184 комментария

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Анчелотти втянул «Барсу» в перестрелку. «Реал» уничтожил соперника в открытом футболе

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Разбор Вадима Лукомского.

«Реал Мадрид» разнес «Барселону» (4:0) на «Камп Ноу» в ответном полуфинале Кубка Испании. Исторический перфоманс – в последний раз 4 гола против «Барсы» «Мадрид» забивал в мае 2008-го (домашние 4:1 в Ла Лиге), а на «Камп Ноу» такой результативности от «Реала» не было с 1963-го (5:1).

Еще мощнее достижение команды Карло Анчелотти выглядит на фоне проблем в матчах против «Барсы» при Хави: 5 матчей, 4 поражения, 1 победа. Единственная победа была в матче, где не играл Рональд Араухо (его дуэль против Винисиуса Жуниора стала крайне важной для класико). У Хави был не только рабочий вариант нейтрализации «Мадрида», но и фора в один мяч после первого полуфинального матча. От Анчелотти требовалось нечто экстраординарное – и Карло придумал нечто экстраординарное.

«Барса» подходила к матчу без Педри, Френки де Йонга, Усмана Дембеле и Андреаса Кристенсена. В рамках этих ограничений Хави выставил вполне читаемый состав. Хотя был альтернативный вариант с Гави в центре, Фати/Ферраном на левом фланге – это сделало бы полузащиту чуть более креативной. 

«Реал» подходил к матчу без по-прежнему травмированного Ферлана Менди, место левого защитника занял Эдуардо Камавинга. С тактической точки зрения еще более важным было наполнение центра. Разыгрывающего опорника играл Тони Кроос, а помогали ему Феде Вальверде и Лука Модрич – очень открытый и авантюрный вариант:

Стратегия Анчелотти – раскрыть игру в обе стороны, но в определенных рамках. Карло стремился создать перестрелку, в которой у его команды будут лучшие условия для реализации преимуществ. Это сильно отличается от типичного вопроса, который зачастую задают тренеры – как минимизировать шансы соперника и максимизировать свои. Анчи готов максимизировать в обе стороны – просто так, чтобы хаотичный рисунок был удобнее его команде. 

Косвенным олицетворением этого служит базовая статистика – 11:9 по ударам в пользу «Барсы» (почти равенство), но 0:5 по явным моментам и 0:4 на табло. Такой подход в плане мышления – классика Анчи и этого «Мадрида». Грандиозные камбэки в ЛЧ в прошлом сезоне строились на этом же принципе.

Конечно, контролировать команду и рисунок матча при таком пути можно лишь до определенной степени. Команда зависит от поворотных точек и реализации. Именно 0:4 заранее подготовить невозможно (должно сойтись), но стратегия создает «Реалу» среду, в которой клубу комфортнее. Анчелотти блестяще подготовился в рамках этой парадигмы. Эффективность реализации этих условий – уже следующий шаг. Благодаря мощнейшим перфомансам отдельных игроков получилось максимально ярко. 

«Мадрид» выстроил смелый прессинг с перекосом на правый фланг

Первый элемент разбалансирования матча – агрессивный прессинг, который либо толкнет «Барсу» разыгрывать мяч в определенном направлении, либо загонит в заранее подготовленную ловушку. 

В начальной стадии давления «Реал» занимал очень смелые позиции, при этом насыщал только правую сторону поля. Свободным игроком у «Барсы» оставался Араухо:

Акценты были расставлены так, чтобы «Мадрид» извлек из размена больше, чем соперник. Совсем невзрачных игроков у «Барсы» на мяче нет, но, если выбирать, именно Араухо выглядит логичным в качестве слабого звена при владении. Хозяева периодически пытались использовать его свободу для выхода в атаку:

Но без явной выгоды. Кроме правильного выбора слабого звена, важным элементом в плане Анчелотти было доверие собственным игрокам – в данном случае Камавинге (выдвигался после получения мяча на Араухо) и Алабе (страховал и брал на себя в такие моменты Рафинью). 

