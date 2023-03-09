184 комментария

Анчелотти втянул «Барсу» в перестрелку. «Реал» уничтожил соперника в открытом футболе
Разбор Вадима Лукомского.
«Реал Мадрид» разнес «Барселону» (4:0) на «Камп Ноу» в ответном полуфинале Кубка Испании. Исторический перфоманс – в последний раз 4 гола против «Барсы» «Мадрид» забивал в мае 2008-го (домашние 4:1 в Ла Лиге), а на «Камп Ноу» такой результативности от «Реала» не было с 1963-го (5:1).
Еще мощнее достижение команды Карло Анчелотти выглядит на фоне проблем в матчах против «Барсы» при Хави: 5 матчей, 4 поражения, 1 победа. Единственная победа была в матче, где не играл Рональд Араухо (его дуэль против Винисиуса Жуниора стала крайне важной для класико). У Хави был не только рабочий вариант нейтрализации «Мадрида», но и фора в один мяч после первого полуфинального матча. От Анчелотти требовалось нечто экстраординарное – и Карло придумал нечто экстраординарное.
«Барса» подходила к матчу без Педри, Френки де Йонга, Усмана Дембеле и Андреаса Кристенсена. В рамках этих ограничений Хави выставил вполне читаемый состав. Хотя был альтернативный вариант с Гави в центре, Фати/Ферраном на левом фланге – это сделало бы полузащиту чуть более креативной.
«Реал» подходил к матчу без по-прежнему травмированного Ферлана Менди, место левого защитника занял Эдуардо Камавинга. С тактической точки зрения еще более важным было наполнение центра. Разыгрывающего опорника играл Тони Кроос, а помогали ему Феде Вальверде и Лука Модрич – очень открытый и авантюрный вариант:
Стратегия Анчелотти – раскрыть игру в обе стороны, но в определенных рамках. Карло стремился создать перестрелку, в которой у его команды будут лучшие условия для реализации преимуществ. Это сильно отличается от типичного вопроса, который зачастую задают тренеры – как минимизировать шансы соперника и максимизировать свои. Анчи готов максимизировать в обе стороны – просто так, чтобы хаотичный рисунок был удобнее его команде.
Косвенным олицетворением этого служит базовая статистика – 11:9 по ударам в пользу «Барсы» (почти равенство), но 0:5 по явным моментам и 0:4 на табло. Такой подход в плане мышления – классика Анчи и этого «Мадрида». Грандиозные камбэки в ЛЧ в прошлом сезоне строились на этом же принципе.
Конечно, контролировать команду и рисунок матча при таком пути можно лишь до определенной степени. Команда зависит от поворотных точек и реализации. Именно 0:4 заранее подготовить невозможно (должно сойтись), но стратегия создает «Реалу» среду, в которой клубу комфортнее. Анчелотти блестяще подготовился в рамках этой парадигмы. Эффективность реализации этих условий – уже следующий шаг. Благодаря мощнейшим перфомансам отдельных игроков получилось максимально ярко.
«Мадрид» выстроил смелый прессинг с перекосом на правый фланг
Первый элемент разбалансирования матча – агрессивный прессинг, который либо толкнет «Барсу» разыгрывать мяч в определенном направлении, либо загонит в заранее подготовленную ловушку.
В начальной стадии давления «Реал» занимал очень смелые позиции, при этом насыщал только правую сторону поля. Свободным игроком у «Барсы» оставался Араухо:
Акценты были расставлены так, чтобы «Мадрид» извлек из размена больше, чем соперник. Совсем невзрачных игроков у «Барсы» на мяче нет, но, если выбирать, именно Араухо выглядит логичным в качестве слабого звена при владении. Хозяева периодически пытались использовать его свободу для выхода в атаку:
Но без явной выгоды. Кроме правильного выбора слабого звена, важным элементом в плане Анчелотти было доверие собственным игрокам – в данном случае Камавинге (выдвигался после получения мяча на Араухо) и Алабе (страховал и брал на себя в такие моменты Рафинью).
У «Мадрида» не без проблем, но получалось гасить эпизоды, когда «Барса» шла на фланг Араухо. При розыгрыше через противоположный край «Барсу» тотально душили. Ситуации перед вторым голом и перед пенальти на третий мяч родились именно из давления разного типа в зоне, которую максимально умышленно насыщал Карло.
Еще одна зоны смелости «Реала» – центр без разрушителя
Использование Тони Крооса и построение среды вокруг него – еще один отличный пример того, как Анчелотти обращает потенциальный хаос в преимущества «Реала». На бумаге у «Мадрида» был Кроос в роли разыгрывающего опорника и центр без чистого разрушителя. В теории «Барса» получала возможность вскрывать эту зону, а «Реал» – более техничное наполнение центра, лучшие возможности для продвижения мяча и контроля. По идее должно работать в обе стороны.
