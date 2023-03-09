184 комментария

Разбор Вадима Лукомского.

«Реал Мадрид» разнес «Барселону» (4:0) на «Камп Ноу» в ответном полуфинале Кубка Испании. Исторический перфоманс – в последний раз 4 гола против «Барсы» «Мадрид» забивал в мае 2008-го (домашние 4:1 в Ла Лиге), а на «Камп Ноу» такой результативности от «Реала» не было с 1963-го (5:1).

Еще мощнее достижение команды Карло Анчелотти выглядит на фоне проблем в матчах против «Барсы» при Хави: 5 матчей, 4 поражения, 1 победа. Единственная победа была в матче, где не играл Рональд Араухо (его дуэль против Винисиуса Жуниора стала крайне важной для класико). У Хави был не только рабочий вариант нейтрализации «Мадрида», но и фора в один мяч после первого полуфинального матча. От Анчелотти требовалось нечто экстраординарное – и Карло придумал нечто экстраординарное.

«Барса» подходила к матчу без Педри, Френки де Йонга, Усмана Дембеле и Андреаса Кристенсена. В рамках этих ограничений Хави выставил вполне читаемый состав. Хотя был альтернативный вариант с Гави в центре, Фати/Ферраном на левом фланге – это сделало бы полузащиту чуть более креативной.

«Реал» подходил к матчу без по-прежнему травмированного Ферлана Менди, место левого защитника занял Эдуардо Камавинга. С тактической точки зрения еще более важным было наполнение центра. Разыгрывающего опорника играл Тони Кроос, а помогали ему Феде Вальверде и Лука Модрич – очень открытый и авантюрный вариант:

Стратегия Анчелотти – раскрыть игру в обе стороны, но в определенных рамках. Карло стремился создать перестрелку, в которой у его команды будут лучшие условия для реализации преимуществ. Это сильно отличается от типичного вопроса, который зачастую задают тренеры – как минимизировать шансы соперника и максимизировать свои. Анчи готов максимизировать в обе стороны – просто так, чтобы хаотичный рисунок был удобнее его команде.

Косвенным олицетворением этого служит базовая статистика – 11:9 по ударам в пользу «Барсы» (почти равенство), но 0:5 по явным моментам и 0:4 на табло. Такой подход в плане мышления – классика Анчи и этого «Мадрида». Грандиозные камбэки в ЛЧ в прошлом сезоне строились на этом же принципе.

Конечно, контролировать команду и рисунок матча при таком пути можно лишь до определенной степени. Команда зависит от поворотных точек и реализации. Именно 0:4 заранее подготовить невозможно (должно сойтись), но стратегия создает «Реалу» среду, в которой клубу комфортнее. Анчелотти блестяще подготовился в рамках этой парадигмы. Эффективность реализации этих условий – уже следующий шаг. Благодаря мощнейшим перфомансам отдельных игроков получилось максимально ярко.

«Мадрид» выстроил смелый прессинг с перекосом на правый фланг

Первый элемент разбалансирования матча – агрессивный прессинг, который либо толкнет «Барсу» разыгрывать мяч в определенном направлении, либо загонит в заранее подготовленную ловушку.

В начальной стадии давления «Реал» занимал очень смелые позиции, при этом насыщал только правую сторону поля. Свободным игроком у «Барсы» оставался Араухо:

Акценты были расставлены так, чтобы «Мадрид» извлек из размена больше, чем соперник. Совсем невзрачных игроков у «Барсы» на мяче нет, но, если выбирать, именно Араухо выглядит логичным в качестве слабого звена при владении. Хозяева периодически пытались использовать его свободу для выхода в атаку:

Но без явной выгоды. Кроме правильного выбора слабого звена, важным элементом в плане Анчелотти было доверие собственным игрокам – в данном случае Камавинге (выдвигался после получения мяча на Араухо) и Алабе (страховал и брал на себя в такие моменты Рафинью).

