Оцениваем главные трансферы АПЛ: как впишутся Энцо и Мудрик, ждать ли взлета Забарного, кто – главные подарки тренерам?

Подробнейший гид Вадима Лукомского.

Зимой клубы АПЛ потратили 930 млн евро лишь на трансферы (данные Deloitte). Это в три с половиной раза больше трат остальных лиг из топ-5:

Кажется, этим аргументом можно ограничиться, чтобы объяснить, почему мы разбиваем трансферные итоги на две части – про АПЛ и про остальные лиги отдельно. Сейчас обсудим самые интригующие переходы в английские клубы. Затем разберемся с трансферами в лиги, к которым у Хавьера Тебаса вопросов не возникло.

По традиции переходы разбиты на типы. Для последовательности цены указаны по Transfermarkt (в частных случаях можно найти более точные источники, но при большом охвате и для примерной оценки TM вполне годится).

Поехали!

«Челси»-стайл: дорогие, но потенциально мощные

Фирменный прием «Челси» в эпоху Тодда Боули уже заставил УЕФА задуматься над изменением правил длительности контракта (подробно разобран здесь). Команда готова платить за молодого игрока огромную сумму, в которую зашит не только текущий уровень, но и потенциал. Игроку предлагается категорически долгосрочный контракт (7-8,5 лет), в бухгалтерском учете амортизация растягивается на срок контракта, что в моменте заставляет трансфер казаться не таким уж затратным, но крайне рискованно в случае, если игрок не заиграет.

В рамках политики, которую можно назвать «умышленной переплатой» или «контролируемой переплатой» – так, вероятно, свои действия видит Тодд Боули – «Челси» выбирает действительно классных футболистов с огромным потенциалом.

Энцо Фернандес («Бенфика» – «Челси»; 121 млн евро)

Фернандес – полузащитник без слабых мест. Он на отличном уровне играет и единственного опорника, и восьмерку, и в сдвоенном центре. Пожалуй, чуть комфортнее Энцо чувствует себя, когда ведет игру в роли самого глубокого полузащитника команды, но он способен выполнить любую работу.

В этом контексте «Челси» получает крайне ценное усиление проблемной зоны. Во-первых, это мощный инструмент в борьбе с постоянными травмами. Во-вторых, его универсальность идеально подходит под заигрывания Грэма Поттера с разными схемами.

Минус – ценник Фернандеса ожидаемо улетел в космос. Он провел грандиозный групповой этап ЛЧ с «Бенфикой», а потом стал чемпионом мира с Аргентиной. Переплата была неизбежной. На выходе у купившей его летом «Бенфики» почти 77 млн прибыли всего за полгода. Разумеется, в это время Энцо не стал в три раза лучше как игрок, а цена выросла примерно в такой пропорции.

Михаил Мудрик («Шахтер» – «Челси»; 70 млн евро)

На днях подробно разобрал игровые качества Мудрика – их сочетание крайне впечатляет, но есть над чем работать.

Хаотичная ситуация и качество атаки нового клуба тоже могут стать негативными факторами. Но пока скорее кажется, что мощь таланта все перевесит – и Михаил будет крайне полезен.

Бенуа Бадьяшиль («Монако» – «Челси»; 38 млн евро)

До трансфера Бадьяшиля у «Челси» не было центрального защитника с левой ногой. Только близкий к статусу двуногого Калиду Кулибали (но это не одно и то же) и Марк Кукурелья, который порой играл в центре защиты, хотя только при тройке. «Челси» взял молодого и правда перспективного парня под эту узкую, но нужную в каждом топ-клубе роль.

У француза очень хорошие данные, но он еще весьма сырой и достаточно часто ошибается – и позиционно, и технически. Если искоренить это, получится классный современный центральный защитник – с первым пасом уже сейчас порядок, необходимая для высокой линии скорость тоже имеется.