У «Мадрида» не без проблем, но получалось гасить эпизоды, когда «Барса» шла на фланг Араухо. При розыгрыше через противоположный край «Барсу» тотально душили. Ситуации перед вторым голом и перед пенальти на третий мяч родились именно из давления разного типа в зоне, которую максимально умышленно насыщал Карло. 

Еще одна зоны смелости «Реала» – центр без разрушителя

Использование Тони Крооса и построение среды вокруг него – еще один отличный пример того, как Анчелотти обращает потенциальный хаос в преимущества «Реала». На бумаге у «Мадрида» был Кроос в роли разыгрывающего опорника и центр без чистого разрушителя. В теории «Барса» получала возможность вскрывать эту зону, а «Реал» – более техничное наполнение центра, лучшие возможности для продвижения мяча и контроля. По идее должно работать в обе стороны. 

На практике преимущества «Барсы» размылись – остались только мадридские плюсы. Во-первых, Кроосу в двойной роли помогал Феде Вальверде. При прессинге он начинал рядом с Модричем, но оперативно садился в опорную и доигрывал рядом с Тони. Такой объем работы подвластен не многим, но Анчелотти отлично знает возможности уругвайца:

Во-вторых, без Френки и особенно Педри у «Барселоны» не было оптимального сочетания, чтобы регулярно вскрывать опорную зону. Не пользовались даже провалами «Реала»

Здесь Вальверде и Кроос отстали от эпизода, опорная свободная, Гави мог бы притормозить и использовать это – вокруг него огромная свободная зона (была отличная возможность подготовить пас).

Гави не использует паузу, а просто продолжает бежать – атака разворачивается на фланг:

Снова дыра, но «Барса» не накажет:

Гави и Левандовски потеряются и только помешают друг другу (минус одна опция из-за несогласованности + пришлось делать лишние касания, чтобы разминуться):

«Реал» в свою очередь получал контроль в центре поля за счет качества передач Крооса. Плюс иногда еще первоклассное созидание из глубины:

При слегка ином балансе сил – например, Вальверде в худшей форме или другое наполнение центра у «Барсы» – все могло обернуться печально, но феномен Анчелотти в том, что он тонко чувствует этот баланс и почти всегда оказывается прав. 

На флангах «Барса» была предсказуемой. Камавинга съел Рафинью

Без созидания в центре «Барса» была вынуждена активизировать фланги. Справа все свелось к дуэли Рафинья/Камавинга. Под бразильца делали изоляции:

У дуэли был явный победитель – Камавинга выиграл почти все эпизоды. Впечатлил именно качеством оборонительных действий. И вдвойне впечатлил, учитывая небольшую травму в начале встречи.

Слева угрозы было больше. Алекс Бальде подключался либо под получение мяча на ходу, либо в качестве дополнительной угрозы на дальней штанге уже внутри штрафной. 

Проблем не возникало, когда Родриго доигрывал против Бальде до конца – иногда по этой причине бразилец даже оказывался правым защитником:

А вот когда Карвахалю приходилось разрываться между Гави и набегающим Бальде, становилось страшнее:

Главные моменты «Барселона» создавала именно таким образом. Но и здесь была и обратная сторона: если Родриго не спускался в защиту, то потенциальная контратака становилась еще опаснее: 

Эпизод перед первым голом, где сначала «Барса» создала шанс через Бальде, а потом «Мадрид» связал контратаку с участием Родриго – классная фиксация игрового рисунка в одном отрезке матча.  

«Реал» забил два гола и создал опасные моменты через игру на пространстве. Контратаки были даже острее обычного. Две ключевые причины – разбалансированность в зоне Родриго/Бальде + счет во втором тайме, толкнувший «Барсу» еще больше рисковать (и более хаотично готовить собственные атаки). Винисиус и Бензема грандиозно решали в эпизодах.

