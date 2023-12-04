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Лучший матч «Барсы» в сезоне: ультрасмелая структура, вариативность в атаке, возвращение Кунде на правый фланг

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Разбор Вадима Лукомского.

«Барселона» обыграла «Атлетико» (1:0). Матч был более ярким, чем кажется из счета: каталонцы опробовали нужную структуру владения – смелую и весьма эффективную. Первый тайм – топ-футбол «Барсы», заслуживающий разбора нюансов. 

Формально Хави внес лишь одно изменение в состав, который обыграл «Порту» в ЛЧ – вместо Иньиго Мартинеса появился Андреас Кристенсен. На практике было еще одна важная перестановка: Рональд Араухо и Жюль Кунде поменялись позициями – француз вернулся на правый фланг защиты. 

«Атлетико» полностью продублировал состав из встречи против «Фейеноорда»:

Грандиозные стартовые полчаса от «Барсы»: ультрасмелая схема и прессинг

Послематчевый вердикт Хави: «Барса» сегодня играла очень хорошо. «Атлетико» надавил во втором тайме, но, возможно, мы увидели лучший, самый полноценный матч «Барсы» в сезоне».

Тренер каталонцев точен и в оценках, и в хронологии. «Барса» провела отличный первый тайм (и вообще волшебные первые полчаса). Во втором тайме «Атлетико» попытался надавить и чуть уравнял ситуацию – но в совокупности матч вполне может претендовать на лучший в сезоне. 

Особенно порадовал стартовый план. В первые полчаса «Барса» владела мячом 66% и создала 4 явных голевых момента (против 0 у соперника). Был и контроль, и острота – могли отрываться больше, чем на один мяч.

Первый источник угрозы – прессинг. «Атлетико» в этом сезоне разыгрывает коротко, и «Барса» использовала этот аспект: высокое давление хозяев напрямую вело к моментам.

«Барселона» давила до вратаря, очень качественно насыщала ближнюю к мячу часть поля, максимально интенсивно давила внутри этой ловушки. Более свободными оставались два игрока на противоположном краю, но в случае доставки мяча это быстро менялось:

Второй источник угрозы – позиционная структура. Еще в матче с «Порту» Хави опробовал вариант, в котором за ширину отвечают Канселу и Рафинья. Таким же образом «Барса» изначально выстраивалась и против «Атлетико»:

Внутри этой структуры каталонцы очень легко продвигали мяч через правый фланг (этот прием разберем отдельно). Важным отличием от более-менее привычной динамики была трансформация на чужой трети. Через высокую позицию Кунде «Барса» делала пятерку или даже шестерку в последней линии:

В таком раскладе за ширину отвечали Канселу и Кунде, а у «Барсы» банально лучше насыщалась атака («Атлетико» с пятеркой защитников терялся). В теории сзади оставалось опасное соотношение, но «Барса» почти не теряла мяч в центре, а на фланге всегда накрывала контрпрессингом. Результатом рискованного хода Хави были только плюсы.

Это огромный контраст с обычными матчами «Барсы» против закрытого соперника в схеме 5-3-2. Обычно команда упиралась в центр, который соперник целенаправленно закрывал. Осмысленные атаки через фланги давались тяжело. Вчера же «Барса» хорошо заполняла все зоны, а целевой для взлома сделала левый фланг «Атлетико», где при любом выборе состава выходит непрофильный защитник (вчера – Родриго Рикельме). 

Связка Кунде-Рафинья – сверхэффективный механизм продвижения

У Рафиньи 24 полученных продвигающих передачи. Для контекста: второй результат в матче – 9. Лучший результат Рафиньи в любом другом матче сезона, включая те, где он отыграл 90 минут (а не 77, как вчера) – 12. Бразилец перевел доставки в 6 предударных действий (больше всех) и кучу побочной пользы.

Лидеры по продвигающим пасам – Жюль Кунде (правый защитник) и Илкай Гюндоган (полузащитник в правой стороне поля), по 13. В совокупности это показывает осмысленность и качество атакующей игры «Барсы» – особенно проявлялось в стартовый отрезок.

В ключевой зоне было несколько вариантов взаимодействия. Кунде пользуется свободой – продвигает сам или передает Рафинье в ситуацию 1-в-1:

Мяч Рафинье доставляется без участия Кунде. Тогда Жюль поддерживает его рывком в момент получения.

Кунде занимает в структуре место правого вингера, а Рафинья уводит Рикельме подальше, чтобы дать партнеру максимум свободы при получении:

Такая динамика справа похожа на прошлый сезон, только с максимально явным акцентом и более смелыми рейдами Кунде. Минус в том, что сам француз не очень любит играть справа, но для баланса команды – отличное решение. 