Жоау Феликс («Атлетико» – «Челси»; аренда – 11 млн евро)

В этом сезоне всем сторонам стало окончательно понятно, что Феликс вряд ли преодолеет несовместимость со стилем Диего Симеоне в «Атлетико». В любой команде с более смелым стилем (да-да, даже включая кризисный «Челси») португалец будет чаще встречаться с мячом и получит шансы реализовать гигантский творческий потенциал. «Челси» он нужен как раз в качестве чит-кода на случай, когда командная игра в атаке не идет (почти каждый матч?).

Даже в краткосрочной сделке «Челси» сохранил верность себе. Daily Mail подсчитал: если Феликс сыграет во всех доступных играх АПЛ, клуб потратит 800 тысяч евро на каждый матч с учетом платы за аренду и зарплаты. С тех пор сумма выросла – Жоау удалился в дебютной встрече против «Фулхэма» и получил бан на три игры.

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Конечно, «Челси» – неповторимый персонаж современного английского рынка, но при желании несколько эпизодических попыток подражать им можно найти.

Энтони Гордон («Эвертон» – «Ньюкасл»; 45,6 млн евро)

Гордон был близок к переходу в «Челси» летом, а сейчас оказался в «Ньюкасле» на «долгосрочном контракте» за внушительную сумму. Энтони – работоспособный без мяча и прямолинейный в атаке вингер. Эту работу он делает качественно. В кризисный отрезок успел поиграть нападающего (скорее неудачно).

В «Ньюкасле» будет претендовать на фланговые позиции – в первую очередь правый край. Там в этом сезоне блистает Мигель Альмирон. Слева Эдди Хау гибко подбирает исполнителей в зависимости от наполнения центра поля и соперника, но уровень конкуренции таков, что не всегда находится место ярчайшему Аллану Сент-Максимену.

Гордон включится в борьбу слева и будет альтернативой Альмирону справа, но четкого места в старте сразу не видно. При этом глобально Энтони подходит стилю «Ньюкасла» с прессингом в качестве главного инструмента. Он может многому научиться у Хау. 40+ млн евро на перспективу и для глубины состава – вполне в духе «Челси».

Камалдин Сулемана («Ренн» – «Саутгемптон»; 25 млн евро)

Купив у «Ренна» 20-летнего ганца, «Саутгемптон» обновил клубный трансферный рекорд. Сулемана крайне одарен индивидуально, обладает феноменальной скоростью и много работает без мяча. При этом ему так и не удалось стать основным в сборной или «Ренне». За полтора года в Лиге 1 у Камалдина всего 13 выходов в старте (два за половину этого сезона), на ЧМ-2022 за Гану два раза в трех матчах появился на замену.

Не самый очевидный кандидат на рекордный трансфер и главное усиление в момент, когда команда в зоне вылета. В то же время понятно, за какие уникальные качества клуб переплачивает сейчас, чтобы, возможно, оказаться умнее всех в будущем. В этом квесте у «Саутгемптона» есть ценный козырь – Расмус Анкерсен. Сейчас он руководит трансферной политикой клуба, а ранее работал в структуре «Брентфорда» и «Мидтьюлланда». По знанию датского рынка ему мало равных в Европе. Сулемана в полной мере блистал именно в чемпионате Дании (в «Нордшелланде»). Анкерсен не только хорошо понимает его возможности, но и знает, какой стиль и условия ему необходимы.

Вау, как такой крутой игрок оказался в «***»

За последние годы мы привыкли к новостям в духе: «Потенциальная суперзвезда выбирает между аутсайдером АПЛ и «Миланом» («Ромой»/«Дортмундом»/«Атлетико»). Постепенно трансферы такого типа становятся нормой. Но в моменте все равно удивляешься, как такой крутой игрок здесь оказался.

Илья Забарный («Динамо» Киев – «Борнмут», 22,7 млн евро)

Забарный – эталонный современный центральный защитник. У него есть все для игры в высокой линии, он хорошо пасует и потрясающе тащит мяч. К 20 годам у него три сезона на взрослом уровне, большой турнир сборных (Евро-2020 в 18 лет) и солидный еврокубковый опыт. Везде он был основным – и выделялся с лучшей стороны.