«Мадрид» втянул соперника в перестрелку за счет ходов Анчелотти. Превращая матч в перестрелку, Карло понимал, что его команда лучше в этом режиме.

«Реал» разнес «Барсу» 4:0! И впервые за 9 лет вышел в финал Кубка

Бензема расцвел в Рамадан: 2 хет-трика за неделю! До него 3 на «Камп Ноу» забивал только Пушкаш

Барселона – Реал Мадрид 0:4 (0:1, 0:3)
Дата проведения
5 апреля, 22.00, «Камп Ноу»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Голы:
0:1 – 45 Винисиус Жуниор, 0:2 – 50 Бензема, 0:3 – 58, пенальти Бензема, 0:4 – 80 Бензема.
Барселонатер Стеген, Араухо, Алонсо (Эрик Гарсия, 66), Кунде, Бальде, Серджи Роберто, Бускетс, Кессиэ (Фати, 59), Гави, Рафинья (Ферран Торрес, 66), Левандовски.
Реал МадридКуртуа, Карвахаль, Алаба, Милитао, Камавинга, Модрич (Тчуамени, 87), Кроос, Вальверде, Винисиус Жуниор (Себальос, 85), Родриго (Асенсио, 73), Бензема (Начо, 89).
Предупреждения:
Серджи Роберто (10), Хави (16), Винисиус Жуниор (26), Гави (26), Эрик Гарсия (67), Карвахаль (71), Ферран Торрес (76), Араухо (84), Алаба (86), Бальде (86), Милитао (88), Фати (90).

Фото: Gettyimages.ru/Eric Alonso / Stringer, Alex Caparros / Stringer; кадры трансляции «Матч ТВ»