В этой концепции у «Барсы» есть возможность выбирать метод атаки. Слева – четкое распределение ролей (Канселу как вингер и Феликс как десятка). Оба индивидуально сильны в этих зонах. В центре квадрат полузащитников с отличным пасом. Справа – переключение режимов смелости через Кунде (может как вчера, а может всегда оставаться третьим ЦЗ). 

Этого сильно не хватало в серии блеклых матчей: «Райо», «Шахтер», «Алавес», «Реал Сосьедад». «Барсе» закрывали центр – и команда терялась. Против «Порту» и «Атлетико» мы видели другую «Барсу», однозначно лучший вариант Хави в этом сезоне. Вдвойне ценной кажется такая игра против структуры 5-3-2, которой каталонцев несколько раз в этом сезоне выключали.

Ответ Симеоне: использовал Гризманна как инструмент для реакции

«Атлетико» начал по схеме 5-3-2, «Барса» через описанные выше приемы легко ее вскрывала:

 

Еще до конца первого тайма Диего Симеоне сделал небольшую адаптацию – 5-2-3, где Гризманн и Льоренте играют по флангам. 

Гризманн почти персонально накрывал Кунде – так Чоло попытался прикрыть самую проблемную зону:

Вчера был не самый грандиозный матч Гризманна, но даже он подчеркивает уникальность француза и «Атлетико». Где еще тренер будет использовать лучшего игрока как тактический инструмент, потому что он лучше всех пашет и тоньше всех понимает игру? 

Еще одним следствием перестановок стало изменение позиции Родриго Де Поля – это улучшило игру «Атлетико» под прессингом. В левой части поля «Барса» давит хуже, чем справа – Канселу и Феликс относительно Кунде и Рафиньи не так интенсивно накрывают. Теперь именно в этой части поля у «Атлетико» появился плеймейкер – раньше был Льоренте, больше заточенный на рывки, а не передачи. 

Де Поль организовал несколько выходов из-под прессинга, но нельзя сказать, что в дуэли прессинг «Барсы» vs розыгрыши «Атлетико» все перевернулось. Просто действия «Атлетико» стали лучше, чем в начале. 

Второй тайм – Симеоне рискует

Несмотря на всего один гол разницы, Чоло видел, что между командами пропасть. Аргентинец решился на тройную замену в перерыве: вместо Рикельме, Молины и Хименеса вышли Корреа, Лино и Аспиликуэта. 

После этой порции ходов гости вернулись к структуре 5-3-2, но Гризманн уже был в центре полузащиты (при этом продолжил играть по Кунде). Старался проделывать двойную работу – с выдвижениями на Жюля и отработкой в центральной зоне.

Главной темой перестроений стала попытка добавить открытости – на флангах теперь базировались Льоренте и Лино (в максимально высокой позиции при атаках), Гризманн становился дополнительным форвардом (помимо Корреа и Мораты), а в роли внешнего центрального защитника играл Сесар Аспиликуэта (смелее продвигается с мячом, чем Витсель):

«Атлетико» удалось надавить, но более частыми стали провалы при сдерживании контратак. Характер матча однозначно изменился, но «Барса» не утратила контроль. За «открытый» тайм «Атлетико» выжал только 3 удара из штрафной (всего 5) – намерение и готовность рисковать появились, но не было четкости атакующих идей (например, как у «Барсы» в первой половине).

