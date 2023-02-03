Разбор Вадима Лукомского.

Мадридское дерби завершилось ничьей (1:1). Оба гола пришли со стандартов во втором тайме. Отрыв «Реала» от «Барсы» в чемпионской гонке может вырасти до 10 очков (уже 7 – с матчем в запасе). В дерби было не очень много яркости (вот же сюрприз в матче с участием Диего Симеоне), зато были эксперименты с обеих сторон.

«Мадрид» начал без Луки Модрича и Эдуардо Камавинги в центре поля (оба начинали матч с «Ливерпулем») – также все еще не готов стартовать Орельен Тчуамени. Дани Себальос и набирающий форму после травмы Тони Кроос взяли ответственность за эту зону. На правом фланге вместо Родриго появился Марко Асенсио. Все изменения вписываются в рисунок необходимой при таком графике ротации.

«Атлетико» затеял эксперимент в атаке. Рядом с Антуаном Гризманном стартовал Маркос Льоренте, а на правом фланге вышел молодой Пабло Барриос. Чистого нападающего у Симеоне не было вообще.

Замыслам «Атлетико» и «Реала» в таком виде не хватало цельности и завершенности, но пару занудных тактических деталей хотелось бы разобрать чуть подробнее.

Первая стадия атаки «Реала» – топ. Гибкая и удобная качествам игроков

Это могло затеряться за проблемами в позиционной атаке (обсудим их ниже), но «Мадрид» отлично продвигал мяч на чужую треть. Первая стадия у команды Анчелотти была вариативной и качественной.

Первый элемент – гибкость. Она в принципе более свойственна «Реалу», чем другим топ-клубам – здесь позволяется больше импровизации. Вчера решения по трансформации команды принимали Кроос и Себальос (Вальверде делал рывки в другом направлении). Тони опускался к центральным защитникам, а Дани повторят этот ход, только если нужна была дополнительная помощь.

При этом взаимодействия в четверке Милитао, Рюдигер, Кроос, Себальос могли быть очень разными. Тут Кроос и Себальос опустились так, что оба стали ситуативными центральными защитниками:

Здесь структура, в которой Себальос заполняет место левого центрального защитника, а Рюдигер меняет позицию:

Общим элементом была ответственность данной четверки за продвижение мяча, а расположение и выбор приема для продвижения могли быть разными.

Один из пары сценариев – свобода Крооса. Тогда игрок с лучшим пасом в «Реале» находил оптимальное решение и готовил передачу. Немец закончил матч с точностью 95% и 8 из 9 точных дальних пасов.

Второй сценарий – опускающиеся игроки (Кроос и Себальос) отвлекают на себя внимание. Тогда у Милитао или Рюдигера появляется шанс пойти в проход – оба могут. Вчера чаще такие рейды делал Эдер:

«Реал» правда здорово манипулировал соперником в первой стадии и добирался до чужой трети. Увы, дальше возникали проблемы.

Схема «Атлетико» выдавила «Реал» на фланги. Симеоне использовал тройной гибрид

У своих ворот «Атлетико» удалось ограничить «Реал». Косвенным олицетворением эффективности гостей служат 29 навесов и 9 дальних ударов у «Мадрида». Если эти два элемента выходят на первый план в атаке соперника, значит, что схема «Атлетико» здорово работает. Футбол Симеоне допускает большой объем давления соперника, но в идеале оно завершается именно такими действиями.

Фирменные комбинации с перегрузами на левом фланге у «Мадрида» не работали. Созидание через центр – тем более. Атаки на пространстве не проходили. Часть проблем могла быть связана с нехваткой Модрича и нетрадиционной позицией Крооса, который был прекрасен, но лишился части привычных функций. Другая (кажется, основная часть) – заслуга «Атлетико».

Базисом гостей при позиционной обороне была схема 4-4-2:

По ходу эпизода эта схема трансформировалась в 5-3-2 – на левом фланге Янник Карраско садился пятым защитником:

При затяжных атаках «Мадрида» и вовсе образовывали 5-4-1:

Трансформации помогали контролировать течение атак «Реала» – на каждом этапе выбирался самый подходящий вариант сдерживания. Сначала надо направить на фланг (4-4-2 с давлением на игрока с мячом). Потом создается пятерка через опускание на левом фланге (у «Реала» Дани Карвахаль активнее в подключениях – важно не дать ему свободу). Не пройдя через один край, «Мадрид» попробует проверить другой, но к этому моменту там все тоже закрыто, так как Льоренте сел в 5-4-1.