184 комментария

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m1t9
Ответ Madhamish
Фрэнки, которого так вчера не хватало в центре, привел Бармалей, которого принято проклинать за плохое управление. Деревянного Кессье, буратиноподобного Рафинью, Кунде. который шлепается на задницу, когда надо спасать ворота, и не понимает, куда бежать в других эпизодах, просто посмотрите первый гол, когда Кунде путается в ногах у Араухо, Торреса, которого Хави даже не рискнул выпустить, это все привели богоравные Лапорта и Хави, которых принято облизывать. Суммарная зарплата этих деревях намного превышает зарплату де Йонга, а играют они на уровне Барселоны Б, и можно был смело вместо Рафиньи выпускать Аларкона, хуже бы он не сыграл. Худшая селекция за все годы, худшая Барселона за все годы. Куман такой, Куман сякой, а когда вдрук не вышли де Йонг, Дембеле, и Педри, которых и у Кумана не было, когда Куман провалился, то вдрук Хави заиграл на уровне Кумана, только вот Куману гроша ломаного на трансферы не дали, а Хави уже просрал 300 лямов, чтобы играть как Куман перед отставкой. Но вот Бармалей и Куман плохие, а Лапорта и Хави хорошие. И хрен ты убедишь в обратном фантика со спортса, который не может осознать то, что он видит глазами - весь этот год Барселона очевидно играет как дно, и если на Эльче хватает индивидуальных скиллов отдельных исполнителей, а на Сельту с Эспаньолом добавляется еще и дикикй фарт, то на команду классом повыше: Интер, МЮ, не говоря уже о Баварии, фарта уже не хватает, играть надо в футбол, а у Хави с этим проблемы. Какие там ходы Анчи, какая перестрелка? Это Анчи "виноват" в том, что Рафинья не может принять ни одного кросса, чтобы от него не отскочил мяч, как от бетонного столбика. А когда даже ему удается догнать отскок, он не знает, что с мячом делать, потому что суперигрок Серхи Роберто не соизволил протрясти свою задницу к нему на помощь. Сам обыграть Рафинья не может, даже не полНеймара, обыграться ему не с кем. Это Анчи "виноват" в том, что Кессье требуется от трех до пяти касаний на приме простого паса? Вчера просто играли две команды разного класса, причем у команды низшего класса не было ни единой мысли в голове, как играть. Одинокие проходы на индивидуале от Бальде, единственное, что смогла предложить Барселона в плане атаки. Гави старался кроссить на свободное место. но в этой команде тупо некому кроссить. И да, надо срочно продлять Дембеле, с поднятием зарплаты. Чел же отыграл 1/5 сезона и помог победить Бетис и Эльче. После чего вспомнил, что у него на плойке осталися непройденные гульки, а в лазарете никто мешать не будет.
ты походу единственный нормальный фан барсы, который смотрит на игру и стратегию команды, а не на обзоры и иконку месси. снимаю шляпу, сеньор.
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m1t9
Ответ liverpool and barcelona fan
Последний разгром Барсы от Реала 15 лет назад (4:1) За эти 15 лет Барса: Выиграла 3 ЛЧ, 8 чемпионат Испании, 7 кубков Испании, 7 суперкубков Испании, 3 КЧМ, 3 суперкубка УЕФА - Итого 31 титулов + разгромы Реала 2:6 (2009), 5:0 (2010), 0:4 (2015), 0:3 (2017), 5:1 (2018), 0:3 (2019), 0:4 (2022). За эти 15 лет Реал: 5 ЛЧ, 4 Ла Лиги, 2 Кубка Испании, 4 суперкубка Испании, 5 КЧМ, 4 суперкубка УЕФА - Итого 24 титулов ну и вышеописанные разгромы от Барсы. Данная статистика показывает, что безусловно Реал хозяин Европы, а Барса хозяин Реала)
барса хозяин судей максимум
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_Amelina_ Landau
Странно...уделив столько внимания полузащите - Лукомский не упоминает Бускетса... ) Опять бедный Сережа делал все правильно и не виноват в таком результате...недоработали партнеры.
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Tybalt
Ответ Falsegoalkeeper
Ну а как иначе Барса научится играть ты атаку, если не будет играть в атаку. Считаю, что Хави играла правильно и смело. При определенных обстоятельствах Барса могла даже выиграть этот матч. Если бы например забила бы в первом тайме
не надо было лезть вперед и создавать условия открытого пространства при наличии нужно счёта. Опустите блок и контролируйте мяч с контрвыпадами.
Это же кубковый формат и зачем лезть на рожон, если счёт в твою пользу?
в том-то и дело, что пропустили гол после контратаки Реала.
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Madhamish
Ответ ipolyakov16
Как я понимаю, вы тоже болельщик Барсы. Отсюда и эмоции:) Знаете, не могу согласиться. Я помню, как Барсу при Кумане возил Атлетик. Не помню счет, но было ощущение, что Атлетик как минимум Ливерпуль в хорошие времена. Ну и, конечно, матч с Бенфикой. Тогда вообще разобрали… Ну а вообще на моей памяти самая плохая Барса была после смерти Вилановы, когда ещё ее тренировал бывший второй тренер (забыл уже фамилию), ну и при Сетьене достаточно никакая.
