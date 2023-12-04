Лучший матч «Барсы» в сезоне: ультрасмелая структура, вариативность в атаке, возвращение Кунде на правый фланг

Разбор Вадима Лукомского.

«Барселона» обыграла «Атлетико» (1:0). Матч был более ярким, чем кажется из счета: каталонцы опробовали нужную структуру владения – смелую и весьма эффективную. Первый тайм – топ-футбол «Барсы», заслуживающий разбора нюансов.

Формально Хави внес лишь одно изменение в состав, который обыграл «Порту» в ЛЧ – вместо Иньиго Мартинеса появился Андреас Кристенсен. На практике было еще одна важная перестановка: Рональд Араухо и Жюль Кунде поменялись позициями – француз вернулся на правый фланг защиты.

«Атлетико» полностью продублировал состав из встречи против «Фейеноорда»:

Грандиозные стартовые полчаса от «Барсы»: ультрасмелая схема и прессинг

Послематчевый вердикт Хави: «Барса» сегодня играла очень хорошо. «Атлетико» надавил во втором тайме, но, возможно, мы увидели лучший, самый полноценный матч «Барсы» в сезоне».

Тренер каталонцев точен и в оценках, и в хронологии. «Барса» провела отличный первый тайм (и вообще волшебные первые полчаса). Во втором тайме «Атлетико» попытался надавить и чуть уравнял ситуацию – но в совокупности матч вполне может претендовать на лучший в сезоне.

Особенно порадовал стартовый план. В первые полчаса «Барса» владела мячом 66% и создала 4 явных голевых момента (против 0 у соперника). Был и контроль, и острота – могли отрываться больше, чем на один мяч.

Первый источник угрозы – прессинг. «Атлетико» в этом сезоне разыгрывает коротко, и «Барса» использовала этот аспект: высокое давление хозяев напрямую вело к моментам.

«Барселона» давила до вратаря, очень качественно насыщала ближнюю к мячу часть поля, максимально интенсивно давила внутри этой ловушки. Более свободными оставались два игрока на противоположном краю, но в случае доставки мяча это быстро менялось:

Второй источник угрозы – позиционная структура. Еще в матче с «Порту» Хави опробовал вариант, в котором за ширину отвечают Канселу и Рафинья. Таким же образом «Барса» изначально выстраивалась и против «Атлетико»:

Внутри этой структуры каталонцы очень легко продвигали мяч через правый фланг (этот прием разберем отдельно). Важным отличием от более-менее привычной динамики была трансформация на чужой трети. Через высокую позицию Кунде «Барса» делала пятерку или даже шестерку в последней линии:

В таком раскладе за ширину отвечали Канселу и Кунде, а у «Барсы» банально лучше насыщалась атака («Атлетико» с пятеркой защитников терялся). В теории сзади оставалось опасное соотношение, но «Барса» почти не теряла мяч в центре, а на фланге всегда накрывала контрпрессингом. Результатом рискованного хода Хави были только плюсы.

Это огромный контраст с обычными матчами «Барсы» против закрытого соперника в схеме 5-3-2. Обычно команда упиралась в центр, который соперник целенаправленно закрывал. Осмысленные атаки через фланги давались тяжело. Вчера же «Барса» хорошо заполняла все зоны, а целевой для взлома сделала левый фланг «Атлетико», где при любом выборе состава выходит непрофильный защитник (вчера – Родриго Рикельме).

Связка Кунде-Рафинья – сверхэффективный механизм продвижения

У Рафиньи 24 полученных продвигающих передачи. Для контекста: второй результат в матче – 9. Лучший результат Рафиньи в любом другом матче сезона, включая те, где он отыграл 90 минут (а не 77, как вчера) – 12. Бразилец перевел доставки в 6 предударных действий (больше всех) и кучу побочной пользы.

Лидеры по продвигающим пасам – Жюль Кунде (правый защитник) и Илкай Гюндоган (полузащитник в правой стороне поля), по 13. В совокупности это показывает осмысленность и качество атакующей игры «Барсы» – особенно проявлялось в стартовый отрезок.

