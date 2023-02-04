Грамотные включения «Баварии», освобождение Шомуродова и хитрый план Симеоне по Депаю: гид по евротрансферам

Гид Вадима Лукомского по европейскому рынку.

В первой части мы разобрали ключевые трансферы АПЛ. Теперь поговорим про главные европейские сделки. Пройдемся по Германии, Испании, Италии и Франции. Если трансфер не попал в материал, смело спрашивайте про интересного вам игрока в комментариях. Цены традиционно по Transfermarkt (для последовательности).

Бундеслига

Хедлайнером трансферного окна в Германии – «Бавария» (вот же сюрприз). Интересно, что все трансферы мюнхенцев не были спланированными (каждый раз – реакция на внешние или внутренние факторы), но все кажутся грамотными. Давайте погружаться.

Жоау Канселу («Манчестер Сити» – «Бавария», аренда). «Бавария» мощно сыграла на внезапном конфликте Канселу с Пепом Гвардиолой. С игровой точки зрения португалец – апгрейд и подарок. Он может стартовать справа и слева в защите, но на практике выполняет более широкие функции – смещается в центр, контролирует и даже активно созидает.

На левом фланге у «Баварии» есть топовая опция в лице Альфонсо Дэвиса. Тут Канселу будет полезен для вариативности или в случае травм. А вот его использование справа может стать находкой. Канселу сильнее Бенжамена Павара и Нуссаира Мазрауи – и по общему уровню, и по вариативности, и (в теории) по соответствию ценностям Нагельсманна. Внеплановый, но потенциально мощнейший трансфер.

Ян Зоммер («Боруссия Менхенгладбах» – «Бавария», 8 млн евро). Покупка Зоммера – реакция на серьезную травму Ману Нойера (подробный анализ тут). Снова-таки трансфер, который оказался возможен и нужен из-за незапланированных обстоятельств, но внутри этого сценария «Бавария» сработала здорово. Зоммеру давно было пора на повышение (классно тащил в клубе/сборной и обладает всеми качествами современного вратаря) – покупателей отпугивал возраст (34 года) и низкий для кипера рост (183 см), который накладывает определенные ограничения даже при феноменальной реакции. В условиях зимнего рынка и сложившихся факторов «Бавария» пренебрегла этими рисками, что вполне разумно с багажом плюсов, которые дает Зоммер.

Формально Зоммер приходит в качестве краткосрочного решения. Но может задержаться в роли основного, если у Нойера появятся проблемы после тяжелой травмы. Также нужно следить за усугублением конфликта Ману с клубом на фоне ухода тренера вратарей Тони Тапаловича.

Дэйли Блинд («Аякс» – «Бавария», свободный агент). Как и в случае с Канселу, «Бавария» сыграла на внутренних разборках в другом клубе. Блинд обвинял «Аякс» во лжи, а тогдашнего тренера Альфреда Схройдера – в тирании. Для немецкого чемпиона Блинд – достойная опция в ротации. Его преимущества в центре защиты – мощь в продвижении мяча и сыгранность с Маттейсом де Лигтом (именно с этой парой «Аякс» доходил до полуфинала ЛЧ). Бонусные позиции – левый защитник и опорник.

Юлиан Рюэрсон («Унион» – «Боруссия Дортмунд», 5 млн евро) и Йосип Юранович («Селтик» – «Унион», 8,55 млн евро). Связанные трансферы. «Боруссия» взяла у «Униона» Рюэрсона, чтобы закрыть проблемную позицию справа в защите. Берлинский клуб отреагировал покупкой Юрановича.

Рюэрсон – очень цепкий и надежный в оборонительном плане. В атаке из-за стиля «Униона» его способности не очень бросались в глаза. Но в «Дортмунде» у него будет больше возможностей. За три матча в новой команде он почти перебил некоторые атакующие показатели, которые полсезона набирал в старой команде. Возможно, он раскроется по-новому в этом отношении, но проверен и силен именно в сдерживании.

Юранович, наоборот, более атакующий крайний защитник под игру на всю бровку. В идеале даст «Униону» больше фланговой угрозы справа, а в обороне ему поможет надежная система и работа с Урсом Фишером.

Филипп Макс («ПСВ» – «Франкфурт», аренда). Полгода вакансия Филипа Костича во «Франкфурте» пустовала. Его роль – не просто гиператакующий латераль. Он был настоящим креативным хабом – главный источник продвижения и угрозы, который помогает и в позиционных, и в быстрых атаках.