Роура тогда тренировал, но он как бы не тренировал вовсе, потому что полномочий у него не было и футболисты это отлично понимали. Насколько я понимаю, полномочия Роуры начинались и заканчивались обязанностью зачитать состав футболистов перед матчем, сходить на прессуху и прочие формальности.
Атлетик отлично повозил и Барсу Хави. Неужели вы забыли недавний матч, когда Атлетик мог класть треху минимум, но разбазарил моменты? А гол вообще отменили, скажем так, чисто по везению, судья мог и отказаться пересматривать момент с рукой Муньяина, да ее могло и не быть вовсе, рука Муньяина провал в обороне никак не отменяет. Факт есть факт, оборона провалилась.
Сетьену же вообще поработать не дали. Разве у Сетьена была предсезонка? Он забрал мертвую Барсу Муравья, стал пытаться строить игру. потом получилась ковидная пауза, когда игроки соизволили разъехаться по домам ( а Реал Зидана тренировался), потом Бавария закономерно разгромила не вернувшуюся с отпуска Барселону, и Сетьена уволили. А кого купили Сетьену? Ему разве дали кредит на 300 лямов, как Хави? Сетьен играл шлаком, который давно ехал с ярмарки, кроме того, он не нашел контакта с футболистами, которые просто его на хрен посылали чуть ли не в открытую. Тренера вообще то нужно судить после предсезонки, которой у Сетьена не было от слова совсем.
Теперь о Хави.... Вы понимаете, во что играет Хави? Ну ка сформулируйте? Вот ничего у вас не выйдет! Я могу сформулировать, во что играет Клопп, Гвардиола в МС, Артета, и так далее. При всех результатах, хороших и не очень, рисунок игры не меняется, когда то удается, когда то нет, но понятно, за счет чего эти тренеры рассчитывали добиться нужного результата.
Хави играет в " непойми что" Он покупает Левандовского, страйкера, человека касания в штрафной. и не думает о то, кто в штрафную должен доставлять мячи. В результата Лева борется в середине поля, как АПЗ. Хави сваливается на игру в навесы, и продает Люка, который вообще ничего не стоил по зарплате, в прошлом сезоне неоднократно спасал задницу Хави от вылета и потери очков, именно замыкая погрузы в штрафную. А Лева головой играет весьма средне, уж во всяком случае со столбами ему не бороться. Не Дрогба даже не близко.
Хави покупает Кунде, все основные положительные качества которого сосредоточены в атаке. а обороняется он посредственно, и играет этим самым Кунде от обороны. Про деревянных Кессье и Рафинью я вообще молчу, это игроки не уровня топ-клуба, как и пресловутый Серджи Роберто, которого Хави продлил после того. как ни один клуб не выказал ни малейшего интереса взять Роберто СА. Во что играет Хави? За счет чего он взламывает оборону? Рассчитывает взламывать? Да ХЗ. Основной девиз - как-нибудь. Грузи в штрафную, может, как-нить отскочит, кто-нить забьет. Даже Сетьен и Муравей так не играли. Хави просто недотренер пока. Не знаю. когда будет тренером, да и будет ли. .
И эмоции здесь не причем. Я с начала сезона твержу, что я не вижу Барселоны в команде Хави. Ламасийская школа про...на, все исконно барселонские козыри потеряны. Хави то играет, как Сток, то как Челси, а по сути не играет ни во что. Игроки умные, что-нить придумают. Ну, против Эльче канает, против команд классных и близко нет. Закономерный итог - вылет со всех турниров. Осталась Ла-Лига, слабейшая за последние 30 лет, и которую просто выронил престарелый и избалованный титулами Реал.
У клуба нет стратегии развития. Покупается 35-летний Левандовски, наверно перспективнейший игрок. Нужен правый защ, а покупается Рафинья в помощь Дембеле. Нужна смена Бускетсу, а покупается Торрес и Кессье, после чего год уговаривают Бускетса выжать из себя еще один сезон. Нет придумщика на смену зеленому Педри, ну и не надо. Никого не купим. А Гави пусть поможет опорнику, или поиграет на месте левого нападающего, ну прям-таки, зачем наигрывать Фрэнки и Гави на место разыгрывающего ПЗ. Педри вылетел, и всё. Конец. Даже обостряющего паса на ход отдать некому. Не Кессье же будет отдавать разрезающие передачи.
Обсер во всех турнирах закономерен. В Ла-Лиге просто нет конкуренции прошлых лет. Вся Ла-Лига в кризисе. Ну Барса на классе исполнителей и фарте кое-как Ла-Лигу вытягивает. Но содержательной игры не было и нет.
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BananaMantana
Ответ TheCreator
ахах а ничего , что он изначально захватил руку Салаха и потом вместе с ней упал? Как тут отмажешь Сережу?
ахаха а ничего что Салах сам кинулся боротся с Рамосом где они в борьбе упали. обычное падение в борьбе, где более маленького и лёгкого больше перекрутило.