Выбор «Борнмута» – большой сюрприз. Последние два года слухи связывали Илью с клубами совсем другого калибра («Челси», «Тоттенхэм», «Наполи»). Вероятно, в такой команде он не стал бы сразу основным. Возможно, именно в этом мотив. В «Борнмуте» – станет. В центре защиты у команды большие проблемы.

Недавно Гари О’Нил просто усадил на лавку пару, которая считалась основной – Крис Мифем/Маркос Сенеси (без травм – просто тренерский эксперимент). Дал шанс конкурентам Ллойду Келли и Джеку Стивенсу. Все это на фоне серии из шести поражений подряд, которая прервалась с новой парой в последнем туре.

Количественно конкурентов много, но качественно они все уступают Илье. Борьба за выживание в самой безыдейной команде АПЛ – не лучший план адаптации, но проблем с игровым временем быть не должно.

Данго Уаттара («Лорьян» – «Борнмут»; 22,5 млн евро)

20-летний Уаттара не самый стабильный, но точно самый яркий игрок команды открытия французского сезона. В первые месяца сезона «Лорьян» тусовался около ЛЧ, потом чуть опустился, а Уаттара играл роль взрывного вингера с впечатляющим набором индивидуальных умений.

В обычных обстоятельствах ожидаемой траекторией для Данго был бы финиш сезона в «Лорьяне» и большой летний трансфер. Сложилось иначе. Причина – Билл Фоули. Это владелец «Борнмута» и крупный акционер «Лорьяна». Купив треть французского клуба, он оказал решающее влияние на сделку, чем взбесил болельщиков.

В «Борнмуте» Уаттара сильно выделяется на фоне партнеров. Стартовал с голевой в дебютном матче.

Кейлор Навас («ПСЖ» – «Ноттингем Форест»; аренда)

Навас – один из лучших старомодных вратарей Европы. По умению отражать он все еще топ. В «ПСЖ» стал жертвой приглашения Джанлуиджи Доннаруммы – скорее даже его долгосрочного образа. Вокруг такого вратаря можно планировать на годы вперед.

Навас едва ли уступает Доннарумме в текущем уровне и, пожалуй, даже превосходит в стабильности, но не такой молодой и маркетингово привлекательный. Решения «ПСЖ» понятны и вполне логичны, но ставшего жертвой Наваса жаль.

На этом фоне его занесло в «Форест». Он отлично знаком с работой, которая потребуется в условиях борьбы за выживание. Вы помните гениальный сезон в «Леванте» перед ЧМ-2014?

Данило и Густаво Скарпа («Палмейрас» – «Ноттингем Форест»; 20 млн евро + свободный трансфер)

В бесконечной закупке «Фореста» особенно интригует пришедшая из «Палмейраса» пара. 21-летний Данило – талант, за которым гонялись «Арсенал», «Ньюкасл» и «Вест Хэм». Отчаянный «Форест» дал больше всех. Бразилец классно ведет игру в центре поля и берет на себя почти все продвижение мяча.

Скарпа уже не молод (29 лет) и раньше не играл в Европе. Тонкий технарь под индивидуальное созидание. Бонусом идет дружба бразильцев (поможет в адаптации) и устоявшиеся связи на поле. Данило подносит мячи Скарпе, который создает моменты для нападающих. В обратном порядке все работает при угловых. Данило весьма опасен в такие моменты – из семи голов в прошлом сезоне пять он забил после корнеров, которые подает именно Скарпа.

Жоржиньо Рюттер («Хоффенхайм» – «Лидс»; 28 млн евро)

Рюттер – новый рекордный трансфер «Лидса». У него необычная связь с прошлым носителем этого титула Родриго Морено. Жоржиньо – большой фанат игр FIFA, где всегда использует схему 4-4-2 и Морено в атаке. Как это часто бывает, Рюттер привязался к испанцу, начал за ним пристально следить и даже болеть за него. Возможность сыграть вместе в реальной жизни была в лонглисте мотивов при выборе клуба.