«Франкфурт» нашел другие методы ведения игры и хорошо справился без него в первой части сезона, но конкретно эта позиция проседала. Неудачные попытки интегрировать Луку Пеллегрини (его дал в аренду «Юве», покупая Костича), перевод игроков с других позиций – полноценного решения не было. Здесь появляется Филипп Макс – левый защитник, для которого 12-14 баллов в «Аугсбурге» результативности за сезон были нормой. В лучшей форме он дает не только последний пас, но и почти все качества Костича. Осталось ее набрать.

Жюльен Дюранвиль («Андерлехт» – «Боруссия Дортмунд», 8,5 млн). Трансфер из категории «нужно следить, учитывая историю работы «Дортмунда» с вундеркиндами». 16-летний бельгиец – претендент на ярлык «нового Беллингема» (по траектории карьеры, а не по роли на поле – он вингер).

Работавший с ним Венсан Компани считает, что Жюльен – талант уровня «Золотого мяча». Главные качества – реактивность, игра 1-в-1 и техника. Но есть важная оговорка (настолько важная, что, возможно, с нее нужно было начинать) – «Дортмунд» покупает его травмированным. Возвращение планируется в конце сезона. Есть риск, что текущая травма навредит перспективам или он окажется травматичным в принципе.

Серия А

Главный зимний трансфер Серии А – это назначение Давиде Николы в «Салернитану» через два дня после увольнения из «Салернитаны». Ни одна сделка эту историю не переплюнет. Несколько интригующих сюжетов все-таки есть.

Эльдор Шомуродов («Рома» – «Специя»; аренда – 1,5 млн евро). К сожалению, Шомуродову не удалось стать даже полезным игроком ротации в «Роме». Все начиналось весьма неплохо, но в январе прошлого года Жозе Моуринью публично набросился на Эльдора – перед журналистами повесил на него пропущенный от «Юве» гол. После того матча Шомуродов вообще не получал шансов в старте (исключение – игра 38-го тура без мотивации у команды перед финалом Лиги конференций). В новом сезоне Элдор отыграл всего 119 минут в Серии А.

«Специя» – хороший краткосрочный вариант остаться в итальянской топ-лиге. В схеме три позиции, на которых Шомуродов способен приносить пользу, более слабые конкуренты и нет предвзятого тренера.

Флориан Товен («Тигрес» – «Удинезе», свободный трансфер). «Удинезе» вернул в Европу одного из самых тонких созидателей. В сезоне-2017/18 Товен входил в семерку лучших в топ-лигах по предударным действиям, а внутри Франции уделал Неймара и даже Малкома. Так разрывал не в системе топ-клуба, а в «Марселе», который финишировал 4-м. Это пиковый сезон. В другие было менее ярко, но креативный талант всегда бросался в глаза и высокая планка держалась.

Факт возвращения в Европу уже заслуживает внимания. Пункт назначения тоже любопытен. У «Удинезе» есть опыт возрождения карьеры мегаталанта (привет Жерару Деулофеу). Скорее всего, Товен будет претендовать на одно из двух мест в атаке. Тут у «Удинезе» все вариативно – может быть связка с участием большого нападающего, а может быть сочетание из двух ложных. Тренер Андреа Соттиль хорошо подбирает наиболее неудобный для соперника вариант. Особенно интригует союз Товена как раз с Деулофеу: такая пара – мощный стимул включать матчи команды.

Эмануэль Виньято («Болонья» – «Эмполи», аренда). Половина авторов превью 2021 года назвала Виньято – потенциальным открытием сезона. За полтора года Эмануэль даже не стал основным в «Болонье» – лишь 5 раз выходил в старте в матчах Серии А. Не просто отсутствие рывка, но и определенный регресс. Во-первых, сорри – есть четкое ощущение, что это мы виноваты.

Во-вторых, все-таки ожидания формировались не на ровном месте. Виньято – тончайший игрок с грандиозным пасом, способный в свой день выдавать хет-трик из голевых передач. Ему нужно доверие и удобная система игры. Возможно, талант все равно окажется не таким ярким, как ожидали, но в «Эмполи» будет реальная возможность проверить. Команда почти всегда использует схему с ромбом (место точно найдется) и дает нужную свободу игрокам центральной зоны.

Гильермо Очоа («Америка» – «Салернитана», свободный трансфер). Главный вратарь-загадка современного футбола (блистает за Мексику, а потом пропадает на 4 года) нашел подходящую по качествам команду. Очоа хорош за счет феноменальных реакций и в режиме, когда у него много работы. «Салернитана» – идеальное место, чтобы блистать. За 5 матчей в новом клубе Очоа уже сделал 25 сэйвов (21 после ударов из штрафной).

Здесь от него не потребуются предельной концентрации и современных вратарских штучек. Только тащить в любимом режиме. Уже предвкушаем яркие нарезки.