На практике преимущества «Барсы» размылись – остались только мадридские плюсы. Во-первых, Кроосу в двойной роли помогал Феде Вальверде. При прессинге он начинал рядом с Модричем, но оперативно садился в опорную и доигрывал рядом с Тони. Такой объем работы подвластен не многим, но Анчелотти отлично знает возможности уругвайца:
Во-вторых, без Френки и особенно Педри у «Барселоны» не было оптимального сочетания, чтобы регулярно вскрывать опорную зону. Не пользовались даже провалами «Реала»
Здесь Вальверде и Кроос отстали от эпизода, опорная свободная, Гави мог бы притормозить и использовать это – вокруг него огромная свободная зона (была отличная возможность подготовить пас).
Гави не использует паузу, а просто продолжает бежать – атака разворачивается на фланг:
Снова дыра, но «Барса» не накажет:
Гави и Левандовски потеряются и только помешают друг другу (минус одна опция из-за несогласованности + пришлось делать лишние касания, чтобы разминуться):
«Реал» в свою очередь получал контроль в центре поля за счет качества передач Крооса. Плюс иногда еще первоклассное созидание из глубины:
При слегка ином балансе сил – например, Вальверде в худшей форме или другое наполнение центра у «Барсы» – все могло обернуться печально, но феномен Анчелотти в том, что он тонко чувствует этот баланс и почти всегда оказывается прав.
На флангах «Барса» была предсказуемой. Камавинга съел Рафинью
Без созидания в центре «Барса» была вынуждена активизировать фланги. Справа все свелось к дуэли Рафинья/Камавинга. Под бразильца делали изоляции:
У дуэли был явный победитель – Камавинга выиграл почти все эпизоды. Впечатлил именно качеством оборонительных действий. И вдвойне впечатлил, учитывая небольшую травму в начале встречи.
Слева угрозы было больше. Алекс Бальде подключался либо под получение мяча на ходу, либо в качестве дополнительной угрозы на дальней штанге уже внутри штрафной.
Проблем не возникало, когда Родриго доигрывал против Бальде до конца – иногда по этой причине бразилец даже оказывался правым защитником:
А вот когда Карвахалю приходилось разрываться между Гави и набегающим Бальде, становилось страшнее:
Главные моменты «Барселона» создавала именно таким образом. Но и здесь была и обратная сторона: если Родриго не спускался в защиту, то потенциальная контратака становилась еще опаснее:
Эпизод перед первым голом, где сначала «Барса» создала шанс через Бальде, а потом «Мадрид» связал контратаку с участием Родриго – классная фиксация игрового рисунка в одном отрезке матча.
«Реал» забил два гола и создал опасные моменты через игру на пространстве. Контратаки были даже острее обычного. Две ключевые причины – разбалансированность в зоне Родриго/Бальде + счет во втором тайме, толкнувший «Барсу» еще больше рисковать (и более хаотично готовить собственные атаки). Винисиус и Бензема грандиозно решали в эпизодах.
«Мадрид» втянул соперника в перестрелку за счет ходов Анчелотти. Превращая матч в перестрелку, Карло понимал, что его команда лучше в этом режиме.
«Реал» разнес «Барсу» 4:0! И впервые за 9 лет вышел в финал Кубка
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- Дата проведения
- 5 апреля, 22.00, «Камп Ноу»
- Голы:
- 0:1 – 45 Винисиус Жуниор, 0:2 – 50 Бензема, 0:3 – 58, пенальти Бензема, 0:4 – 80 Бензема.
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Барселона –
тер Стеген, Араухо, Алонсо (Эрик Гарсия, 66), Кунде, Бальде, Серджи Роберто, Бускетс, Кессиэ (Фати, 59), Гави, Рафинья (Ферран Торрес, 66), Левандовски.
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Реал Мадрид –
Куртуа, Карвахаль, Алаба, Милитао, Камавинга, Модрич (Тчуамени, 87), Кроос, Вальверде, Винисиус Жуниор (Себальос, 85), Родриго (Асенсио, 73), Бензема (Начо, 89).
- Предупреждения:
- Серджи Роберто (10), Хави (16), Винисиус Жуниор (26), Гави (26), Эрик Гарсия (67), Карвахаль (71), Ферран Торрес (76), Араухо (84), Алаба (86), Бальде (86), Милитао (88), Фати (90).
Фото: Gettyimages.ru/Eric Alonso / Stringer, Alex Caparros / Stringer; кадры трансляции «Матч ТВ»
Это же кубковый формат и зачем лезть на рожон, если счёт в твою пользу?
