одной команды. При таком раскладе трудно рассчитывать на иной результат. Разгром по делу.

Фото: Gettyimages/Yasser Bakhsh; East News/Fayez NURELDINE / AFP, STRINGER / ANADOLU / Anadolu via AFP; кадры трансляции «Матч ТВ»

46 комментариев
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Команды элементарно сейчас на разных уровнях. Великолепно сыграли все игроки мадридского клуба, ответственность и самоотдача зашкаливала! Беллингем, как я уже писал ранее, выдал пас сезона просто, Вини - неудержим, Феде, Камавинга, Кроос, Тчуамени - короли центра поля, ну а Лунин показал, почему именно он должен быть №1 до возвращения Куртуа!
«Барсе» - спасибо за игру! Всех мадридистов с победой!
+26
-6
+20
На самом деле мне даже как-то неловко, что Вадиму приходится сравнивать истеричного вчерашнего футболиста со скверным характером и странными пресс-конференциями с одним из самых опытных и титулованных тренеров с образцовой харизмой. Но в контексте матча, понимаю, приходится.

Анчелотти - это Анчелотти. Пока Хави суматошно читает методички Пепа, Кройфа и может даже Ван Гала и Энрике, папе Карло всё это давно знакомо и с первых минут он раскусывает весь этот дилетантский авантюризм.
+29
-13
+16
Ответ Мирзоанис Якубов
На самом деле мне даже как-то неловко, что Вадиму приходится сравнивать истеричного вчерашнего футболиста со скверным характером и странными пресс-конференциями с одним из самых опытных и титулованных тренеров с образцовой харизмой. Но в контексте матча, понимаю, приходится. Анчелотти - это Анчелотти. Пока Хави суматошно читает методички Пепа, Кройфа и может даже Ван Гала и Энрике, папе Карло всё это давно знакомо и с первых минут он раскусывает весь этот дилетантский авантюризм.
У Анчелотти 5 побед над Хави и 4 поражения от него же+проигранное чемпионство "вчерашнему футболисту" в статусе фаворита сезона
Это очень высокомерный комментарий, даже с учётом величия Карло и текущих проблем Хави
+15
-1
+14
Если подводить итоги: Хави сам всё сделал для того, чтобы Вини царствовал на поле. Ну и индивидуальные ошибки Араухо как вишенка на торте.
+10
-2
+8
Пацаны скиньте список чьи майки игроков Реала заказали барселонцы.
+8
-2
+6
Самоубийственный подход бчк с высокой линией защиты сразу бросился в глаза ,с первых минут, я ещё подумал, что это может в моменте так. А потом к минуте 6, когда стало ясно, что они так реально собрались играть, был уверен, что Реал просто разорвёт эту линию на раз два, так и вышло.
+7
-2
+5
Ответ Мирзоанис Якубов
На самом деле мне даже как-то неловко, что Вадиму приходится сравнивать истеричного вчерашнего футболиста со скверным характером и странными пресс-конференциями с одним из самых опытных и титулованных тренеров с образцовой харизмой. Но в контексте матча, понимаю, приходится. Анчелотти - это Анчелотти. Пока Хави суматошно читает методички Пепа, Кройфа и может даже Ван Гала и Энрике, папе Карло всё это давно знакомо и с первых минут он раскусывает весь этот дилетантский авантюризм.
После первой победы Барсы и поражения Реала все будут вопить, что Хави наследник Пепа, а физрук Карло умеет только поднимать бровь.
+7
-3
+4
Ответ JENNINGS
Команды элементарно сейчас на разных уровнях. Великолепно сыграли все игроки мадридского клуба, ответственность и самоотдача зашкаливала! Беллингем, как я уже писал ранее, выдал пас сезона просто, Вини - неудержим, Феде, Камавинга, Кроос, Тчуамени - короли центра поля, ну а Лунин показал, почему именно он должен быть №1 до возвращения Куртуа! «Барсе» - спасибо за игру! Всех мадридистов с победой!
Про уровень команд очень точно
+5
-1
+4
Это циклично! в Эль-Классико никогда не будет явного фаворита, поэтому оно или Эль-Классико. Сегодня были сильнее мы, через некоторое время нам тоже придется пережить горечь поражения в Эль-Классико. Но этим и прекрасен футбол. Пусть будут войны только футбольные.
+2
0
+2
Ответ Мирзоанис Якубов
На самом деле мне даже как-то неловко, что Вадиму приходится сравнивать истеричного вчерашнего футболиста со скверным характером и странными пресс-конференциями с одним из самых опытных и титулованных тренеров с образцовой харизмой. Но в контексте матча, понимаю, приходится. Анчелотти - это Анчелотти. Пока Хави суматошно читает методички Пепа, Кройфа и может даже Ван Гала и Энрике, папе Карло всё это давно знакомо и с первых минут он раскусывает весь этот дилетантский авантюризм.
В прошлом году Хави был наследником Пепа и отправлял Карло на пенсию.

