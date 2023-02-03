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Симеоне использовал три схемы, чтобы сдержать «Реал». Начо – снова топ

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Разбор Вадима Лукомского.

Мадридское дерби завершилось ничьей (1:1). Оба гола пришли со стандартов во втором тайме. Отрыв «Реала» от «Барсы» в чемпионской гонке может вырасти до 10 очков (уже 7 – с матчем в запасе). В дерби было не очень много яркости (вот же сюрприз в матче с участием Диего Симеоне), зато были эксперименты с обеих сторон. 

«Мадрид» начал без Луки Модрича и Эдуардо Камавинги в центре поля (оба начинали матч с «Ливерпулем») – также все еще не готов стартовать Орельен Тчуамени. Дани Себальос и набирающий форму после травмы Тони Кроос взяли ответственность за эту зону. На правом фланге вместо Родриго появился Марко Асенсио. Все изменения вписываются в рисунок необходимой при таком графике ротации. 

«Атлетико» затеял эксперимент в атаке. Рядом с Антуаном Гризманном стартовал Маркос Льоренте, а на правом фланге вышел молодой Пабло Барриос. Чистого нападающего у Симеоне не было вообще. 

Замыслам «Атлетико» и «Реала» в таком виде не хватало цельности и завершенности, но пару занудных тактических деталей хотелось бы разобрать чуть подробнее.  

Первая стадия атаки «Реала» – топ. Гибкая и удобная качествам игроков

Это могло затеряться за проблемами в позиционной атаке (обсудим их ниже), но «Мадрид» отлично продвигал мяч на чужую треть. Первая стадия у команды Анчелотти была вариативной и качественной. 

Первый элемент – гибкость. Она в принципе более свойственна «Реалу», чем другим топ-клубам – здесь позволяется больше импровизации. Вчера решения по трансформации команды принимали Кроос и Себальос (Вальверде делал рывки в другом направлении). Тони опускался к центральным защитникам, а Дани повторят этот ход, только если нужна была дополнительная помощь.

При этом взаимодействия в четверке Милитао, Рюдигер, Кроос, Себальос могли быть очень разными. Тут Кроос и Себальос опустились так, что оба стали ситуативными центральными защитниками:

Здесь структура, в которой Себальос заполняет место левого центрального защитника, а Рюдигер меняет позицию:

Общим элементом была ответственность данной четверки за продвижение мяча, а расположение и выбор приема для продвижения могли быть разными.

Один из пары сценариев – свобода Крооса. Тогда игрок с лучшим пасом в «Реале» находил оптимальное решение и готовил передачу. Немец закончил матч с точностью 95% и 8 из 9 точных дальних пасов.

Второй сценарий – опускающиеся игроки (Кроос и Себальос) отвлекают на себя внимание. Тогда у Милитао или Рюдигера появляется шанс пойти в проход – оба могут. Вчера чаще такие рейды делал Эдер:

«Реал» правда здорово манипулировал соперником в первой стадии и добирался до чужой трети. Увы, дальше возникали проблемы.

Схема «Атлетико» выдавила «Реал» на фланги. Симеоне использовал тройной гибрид

У своих ворот «Атлетико» удалось ограничить «Реал». Косвенным олицетворением эффективности гостей служат 29 навесов и 9 дальних ударов у «Мадрида». Если эти два элемента выходят на первый план в атаке соперника, значит, что схема «Атлетико» здорово работает. Футбол Симеоне допускает большой объем давления соперника, но в идеале оно завершается именно такими действиями. 

Фирменные комбинации с перегрузами на левом фланге у «Мадрида» не работали. Созидание через центр – тем более. Атаки на пространстве не проходили. Часть проблем могла быть связана с нехваткой Модрича и нетрадиционной позицией Крооса, который был прекрасен, но лишился части привычных функций. Другая (кажется, основная часть) – заслуга «Атлетико».

Базисом гостей при позиционной обороне была схема 4-4-2: 

По ходу эпизода эта схема трансформировалась в 5-3-2 – на левом фланге Янник Карраско садился пятым защитником:

При затяжных атаках «Мадрида» и вовсе образовывали 5-4-1:

Трансформации помогали контролировать течение атак «Реала» – на каждом этапе выбирался самый подходящий вариант сдерживания. Сначала надо направить на фланг (4-4-2 с давлением на игрока с мячом). Потом создается пятерка через опускание на левом фланге (у «Реала» Дани Карвахаль активнее в подключениях – важно не дать ему свободу). Не пройдя через один край, «Мадрид» попробует проверить другой, но к этому моменту там все тоже закрыто, так как Льоренте сел в 5-4-1. 

В этом сценарии «Атлетико» даже слегка помогла травма Рейнилду. Вместо него вышел Хосе Хименес, который был очень хорош в воздухе (в первую очередь в своей штрафной, но один раз и в чужой). Номинально на левый фланг переместился Марио Эрмосо, а при обороне внутри штрафной у «Атлетико» становилось на одного центрального защитника больше – еще проще контролировать подачи.  