В этом сценарии «Атлетико» даже слегка помогла травма Рейнилду. Вместо него вышел Хосе Хименес, который был очень хорош в воздухе (в первую очередь в своей штрафной, но один раз и в чужой). Номинально на левый фланг переместился Марио Эрмосо, а при обороне внутри штрафной у «Атлетико» становилось на одного центрального защитника больше – еще проще контролировать подачи.

После удаления команда Симеоне села 5-4-0 – здесь стоит восхититься ультракомпактностью:

Сырая, но потенциально интересная структура атаки «Атлетико» (с тотальной свободой Гризманна)

На последние дерби Симеоне готовит необычные идеи с мячом. Например, в Суперкубке «Атлетико» создавал перевес в центре поля – и в первом тайме даже переигрывал соперника за счет этого.

Вчерашняя идея была намного менее эффективной и сырой, но выглядела интригующе. «Атлетико» начал матч с парой Гризманн-Льоренте в атаке – без чистых нападающих.

Работающий элемент замысла – свобода Гризманна. Француз стартовал в атаке, но сделал больше всех касаний. Крайне редкая ситуация в любой команде – обычно в лидерах по действиям с мячом центральные защитники или опорник. Вот тепловая карта Антуана – правда был повсюду:

Гризманн хорошо понимал, куда и как опускался, как помогать продвигать мяч и разворачивать атаку. А вот механизмы реагирования на такие опускание барахлили. Кажется, замысел был в том, чтобы Сауль подключался на место Гризманна из глубины:

Но иногда позиция пустовала – Льоренте оставался один против всей защиты соперника:

Даже когда перестроения делались вовремя, команде не хватало скорости при игре в пас. Моменты из этого движения не рождались. Также не до конца был понятен замысел с Льоренте в роли номинального партнера Гризманна по атаке. Показалось, что эта роль слишком статична для него – не раскрывает достоинств, главное из которых рывки и объем работы. Уже в перерыве Симеоне перестроился – вместо Барриоса вышел Анхель Корреа, который занял место в атаке (а Льоренте ушел на правый фланг).

Начо – снова топ!

Ранее на этой неделе Начо триумфально вышел на замену против «Ливерпуля». Его появление (в сочетании с некоторыми корректировками от Анчелотти) стало поворотной точкой матча. Главной жертвой стал Мохамед Салах, но на практике ушла вся угроза с фланга Начо.

Вчера Начо вышел в старте (его 200-й матч в Ла Лиге за «Мадрид») соперник давил на противоположный край – 47% «Атлетико» шли через фланг Карвахаля. Но Начо все равно придумал, как себя проявить. Он создавал острые ситуации для Винисиуса.

В этом моменте Начо остановился, выманил оппонента и в самый подходящий момент отправил Винисиуса в прорыв пасом с левой:

Здесь Начо сразу оказался под давлением (на него выдвинулся правый защитник Молина) – в таком сценарии он исполняет пас в касание и организует Винисиусу дуэль против Савича на пространстве:

А тут Начо продвинулся без сопротивления и в нужный момент удобно отдал Вини:

Бразилец не лучшим образом реализовал возможности, которые ему создали грамотные действия партнера по флангу, поэтому сейчас Начо не купают в комплиментах. Но он снова был хорош. В трудную неделю по-разному раскрылся против топ-соперников.

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Общий элемент интересных замыслов «Атлетико» и «Реала» – незавершенность. «Мадрид» классно организовал первую стадию, но все-таки упирался в автобус-трансформер Чоло. «Атлетико» освободил Гризманн и хотел играть с гибкой атакой, но не хватало слаженности. Начо здорово выводил Винисиуса, но в этот раз бразильцу не хватало эффективности.

На первый план вышли детали – стандарты, судейские решения, хладнокровие в конкретных эпизодах. Победить могла любая команда. Ничья выглядит вполне разумным исходом.

Фото: Gettyimages.ru/Angel Martinez / Stringer; REUTERS/Violeta Santos Moura; globallookpress.com/IMAGO/Cesar Cebolla / PRESSIN