Память у болельщиков всегда ограничивается одним матчем.
+2
0
+2
Такое впечталение что Хави играет по тем схемам, которые он запомнил 10 лет назад. Все ученики Пепа, даже Компани, понимают что футбол изменился и надо ставить что то современное надолго, перспективную молодежку скупать. Нафиг этот Левандовский с зп миллиард долларов?
+3
-1
+2
Еще бы я отметил, что у Барселона этого сезона есть отличительная деталь - выходить ненастроенными на матч: Барселона в 7 матчах этого сезона из 28 уже сыгранных пропускала в первые 15 минут.

Хави, к сожалению, в этом сезоне не умеет настраивать команду на матч и приходится потом отыгрываться.
И если в других матчах это получалось, то Реал не дал этому случиться.
+2
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+2
Ответ Eugene10
Идея разделить обязанности Бускетса между Де Йонгом и Гюндоганом почти всегда проваливаются, но Хави упорно продолжает этим заниматься что сказывается на результатах Я понимаю что Касадо, скорее всего, недостаточно крепок физически, а Ромеу ужасен на мяче, но продолжать играть с этим "перевёрнутым" треугольником в центре поля не лучшая затея
Яркий пример - гол Родриго, два "опорника", наблюдают за отскоком мяча
+2
-1
+1
Во втором тайме было явно видно, что Мадрид знает что ему делать не поле, а игроки Барселоны будто в растерянности блуждают по полю
+2
-2
0
Ответ Zerocool789
Это циклично! в Эль-Классико никогда не будет явного фаворита, поэтому оно или Эль-Классико. Сегодня были сильнее мы, через некоторое время нам тоже придется пережить горечь поражения в Эль-Классико. Но этим и прекрасен футбол. Пусть будут войны только футбольные.
Ну у Реала был период когда они не проигрывали в классико около 6-7 матчей. И вот тогда был явный фаворит
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Ответ Zerocool789
Это циклично! в Эль-Классико никогда не будет явного фаворита, поэтому оно или Эль-Классико. Сегодня были сильнее мы, через некоторое время нам тоже придется пережить горечь поражения в Эль-Классико. Но этим и прекрасен футбол. Пусть будут войны только футбольные.
Ну у Реала был период когда они не проигрывали в классико около 6-7 матчей. И вот тогда был явный фаворит
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Ответ Доминатор3000
Как же долго Барса доставляет мяч в финальную треть… Даже доставляя мяч максимально быстро,на гол уйдёт несколько попыток. А Барса перед одной доставкой делает 20 передач в центре просто ради передач. И не сказать что Реал предложил какой-то агрессивный стиль в обороне. Атакуйте,пожалуйста… Нет,катают мяч бестолку игроки Барсы. Напоминают Арсенал в последних матчах,но хуже. Арсенал просто забить не может,а Барса и не создаёт даже… Эх,Эль-Класико уже не то 😔
У Барсы нисколько не передача даже, а тупые навесы были.
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Ответ Momos
К сожалению, великий маэстро Хави прививает своей команде настолько сложный многоуровневый футбол, который не все способны осознать. Наверное, и сам Хави не всегда понимает всю глубину и гений своего замысла. Кто видел матч, тот видел, что Барселоне просто не повезло с реализацией, а Реалу наоборот - залетело все, что в створ попало. Так то Хави в чистую переиграл Аначлотти. Помотрите на владение и количество передач!!!
🤦🤦🤦
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Ответ Secretface
"На разной стадии развития" - на этой стадии развития Барселона выиграла чемпионат в прошлом году. Это буквально та же самая команда. Это третий сезон Хави, але, какая стадия развития ?
ну и дальше-то что ??
ну и выиграла она чемпионат - это разве отменяет тот факт , что клуб на порядок отстаёт от своего главного конкурента во всех компонентах ?? у реала сейчас идёт максимально мягкая смена поколений - винисиус/родриго/беллингем/камавинга/тчуамени/вальверде - это основное ядро нового реала на ближайшие 6/7 лет минимум.
а барса сейчас живёт в режиме тотальной экономии , в ходе которой может рассчитывать либо на свободных агентов либо включать очередные рычаги , чтобы хоть как-то вписать талантливого бразильца в к себе в заявку - неужели вы думаете , что этот колоссальный ограничитель не влияет на качество и уровень команды . единственное на что барса не может жаловаться - это действительно топовые воспитанники растут у клуба как грибы (араухо/педри/гави/бальде/ямаль)
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Ответ Restart Serdobsk
смысл сравнивать эти команды между собой - банально на разной стадии развития клубы находятся , в этом плане между ними сейчас пропасть + такая же пропасть в опыте/мастерстве тренерских штабов этих команд.
"На разной стадии развития" - на этой стадии развития Барселона выиграла чемпионат в прошлом году. Это буквально та же самая команда. Это третий сезон Хави, але, какая стадия развития ?
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Ответ Мирзоанис Якубов
На самом деле мне даже как-то неловко, что Вадиму приходится сравнивать истеричного вчерашнего футболиста со скверным характером и странными пресс-конференциями с одним из самых опытных и титулованных тренеров с образцовой харизмой. Но в контексте матча, понимаю, приходится. Анчелотти - это Анчелотти. Пока Хави суматошно читает методички Пепа, Кройфа и может даже Ван Гала и Энрике, папе Карло всё это давно знакомо и с первых минут он раскусывает весь этот дилетантский авантюризм.
Вы от себя не устали? Почему такое убогое мышление ?