Оливер Абильгор («Рубин» – «Верона»; свободный трансфер). Один из самых интригующих трансферов. Абильгор дает феноменальный объем оборонительной работы. «Верона» строит игру вокруг интенсивного прессинга и частых единоборств. В теории у Абильгора есть все качества, чтобы мощно усилить команду. Но порой даже у классных исполнителей возникают проблемы с адаптацией к персональной системе «Вероны».

Ла Лига

В Испании молчат «Барселона» и «Реал Мадрид», но интересные сделки все-таки были.

Мемфис Депай («Барселона» – «Атлетико», 3 млн евро). «Атлетико» отдал в аренду Феликса, взял Депая. Сделки можно рассматривать в комплекте только в режиме «плюс одна опция в атаку, минус другая». В деталях они разные, а Диего Симеоне вообще сравнил Депая с Диего Костой (в том числе по игровым качествам). Если все получится, можем увидеть неординарный вариант использования качеств голландца. Ждем, а пока Мемфис выходит только со скамейки.

Мэтт Доэрти («Тоттенхэм» – «Атлетико», свободный трансфер). После потери Кирана Триппьера у «Атлетико» проблемы на правом фланге защиты. Науэль Молина нестабилен и не решил проблему в полной мере. Симеоне получает еще одну опцию. В АПЛ Доэрти блистал в схеме с тремя защитниками в роли правого латераля. Возможно, Симеоне будет использовать его именно в матчах, где команда выбирает схожую формацию. Мэтт в восторге от перспективы поработать с Чоло – признался, что в том числе поэтому вообще ни секунды не сомневался в решении.

Айосе Перес («Лестер» – «Бетис», аренда). Айосе пополнит коллекцию технарей Мануэля Пеллегрини. Он правда заслуживает стоять в одном ряду с Серхио Каналесом и Набилем Фекиром. Элегантность действий Переса бросалась в глаза и в «Ньюкасле», и в «Лестере». Увы, этого не хватает на фоне нестабильности. В «Бетисе» Пеллегрини футболисты такого типажа здорово раскрываются – он окружает их доверием и дает им свободу (плюс рядом есть технари, с которыми удобно взаимодействовать). Возможно, чилиец провернет фирменный трюк и с Пересом.

Виктор Цыганков («Динамо» Киев – «Жирона», 5 млн евро). «Жирона» – достойный промежуточный вариант для резкого украинского дриблера. Агент Виктора – Пере Гвардиола (брат Пепа). Он один из владельцев клуба (значимая часть принадлежит City Group). В краткосрочной перспективе Цыганков поможет «Жироне», хотя его уровень ощутимо выше. В долгосрочной – идет подготовка к большому трансферу. «Жирона» выгодно договорилась с «Динамо», потому что в сделке есть пункт о 50% от будущей прибыли с трансфера для киевлян. Вероятно, дальше – АПЛ, следовательно, сумма может быть существенной.

Лига 1

Руслан Малиновский («Аталанта» – «Марсель»; аренда). О плюсах перехода Малиновского в «Марсель» подробно написал Андрей Клещенок. Это перезапуск в похожей на «Аталанту» среде, но с чуть менее системным и гибким тренером. Потенциальный минус – нет гарантии места в старте. В числе конкурентов за позиции под нападающим Ундер, Пайет, Гендузи (не основная позиция, но выходит) и новичок Унаи (одна из его ролей). Расклад резко улучшится, если Игор Тудор рассмотрит в Руслане универсальность и добавит к его ролям ложную девятку и более глубокую позицию в центре полузащиты.

Аззедин Унаи («Анжер» – «Марсель»; 8 млн евро). Унаи блистал в сборной Марокко в роли восьмерки в 4-3-3. Он поражал объемом работы (в первую очередь) и техникой (эпизодически). В «Марселе» постоянная схема (3-4-2-1), в которой нет четкой позиции для Аззедина. Главная интрига – какой будет взаимная адаптация. В том, что игрок заслужил повышение, а «Марсель» взял его за адекватную цену, особых сомнений нет.

Деян Ловрен («Зенит» – «Лион»; 2 млн евро). «Лион» ощутил острую нужду в центральном защитнике. Во-первых, в клубе окончательно разочаровались в Жероме Боатенге (раньше верили, что из него можно выжать хотя бы проблески былого уровня). Во-вторых, поменялась позиция Тиаго Мендеша – при Петере Босе он часто играл в центре защиты, а Лоран Блан видит его только опорником.

В этом раскладе возвращение Ловрена – годный вариант. У него есть все качества и нужный уровень, но всю карьеру его успешность строго коррелирует с уровнем мотивации. Он из тех, у кого нехватка заинтересованности особо бросается в глаза. Набор качеств с мячом и без мяча хороший, а ошибки на фоне нехватки концентрации все перечеркивают. Перфоманс на ЧМ в составе Хорватии показал, что набор качеств все еще хороший. Осталось выяснить, как сильно Деяна возбуждает Лига 1 и «Лион».