«Лидс» продолжает строить РБ-модель в рамках АПЛ. Джесси Марш лучше всего знает именно этот стиль. В каждом трансфере ему идут навстречу – и покупают игроков именно под вертикальный, заточенный на прессинг футбол. Рюттер – один из ярчайших молодых талантов этого направления. У француза есть опыт Бундеслиги и все нужные качества для игры в интенсивный прессинг и вертикальный футбол. При этом 20-летний нападающий техничнее и изобретательнее стандартных представителей роли.

Позиция для «Лидса» проблемная. Марш не доверяет Патрику Бэмфорду (любимчику Марсело Бьелсы), даже когда тот здоров. В большинстве матчей нападающего играл Родриго, но испанец предпочитает быть в паре (или даже еще глубже в полузащите), а не наконечником. В случае успешной адаптации Рюттер может стать мощным решением.

Подарки тренеру

Здесь разберем пару трансферов, в которых основным мотивом были тактические предпочтения тренера. Он либо работал с новичком, либо хорошо его знает.

Ваут Вегорст («Бернли» – «Манчестер Юнайтед»; аренда – 2,96 млн евро)

Без Вегорста «МЮ» количественно не хватало нападающих. Из постоянных опций только Антони Марсьяль (учитывая, как ярко играет Маркус Рэшфорд с левого фланга). Француз вполне устраивает Эрика тен Хага, но ему нужна была альтернатива – и для разнообразия, и для ротации, и на случай травм.

Вегорст – шикарный краткосрочный вариант. Дает альтернативный типаж (ЭтХ умеет строить игру с большим форвардом – например, с Себастьяном Аллером) и прессингует как машина. Подробнее его плюсы и явные плюсы раскрыты в этом тексте – простите, но минусов под такую роль нет – как временный вариант для глубины состава он даже слишком хорош.

Максимилиан Вебер («Зальцбург» – «Лидс»; 12 млн евро)

Знаком Маршу по совместной работе в «Ред Булле». Отлично знает систему, может закрыть центр защиты и левый фланг. В центре ценен именно как хорошо знакомый с требованиями при прессинге. Слева вписывается в контекст роли, которая предполагает ограничения на подключения в атаке – за ширину отвечает вингер Джек Харрисон, а левый защитник становится ситуативным третьим центральным. Вебер – правильный типаж под эту роль.

Уэстон Маккенни («Ювентус» – «Лидс», аренда – 1,2 млн евро)

В случае Маккенни, вероятно, работает обратная логика. Американский тренер Марш убедил соотечественника пойти на понижение, но в идеально подходящую для него среду. «Я чувствую, что «Лидс» – это команда, которой я подхожу вплоть до мельчайших деталей», – объяснял решение The Athletic Уэстон.

На фоне трансферов ходит много инсайдов о том, что Марш может перестроить команду на 4-3-3, где для Маккенни есть удобнейшая роль восьмерки. Если это случится, «Лидс» сможет выставить полностью американский центр – Тайлер Адамс, Маккенни и Бренден Ааронсон.

Алекс Морено («Бетис» – «Астон Вилла»; 13,5 млн евро)

В «Вильярреале» Унаи Эмери построил одну из самых сыгранных гибридных команд. Игроки прямо по ходу встречи переключались между 4-4-2 и 5-3-2. В том числе поэтому их было так трудно вскрыть – в каждом эпизоде выстраивались неудобным для соперника образом (в зависимости от того, как он старается созидать). В «Вилле» уже прослеживаются похожие идеи.

Для таких перестроений ценны футболисты, сочетающие качества крайнего защитника/вингера и дисциплинированно выполняют тренерские установки. Это и есть описание Морено. Унаи не пересекался с Алексом Морено (не путать с Альберто, который был у него в «Вильярреале»), но хорошо знает его качества по Ла Лиге. Они отлично накладываются на нужды тренера при построении новой команды.

Очень характерно: когда большинство тренеров просит у боссов ярких техничных игроков, Эмери хочет тактический инструмент под трансформации в рамках гибридной схемы.

Дэнни Ингз («Астон Вилла» – «Вест Хэм»; 12 млн евро)

Дэвид Мойес хотел подписать Ингза еще из «Бернли» в 2015-м. Тогда шотландец тренировал «Реал Сосьедад», а Дэнни покидал «Бернли» свободным агентом и выбрал «Ливерпуль».