Реал был вчера на голову сильнее. Вынес Барсу, наказал за тактические просчеты.
Реал с победой. Заслуженно

Вот пример комментария здорового любителя футбола
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Ответ Мирзоанис Якубов
На самом деле мне даже как-то неловко, что Вадиму приходится сравнивать истеричного вчерашнего футболиста со скверным характером и странными пресс-конференциями с одним из самых опытных и титулованных тренеров с образцовой харизмой. Но в контексте матча, понимаю, приходится. Анчелотти - это Анчелотти. Пока Хави суматошно читает методички Пепа, Кройфа и может даже Ван Гала и Энрике, папе Карло всё это давно знакомо и с первых минут он раскусывает весь этот дилетантский авантюризм.
Великолепному Анчелотти не иначе как его образцовая харизма помогла проиграть прошлый сезон дебютанту и вчерашнему футболисту Хави, да, Мирзоанус?)
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Ответ Мирзоанис Якубов
На самом деле мне даже как-то неловко, что Вадиму приходится сравнивать истеричного вчерашнего футболиста со скверным характером и странными пресс-конференциями с одним из самых опытных и титулованных тренеров с образцовой харизмой. Но в контексте матча, понимаю, приходится. Анчелотти - это Анчелотти. Пока Хави суматошно читает методички Пепа, Кройфа и может даже Ван Гала и Энрике, папе Карло всё это давно знакомо и с первых минут он раскусывает весь этот дилетантский авантюризм.
Да, даже как-то улыбнуло что Хави действительно решил удивить папу Карло этой высокой линией обороны, в свою очередь Анчелотти прочитал пугеглазого как ребенка и дежурно переиграл,
короче развалинами Барсы удовлетворен.
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Помимо ошибок, специфичных для класико, ещё стоит отметить и уже хронические закидоны Хави: выход Левандовского в основе и игра бОльшую часть матча или весь матч (итог - меньше всех касаний мяча из всех полевых игроков), удовлетворение хотелок Кунде, хотя ЦЗ из него убогий, Бальде на фланге, который без нормальной подстраховки совершенно не вывозит в защите (был опять же одним из худших с 1 оборонительным действием), опять эксперименты и несыгранные связки игроков. Умножаем это всё на агрессивный план на игру, ужасную форму Араухо, тотальный пофигизм игроков и непонимание как это всё чинить и получаем деклассирование, когда даже с учётом разгромного счёта, кажется, что счёт должен был быть больше хотя бы из-за разницы в качестве игры. Из всех полевых Барсы желание рвать и метать видно только у Гюндогана, остальная команда в эмоциональной яме будто.
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да Винисиус как научился с пяти метров в пустые попадать просто Богом стал карает всех подряд
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Ответ JENNINGS
Команды элементарно сейчас на разных уровнях. Великолепно сыграли все игроки мадридского клуба, ответственность и самоотдача зашкаливала! Беллингем, как я уже писал ранее, выдал пас сезона просто, Вини - неудержим, Феде, Камавинга, Кроос, Тчуамени - короли центра поля, ну а Лунин показал, почему именно он должен быть №1 до возвращения Куртуа! «Барсе» - спасибо за игру! Всех мадридистов с победой!
«Пас сезона» не сильно ли преувеличил?? Там ошибка Кунде, что доказывает очередное, что цз он никакой
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0
Идея разделить обязанности Бускетса между Де Йонгом и Гюндоганом почти всегда проваливаются, но Хави упорно продолжает этим заниматься что сказывается на результатах
Я понимаю что Касадо, скорее всего, недостаточно крепок физически, а Ромеу ужасен на мяче, но продолжать играть с этим "перевёрнутым" треугольником в центре поля не лучшая затея
+1
-1
0
смысл сравнивать эти команды между собой - банально на разной стадии развития клубы находятся , в этом плане между ними сейчас пропасть + такая же пропасть в опыте/мастерстве тренерских штабов этих команд.
+1
-1
0
Как же долго Барса доставляет мяч в финальную треть…
Даже доставляя мяч максимально быстро,на гол уйдёт несколько попыток.
А Барса перед одной доставкой делает 20 передач в центре просто ради передач.
И не сказать что Реал предложил какой-то агрессивный стиль в обороне.
Атакуйте,пожалуйста…
Нет,катают мяч бестолку игроки Барсы.
Напоминают Арсенал в последних матчах,но хуже.
Арсенал просто забить не может,а Барса и не создаёт даже…
Эх,Эль-Класико уже не то 😔
0
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0
Ответ Zerocool789
Это циклично! в Эль-Классико никогда не будет явного фаворита, поэтому оно или Эль-Классико. Сегодня были сильнее мы, через некоторое время нам тоже придется пережить горечь поражения в Эль-Классико. Но этим и прекрасен футбол. Пусть будут войны только футбольные.
Ну у Реала был период когда они не проигрывали в классико около 6-7 матчей. И вот тогда был явный фаворит
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