Карл Токо-Экамби («Лион» – «Ренн»; аренда – 1,5 млн евро). Одна из самых странных сделок. Экамби играл в основе при Блане (пускай не забивал с сентября), за неделю до перехода тренер защищал его от критики, называя «игроком с полным набором качеств, великолепной скоростью, дриблингом и пониманием игры». При этом не скрывал, что в клубе есть группа недовольных, который стоят в очереди на выход. Экамби, по словам Блана, в группу не входил, но во внезапную аренду отправился. При этом у «Лиона» нет явного сильного игрока на позицию левого вингера, которую занимал Карл – просто подтянули туда молодого воспитанника.

Вероятно, прямо в январе между Экамби и Бланом/клубом случилось что-то закулисное. «Ренн» стал бенифициаром ситуации.

Терем Моффи («Лорьян» – «Ницца»; аренда – 2,5 млн евро). Моффи – один из ярчайших нападающих этого сезона Лиги 1. Базовая стратегия «Лорьяна» выманить соперника в прессинг и наказать на пространстве. Моффи – идеальный нападающий для таких условий. Он хорошо открывается за спину, но также может получать мяч после вертикального паса и разворачивать атаку (выводить других на пространство).

«Ницца» в свою очередь отказывается от попыток воссоздать у себя легендарную по локальным меркам связку Лаборд-Делор. В футболе и схеме Люсьена Фавра она выглядела перспективной. Сейчас из перечисленных персонажей в клубе остался только Лаборд. Судя по всему, команда продолжит играть с одним нападающим – Моффи будет конкурировать с Лабордом.

Другие

Херонимо Рульи («Вильярреал» – «Аякс»; 8 млн евро). После дисквалификации Андре Онаны (лето 2021-го) у «Аякса» вратарский кризис. 39-летний Ремко Пасвеер на некоторое время закрыл позицию, но в этом сезоне появились вопросы и к нему (и в любом случае долгосрочным вариантом не был).

С одной стороны, Рульи – вратарь очень хорошего уровня для чемпионата Нидерландов. С другой, в «Вильярреале» после прихода Кике Сетьена уступил место Пепе Рейне, потому что тренеру максимально важна игра ногами. В «Аяксе» это требование тоже присутствуют. Рульи не ужасен, но слегка проседает.

Гонсалу Гедеш («Вулверхэмптон» – «Бенфика»; аренда). Гедеш максимально одарен в техническом плане и способен создавать моменты почти в одиночку. Увы, ему уже 26 лет, но до сих пор не было клуба, где он показывал бы свою магию (да, понимаю, что сильное слово, но настаиваю) на постоянной основе. В «Валенсии» проблески были наиболее частыми, но травмы и стилистические особенности тренеров не позволяли раскрыться на 100%.

Новая попытка в «Бенфике» интригует. Вообще команда здорово укомплектована в атаке. Пытаясь интегрировать Гедеша, Рогер Шмидт уже попробовал его под нападающим и в роли ложной девятки. На любимом левом фланге Гедеша у «Бенфики» умный в плане движения, но не такой тонкий норвежец Фредрик Эурснес. Вероятно, в перспективе Гонсалу замахнется на его место.

Софьян Буфаль («Анжер» – «Аль-Райян»; 6 млн евро). Буфаль решил капитализировать удачный сезон и успешный ЧМ (он не был в первом ряду героев в Марокко, но отыграл достойно). Ему слишком понравилось в Катаре – и в 29 лет решил там остаться. Жаль, все-таки хотелось бы наслаждаться его дриблингом в топ-лигах.

Торган Азар («Боруссия Дортмунд» – «ПСВ»; аренда – 0,5 млн евро). Сильнейшим сезоном Торгана в Дортмунде был первый (2019/20). С тех пор только регрессировал и оказался в совсем печальном положении. Потребуется перезапуск карьеры, но в «ПСВ» в него верят – согласились платить всю зарплату. В идеальном сценарии Азар может стать непрямой заменой Коди Гакпо – стартовать с той же позиции, получать свободу от тренера, но иначе влиять на игру. Но до возвращения в нужные для этого кондиции еще очень далеко.

Фото: East News/Giuseppe Maffia / NurPhoto / NurPhoto via AFP, Joris Verwijst / Orange Pictures / DPPI via AFP; globallookpress.com/IMAGO/Bernd Feil/M.i.S., Angelika Warmuth/dpa, Maurizio Borsari/AFLO, Panoramic/Keystone Press Agency, IMAGO/Revierfoto; REUTERS/Susana Vera