В ключевой зоне было несколько вариантов взаимодействия. Кунде пользуется свободой – продвигает сам или передает Рафинье в ситуацию 1-в-1:

Мяч Рафинье доставляется без участия Кунде. Тогда Жюль поддерживает его рывком в момент получения.

Кунде занимает в структуре место правого вингера, а Рафинья уводит Рикельме подальше, чтобы дать партнеру максимум свободы при получении:

Такая динамика справа похожа на прошлый сезон, только с максимально явным акцентом и более смелыми рейдами Кунде. Минус в том, что сам француз не очень любит играть справа, но для баланса команды – отличное решение.

В этой концепции у «Барсы» есть возможность выбирать метод атаки. Слева – четкое распределение ролей (Канселу как вингер и Феликс как десятка). Оба индивидуально сильны в этих зонах. В центре квадрат полузащитников с отличным пасом. Справа – переключение режимов смелости через Кунде (может как вчера, а может всегда оставаться третьим ЦЗ).

Этого сильно не хватало в серии блеклых матчей: «Райо», «Шахтер», «Алавес», «Реал Сосьедад». «Барсе» закрывали центр – и команда терялась. Против «Порту» и «Атлетико» мы видели другую «Барсу», однозначно лучший вариант Хави в этом сезоне. Вдвойне ценной кажется такая игра против структуры 5-3-2, которой каталонцев несколько раз в этом сезоне выключали.

Ответ Симеоне: использовал Гризманна как инструмент для реакции

«Атлетико» начал по схеме 5-3-2, «Барса» через описанные выше приемы легко ее вскрывала:

Еще до конца первого тайма Диего Симеоне сделал небольшую адаптацию – 5-2-3, где Гризманн и Льоренте играют по флангам.

Гризманн почти персонально накрывал Кунде – так Чоло попытался прикрыть самую проблемную зону:

Вчера был не самый грандиозный матч Гризманна, но даже он подчеркивает уникальность француза и «Атлетико». Где еще тренер будет использовать лучшего игрока как тактический инструмент, потому что он лучше всех пашет и тоньше всех понимает игру?

Еще одним следствием перестановок стало изменение позиции Родриго Де Поля – это улучшило игру «Атлетико» под прессингом. В левой части поля «Барса» давит хуже, чем справа – Канселу и Феликс относительно Кунде и Рафиньи не так интенсивно накрывают. Теперь именно в этой части поля у «Атлетико» появился плеймейкер – раньше был Льоренте, больше заточенный на рывки, а не передачи.

Де Поль организовал несколько выходов из-под прессинга, но нельзя сказать, что в дуэли прессинг «Барсы» vs розыгрыши «Атлетико» все перевернулось. Просто действия «Атлетико» стали лучше, чем в начале.

Второй тайм – Симеоне рискует

Несмотря на всего один гол разницы, Чоло видел, что между командами пропасть. Аргентинец решился на тройную замену в перерыве: вместо Рикельме, Молины и Хименеса вышли Корреа, Лино и Аспиликуэта.

После этой порции ходов гости вернулись к структуре 5-3-2, но Гризманн уже был в центре полузащиты (при этом продолжил играть по Кунде). Старался проделывать двойную работу – с выдвижениями на Жюля и отработкой в центральной зоне.

Главной темой перестроений стала попытка добавить открытости – на флангах теперь базировались Льоренте и Лино (в максимально высокой позиции при атаках), Гризманн становился дополнительным форвардом (помимо Корреа и Мораты), а в роли внешнего центрального защитника играл Сесар Аспиликуэта (смелее продвигается с мячом, чем Витсель):

«Атлетико» удалось надавить, но более частыми стали провалы при сдерживании контратак. Характер матча однозначно изменился, но «Барса» не утратила контроль. За «открытый» тайм «Атлетико» выжал только 3 удара из штрафной (всего 5) – намерение и готовность рисковать появились, но не было четкости атакующих идей (например, как у «Барсы» в первой половине).