ты мне лучше скажи где ещё травмироаанные от Рамоса и Пепе? они же "тупо ломали"?
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BananaMantana
Ответ Cevin Cigan
Уверенность при Зидане??? Про какую уверенность идёт речь? Я при Зидане окончательно поседел,с его вымученными 1 - 0 на тоненького! Хоть сейчас смотришь футбол в исполнении Реала при Анчи и нет этих тупых навесов от Карвахаля в штрафную,где нет ни одного нашего игрока! Вот она уверенность,когда ты при счёте 1 - 0 не сушишь игру,как при Зидане(и сколько мы теряли,когда пропускали на последних минутах,при таком "сушении) и добивать до конца,что с Вальядолидом,что с Барсой!!! Вот что нужно было Реалу при Зидане и вот что мы видим при Анчи!!!
у Анчелотти есть Куртуа. не стоит этого забывать, тактика смелее в расчёте на его навыки в том числе. при Зидане был Навас, вот от этого вратаря я сидел. пропускал в ближний регулярно. зато да мог взять какой нить неберущийся мяч раз в три игры. Но при Зидане была хорошая игра. Именно он начал задействовать Вини ,причем регулярно, под общий поток критики в свой адрес и в адрес Вини, все рано выпускал его и тот приносил не очевидную пользу. В тех 3х ЛЧ вообще другой Реал был в сравнении с тем, что было в чемпионате - это да. но в ЛЧ за 3 года не было ни одной команды, которая выглядела бы сильнее Реала в двух матчевой противостоянии. были рекорды по кжмбекам. рекорды по серии матчей с забитыми голами(побили рекорд Баварии. куча эмоций. несколько седых волос - да. но было здорово!
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Axmat Cecenov
Ответ B-a-r-c-e-l-o-n-a
1е класико было без защиты Барсы с кучей травм после сборных и матча с Интером(Реал отдыхал в ту неделю, перенос Шахтером). И сейчас 4 игрока основы не было, об этом ты конечно умолчишь, верно?
А, ничего что я написал такие слова : тогда Барселона воспользовались проблемами РЕАЛА, а сейчас РЕАЛ воспользовался проблемами БАРСЕЛОНЫ? ИЛИ надо было официально написать что у Барселоны отсутствовал 4 игрока?
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TheCreator
Ответ BananaMantana
зацепился за листик при падении?) ахаха Рамос исполняет запрещеные приёмы Дзюдо на скорости 30км в час, принимает решение за 0.1 секунду пока падает вместе с соперником. Прям гений борьбы каких Россия и Япония не видели годами. ну ладно. так че ещё? где ещё переломаные?
ахах а ничего , что он изначально захватил руку Салаха и потом вместе с ней упал? Как тут отмажешь Сережу?
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Kaloyan Yalamov
Ответ Falsegoalkeeper
Соглашусь, при определенных обстоятельствах Барса могла и выиграть. Сильно раскрылась после второго года и пропустила 3 и 4. Но все таки нужно лучше реагировать на пропущенные, а не нестись как угорелые. Тот же Сити или Реал когда пропускает два не паникует. Молодой Барсе с опытом это придет
Должен прийти характер, времена сейчас способствуют его закаливанию. В следующем сезоне должны быть уже с яйцами все, плюс надо немного достроить кое какие позиции в команде. Алемани справится, Шави точно подсказал, что ему нужно, дело за самым сложным малым осталось)))
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Rashid Egintkhoev
Ответ Данияр Жумабекович
про Бензема, Камавинга и Вини все сказали, но хочется отметить Вальверде, теневой герой, который всегда пашет и за себя, и за других. Гави стоит поучиться у Феде, как можно чисто отбирать мячи у соперника, а не тупо ломать. Можно быть жёстким, как Рамос, Пепе, а можно быть быдлом как Гави
Проблема этого чувака в том что он делает это просто из гнилости, а те защитники как не крути, бывают жесткие но открытые стыки
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Alexander Sragovich
Ответ rachidibrahimov
Кама не только будущий, но и действующий топ
Нет, ему еще далеко до этого.В этой игре он продемонстрировал качества не связанные с его позицией. Полностью сожрал Рафинью на фланге защиты. В центре поля он пока так себе, но потенциал есть
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Alexander Sragovich
Открытый футбол начался только после 2:0 и результат был неизбежен. Первый тайм Барса полностью контролировала, не давая противнику начинать контр атаки...но в концовке всё же упустила. Ну а когда Араухо перешёл в нападение, стало понятно чем всё закончится, хотя один его слалом очень впечатлил
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Falsegoalkeeper
Ответ Kaloyan Yalamov