Сейчас Мойес верит в Ингза как сиюминутное усиление атаки. В последние годы эту роль в «Вест Хэме» здорово освоил Майкл Антонио, но он весьма травматичный. У дорогого летнего новичка Джанлуки Скамакки проблемы с адаптацией – выдает мощные камео, но нестабилен.

Во многом из-за кризиса в атаке «Вест Хэм» идет так низко. Команда далеко не ужасна по качеству игры, но забила почти на 10 голов меньше показателя xG. В таких условиях хороший знакомый с лигой нападающий может придать солидный импульс.

Есть логика, но может пойти по-разному

Жоржиньо («Челси» – «Арсенал»; 11,3 млн евро)

В структурных командах, которые следуют заветам позиционной игры, качества Жоржиньо приумножаются. Из-за компактности с мячом и без мяча его медлительность не так бросается в глаза. Из-за количества вариантов для паса его умение пасовать без потерь становится более ценным. Плюс сделки в том, что «Арсенал» – именно такая команда.

Минус – команде пришлось отойти от политики последних лет, купив возрастного футболиста с неприятной историей травм в последние годы. Основная задача Жоржиньо – быть качественной подменой для Томаса Парти. Сомнений в уровне и соответствии стилю почти нет. Как дублер Жоржиньо – просто супер.

Очень многое в успешности (или провальности) сделки сводится к доступности Парти, Жоржиньо и тому, как она будет соотноситься. По сути, «Арсенал» хочет закрыть позицию опорника, имея двух качественных (один из них вообще топовый), но травматичных исполнителей. Если их периоды вне игры разойдутся, сделка будет казаться умной. Если они совпадут, будет выглядеть абсурдно, так как травматичность обоих не секрет.

Леандро Троссард («Брайтон» – «Арсенал»; 24 млн евро)

«Арсенал» упустил приоритетную цель (Мудрика), но, учитывая нехватку глубины состава и участие в чемпионской гонке, не захотел оставаться вообще без игрока на эту роль. Как и в случае с Жоржиньо, пришлось сделать исключение по возрасту (бельгийцу – 28).

Основным источником игрового времени для Троссарда станет конкуренция с Габриэлом Мартинелли, но еще его ценность в универсальности – может сыграть на любой позиции под нападающим и даже ложную девятку. Хороший трансфер под узкую задачу – усиление глубины на фоне чемпионской гонки. Какими будут более долгосрочные последствия? Зависит от того, как бельгиец себя проявит в рамках первоначальной цели.

Коди Гакпо («ПСВ» – «Ливерпуль»; 42 млн евро)

Триггером к финализации трансфера Гакпо стала серьезная травма Луиса Диаса. «Ливерпулю» стало банально не хватать игроков в атакующую тройку (в частности на левом фланге). Решить краткосрочную проблему клуб попытался в своем стиле: приобрели игрока, который молод (23 года), подходит под все принципы, может принести пользу и в будущем.

Подробно о качествах голландца мы рассказывали во время ЧМ. На момент перехода в «Ливерпуль» Коди был самым результативным игроком Европы по гол+пас (пускай из Голландии). Основная позиция Гакпо – левый фланг, но он может закрыть и центр атаки.

Бодрого старта не получилось, но логика в трансфере прослеживается. Сиюминутно – усиливает проблемную позицию (увы, пока не очень работает). Долгосрочно – за счет универсальности включается в конкуренцию за два места из тройки атаки, обладая хорошими качествами под систему Клоппа.

Марсель Забитцер («Бавария» – «Манчестер Юнайтед»; аренда)

Один из самых простых в объяснении трансферов. Кристиан Эриксен получил тяжелую травму в кубковом матче против «Рединга». «МЮ» в оставшееся до дедлайна время искал краткосрочный вариант замены.