Барселона – Атлетико 1:0 (1:0, 0:0)
Дата проведения
3 декабря, 23.00, «Олимпик Льюис Компанис»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Гол:
1:0 – 28 Жоау Феликс.
БарселонаПенья, Кунде, Кристенсен, Араухо, Жоау Канселу, Гюндоган, де Йонг, Педри (Лопес, 89), Рафинья (Ямаль, 77), Жоау Феликс (Ферран Торрес, 77), Левандовски.
АтлетикоОблак, Молина (Аспиликуэта, 46), Хименес (Лино, 46), Эрмосо, Витцель, Рикельме (Корреа, 46), Коке (Сауль, 66), Де Поль, Льоренте, Гризманн, Мората (Депай, 65).
Предупреждения:
Хименес (31), Витцель (34), Коке (38), Аспиликуэта (47), Жоау Феликс (50), Ферран Торрес (78), Араухо (79), Хави (82), Жоау Канселу (87), де Йонг (90).
17 комментариев
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Кто бы мог подумать, что Барселона сыграв второй матч в сезоне своим сильнейшим составом покажет лучший футбол (Кристи и Иньиго взаимозаменяемы, я бы даже сейчас сделал выбор в пользу испанца; и Пенья пока явно не "онанил" в этих двух матчах). А многие уже и Хави успели уволить, и Деку линчевать за провальные трансферы. Второй круг в чемпионате и евро-весна будут очень интересные.
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Если бы нападающие не одеревенели и если бы судьи на вар не ослепли, то Барса бы выиграла 3:0 или 4:0. Выдающийся матч Барсы, получил огромное удовольствие.
+14
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Ответ Эль Иберико
Таки Индейцы в концовке не дожали, могли сравнивать и даже выигрывать т.к. в очень энергозатратный футбол играет БЧК, невозможно весь матч носится в таком темпе и прессинговать при этом.
По уму, Барсе надо было три верных в первом тайме забивать и ловить на контратаках, но реализация....
+14
-1
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Ответ Эль Иберико
Таки Индейцы в концовке не дожали, могли сравнивать и даже выигрывать т.к. в очень энергозатратный футбол играет БЧК, невозможно весь матч носится в таком темпе и прессинговать при этом.
Таки барса могла дожать куда раньше и шансом было достаточно.
+8
-1
+7
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Как верно подметил у себя в блоге Кирилл Хаит: "Стоило Хави поставить центрального защитника Араухо в центр, а правого защитника Кунде на правый фланг, сразу всё заработало". С другой стороны, Кунде ноет постоянно, что ему не нравится справа играть
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Это стало возможно благодаря возвращению Педри. Когда Кунде и Рафинья убегали рвать фланг, а Кунде был в предельно высокой позиции, которую не то, что крайний защитник, и вингеры то не всегда занимает, то Педри опускался на фланг их страховать. И справлялся более менее.
В очень хорошей форме оказался Рафинья. Никогда не думал, что от него будет какая-то польза Барселоне, но в этом году он - основная атакующая единица на обострение. Намного прибавил, по сравнению с предыдущим годом.
Возвращение Фрэнки изменило лицо полузащиты. а то и команды. Совершенно другое дело по сравнению с Ромеу и даже Гави.
Пока что лучший матч при Хави за два года.
Но опять-таки, играют не мозгами, а желанием. Беготни много, структуры мало. Поэтому во втором тайме молятся на удачу и вратаря. А билеты в Катар для Левандовского уже пылью покрываются, нельзя так играть. Это вам не Бохум. Атлетико не должен был простить такое раздолбайство в реализации. Но простил...
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отличная игра Барселоны. если играть так и дальше, многого достигнуть
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Ответ Эль Иберико
Таки Индейцы в концовке не дожали, могли сравнивать и даже выигрывать т.к. в очень энергозатратный футбол играет БЧК, невозможно весь матч носится в таком темпе и прессинговать при этом.
Где выигрывать? Штрафной Депая и удар в корпус Пеньи в конце - вот и все моменты матрасов за игру. Барселона должна была заканчивать матч ещё в первом тайме: с таким количеством моментов нужно спокойно 3-4 гола забивать. Ну с таким Левандовски это пока только мечтания
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Ответ Madhamish
Это стало возможно благодаря возвращению Педри. Когда Кунде и Рафинья убегали рвать фланг, а Кунде был в предельно высокой позиции, которую не то, что крайний защитник, и вингеры то не всегда занимает, то Педри опускался на фланг их страховать. И справлялся более менее. В очень хорошей форме оказался Рафинья. Никогда не думал, что от него будет какая-то польза Барселоне, но в этом году он - основная атакующая единица на обострение. Намного прибавил, по сравнению с предыдущим годом. Возвращение Фрэнки изменило лицо полузащиты. а то и команды. Совершенно другое дело по сравнению с Ромеу и даже Гави. Пока что лучший матч при Хави за два года. Но опять-таки, играют не мозгами, а желанием. Беготни много, структуры мало. Поэтому во втором тайме молятся на удачу и вратаря. А билеты в Катар для Левандовского уже пылью покрываются, нельзя так играть. Это вам не Бохум. Атлетико не должен был простить такое раздолбайство в реализации. Но простил...
За два года? А как же 2-4 против Наполи, 0-4 и 3-1 в Суперкубке против Мадрида, 5-0 против Бетиса. Хорошие матчи были, стабильности не хватает, но тут опять же факторы смены состава и травм тоже играют.
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Левандовский – кошмар. Из Катара вернулся совершенно другой футболист, который ещё умудряется продолжать сдавать
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Ответ Эль Иберико
Таки Индейцы в концовке не дожали, могли сравнивать и даже выигрывать т.к. в очень энергозатратный футбол играет БЧК, невозможно весь матч носится в таком темпе и прессинговать при этом.
где ты там дожать увидел? Лично мне непонятно. Скорее Барселона должна была добивать, она создавала более опасные моменты.
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Очень открытый, подвижный и атакующий был центр поля - де Йонг, Гюндоган, Педри. Получил удовольствие от просмотра когда они перепасовывались. Жаль в атаке Бревандовски...
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Я вчера не верил своим глазам (особенно в 1 тайме).
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