У «Мадрида» не без проблем, но получалось гасить эпизоды, когда «Барса» шла на фланг Араухо. При розыгрыше через противоположный край «Барсу» тотально душили. Ситуации перед вторым голом и перед пенальти на третий мяч родились именно из давления разного типа в зоне, которую максимально умышленно насыщал Карло.

Еще одна зоны смелости «Реала» – центр без разрушителя

Использование Тони Крооса и построение среды вокруг него – еще один отличный пример того, как Анчелотти обращает потенциальный хаос в преимущества «Реала». На бумаге у «Мадрида» был Кроос в роли разыгрывающего опорника и центр без чистого разрушителя. В теории «Барса» получала возможность вскрывать эту зону, а «Реал» – более техничное наполнение центра, лучшие возможности для продвижения мяча и контроля. По идее должно работать в обе стороны.

На практике преимущества «Барсы» размылись – остались только мадридские плюсы. Во-первых, Кроосу в двойной роли помогал Феде Вальверде. При прессинге он начинал рядом с Модричем, но оперативно садился в опорную и доигрывал рядом с Тони. Такой объем работы подвластен не многим, но Анчелотти отлично знает возможности уругвайца:

Во-вторых, без Френки и особенно Педри у «Барселоны» не было оптимального сочетания, чтобы регулярно вскрывать опорную зону. Не пользовались даже провалами «Реала»

Здесь Вальверде и Кроос отстали от эпизода, опорная свободная, Гави мог бы притормозить и использовать это – вокруг него огромная свободная зона (была отличная возможность подготовить пас).

Гави не использует паузу, а просто продолжает бежать – атака разворачивается на фланг:

Снова дыра, но «Барса» не накажет:

Гави и Левандовски потеряются и только помешают друг другу (минус одна опция из-за несогласованности + пришлось делать лишние касания, чтобы разминуться):

«Реал» в свою очередь получал контроль в центре поля за счет качества передач Крооса. Плюс иногда еще первоклассное созидание из глубины:

При слегка ином балансе сил – например, Вальверде в худшей форме или другое наполнение центра у «Барсы» – все могло обернуться печально, но феномен Анчелотти в том, что он тонко чувствует этот баланс и почти всегда оказывается прав.

На флангах «Барса» была предсказуемой. Камавинга съел Рафинью

Без созидания в центре «Барса» была вынуждена активизировать фланги. Справа все свелось к дуэли Рафинья/Камавинга. Под бразильца делали изоляции:

У дуэли был явный победитель – Камавинга выиграл почти все эпизоды. Впечатлил именно качеством оборонительных действий. И вдвойне впечатлил, учитывая небольшую травму в начале встречи.

Слева угрозы было больше. Алекс Бальде подключался либо под получение мяча на ходу, либо в качестве дополнительной угрозы на дальней штанге уже внутри штрафной.

Проблем не возникало, когда Родриго доигрывал против Бальде до конца – иногда по этой причине бразилец даже оказывался правым защитником:

А вот когда Карвахалю приходилось разрываться между Гави и набегающим Бальде, становилось страшнее:

Главные моменты «Барселона» создавала именно таким образом. Но и здесь была и обратная сторона: если Родриго не спускался в защиту, то потенциальная контратака становилась еще опаснее:

Эпизод перед первым голом, где сначала «Барса» создала шанс через Бальде, а потом «Мадрид» связал контратаку с участием Родриго – классная фиксация игрового рисунка в одном отрезке матча.

«Реал» забил два гола и создал опасные моменты через игру на пространстве. Контратаки были даже острее обычного. Две ключевые причины – разбалансированность в зоне Родриго/Бальде + счет во втором тайме, толкнувший «Барсу» еще больше рисковать (и более хаотично готовить собственные атаки). Винисиус и Бензема грандиозно решали в эпизодах.

«Мадрид» втянул соперника в перестрелку за счет ходов Анчелотти. Превращая матч в перестрелку, Карло понимал, что его команда лучше в этом режиме.

Фото: Gettyimages.ru/Eric Alonso / Stringer, Alex Caparros / Stringer; кадры трансляции «Матч ТВ»