Учитывая обстоятельства, аренда Забитцера – прекрасный вариант. Ему знакома текущая роль Эриксена в 4-2-3-1. Он не так тонок, но, пожалуй, даже превосходит его в физике. Важно понимать, что прямого аналога Кристиану даже в нормальных условиях не найти. Из доступных альтернатив Забитцер выглядит одним из лучших вариантов. Как минимум «МЮ» не будет проседать на важной позиции. Максимум – получит интересную альтернативу Эриксену, которая в некоторых сценариях даже лучше.

Арно Данджума («Вильярреал» – «Тоттенхэм»; аренда – 3 млн евро)

«Тоттенхэм» в последний момент перехватил Данджуму у «Эвертона», укрепив глубину в тройке атаки. На фоне травм там успел сыграть даже Брайан Хиль (не особо нужный Антонио Конте и ранее игравший у него латералем). Плюс один универсальный игрок в эту зону – нужное усиление.

У Арно есть и более узкая задача. Его любимая роль – второй нападающий, тяготеющий к левому флангу, либо просто левый вингер. В структуре «Тоттенхэма» ему наиболее близка роль Сона, который проводит крайне слабый сезон. Данджума – конкурент, который либо мотивирует корейца, либо заберет у него игровое время.

Отчасти ход с Данджумой напоминает прошлогоднюю аренду Деяна Кулусевски – сильный игрок приходит в среду, где себя можно проявить (но без гарантий 100% места в старте). Зацепится за шанс – будет выкуплен полноценно. Узнается манера Фабио Паратичи.

Джонджо Шелви («Ньюкасл» – «Ноттингем Форест»)

Шелви – Фабрегас для бедных. Крайне разбалансированный полузащитник, но категорически крутой в плане качества и диапазона передач. Никто в полузащите «Фореста» не пасует на уровне Шелви. В этом контексте клуб зацепил уникальный для себя инструмент, который нужно грамотно использовать.

Во-первых, от Стива Купера потребуется замаскировать изъяны Шелви без мяча. Во-вторых, создать условия, когда его неординарные пасы приносят максимум пользы – это могут быть передачи на пространство в контратаках (более вероятно), либо переход к более смелому стилю, в котором вся команда больше владеет мячом (менее вероятно).

Еще обратите внимание на…

Кратко пройдемся по интересным сделкам/закупкам, которые не попали ни в одну категорию выше.

• Кевин Шаде арендован в «Брентфорд» из «Фрайбурга», а летом станет рекордным приобретением клуба (25 млн евро). Спортивный директор Фил Джайлс объяснил, что через этот трансфер клуб хочет добавить в скорости атакующей линии – сейчас за это качество отвечает только Мбемо.

«Летом – и это широко известно – мы боролись за одного игрока, который в итоге ушел в «Челси». В качестве альтернативы мы рассматривали Кевина Шаде», – добавил Джайлс. Упомянутый игрок – Михаил Мудрик, за которого «Брентфорд» летом давал 26 млн фунтов. Когда цена и конкуренция в этой саге стала неподъемной, клуб переключился на немецкую лайт-версию Мудрика.

• Трансфер опорника Максимо Перроне в «Сити» интересен по ряду причин. Во-первых, это категорически важная позиция для системы Пепа, а в последнее время к Калвину Филлипсу, дублеру Родри, много вопросов. Во-вторых, Перроне – правда хорош, а по типажу подходит на роль опорника «Сити» лучше, чем Филлипс. В-третьих, невольно вспоминается ловкий трансфер Хулиана Альвареса – внутри Аргентины талант всем очевиден, но «Сити» подписывает без большой конкуренции от других топ-клубов.

• Крейг Доусон перешел из «Вест Хэма» в «Вулвз» за 3,75 млн евро. Он в одно лицо продолжает крестовый поход против неэффективных трат в АПЛ. В эпоху демонстративного разбрасывания деньгами даже в исполнении середняков лиги Доусон отыграл 246 матчей в Премьер-лиге и сменил четыре клуба. При этом за него никогда не платили больше 6 млн.

О тратах на Крейга никто никогда не жалел. Он не вписывается в шаблон модного центрального защитника, но старые добрые оборонительные обязанности исполняет качественно. Очень силен на втором этаже, внимателен в штрафной и стабильно дает пару голов за сезон после стандартов.