После удаления команда Симеоне села 5-4-0 – здесь стоит восхититься ультракомпактностью:

Сырая, но потенциально интересная структура атаки «Атлетико» (с тотальной свободой Гризманна)

На последние дерби Симеоне готовит необычные идеи с мячом. Например, в Суперкубке «Атлетико» создавал перевес в центре поля – и в первом тайме даже переигрывал соперника за счет этого.

Вчерашняя идея была намного менее эффективной и сырой, но выглядела интригующе. «Атлетико» начал матч с парой Гризманн-Льоренте в атаке – без чистых нападающих. 

Работающий элемент замысла – свобода Гризманна. Француз стартовал в атаке, но сделал больше всех касаний. Крайне редкая ситуация в любой команде – обычно в лидерах по действиям с мячом центральные защитники или опорник. Вот тепловая карта Антуана – правда был повсюду:

Гризманн хорошо понимал, куда и как опускался, как помогать продвигать мяч и разворачивать атаку. А вот механизмы реагирования на такие опускание барахлили. Кажется, замысел был в том, чтобы Сауль подключался на место Гризманна из глубины:

Но иногда позиция пустовала – Льоренте оставался один против всей защиты соперника:

Даже когда перестроения делались вовремя, команде не хватало скорости при игре в пас. Моменты из этого движения не рождались. Также не до конца был понятен замысел с Льоренте в роли номинального партнера Гризманна по атаке. Показалось, что эта роль слишком статична для него – не раскрывает достоинств, главное из которых рывки и объем работы. Уже в перерыве Симеоне перестроился – вместо Барриоса вышел Анхель Корреа, который занял место в атаке (а Льоренте ушел на правый фланг).

Начо – снова топ!

Ранее на этой неделе Начо триумфально вышел на замену против «Ливерпуля». Его появление (в сочетании с некоторыми корректировками от Анчелотти) стало поворотной точкой матча. Главной жертвой стал Мохамед Салах, но на практике ушла вся угроза с фланга Начо. 

Вчера Начо вышел в старте (его 200-й матч в Ла Лиге за «Мадрид») соперник давил на противоположный край – 47% «Атлетико» шли через фланг Карвахаля. Но Начо все равно придумал, как себя проявить. Он создавал острые ситуации для Винисиуса.

В этом моменте Начо остановился, выманил оппонента и в самый подходящий момент отправил Винисиуса в прорыв пасом с левой:

Здесь Начо сразу оказался под давлением (на него выдвинулся правый защитник Молина) – в таком сценарии он исполняет пас в касание и организует Винисиусу дуэль против Савича на пространстве: 

А тут Начо продвинулся без сопротивления и в нужный момент удобно отдал Вини:

Бразилец не лучшим образом реализовал возможности, которые ему создали грамотные действия партнера по флангу, поэтому сейчас Начо не купают в комплиментах. Но он снова был хорош. В трудную неделю по-разному раскрылся против топ-соперников.

***

Общий элемент интересных замыслов «Атлетико» и «Реала» – незавершенность. «Мадрид» классно организовал первую стадию, но все-таки упирался в автобус-трансформер Чоло. «Атлетико» освободил Гризманн и хотел играть с гибкой атакой, но не хватало слаженности. Начо здорово выводил Винисиуса, но в этот раз бразильцу не хватало эффективности. 

На первый план вышли детали – стандарты, судейские решения, хладнокровие в конкретных эпизодах. Победить могла любая команда. Ничья выглядит вполне разумным исходом.

Реал Мадрид – Атлетико 1:1 (0:0, 1:1)
Дата проведения
25 февраля, 20.30, «Сантьяго Бернабеу»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Голы:
0:1 – 78 Хименес, 1:1 – 85 Родригес.
Реал МадридКуртуа, Карвахаль (Васкес, 83), Рюдигер, Милитао, Начо (Родригес, 77), Кроос (Камавинга, 63), Себальос (Модрич, 63), Вальверде, Бензема, Асенсио (Тчуамени, 63), Винисиус Жуниор.
АтлетикоОблак, Молина, Савич, Эрмосо, Рейнилду (Хименес, 23), Барриос (Корреа, 46), Карраско, Коке (Витцель, 77), Сауль (Мората, 76), Льоренте (Лемар, 57), Гризманн.
Предупреждения:
Милитао (7), Коке (22), Льоренте (36), Начо (56), Молина (71), Модрич (90).
Удаление:
Корреа (64).

Огненный бой «Реала» с «Атлетико»: красная со скандалом, театр Симеоне, юный спаситель

Фото: Gettyimages.ru/Angel Martinez / Stringer; REUTERS/Violeta Santos Moura; globallookpress.com/IMAGO/Cesar Cebolla / PRESSIN

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