В целом интересная идея и прочтение игры, но по большому счету просто звезды сошлись для Мадрида. Барса не успела реализовать свои моменты, которых было достаточно в первом тайме, а Реал реализовал единственный в допвремя, в общем повезло сильно в его реализации, чутка лучше не выбил мяч Кунде. Основной проблемой Барсы было отсутствие Де Йонга и Кристенсена, и в придачу у Рафиньи был не его день, одна активность была в норме. Основная разница в игре Реала было наличие Родриго в старте, он намного опаснее Вини в атаке и разнообразнее, хоть однозначно вчера и не его день был, также как и у Рафиньи. Ну а Вини как открытая книга в принципе, сильно однобок. И самое главное, Барса поплыла сильно и развалилась после второго гола. Я бы сказал, что Барса проиграла, а не Реал выиграл. Игроки Реала и сами не верили в том, что происходит до второго гола. P.S. Ну и по глазам Алабы была видна уверенность в начале матча, что пенальти назначат. А пронесло то...
Соглашусь, при определенных обстоятельствах Барса могла и выиграть. Сильно раскрылась после второго года и пропустила 3 и 4. Но все таки нужно лучше реагировать на пропущенные, а не нестись как угорелые. Тот же Сити или Реал когда пропускает два не паникует. Молодой Барсе с опытом это придет
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Falsegoalkeeper
Ответ Tybalt
обратная сторона доминации, которая стала головной болью Пепа. Понты не позволяют, да? надо сыграть от обороны и катать мяч - летят вперед. Ничему жизнь не учит, хотя недавно сыграл автобусом и выиграл. Прям под копирку полуфинал Бавария - Реал 0:4 в исполнении Пепа в 2014.
Ну а как иначе Барса научится играть ты атаку, если не будет играть в атаку. Считаю, что Хави играла правильно и смело. При определенных обстоятельствах Барса могла даже выиграть этот матч. Если бы например забила бы в первом тайме
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siragh@yandex.ru
Ответ Cevin Cigan
Левандовский??? Чем не топ? Куда ещё топовей?
Он оказался тип-топ😆😆😆
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Cevin Cigan
Ответ siragh@yandex.ru
Ну ясно ведь в чем разница между командами:У Реала топовые игроки в нападении -с высокой реализацией,у Барсы нет топ игроков в нападении..
Левандовский??? Чем не топ? Куда ещё топовей?
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Cevin Cigan
Ответ BananaMantana
согласен со всем. но все же именно железная уверенность в важных матчах привилась при Зидане, ученике Анчелотти.
Уверенность при Зидане??? Про какую уверенность идёт речь? Я при Зидане окончательно поседел,с его вымученными 1 - 0 на тоненького! Хоть сейчас смотришь футбол в исполнении Реала при Анчи и нет этих тупых навесов от Карвахаля в штрафную,где нет ни одного нашего игрока! Вот она уверенность,когда ты при счёте 1 - 0 не сушишь игру,как при Зидане(и сколько мы теряли,когда пропускали на последних минутах,при таком "сушении) и добивать до конца,что с Вальядолидом,что с Барсой!!! Вот что нужно было Реалу при Зидане и вот что мы видим при Анчи!!!
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Cevin Cigan
Ответ BananaMantana
Жозе как бы посадил это дерево, но Зидан вырастил, поменял землю, пересадил итд итп. Жозе я тоже очень благодарен 👍
Как же эффективно Реал при Моуре выходил в контратаку! Как это и до сих пор работает! Быстрые фланги( Вини, Родри,Вальверде) - это всё Моура школа! Не зря Анчи придя в Реал после Жозе говорил,что он практически ничего не будет менять в игре Моура,единственное что нужно исправить,это больше владеть мячом. Всё просо,всё гениально и работает по сей день! VAMOS REAL!!!!!!!!!!
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Михаил Шаповалов
Ответ BananaMantana
Жозе как бы посадил это дерево, но Зидан вырастил, поменял землю, пересадил итд итп. Жозе я тоже очень благодарен 👍
А ещё был Анчелотти периода десимы, который был переходной моделью между Моуром и Зизу) Совершенно удивительным образом, за всё последнее время был лишь один откровенный провал с назначением тренера.
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BananaMantana
Ответ Михаил Шаповалов
А мне вот кажется, что эту ментальность привил именно Жозе. До него много лет был хаос.
Жозе как бы посадил это дерево, но Зидан вырастил, поменял землю, пересадил итд итп. Жозе я тоже очень благодарен 👍
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BananaMantana
Ответ TheCreator
хахаха ну да, Салаху, руку которого Рамос вывернул как мокрую тряпку при падении после чего он не смог играть. Ах, да, это была "случайность".
зацепился за листик при падении?) ахаха Рамос исполняет запрещеные приёмы Дзюдо на скорости 30км в час, принимает решение за 0.1 секунду пока падает вместе с соперником. Прям гений борьбы каких Россия и Япония не видели годами.