• Хамед Траоре – один из самых тонких (среди непопсовых) полузащитников Серии А. Оказался в «Борнмуте» – сначала аренда, а потом трансфер за 20 млн фунтов. Очень классно читает игру, продвигает мяч и удерживает его под давлением. Траоре сильно выделялся в ромбе симпатичного «Эмполи», отрезками блистал в «Сассуоло», но его манера сильно зависит от стиля команды – нужна готовность играть в пас и комбинировать. Увы, тут что-то не сходится – «Борнмут» на 19-м месте по владению и играет крайне примитивно. В любом случае Траоре слишком интересный игрок, чтобы не упоминать о нем вовсе.

• Кампания «Саутгемптона» – первая после выбора тренера. Вместе с сербским владельцем Драганом Шолаком в клуб пришел аналитический отдел во главе с Расмусом Анкерсеном, он ранее активно участвовал в селекции «Брентфорда» и «Мидтьюлланда». Они сразу запустили активное омоложение состава и закупку игроков, которых модели считают недооцененными. Но работать с ними приходилось доставшемуся в наследство тренеру Ральфу Хазенхюттлю (у него собственный четкий стиль). В таком виде концепция не сработала.

Теперь новичков будет раскрывать более гибкий, но менее опытный Натан Джонс. Глобально «Саутгемптон» продолжает делать ставку на молодых – зимой взяли Камаля Сулемана (25 млн) и полузащитника Карлоса Алькараса из «Расинга» (13,65 млн). Но в условиях борьбы за выживание разбавили стратегию приглашением опытных игроков. Оба интересные.

Зажигавший на ЧМ и в еврокубках вингер Мислав Оршич (как так получилось, что к 30 годам он еще ни разу не заглядывал в топ-лиги?!) и нигирийский нападающий Пол Онуачу – приходит из Бельгии, но отлично знаком Анкерсену, так как начинал европейскую карьеру в «Мидтьюлланде».

• У покупок «Лестера» может быть интересный побочный эффект. Они укрепили самые проблемные позиции. Даже если новички окажутся не самыми топовыми, это даст больше гибкости в использовании состава.

На левый фланг защиты взяли Виктора Кристиансена – в первой части сезона основного игрока тут просто не было. Нестабильный Люк Томас конкурировал с правшой Джеймсом Джастином. В центр защиты пришел гигант Харри Суттар (198 см). В первой части сезона больше всех матчей в центре защиты провел опорник Дэниэл Амарти.

На позицию правого вингера арендовали Тете из «Шахтера» (начинал сезон в «Лионе») – кстати, по манере игры долгожданная замена Рияду Марезу. В этой роли слишком часто приходилось играть Джеймсу Мэддисону – теперь станет больше вариантов построения игры в этой зоне. Вингер Тете или скрытая десятка Мэддисон под смещения в опорную.

То есть «Лестер» получил не только новых исполнителей, но и шанс использовать по-новому тех, кем латали дыры. Неплохо, хотя вратаря все-таки не взяли – болельщикам придется поверить в Дэнни Уорда.

• Еще с лета у «Челси» нарисовалась вторая линия покупок – молодые игроки, на которых не стесняются тратить больше 15 млн. Тогда пришли Карни Чуквуэмека, Чезаре Казадеи и почти пришел Арсен Захарян. Зимой продолжили – Нони Мадуэке, Андрей Сантос, Давид Фофана, Мало Гюсто (до конца сезона в «Лионе»). Все игроки интересные. «Челси» по-прежнему готов смело инвестировать (вот же сюрприз), но в данном случае вообще без сиюминутной отдачи.

***

Материал получился изнурительно длинным – и это лишь отчасти моя вина (главные виновники – клубы АПЛ). Но, если интересующий вас трансфер не попал, смело спрашивайте про него в комментариях. Обещаю активно отвечать.

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Фото: REUTERS/Phil Noble; globallookpress.com/Martin Meienberger, Krzysztof Porebski, Fabrizio Andrea Bertani, Michael Weber, Paul Terry, Conor Molloy