в том-то и дело, что пропустили гол после контратаки Реала.
Атлетик отлично повозил и Барсу Хави. Неужели вы забыли недавний матч, когда Атлетик мог класть треху минимум, но разбазарил моменты? А гол вообще отменили, скажем так, чисто по везению, судья мог и отказаться пересматривать момент с рукой Муньяина, да ее могло и не быть вовсе, рука Муньяина провал в обороне никак не отменяет. Факт есть факт, оборона провалилась.
Сетьену же вообще поработать не дали. Разве у Сетьена была предсезонка? Он забрал мертвую Барсу Муравья, стал пытаться строить игру. потом получилась ковидная пауза, когда игроки соизволили разъехаться по домам ( а Реал Зидана тренировался), потом Бавария закономерно разгромила не вернувшуюся с отпуска Барселону, и Сетьена уволили. А кого купили Сетьену? Ему разве дали кредит на 300 лямов, как Хави? Сетьен играл шлаком, который давно ехал с ярмарки, кроме того, он не нашел контакта с футболистами, которые просто его на хрен посылали чуть ли не в открытую. Тренера вообще то нужно судить после предсезонки, которой у Сетьена не было от слова совсем.
Теперь о Хави.... Вы понимаете, во что играет Хави? Ну ка сформулируйте? Вот ничего у вас не выйдет! Я могу сформулировать, во что играет Клопп, Гвардиола в МС, Артета, и так далее. При всех результатах, хороших и не очень, рисунок игры не меняется, когда то удается, когда то нет, но понятно, за счет чего эти тренеры рассчитывали добиться нужного результата.
Хави играет в " непойми что" Он покупает Левандовского, страйкера, человека касания в штрафной. и не думает о то, кто в штрафную должен доставлять мячи. В результата Лева борется в середине поля, как АПЗ. Хави сваливается на игру в навесы, и продает Люка, который вообще ничего не стоил по зарплате, в прошлом сезоне неоднократно спасал задницу Хави от вылета и потери очков, именно замыкая погрузы в штрафную. А Лева головой играет весьма средне, уж во всяком случае со столбами ему не бороться. Не Дрогба даже не близко.
Хави покупает Кунде, все основные положительные качества которого сосредоточены в атаке. а обороняется он посредственно, и играет этим самым Кунде от обороны. Про деревянных Кессье и Рафинью я вообще молчу, это игроки не уровня топ-клуба, как и пресловутый Серджи Роберто, которого Хави продлил после того. как ни один клуб не выказал ни малейшего интереса взять Роберто СА. Во что играет Хави? За счет чего он взламывает оборону? Рассчитывает взламывать? Да ХЗ. Основной девиз - как-нибудь. Грузи в штрафную, может, как-нить отскочит, кто-нить забьет. Даже Сетьен и Муравей так не играли. Хави просто недотренер пока. Не знаю. когда будет тренером, да и будет ли. .
И эмоции здесь не причем. Я с начала сезона твержу, что я не вижу Барселоны в команде Хави. Ламасийская школа про...на, все исконно барселонские козыри потеряны. Хави то играет, как Сток, то как Челси, а по сути не играет ни во что. Игроки умные, что-нить придумают. Ну, против Эльче канает, против команд классных и близко нет. Закономерный итог - вылет со всех турниров. Осталась Ла-Лига, слабейшая за последние 30 лет, и которую просто выронил престарелый и избалованный титулами Реал.
У клуба нет стратегии развития. Покупается 35-летний Левандовски, наверно перспективнейший игрок. Нужен правый защ, а покупается Рафинья в помощь Дембеле. Нужна смена Бускетсу, а покупается Торрес и Кессье, после чего год уговаривают Бускетса выжать из себя еще один сезон. Нет придумщика на смену зеленому Педри, ну и не надо. Никого не купим. А Гави пусть поможет опорнику, или поиграет на месте левого нападающего, ну прям-таки, зачем наигрывать Фрэнки и Гави на место разыгрывающего ПЗ. Педри вылетел, и всё. Конец. Даже обостряющего паса на ход отдать некому. Не Кессье же будет отдавать разрезающие передачи.
Обсер во всех турнирах закономерен. В Ла-Лиге просто нет конкуренции прошлых лет. Вся Ла-Лига в кризисе. Ну Барса на классе исполнителей и фарте кое-как Ла-Лигу вытягивает. Но содержательной игры не было и нет.
ты мне лучше скажи где ещё травмироаанные от Рамоса и Пепе? они же "тупо ломали"?
ну ладно. так че ещё? где ещё переломаные?