ну ладно. так че ещё? где ещё переломаные?
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BananaMantana
Ответ ksl19
ты вообще основной коммент читал? Я изначально ответил на него., в нем пишется что Рамос и Пепе жёсткие игроки а Гави быдло, но мне почему-то начали задвигать про то, что Гави не получает карточки. и вы плавно перешли на дома тему даже не прочитав основной комментарий. а теперь скажи ка мне пожалуйста, почему у Каземиро нет ни одной красной карточки за карьеру в Ла Лиге и при этом уже две в АПЛ? Но при этом почему ты говоришь о карточках и безнаказанности, под этому поводу думаю что дел э должны давать карточки, но почему-то не дают. это вопрос к судейству, мне кажется что из-за того что эти игроки - звёзды им и не дают карточек при прочих равных.
у Каземиро должно быть пару КК. справедливости ради он играл на тоненького и не через эмоции. А вот Рамос переполучал карты. Прям сильно. Соперники пользовались репутацией кэпа и падали как убитые, судья зная репутацию Рамоса бежал давал жёлтые красные.
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Михаил Шаповалов
Ответ BananaMantana
согласен со всем. но все же именно железная уверенность в важных матчах привилась при Зидане, ученике Анчелотти.
А мне вот кажется, что эту ментальность привил именно Жозе. До него много лет был хаос.
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TheCreator
Ответ BananaMantana
так и что вспомнил на вскидку как Рамос прыгает двумя ногами? чего дальше не продолжил? для красного словца накинул? какие де два таких эпизода ты вспомнил? .. смотри не слейся. дальше будет вопрос за "тупо ломали" . конкретно имена захочу услышать. ты же наверняка знаешь много имен кроме Салаха, который сам кинулся бадаться , раз звучат слова "тупо ломали"
хахаха ну да, Салаху, руку которого Рамос вывернул как мокрую тряпку при падении после чего он не смог играть. Ах, да, это была "случайность".
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